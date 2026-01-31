Ucraina, afectată de pene masive de curent. Deconectări de urgență în aproape toate regiunile
Ziua, 31 ianuarie 2026 12:00
Autoritățile ucrainene au început, sâmbătă dimineață, 31 ianuarie, să introducă deconectări de urgență ale energiei electrice în mai multe regiuni ale țării. Potrivit presei ucrainene, la ora 11:15 au fost dispuse întreruperi de urgență în regiunile Jitomir, Sumî, Poltava, Harkov și Cernigov. Ulterior, măsura a fost extinsă aproape pe întreg teritoriul țării. Compania energetică DTEK
Vămile au trecut pe regim manual. Șoferii sunt atenționați de riscul formării cozilor în posturi
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal anunță că în multe vămi a fost sistată energia electrică, iar punctele au trecut în regim manual pentru înregistrarea persoanelor care traversează frontiera. „Pentru asigurarea continuității activității, au fost puse în funcțiune generatoarele electrice. Totodată, la sediul central al Serviciului Vamal sunt înregistrate dificultăți tehnice, care pot influența temporar
Ucraina, afectată de pene masive de curent. Deconectări de urgență în aproape toate regiunile
Autoritățile ucrainene au început, sâmbătă dimineață, 31 ianuarie, să introducă deconectări de urgență ale energiei electrice în mai multe regiuni ale țării. Potrivit presei ucrainene, la ora 11:15 au fost dispuse întreruperi de urgență în regiunile Jitomir, Sumî, Poltava, Harkov și Cernigov. Ulterior, măsura a fost extinsă aproape pe întreg teritoriul țării. Compania energetică DTEK […] Articolul Ucraina, afectată de pene masive de curent. Deconectări de urgență în aproape toate regiunile apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Risc sporit de accidente pe străzile din Capitală. Semafoarele nu funcționează din cauza avariei la rețelele electrice
Pana masivă de curent a provocat deconectări și ale semafoarelor din Capitală. Astfel, avaria face ca și circulația pe străzile Capitalei să devină mai dificlă, iar în intersecțiile aglomerate riscul de accidente să fie mai sporit. IGP anunță că polițiştii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate pentru a fluidiza traficul și a preveni evenimentele rutiere.
Pană majoră de curent în Chișinău. Primarul Capitalei cere intervenția autorităților centrale și calm din partea populației
O pană masivă de curent a afectat, sâmbătă, cea mai mare parte a municipiului Chișinău, provocând dificultăți în trafic și perturbarea activității transportului public. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a convocat de urgență responsabilii pentru a evalua situația și pentru a conecta generatoarele electrice acolo unde este necesar, în special în instituțiile medicale
Pană majoră de curent în Chișinău și mai multe localități din R. Moldova. Autoritățile nu au oferit explicații
O pană masivă de curent a lăsat, în urmă cu puțin timp, o mare parte din municipiul Chișinău fără energie electrică, potrivit numeroaselor sesizări apărute pe rețelele de socializare. Unii internauți au relatat că pana ar putea afecta mai multe zone din R. Moldova, sugerând o posibilă defecțiune de amploare în sistemul energetic. Mesajele apărute
Guvernul SUA intră într-un „shutdown" parțial, în pofida unui acord de ultim moment privind finanțarea
Guvernul federal al SUA a intrat, sâmbătă, într-o suspendare parțială a activității, în ciuda unui acord de ultim moment privind bugetul, aprobat de Senat. Blocajul financiar a început la miezul nopții, ora locală, la câteva ore după ce senatorii au convenit asupra finanțării majorității agențiilor guvernamentale până în luna septembrie. Proiectul prevede însă doar două
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că organizația se confruntă cu un risc iminent de colaps financiar, din cauza cotizațiilor neachitate de statele membre și a unor reguli bugetare considerate depășite. Potrivit unei scrisori adresate ambasadorilor și consultate de Reuters, Guterres susține că situația financiară a ONU se deteriorează rapid și ar putea
Emisarul lui Putin se întâlnește cu echipa lui Trump în Florida, înaintea negocierilor de pace de la Abu Dhabi
