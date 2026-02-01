Emisarul american, Steve Witkoff, şi cel rus, Kirill Dmitriev, salută o întâlnire „productivă și constructivă” în Florida, pe tema Ucrainei
Ziua, 1 februarie 2026 09:20
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff a precizat, sâmbătă, că negocierile de la Miami dintre partea rusă și americană au fost „productive și constructive”. Într-un mesaj publicat pe X, Witkoff a preciat că omologul său rus, Kiril Dimtriev, „a avut întâlniri productive și constructive”. „Astăzi, în Florida, trimisul special rus Kirill Dmitriev a […] Articolul Emisarul american, Steve Witkoff, şi cel rus, Kirill Dmitriev, salută o întâlnire „productivă și constructivă” în Florida, pe tema Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
09:50
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) se întâlnesc în finala Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Partida este așteptată să înceapă în jurul orei 10:30. Carlos Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, are șansa de a deveni cel mai tânăr jucător din istorie care câștigă […] Articolul Australian Open: Carlos Alcaraz și Novak Djokovic, față în față în finala masculină apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
09:20
09:00
Accident grav în raionul Sîngerei. Un tânăr de 21 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un copac # Ziua
Un grav accident rutier, soldat cu un deces, s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, în jurul orei 20:15, pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Mazda, a pierdut […] Articolul Accident grav în raionul Sîngerei. Un tânăr de 21 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un copac apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
17:50
„Îngerul cu chipul lui Giorgia Meloni” stârnește controverse după restaurarea unei bazilici din Roma # Ziua
Un înger cu trăsături care seamănă izbitor cu cele ale premierului italian Giorgia Meloni a apărut în urma unei recente restaurări din bazilica Basilica di San Lorenzo in Lucina, din centrul Roma, provocând reacții puternice în mediul politic și cultural, relatează cotidianul La Repubblica. Potrivit publicației italiene, pe peretele unde se află bustul regelui Umberto […] Articolul „Îngerul cu chipul lui Giorgia Meloni” stârnește controverse după restaurarea unei bazilici din Roma apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Zeci de intervenții ale salvatorilor IGSU după pana masivă de curent: 16 persoane, deblocate din ascensoare în Chișinău # Ziua
În urma întreruperii masive de energie electrică înregistrate în dimineața zilei de 31 ianuarie, pe teritoriul Republicii Moldova, salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru a acorda ajutor persoanelor rămase blocate în ascensoarele blocurilor de locuit din municipiul Chișinău. Pe parcursul zilei, angajații IGSU, împreună cu reprezentanții Î.M.S. „Liftservice”, au efectuat […] Articolul Zeci de intervenții ale salvatorilor IGSU după pana masivă de curent: 16 persoane, deblocate din ascensoare în Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Cel puțin 200 de persoane au murit după ce o alunecare de teren a provocat prăbușirea mai multor mine într-un important sit minier de coltan din estul Congo, au declarat sâmbătă autoritățile rebele, citate de AP. Prăbușirea a avut loc miercuri la minele Rubaya, controlate de rebelii M23, a declarat pentru Associated Press Lumumba Kambere […] Articolul VIDEO | Tragedie în Congo. Cel puțin 200 de persoane au murit după prăbușirea unor mine apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Ministerul Energiei anunță că sistemul energetic a fost complet stabilizat. Sute de mii de consumatori din 219 localități au fost afectați # Ziua
Ministerul Energiei anunță că procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică pe întreg teritoriul Republica Moldova a fost finalizat, iar sistemul funcționează în prezent în parametri normali. Potrivit instituției, operatorii sistemelor de distribuție au reușit să reconecteze toți consumatorii finali la rețelele de joasă tensiune pe parcursul zilei. Alimentarea în sistemul de transport a […] Articolul Ministerul Energiei anunță că sistemul energetic a fost complet stabilizat. Sute de mii de consumatori din 219 localități au fost afectați apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Tragedie în localitatea Mateuți, raionul Rezina. O adolescentă a murit după ce a căzut de pe o stâncă # Ziua
