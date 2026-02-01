Accident grav în Turcia. Opt morți și zeci de răniți după răsturnarea unui autobuz lângă Antalya

17:30

Primarul Capitalei, Ion Ceban, se arată indignat de faptul că mai multe proiecte din cadrul Programului guvernamental „Curți Europene” nu sunt duse la bun sfârșit, iar multe zone din preajma blocurilor arată ca niște șantiere. Într-un video publicat de edil pe rețelele de socializare, consilierii MAN publică imagini din mai multe curți unde lucrările ar […] Articolul Ion Ceban acuză neconformități în programul guvernamental „Curți Europene”: Vom interveni noi, că de tot ce vă apucați distrugeți apare prima dată în ZIUA.md.