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, urmează să se întâlnească sâmbătă, 31 ianuarie, cu reprezentanți ai administrației americane conduse de Donald Trump, în Florida, a confirmat Casa Albă pentru Kyiv Independent. Întrevederea are loc cu o zi înaintea următoarei runde de negocieri de pace dintre Ucraina și Rusia, programată pentru 1 februarie la Abu Dhabi. Potrivit surselor
Circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe drumurile din R. Moldova. Ninsori și polei în mai multe regiuni, fără trasee blocate
Patru accidente rutiere au fost înregistrate în ultimele ore pe drumurile din R. Moldova, însă, potrivit autorităților, nu au fost raportate persoane traumatizate. Totodată, la această oră nu există trasee naționale blocate, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării. Potrivit unei informări publicate de Centrul Național de Management al Crizelor,
Serviciile municipale rămân mobilizate din cauza poleiului. Echipele au acționat continuu pe tot parcursul nopții
Primăria municipiului Chișinău informează că, pe parcursul nopții, serviciile municipale au intervenit în teren în contextul condițiilor meteo nefavorabile și al riscului sporit de polei. Echipele au acționat continuu, atât mecanizat, cât și manual, pe străzi, trotuare, treceri pietonale, pasaje subterane, scări și în stațiile de transport public. În aceste zone a fost aplicat material
A murit Catherine O'Hara, celebra actriță din „Singur Acasă" și „Schitt's Creek", la 71 de ani
Catherine O'Hara, una dintre cele mai apreciate actrițe ale comediei nord-americane, cunoscută pentru rolurile sale din Home Alone („Singur Acasă"), Schitt's Creek și Best in Show, a murit la vârsta de 71 de ani, a confirmat managerul său pentru publicația Variety. Cauza decesului nu a fost făcută publică până în acest moment. Cariera lui Catherine
Peste o mie de arbori, tăiați ilegal în coasta Chișinăului. Prejudiciul depășește jumătate de milion de lei
Peste 1000 de arbori au fost tăiați ilegal în zonele forestiere gestionate de Ocolul silvic Ghidighici, prejudiciul estimat fiind de peste 560 de mii de lei. Constatările au fost făcute în urma unor controale inopinate inițiate încă în 19 ianuarie la inițiativa Ministerului Mediului. „În cadrul controlului, inspectorii de mediu au efectuat verificări la toate
ATITUDINI | Ion Terguță: Cetățenia, între securitate și drepturi. Unde a greșit statul Republica Moldova
Modificarea Legii Cetățeniei în primăvara trecută a fost justificată prin prisma unor probleme de securitate, după ce un număr mare de cetățeni ai Federației Ruse au solicitat dobândirea cetățeniei moldovenești, probabil, în baza certificatelor de naștere emise de fosta RSSM. În contextul actual de securitate, autoritățile au fost prinse nepregătite și în lipsa unei soluții
Canada cere SUA să respecte suveranitatea națională în contextul discuțiilor privind separarea Albertei
Premierul Canadei, Mark Carney, a cerut Statelor Unite să respecte suveranitatea țării sale, după apariția unor informații potrivit cărora reprezentanți ai administrației președintelui Donald Trump ar fi discutat cu separatiști din provincia Alberta despre o posibilă desprindere de Canada. Declarațiile au fost făcute în contextul unei reuniuni desfășurate la Ottawa, la care au participat premierul
465 de ani de la tipărirea Tetraevanghelului lui Coresi, prima carte în limba română cu textul integral al evangheliilor
Acum 465 de ani, în 30 ianuarie 1561, la Brașov a văzut lumina tiparului Tetraevanghelul diaconului Coresi, după o muncă de nouă luni. Este prima carte tipărită în limba română, conform normelor din perioada medievală, cu textul integral al celor patru evanghelii. Tetraevanghelul este împodobit cu patru frontispicii la începutul Evangheliilor. Tipărirea voluminoasei cărți de
Doi polițiști din Capitală, condamnați la închisoare pentru acțiuni de corupție comise acum 12 ani
Doi polițiști din Capitală au fost candamnați la închisoare într-un dosar de corupție. Acum 12 ani ofițerii au luat mită de 40 de mii de lei pentru a nu porni o anchetă penală în cazul unei directoare a unei companii private. Printr-o sentință a Judecătoriei Chișinău, un polițist a fost condamnat la șapte ani de
Zelenski: Nu au existat atacuri asupra infrastructurii energetice peste noapte. Armata rusă își concentrează loviturile asupra logisticii