O minoră în vârstă de 17 ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o zonă stâncoasă de la marginea satului. Tragedie a avut loc în localitatea Mateuți, din raionul Rezina. Potrivit informațiilor preliminare, adolescenta ar fi mers la plimbare într-o zonă periculoasă, unde ar fi alunecat și ar fi căzut de la o înălțime […] Articolul Tragedie în localitatea Mateuți, raionul Rezina. O adolescentă a murit după ce a căzut de pe o stâncă apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
WSJ: SUA au elaborat planuri de acțiune militară împotriva Iranului. Trump vrea să evite un conflict de durată în regiune # Ziua
Statele Unite au elaborat mai multe scenarii de acțiune militară împotriva Iranului, iar Casa Albă și Pentagonul au discutat deja aceste opțiuni, relatează The Wall Street Journal, citând surse din administrația americană. Potrivit publicației, armata SUA a concentrat forțe semnificative în Orientul Mijlociu, în apropierea Iranului, iar administrația președintelui Donald Trump analizează modul în care […] Articolul WSJ: SUA au elaborat planuri de acțiune militară împotriva Iranului. Trump vrea să evite un conflict de durată în regiune apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Luna februarie începe cu un ger puternic. Urmează patru nopți cu temperaturi de până la minus 22 de grade # Ziua
Primele zile de februarie aduc un ger puternic provocat de un val de mase de aer arctic. Valorile sunt în continuă scădere, iar noaptea ce vine va aduce deja temperaturi de până la minus 14 grade în Capitală și până la minus 20 în raioanele de nord. Duminică, luni și marți gerul se va intensifica. […] Articolul Luna februarie începe cu un ger puternic. Urmează patru nopți cu temperaturi de până la minus 22 de grade apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Un pas important spre vindecarea cancerului pancreatic. O echipă din Spania obține rezultate promițătoare după șase ani de cercetare # Ziua
O echipă de cercetători din Spania a anunțat dezvoltarea unui tratament care a eliminat complet cea mai agresivă formă de cancer pancreatic la șoareci de laborator, deschizând noi perspective în combaterea uneia dintre cele mai letale boli oncologice, relatează The Times of India. Studiul a fost coordonat de Mariano Barbacid, în cadrul Spanish National Cancer […] Articolul Un pas important spre vindecarea cancerului pancreatic. O echipă din Spania obține rezultate promițătoare după șase ani de cercetare apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată, anunță Ministerul Energiei # Ziua
În zona de sud a țării toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate. De asemenea, în mun. Chișinău parțial a fost reluată alimentarea consumatorilor, în zona de nord și nord-vest a Republicii Moldova, toate liniile electrice de 110 kV au […] Articolul Procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată, anunță Ministerul Energiei apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Un avion al companiei Turkish Airlines a declarat urgență în aer, vineri dimineață, 31 ianuarie, în timpul unui zbor spre Chișinău. Este vorba despre zborul TK269, care opera pe ruta Istanbul–Chișinău și care, la ora 06:56 UTC, a întâmpinat probleme tehnice majore în faza finală a zborului. Aeronava implicată este un Boeing 737-800, cu numărul […] Articolul Alertă aeriană deasupra Chișinăului. Un avion Turkish Airlines a declarat urgență în aer apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Elena Rybakina câștigă pentru prima dată Australian Open, după o finală dramatică cu Aryna Sabalenka # Ziua
Jucătoarea din Kazahstan Elena Rybakina a cucerit, sâmbătă, primul său titlu la Australian Open, după ce a învins-o în finala feminină pe lidera mondială Aryna Sabalenka, în trei seturi, scor 4–6, 6–4, 6–4, la Melbourne. Grație acestui rezultat, Rybakina urcă pe locul trei în clasamentul WTA, transmite Olympics.com. Partida, disputată într-o atmosferă intensă, a durat […] Articolul Elena Rybakina câștigă pentru prima dată Australian Open, după o finală dramatică cu Aryna Sabalenka apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Compania Termoelectrica S.A. informează că, sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10:42, în urma unor căderi avariate de tensiune în sistemul electroenergetic național, au fost înregistrate perturbări care au afectat regimul hidraulic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din municipiul Chișinău. Potrivit operatorului, incidentul a dus la deconectarea parțială a unor stații de pompare, […] Articolul Termoelectrica anunță că pana de curent a afectat și sistemul de încălzire din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
