Ministerul Energiei anunță că sistemul energetic a fost complet stabilizat. Sute de mii de consumatori din 219 localități au fost afectați

Primele zile de februarie aduc un ger puternic provocat de un val de mase de aer arctic. Valorile sunt în continuă scădere, iar noaptea ce vine va aduce deja temperaturi de până la minus 14 grade în Capitală și până la minus 20 în raioanele de nord. Duminică, luni și marți gerul se va intensifica.