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că, noaptea trecută, nu au fost înregistrate atacuri asupra obiectivelor energetice, însă forțele ruse continuă să lovească infrastructura logistică și zonele rezidențiale din mai multe regiuni ale țării. Declarațiile au fost făcute după o videoconferință specială privind situația din teritoriu și lucrările de reconstrucție. „Noaptea trecută nu au fost
Ion Ceban acuză neconformități în programul guvernamental „Curți Europene": Vom interveni noi, că de tot ce vă apucați distrugeți
Primarul Capitalei, Ion Ceban, se arată indignat de faptul că mai multe proiecte din cadrul Programului guvernamental „Curți Europene" nu sunt duse la bun sfârșit, iar multe zone din preajma blocurilor arată ca niște șantiere. Într-un video publicat de edil pe rețelele de socializare, consilierii MAN publică imagini din mai multe curți unde lucrările ar
Nicanor Ciochină, în arest preventiv pentru 20 de zile. Inculpatul respinge acuzațiile de tortură
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, în dosarul în care este acuzat de tortură. În timpul audierilor, el a respins acuzațiile și a declarat că ar fi victima unui dosar fabricat. Avocatul său, Dumitru Buliga, nu exclude posibilitatea de a sesiza Curtea Europeană a Drepturilor
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, propune taxarea jocurilor de noroc și a pariurilor online, pentru a finanța educația
Europarlamentarul român Victor Negrescu a propus în Parlamentul European introducerea unei taxe europene armonizate pentru companiile din industria jocurilor de noroc și a pariurilor online. Măsura este prezentată ca o nouă resursă proprie a Uniunii Europene, destinată finanțării educației și politicilor pentru tineret. Inițiativa vine în contextul dezbaterilor privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene
Șefii parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania vin, luni, într-o vizită oficială la Chiș
Președinții parlamentelor din țările baltice vin, luni, într-o vizită oficială de două zile la Chișinău. Șefii legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania, Lauri Hussar, Daiga Mierina și Juozas Olekas, vor avea o întrevedere oficială cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Luni seara, cei patru demnitari vor susține o conferință comună de presă. Marți, 3 februarie, începând cu […] Articolul Șefii parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania vin, luni, într-o vizită oficială la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
Obiectul depistat în Vama Tudora cu suspiciuni că ar conține explozibil nu prezintă pericol, anunță IGP # Ziua
Obiectul depistat în Vama Tudora în mașina unui cetățean ucrainean cu suspiciuni că ar conține explozibil nu prezintă pericol. Despre acest lucru a anunțat Poliția Națională, care precizează că în urma verificărilor efectuate de experți s-a constatat că este vorba de un dispozitiv electronic. „Poliția Națională informează că, la punctul de trecere a frontierei Tudora, […] Articolul Obiectul depistat în Vama Tudora cu suspiciuni că ar conține explozibil nu prezintă pericol, anunță IGP apare prima dată în ZIUA.md.
Canada restricționează regimul de vize pentru cetățenii ruși și suspendă activitatea centrelor din Rusia # Ziua
Autoritățile canadiene au decis să înceteze primirea documentelor pentru eliberarea vizelor cetățenilor ruși pe teritoriul Federației Ruse, începând cu data de 28 ianuarie, potrivit unui anunț publicat pe site-ul guvernului Canadei. Potrivit comunicatului oficial, centrele de vize canadiene din Rusia nu mai acceptă pașapoarte și alte documente necesare pentru obținerea vizelor. Solicitanții sunt îndemnați să […] Articolul Canada restricționează regimul de vize pentru cetățenii ruși și suspendă activitatea centrelor din Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
Partidul MAN reacționează la acuzațiile PAS: Recurg la isterii publice, în loc să-și asume responsabilitate # Ziua
Isterii publice și denaturări. Așa reacționează fracțiunea MAN din Consiliul municipal Chișinău la recentele acuzații ale aleșilor PAS, care îi cer primarului Ion Ceban „deblocarea bugetului municipal” pentru 2026 și îl critică de incompetență. În replică, consilierii MAN condamnă faptul că aleșii PAS au ales să iasă în stradă cu declarații politice, în loc să […] Articolul Partidul MAN reacționează la acuzațiile PAS: Recurg la isterii publice, în loc să-și asume responsabilitate apare prima dată în ZIUA.md.