România asigură R. Moldova cu energie electrică pentru stabilizarea rețelei, după pana masivă de curent # Ziua
România trimite energie peste Prut, în contextul penei masive de curent care a afectat Republica Moldova. Surse din sistemul energetic de la București au declarat pentru Economica.net că se lucrează în prezent la realimentarea locurilor de consum cu energie din România. Potrivit datelor publice ale operatorului român Transelectrica, energia este exportată către Republica Moldova inclusiv […] Articolul România asigură R. Moldova cu energie electrică pentru stabilizarea rețelei, după pana masivă de curent apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Ministerul Energiei de la Kiev anunță o avarie majoră în sistemul energetic: Linia de înaltă tensiune România–Moldova, deconectată # Ziua
O avarie tehnologică produsă vineri, la ora 10:42, a provocat perturbări majore în sistemul energetic al Ucrainei și în interconectările regionale, a anunțat ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmighal, într-o postare publicată pe Telegram. Potrivit acestuia, au fost deconectate simultan linia de 400 kV dintre sistemele energetice ale României și R. Moldova, precum și linia […] Articolul Ministerul Energiei de la Kiev anunță o avarie majoră în sistemul energetic: Linia de înaltă tensiune România–Moldova, deconectată apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Vămile au trecut pe regim manual. Șoferii sunt atenționați de riscul formării cozilor în posturi # Ziua
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal anunță că în multe vămi a fost sistată energia electrică, iar punctele au trecut în regim manual pentru înregistrarea persoanelor care traversează frontiera. „Pentru asigurarea continuității activității, au fost puse în funcțiune generatoarele electrice. Totodată, la sediul central al Serviciului Vamal sunt înregistrate dificultăți tehnice, care pot influența temporar […] Articolul Vămile au trecut pe regim manual. Șoferii sunt atenționați de riscul formării cozilor în posturi apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Ucraina, afectată de pene masive de curent. Deconectări de urgență în aproape toate regiunile # Ziua
Autoritățile ucrainene au început, sâmbătă dimineață, 31 ianuarie, să introducă deconectări de urgență ale energiei electrice în mai multe regiuni ale țării. Potrivit presei ucrainene, la ora 11:15 au fost dispuse întreruperi de urgență în regiunile Jitomir, Sumî, Poltava, Harkov și Cernigov. Ulterior, măsura a fost extinsă aproape pe întreg teritoriul țării. Compania energetică DTEK […] Articolul Ucraina, afectată de pene masive de curent. Deconectări de urgență în aproape toate regiunile apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Risc sporit de accidente pe străzile din Capitală. Semafoarele nu funcționează din cauza avariei la rețelele electrice # Ziua
Pana masivă de curent a provocat deconectări și ale semafoarelor din Capitală. Astfel, avaria face ca și circulația pe străzile Capitalei să devină mai dificlă, iar în intersecțiile aglomerate riscul de accidente să fie mai sporit. IGP anunță că polițiştii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate pentru a fluidiza traficul și a preveni evenimentele rutiere. […] Articolul Risc sporit de accidente pe străzile din Capitală. Semafoarele nu funcționează din cauza avariei la rețelele electrice apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Pană majoră de curent în Chișinău. Primarul Capitalei cere intervenția autorităților centrale și calm din partea populației # Ziua
O pană masivă de curent a afectat, sâmbătă, cea mai mare parte a municipiului Chișinău, provocând dificultăți în trafic și perturbarea activității transportului public. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a convocat de urgență responsabilii pentru a evalua situația și pentru a conecta generatoarele electrice acolo unde este necesar, în special în instituțiile medicale […] Articolul Pană majoră de curent în Chișinău. Primarul Capitalei cere intervenția autorităților centrale și calm din partea populației apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Pană majoră de curent în Chișinău și mai multe localități din R. Moldova. Autoritățile nu au oferit explicații # Ziua
