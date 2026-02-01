India va cumpăra petrol din Venezuela „în loc de cel din Iran”. Trump: „China este binevenită să i se alăture”

16:00

Obiectul depistat în Vama Tudora în mașina unui cetățean ucrainean cu suspiciuni că ar conține explozibil nu prezintă pericol. Despre acest lucru a anunțat Poliția Națională, care precizează că în urma verificărilor efectuate de experți s-a constatat că este vorba de un dispozitiv electronic. „Poliția Națională informează că, la punctul de trecere a frontierei Tudora, […]