PAS îl acuză pe Ceban de „incompetență” și pune mai multe condiții pentru votarea bugetului municipal pentru 2026 # Ziua
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul municipal Chișinău îl acuză pe primarul Ion Ceban de „incompetență și management defectuos” deblocarea bugetului municipal pentru anul 2026”. Declarațiile au fost făcute de președinta fracțiunii, Zinaida Popa, în cadrul unei conferințe de presă. „Un primar responsabil comunică, dialoghează, se așază la masa de discuții, negociază, își […] Articolul PAS îl acuză pe Ceban de „incompetență” și pune mai multe condiții pentru votarea bugetului municipal pentru 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
BREAKING NEWS | Un deținut a evadat de sub nasul polițiștilor în timp ce era escortat la judecătorie pentru audieri # Ziua
Un deținut din Penitenciarul nr.13 a evadat chiar de sub nasul polițiștilor în timp ce era escortat la judecătorie pentru audieri. Deocamdată nu se cunosc mai multe detalii, însă IGP anunță că a pornit o anchetă internă pentru a stabili dacă polițistul a respectat protocoalele prevăzute în contextul unor asemenea acțiuni. „Astăzi, în timpul escortării […] Articolul BREAKING NEWS | Un deținut a evadat de sub nasul polițiștilor în timp ce era escortat la judecătorie pentru audieri apare prima dată în ZIUA.md.
Cinci vameși din cei șapte reținuți, acum două zile, într-un dosar de corupție au fost plasați în arest pentru 30 de zile # Ziua
Cinci vameși din cei șapte reținuți acum două zile de ofițerii CNA și procurorii din Cahul într-un dosar de corupție au fost plasați în arest pentru 30 de zile. În cazul unui funcționar instanța a dispus arestul la domiciliu, iar un alt suspect în dosar este cercetat în stare de libertate, din motive medicale. Acum […] Articolul Cinci vameși din cei șapte reținuți, acum două zile, într-un dosar de corupție au fost plasați în arest pentru 30 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
Zelenski: Ucraina nu este dispusă la compromisuri privind Donbasul și centrala nucleară Zaporojie # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că autoritățile de la Kiev nu sunt pregătite să facă compromisuri în privința regiunii Donbas și a centralei nucleare de la Zaporojie, întrucât astfel de concesii ar duce la încălcarea integrității teritoriale a țării. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții publice și sunt citate de presa ucraineană. […] Articolul Zelenski: Ucraina nu este dispusă la compromisuri privind Donbasul și centrala nucleară Zaporojie apare prima dată în ZIUA.md.
„Partidul Nostru” contestă calculele Energocom: Tariful corect la gaze ar trebui să fie 13,8 lei # Ziua
Tariful pentru gaz ar trebui să fie redus cu 17,5 la sută și să fie stabilit la 13,8 lei pentru un metru cub. La această concluzie au ajuns deputații Partidului Nostru în urma calculelor efectuate. Reducerea propusă de formațiune este de aproape două ori mai mare decât cea pe care o solicită compania Energocom. […] Articolul „Partidul Nostru” contestă calculele Energocom: Tariful corect la gaze ar trebui să fie 13,8 lei apare prima dată în ZIUA.md.
La codul de ceață și polei se adaugă și unul de vânt puternic. Avertizarea va intra în vigoare vineri, la ora 18:00, și va fi valabilă până sâmbătă, 31 ianuarie, ora 13:00. În perioada menționată, se prevăd intensificări ale vântului nordic, cu rafale de până la 15–18 m/s. De asemenea, meteorologii anunță că, din cauza […] Articolul Meteorolgii au emis un nou cod galben. Sunt prognozate rafale puternice de vânt apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Atenție, escroci! Operatorul rus 1xBet folosește abuziv identitatea Loteriei Naționale pentru a se promova ilegal # Ziua
Loteria Națională a Moldovei (LNM) anunță că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre. „Aceste platforme nu sunt administrate de LNM, nu dețin autorizațiile legale necesare și sunt create […] Articolul VIDEO | Atenție, escroci! Operatorul rus 1xBet folosește abuziv identitatea Loteriei Naționale pentru a se promova ilegal apare prima dată în ZIUA.md.