O pană masivă de curent a lăsat, în urmă cu puțin timp, o mare parte din municipiul Chișinău fără energie electrică, potrivit numeroaselor sesizări apărute pe rețelele de socializare. Unii internauți au relatat că pana ar putea afecta mai multe zone din R. Moldova, sugerând o posibilă defecțiune de amploare în sistemul energetic. Mesajele apărute […] Articolul Pană majoră de curent în Chișinău și mai multe localități din R. Moldova. Autoritățile nu au oferit explicații apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Guvernul SUA intră într-un „shutdown” parțial, în pofida unui acord de ultim moment privind finanțarea # Ziua
Guvernul federal al SUA a intrat, sâmbătă, într-o suspendare parțială a activității, în ciuda unui acord de ultim moment privind bugetul, aprobat de Senat. Blocajul financiar a început la miezul nopții, ora locală, la câteva ore după ce senatorii au convenit asupra finanțării majorității agențiilor guvernamentale până în luna septembrie. Proiectul prevede însă doar două […] Articolul Guvernul SUA intră într-un „shutdown” parțial, în pofida unui acord de ultim moment privind finanțarea apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că organizația se confruntă cu un risc iminent de colaps financiar, din cauza cotizațiilor neachitate de statele membre și a unor reguli bugetare considerate depășite. Potrivit unei scrisori adresate ambasadorilor și consultate de Reuters, Guterres susține că situația financiară a ONU se deteriorează rapid și ar putea […] Articolul ONU, în pragul colapsului financiar după ce Donald Trump a suspendat finanțarea apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
09:30
Emisarul lui Putin se întâlnește cu echipa lui Trump în Florida, înaintea negocierilor de pace de la Abu Dhabi # Ziua
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, urmează să se întâlnească sâmbătă, 31 ianuarie, cu reprezentanți ai administrației americane conduse de Donald Trump, în Florida, a confirmat Casa Albă pentru Kyiv Independent. Întrevederea are loc cu o zi înaintea următoarei runde de negocieri de pace dintre Ucraina și Rusia, programată pentru 1 februarie la Abu Dhabi. Potrivit surselor […] Articolul Emisarul lui Putin se întâlnește cu echipa lui Trump în Florida, înaintea negocierilor de pace de la Abu Dhabi apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe drumurile din R. Moldova. Ninsori și polei în mai multe regiuni, fără trasee blocate # Ziua
Patru accidente rutiere au fost înregistrate în ultimele ore pe drumurile din R. Moldova, însă, potrivit autorităților, nu au fost raportate persoane traumatizate. Totodată, la această oră nu există trasee naționale blocate, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării. Potrivit unei informări publicate de Centrul Național de Management al Crizelor, […] Articolul Circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe drumurile din R. Moldova. Ninsori și polei în mai multe regiuni, fără trasee blocate apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Serviciile municipale rămân mobilizate din cauza poleiului. Echipele au acționat continuu pe tot parcursul nopții # Ziua
Primăria municipiului Chișinău informează că, pe parcursul nopții, serviciile municipale au intervenit în teren în contextul condițiilor meteo nefavorabile și al riscului sporit de polei. Echipele au acționat continuu, atât mecanizat, cât și manual, pe străzi, trotuare, treceri pietonale, pasaje subterane, scări și în stațiile de transport public. În aceste zone a fost aplicat material […] Articolul Serviciile municipale rămân mobilizate din cauza poleiului. Echipele au acționat continuu pe tot parcursul nopții apare prima dată în ZIUA.md.
30 ianuarie 2026
20:40
A murit Catherine O’Hara, celebra actriță din „Singur Acasă” și „Schitt’s Creek”, la 71 de ani # Ziua
Catherine O’Hara, una dintre cele mai apreciate actrițe ale comediei nord-americane, cunoscută pentru rolurile sale din Home Alone („Singur Acasă”), Schitt’s Creek și Best in Show, a murit la vârsta de 71 de ani, a confirmat managerul său pentru publicația Variety. Cauza decesului nu a fost făcută publică până în acest moment. Cariera lui Catherine […] Articolul A murit Catherine O’Hara, celebra actriță din „Singur Acasă” și „Schitt’s Creek”, la 71 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Peste o mie de arbori, tăiați ilegal în coasta Chișinăului. Prejudiciul depășește jumătate de milion de lei # Ziua
Peste 1000 de arbori au fost tăiați ilegal în zonele forestiere gestionate de Ocolul silvic Ghidighici, prejudiciul estimat fiind de peste 560 de mii de lei. Constatările au fost făcute în urma unor controale inopinate inițiate încă în 19 ianuarie la inițiativa Ministerului Mediului. „În cadrul controlului, inspectorii de mediu au efectuat verificări la toate […] Articolul Peste o mie de arbori, tăiați ilegal în coasta Chișinăului. Prejudiciul depășește jumătate de milion de lei apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
