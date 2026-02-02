ANRE propune o reducere de 14% pentru tariful la gaz. Prețul este mai mic decât cel propus de Energocom

09:10

Parlamentul intră în sesiunea de primăvară, iar deputații revin la muncă după o pauză de mai bine de o lună. Mâine, 3 februarie, legislatorii se vor întruni deja în prima ședință plenară, unde vor participa și cei trei președinți de parlamente din Estonia, Letonia și Lituania, care azi ajung la Chișinău într-o vizită oficială.