Calculele Partidului Nostru arată că tariful pentru gaz trebuie redus cu peste 17%, de două ori mai mult decât propune Energocom # Ziua
Tariful pentru gaz ar trebui să fie redus cu 17,5 la sută și să fie stabilit la 13,8 lei pentru un metru cub. La această concluzie au ajuns deputații Partidului Nostru în urma calculelor efectuate. Reducerea propusă de formațiune este de aproape două ori mai mare decât cea pe care o solicită compania Energocom. […] Articolul Calculele Partidului Nostru arată că tariful pentru gaz trebuie redus cu peste 17%, de două ori mai mult decât propune Energocom apare prima dată în ZIUA.md.
Un obiect explozibil, depistat în Vama Tudora în mașina unui ucrainean. Postul și-a sistat activitatea # Ziua
Alertă la Vama Tudora. Activitatea postului a fost sistată, după ce într-o mașină condusă de un cetățean al Ucrainei a fost depistat un obiect explozibil amplasat într-un container. Serviciul Vamal anunță că zona a fost izolată, iar la fața locului a fost solicitată intervenția Serviciului tehnico-exploziv „Bombteh” al Inspectoratului General al Poliției. „La moment, activitatea […] Articolul Un obiect explozibil, depistat în Vama Tudora în mașina unui ucrainean. Postul și-a sistat activitatea apare prima dată în ZIUA.md.
Kremlinul confirmă armistițiul energetic până la 1 februarie. Rusia a acceptat solicitarea lui Trump # Ziua
Kremlinul a confirmat oficial că Rusia a acceptat să se abțină de la lovituri asupra Ucrainei până la data de 1 februarie, în urma unei solicitări personale formulate de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov. „Președintele Trump i-a adresat o cerere personală președintelui […] Articolul Kremlinul confirmă armistițiul energetic până la 1 februarie. Rusia a acceptat solicitarea lui Trump apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Igor Klipii: Ar fi straniu să fim acceptați în UE, fiind în continuare sub monitorizarea Consiliului Europei # Ziua
Fostul ambasador al Republicii Moldova în Lituania, Igor Klipii, este sceptic în privința șanselor Republicii Moldova de a se integra în Uniunea Europeană și încă în regim preferențial. Reacția vine în contextul mesajului transmis de președintele Maia Sandu, de la tribuna Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, prin care le-a cerut liderilor europeni accelerarea acestui proces. […] Articolul VIDEO | Igor Klipii: Ar fi straniu să fim acceptați în UE, fiind în continuare sub monitorizarea Consiliului Europei apare prima dată în ZIUA.md.
Mii de gospodării din 13 raioane au rămas fără curent din cauza chiciurii și poleiului, anunță Ministerul Energiei # Ziua
Poleiul și chiciura depuse pe rețelele de transport și distribuție a energiei electrice au generat, începând cu 25 ianuarie 2026, deconectări semnificative de la alimentarea cu energie electrică în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, anunță Ministerul Energiei. Potrivit datelor operative, între 8.000 și 33.000 de consumatori casnici, din 116 localități ale 13 raioane, au […] Articolul Mii de gospodării din 13 raioane au rămas fără curent din cauza chiciurii și poleiului, anunță Ministerul Energiei apare prima dată în ZIUA.md.
Protest la ANRE. Democrația Acasă cere transparență totală la stabilirea tarifelor și un preț de cel mult 11 lei pentru un metru cub # Ziua
Partidul Democrația Acasă a organizat astăzi un protest în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Manifestanții au solicitat autorităților și instituțiilor responsabile să ia măsuri urgente pentru a elimina cheltuielilor nejustificate incluse în tarif. Reprezentanții formațiunii susțin că populația nu mai poate suporta costurile generate de ineficiență și lipsa de transparență. În […] Articolul Protest la ANRE. Democrația Acasă cere transparență totală la stabilirea tarifelor și un preț de cel mult 11 lei pentru un metru cub apare prima dată în ZIUA.md.