ATITUDINI | Ion Terguță: Cetățenia, între securitate și drepturi. Unde a greșit statul Republica Moldova # Ziua
Modificarea Legii Cetățeniei în primăvara trecută a fost justificată prin prisma unor probleme de securitate, după ce un număr mare de cetățeni ai Federației Ruse au solicitat dobândirea cetățeniei moldovenești, probabil, în baza certificatelor de naștere emise de fosta RSSM. În contextul actual de securitate, autoritățile au fost prinse nepregătite și în lipsa unei soluții […] Articolul ATITUDINI | Ion Terguță: Cetățenia, între securitate și drepturi. Unde a greșit statul Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Canada cere SUA să respecte suveranitatea națională în contextul discuțiilor privind separarea Albertei # Ziua
Premierul Canadei, Mark Carney, a cerut Statelor Unite să respecte suveranitatea țării sale, după apariția unor informații potrivit cărora reprezentanți ai administrației președintelui Donald Trump ar fi discutat cu separatiști din provincia Alberta despre o posibilă desprindere de Canada. Declarațiile au fost făcute în contextul unei reuniuni desfășurate la Ottawa, la care au participat premierul […] Articolul Canada cere SUA să respecte suveranitatea națională în contextul discuțiilor privind separarea Albertei apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
465 de ani de la tipărirea Tetraevanghelului lui Coresi, prima carte în limba română cu textul integral al evangheliilor # Ziua
Acum 465 de ani, în 30 ianuarie 1561, la Brașov a văzut lumina tiparului Tetraevanghelul diaconului Coresi, după o muncă de nouă luni. Este prima carte tipărită în limba română, conform normelor din perioada medievală, cu textul integral al celor patru evanghelii. Tetraevanghelul este împodobit cu patru frontispicii la începutul Evangheliilor. Tipărirea voluminoasei cărți de […] Articolul 465 de ani de la tipărirea Tetraevanghelului lui Coresi, prima carte în limba română cu textul integral al evangheliilor apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Doi polițiști din Capitală, condamnați la închisoare pentru acțiuni de corupție comise acum 12 ani # Ziua
Doi polițiști din Capitală au fost candamnați la închisoare într-un dosar de corupție. Acum 12 ani ofițerii au luat mită de 40 de mii de lei pentru a nu porni o anchetă penală în cazul unei directoare a unei companii private. Printr-o sentință a Judecătoriei Chișinău, un polițist a fost condamnat la șapte ani de […] Articolul Doi polițiști din Capitală, condamnați la închisoare pentru acțiuni de corupție comise acum 12 ani apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Zelenski: Nu au existat atacuri asupra infrastructurii energetice peste noapte. Armata rusă își concentrează loviturile asupra logisticii # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că, noaptea trecută, nu au fost înregistrate atacuri asupra obiectivelor energetice, însă forțele ruse continuă să lovească infrastructura logistică și zonele rezidențiale din mai multe regiuni ale țării. Declarațiile au fost făcute după o videoconferință specială privind situația din teritoriu și lucrările de reconstrucție. „Noaptea trecută nu au fost […] Articolul Zelenski: Nu au existat atacuri asupra infrastructurii energetice peste noapte. Armata rusă își concentrează loviturile asupra logisticii apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Ion Ceban acuză neconformități în programul guvernamental „Curți Europene”: Vom interveni noi, că de tot ce vă apucați distrugeți # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, se arată indignat de faptul că mai multe proiecte din cadrul Programului guvernamental „Curți Europene” nu sunt duse la bun sfârșit, iar multe zone din preajma blocurilor arată ca niște șantiere. Într-un video publicat de edil pe rețelele de socializare, consilierii MAN publică imagini din mai multe curți unde lucrările ar […] Articolul Ion Ceban acuză neconformități în programul guvernamental „Curți Europene”: Vom interveni noi, că de tot ce vă apucați distrugeți apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Nicanor Ciochină, în arest preventiv pentru 20 de zile. Inculpatul respinge acuzațiile de tortură # Ziua