Grădinițele din Chișinău vor funcționa până la ora 16:00 vineri, 30 ianuarie. Decizia a fost luată de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Capitalei, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile. „Totodată, la necesitate, în fiecare instituție va fi organizate grupe de serviciu, destinate copiilor ai căror părinți se află în imposibilitatea obiectivă de a-i prelua […] Articolul Grădinițele din Chișinău vor avea program redus vineri din cauza Codului galben de polei apare prima dată în ZIUA.md.
După Nestle, și Danone retrage formulele de lapte pentru sugari. Loturi contaminate cu o toxină periculoasă # Ziua
Compania franceză Danone a anunțat retragerea de urgență a mai multor loturi de hrană pentru copii comercializate în Germania, după ce în produse a fost depistată o substanță toxică periculoasă pentru sănătate, relatează Reuters. Potrivit unui document transmis unui distribuitor angro, este vorba despre cel puțin trei loturi de produse din gama Aptamil. Informația a […] Articolul După Nestle, și Danone retrage formulele de lapte pentru sugari. Loturi contaminate cu o toxină periculoasă apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Igor Klipii, fost ambasador în Lituania: Scandalul cetățeniei subminează logica existenței statului # Ziua
Scandalul cetățeniei și modul în care au reacționat autoritățile statului și guvernarea actuală arată că asistăm la o inversare a ierarhiei valorilor, în care cetățeanul a devenit un instrument al statului și poate fi anulat oricând. Opinia aparține fostului ambasador al R. Moldova în Lituania și expert în relații internaționale, Igor Klipii, și a fost […] Articolul VIDEO | Igor Klipii, fost ambasador în Lituania: Scandalul cetățeniei subminează logica existenței statului apare prima dată în ZIUA.md.
Zelenski refuză o întâlnire cu Putin la Moscova: „Îl invit public la Kiev, dacă are curajul să vină”. Negocierile de la Abu Dhabi ar putea fi amânate # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins propunerea Kremlinului privind organizarea unei întâlniri cu liderul rus Vladimir Putin în Rusia sau Belarus, declarând că este dispus să participe la un summit al liderilor doar într-o locație neutră sau pe teritoriul ucrainean. Într-o discuție cu jurnaliștii, Zelenski a subliniat că nu acceptă formatul propus de Moscova. „Sunt […] Articolul Zelenski refuză o întâlnire cu Putin la Moscova: „Îl invit public la Kiev, dacă are curajul să vină”. Negocierile de la Abu Dhabi ar putea fi amânate apare prima dată în ZIUA.md.
Tariful pentru gaz ar putea scădea cu 9 la sută. Energocom a transmis ANRE cerere de revizuire a prețului # Ziua
Tariful pentru un metru cub de gaz ar putea scădea cu un leu și 50 de bani. Compania „Energocom” a transmis ANRE demersul privind revizuirea prețului, care prevede un tarif de 14,12 lei, fără TVA, ceea ce înseamnă că în facturi suma va ajunge la 15,24 lei. Noul preț propus este cu aproximativ 9 la sută […] Articolul Tariful pentru gaz ar putea scădea cu 9 la sută. Energocom a transmis ANRE cerere de revizuire a prețului apare prima dată în ZIUA.md.
Creștinii ortodocși de stil nou îi prăznuiesc astăzi pe Sfinții Trei Ierarhi. Moaștele lor, depuse la Catedrala Patriarhală din București # Ziua
Creștinii ortodocși care urmează calendarul îndreptat îi prăznuiesc astăzi, 30 ianuarie, pe Sfinții Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, mari dascăli și apărători ai dreptei credințe. Cu acest prilej, la Catedrala Patriarhală din București au fost depuse spre închinare moaștele celor trei mari părinți ai Bisericii. Sfântul Vasile […] Articolul Creștinii ortodocși de stil nou îi prăznuiesc astăzi pe Sfinții Trei Ierarhi. Moaștele lor, depuse la Catedrala Patriarhală din București apare prima dată în ZIUA.md.