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, în dosarul în care este acuzat de tortură. În timpul audierilor, el a respins acuzațiile și a declarat că ar fi victima unui dosar fabricat. Avocatul său, Dumitru Buliga, nu exclude posibilitatea de a sesiza Curtea Europeană a Drepturilor […] Articolul Nicanor Ciochină, în arest preventiv pentru 20 de zile. Inculpatul respinge acuzațiile de tortură apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, propune taxarea jocurilor de noroc și a pariurilor online, pentru a finanța educația # Ziua
Europarlamentarul român Victor Negrescu a propus în Parlamentul European introducerea unei taxe europene armonizate pentru companiile din industria jocurilor de noroc și a pariurilor online. Măsura este prezentată ca o nouă resursă proprie a Uniunii Europene, destinată finanțării educației și politicilor pentru tineret. Inițiativa vine în contextul dezbaterilor privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene […] Articolul Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, propune taxarea jocurilor de noroc și a pariurilor online, pentru a finanța educația apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Șefii parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania vin, luni, într-o vizită oficială la Chișinău # Ziua
Președinții parlamentelor din țările baltice vin, luni, într-o vizită oficială de două zile la Chișinău. Șefii legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania, Lauri Hussar, Daiga Mierina și Juozas Olekas, vor avea o întrevedere oficială cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Luni seara, cei patru demnitari vor susține o conferință comună de presă. Marți, 3 februarie, începând cu […] Articolul Șefii parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania vin, luni, într-o vizită oficială la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Obiectul depistat în Vama Tudora cu suspiciuni că ar conține explozibil nu prezintă pericol, anunță IGP # Ziua
Obiectul depistat în Vama Tudora în mașina unui cetățean ucrainean cu suspiciuni că ar conține explozibil nu prezintă pericol. Despre acest lucru a anunțat Poliția Națională, care precizează că în urma verificărilor efectuate de experți s-a constatat că este vorba de un dispozitiv electronic. „Poliția Națională informează că, la punctul de trecere a frontierei Tudora, […] Articolul Obiectul depistat în Vama Tudora cu suspiciuni că ar conține explozibil nu prezintă pericol, anunță IGP apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Canada restricționează regimul de vize pentru cetățenii ruși și suspendă activitatea centrelor din Rusia # Ziua
Autoritățile canadiene au decis să înceteze primirea documentelor pentru eliberarea vizelor cetățenilor ruși pe teritoriul Federației Ruse, începând cu data de 28 ianuarie, potrivit unui anunț publicat pe site-ul guvernului Canadei. Potrivit comunicatului oficial, centrele de vize canadiene din Rusia nu mai acceptă pașapoarte și alte documente necesare pentru obținerea vizelor. Solicitanții sunt îndemnați să […] Articolul Canada restricționează regimul de vize pentru cetățenii ruși și suspendă activitatea centrelor din Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Partidul MAN reacționează la acuzațiile PAS: Recurg la isterii publice, în loc să-și asume responsabilitate # Ziua
Isterii publice și denaturări. Așa reacționează fracțiunea MAN din Consiliul municipal Chișinău la recentele acuzații ale aleșilor PAS, care îi cer primarului Ion Ceban „deblocarea bugetului municipal” pentru 2026 și îl critică de incompetență. În replică, consilierii MAN condamnă faptul că aleșii PAS au ales să iasă în stradă cu declarații politice, în loc să […] Articolul Partidul MAN reacționează la acuzațiile PAS: Recurg la isterii publice, în loc să-și asume responsabilitate apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
PAS îl acuză pe Ceban de „incompetență” și pune mai multe condiții pentru votarea bugetului municipal pentru 2026 # Ziua
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul municipal Chișinău îl acuză pe primarul Ion Ceban de „incompetență și management defectuos” deblocarea bugetului municipal pentru anul 2026”. Declarațiile au fost făcute de președinta fracțiunii, Zinaida Popa, în cadrul unei conferințe de presă. „Un primar responsabil comunică, dialoghează, se așază la masa de discuții, negociază, își […] Articolul PAS îl acuză pe Ceban de „incompetență” și pune mai multe condiții pentru votarea bugetului municipal pentru 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
BREAKING NEWS | Un deținut a evadat de sub nasul polițiștilor în timp ce era escortat la judecătorie pentru audieri # Ziua
Un deținut din Penitenciarul nr.13 a evadat chiar de sub nasul polițiștilor în timp ce era escortat la judecătorie pentru audieri. Deocamdată nu se cunosc mai multe detalii, însă IGP anunță că a pornit o anchetă internă pentru a stabili dacă polițistul a respectat protocoalele prevăzute în contextul unor asemenea acțiuni. „Astăzi, în timpul escortării […] Articolul BREAKING NEWS | Un deținut a evadat de sub nasul polițiștilor în timp ce era escortat la judecătorie pentru audieri apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Cinci vameși din cei șapte reținuți, acum două zile, într-un dosar de corupție au fost plasați în arest pentru 30 de zile # Ziua
Cinci vameși din cei șapte reținuți acum două zile de ofițerii CNA și procurorii din Cahul într-un dosar de corupție au fost plasați în arest pentru 30 de zile. În cazul unui funcționar instanța a dispus arestul la domiciliu, iar un alt suspect în dosar este cercetat în stare de libertate, din motive medicale. Acum […] Articolul Cinci vameși din cei șapte reținuți, acum două zile, într-un dosar de corupție au fost plasați în arest pentru 30 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Zelenski: Ucraina nu este dispusă la compromisuri privind Donbasul și centrala nucleară Zaporojie # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că autoritățile de la Kiev nu sunt pregătite să facă compromisuri în privința regiunii Donbas și a centralei nucleare de la Zaporojie, întrucât astfel de concesii ar duce la încălcarea integrității teritoriale a țării. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții publice și sunt citate de presa ucraineană. […] Articolul Zelenski: Ucraina nu este dispusă la compromisuri privind Donbasul și centrala nucleară Zaporojie apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
„Partidul Nostru” contestă calculele Energocom: Tariful corect la gaze ar trebui să fie 13,8 lei # Ziua
Tariful pentru gaz ar trebui să fie redus cu 17,5 la sută și să fie stabilit la 13,8 lei pentru un metru cub. La această concluzie au ajuns deputații Partidului Nostru în urma calculelor efectuate. Reducerea propusă de formațiune este de aproape două ori mai mare decât cea pe care o solicită compania Energocom. […] Articolul „Partidul Nostru” contestă calculele Energocom: Tariful corect la gaze ar trebui să fie 13,8 lei apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
La codul de ceață și polei se adaugă și unul de vânt puternic. Avertizarea va intra în vigoare vineri, la ora 18:00, și va fi valabilă până sâmbătă, 31 ianuarie, ora 13:00. În perioada menționată, se prevăd intensificări ale vântului nordic, cu rafale de până la 15–18 m/s. De asemenea, meteorologii anunță că, din cauza […] Articolul Meteorolgii au emis un nou cod galben. Sunt prognozate rafale puternice de vânt apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
VIDEO | Atenție, escroci! Operatorul rus 1xBet folosește abuziv identitatea Loteriei Naționale pentru a se promova ilegal # Ziua
Loteria Națională a Moldovei (LNM) anunță că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre. „Aceste platforme nu sunt administrate de LNM, nu dețin autorizațiile legale necesare și sunt create […] Articolul VIDEO | Atenție, escroci! Operatorul rus 1xBet folosește abuziv identitatea Loteriei Naționale pentru a se promova ilegal apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Calculele Partidului Nostru arată că tariful pentru gaz trebuie redus cu peste 17%, de două ori mai mult decât propune Energocom # Ziua
Tariful pentru gaz ar trebui să fie redus cu 17,5 la sută și să fie stabilit la 13,8 lei pentru un metru cub. La această concluzie au ajuns deputații Partidului Nostru în urma calculelor efectuate. Reducerea propusă de formațiune este de aproape două ori mai mare decât cea pe care o solicită compania Energocom. […] Articolul Calculele Partidului Nostru arată că tariful pentru gaz trebuie redus cu peste 17%, de două ori mai mult decât propune Energocom apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Un obiect explozibil, depistat în Vama Tudora în mașina unui ucrainean. Postul și-a sistat activitatea # Ziua
Alertă la Vama Tudora. Activitatea postului a fost sistată, după ce într-o mașină condusă de un cetățean al Ucrainei a fost depistat un obiect explozibil amplasat într-un container. Serviciul Vamal anunță că zona a fost izolată, iar la fața locului a fost solicitată intervenția Serviciului tehnico-exploziv „Bombteh” al Inspectoratului General al Poliției. „La moment, activitatea […] Articolul Un obiect explozibil, depistat în Vama Tudora în mașina unui ucrainean. Postul și-a sistat activitatea apare prima dată în ZIUA.md.