Un nou val de temperaturi extrem de scăzute lovește sudul Statelor Unite, iar experții avertizează că riscul de hipotermie crește semnificativ pentru locuitorii din Mississippi și Tennessee, unde mii de persoane se află deja de șase zile fără electricitate, în condiții de ger, relatează NBC. Potrivit Serviciului Național de Meteorologie, un val de aer arctic […] Articolul O nouă furtună de iarnă amenință sud-estul SUA. Bilanțul victimelor a ajuns la 85 de morți apare prima dată în ZIUA.md.
O piață publică din preajma Arenei Naționale din București, aflată în Sectorul 2, va purta numele lui Ilie Ilașcu, deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, fost deputat în Parlamentul de la Chișinău și fost senator român. Spațiul public se află în zona verde din preajma sensului giratoriu de la intersecția străzilor Maior Ion […] Articolul O piață publică din preajma Arenei Naționale din București va purta numele lui Ilie Ilașcu apare prima dată în ZIUA.md.
Prezentatoarea postului public de televiziune Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Anunțul a fost făcut de jurnalistă în dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună Dimineața” pe care a prezentat-o până acum la Moldova 1. Pe lângă emisiunea pe care o modera, Daniela Crudu […] Articolul Jurnalista Moldova 1 Daniela Crudu va fi noua purtătoare de cuvânt a Guvernului apare prima dată în ZIUA.md.
Trump i-a cerut personal lui Putin să oprească atacurile asupra Ucrainei din cauza gerului extrem. Zelenski a confirmat acordul privind un „armistițiu energetic” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că i-a cerut personal liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, să suspende bombardamentele asupra Kievului și altor orașe din Ucraina, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute, iar acesta ar fi acceptat solicitarea. Declarația a fost făcută în cadrul unei ședințe a Cabinetului de la Washington, unde Trump a […] Articolul Trump i-a cerut personal lui Putin să oprească atacurile asupra Ucrainei din cauza gerului extrem. Zelenski a confirmat acordul privind un „armistițiu energetic” apare prima dată în ZIUA.md.
Angajații unei companii, vizați într-un dosar de divulgare a secretului comercial. Poliția și PCCOCS organizează percheziții # Ziua
Mai mulți angajați ai unei companii private sunt vizați într-o cauză penală privind sustragerea ilegală a datelor ce reprezintă secret comercial, divulgate ulterior altor firme concurente. De dimineață, în cadrul dosarului, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, procurorii PCCOCS și mascații de la „Fulger” au descins cu percheziții în Chișinău și Ialoveni. Potrivit datelor […] Articolul Angajații unei companii, vizați într-un dosar de divulgare a secretului comercial. Poliția și PCCOCS organizează percheziții apare prima dată în ZIUA.md.
Șoferul microbuzului implicat în accidentul mortal din România, în care se aflau suporterii PAOK, consumase cocaină, cannabis și alcool # Ziua
Șoferul microbuzului care transporta suporteri greci și care a fost implicat în accidentul rutier din județul Timiș, soldat cu șapte morți și trei răniți, se afla sub influența drogurilor și a alcoolului în momentul producerii tragediei. Analizele toxicologice au confirmat prezența în sânge a cocainei, cannabisului și a alcoolului. Informația a fost confirmată de Parchetul […] Articolul Șoferul microbuzului implicat în accidentul mortal din România, în care se aflau suporterii PAOK, consumase cocaină, cannabis și alcool apare prima dată în ZIUA.md.
Starmer și Xi semnalează o relansare a relațiilor China–Marea Britanie, cu accent pe cooperarea economică # Ziua
Premierul britanic Keir Starmer și președintele Chinei, Xi Jinping, au transmis joi semnale clare privind relansarea relațiilor bilaterale dintre Londra și Beijing, în cadrul unei vizite oficiale menite să deschidă o nouă etapă de cooperare economică, după ani de tensiuni diplomatice. Aflat într-o vizită de patru zile în China, prima a unui premier britanic din […] Articolul Starmer și Xi semnalează o relansare a relațiilor China–Marea Britanie, cu accent pe cooperarea economică apare prima dată în ZIUA.md.
