(video) „Urlam la ceruri.” După ce a născut al treilea copil, a aflat că soțul o înșală cu o cântăreață din Moldova: Drama unei moldovence stabilită în Italia
UNIMEDIA, 1 februarie 2026 20:40
Era însărcinată cu al treilea copil și avea o familie perfectă, un soț ideal și o afacere prosperă. Însă în timpul sarcinii a început să aibă bănuieli că soțul ei are pe altcineva și după multe luni de gânduri chinuitoare a aflat adevărul care a distrus-o și care nu o lasă rece nici după câțiva ani de atunci. Este drama unei moldovence stabilită în Italia, care a relatat, la un monolog la Dorin Galben, cum a aflat că amanta bărbatului ei este o interpretă din Moldova, care a și amenințat-o, după ce a ieșit totul la iveală.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
20:40
(video) „Urlam la ceruri.” După ce a născut al treilea copil, a aflat că soțul o înșală cu o cântăreață din Moldova: Drama unei moldovence stabilită în Italia # UNIMEDIA
Era însărcinată cu al treilea copil și avea o familie perfectă, un soț ideal și o afacere prosperă. Însă în timpul sarcinii a început să aibă bănuieli că soțul ei are pe altcineva și după multe luni de gânduri chinuitoare a aflat adevărul care a distrus-o și care nu o lasă rece nici după câțiva ani de atunci. Este drama unei moldovence stabilită în Italia, care a relatat, la un monolog la Dorin Galben, cum a aflat că amanta bărbatului ei este o interpretă din Moldova, care a și amenințat-o, după ce a ieșit totul la iveală.
Acum o oră
20:10
Patriarhul Kiril al Rusiei și-a celebrat a 17-a aniversare de la întronare: Ce mesaj i-a transmis Igor Dodon # UNIMEDIA
Patriarhul Kiril al Moscovei și al întregii Rusii își celebrează, astăzi, 1 februarie, cea de-a 17-a aniversare a întronării. Liderul PSRM, fostul șef de stat, Igor Dodon, i-a adresat un mesaj de felicitare, cu acest prilej.
Acum 2 ore
19:50
(foto/video) Protest violent al activiștilor de stânga la Torino: Zeci de polițiști, răniți. Momentul în care un ofițer e bătut de indivizi mascaţi # UNIMEDIA
Cel puţin 31 de ofiţeri de poliţie au fost răniţi în timpul protestelor împotriva închiderii unui centru cultural de stânga din oraşul Torino, în nordul Italiei, au declarat autorităţile duminică, transmite DPA, preluată de Agerpres și HotNews.ro.
19:40
(video) „Cum adică fuge căldura? Are picioare?” Guguță, într-un spot despre eficiența energetică: De ce să plătești când poți să economisești # UNIMEDIA
Guguță, personajul îndrăgit al multor copii, a devenit eroul central într-un spot realizat de Premier Energy, despre eficiența energetică. În clipul postat acum câteva zile de furnizorul de electricitate, școlarul simpatic creat de Spiridon Vangheli le dă sfaturi consumatorilor despre cum să-și scadă sumele din facturi.
19:20
Elevii merg mâine la școală, nu și cei din Bălți: Învățământul la distanță, prelungit pentru copiii din capitala de nord. Anunțul primarului Petcov # UNIMEDIA
Elevii care își fac studiile la instituțiile de învățământ dim Bălți vor continua să facă ore de la distanță, la începutul săptămânii viitoare. Cu un anunț în acest a venit primarul municipiului, Alexandr Petcov.
19:10
Şeful comitetului de organizare a JO de la Los Angeles, în dosarele Epstein: Ce spune despre relația avută cu Ghislaine Maxwell # UNIMEDIA
Casey Wasserman, șeful comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, a spus sâmbătă că „regretă profund” e-mailurile din 2003 dintre el şi Ghislaine Maxwell, care au apărut în ultima serie de documente din dosarele Epstein, scrie HotNews.ro.
Acum 4 ore
18:40
(foto) Igor Dodon, cu soția și mezinul familiei, la Nistru: „Pentru prima dată în mulți ani, râul a înghețat complet, spre bucuria copiilor” # UNIMEDIA
Liderul PSRM, fostul șef de stat, Igor Dodon, a decis să petreacă ziua de duminică alături de familie, pe malul râului Nistru, care a înghețat complet. „Un fenomen rar”, a scris politicianul.
18:20
(video) „Mai scump e doar în Amsterdam.” Ioniță: Chișinăul e al doilea cel mai scump oraș din Europa după anii pe care trebuie să îi muncești pentru a-ți procura apartament # UNIMEDIA
„Chișinăul e pe locul doi în Europa cel mai scump oraș după anii pe care trebuie să îi muncească un tânăr pentru a-și procura un apartament nou”. Cel puțin așa susține analistul econimic Veaceslav Ioniță. „Mai scump e Amsterdam, la București e mai ieftin”, a precizat expertul la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
18:10
Câte pesticide încap într-un măr? Raport alarmant în UE: „Nu știm dacă sunt sigure pentru consum” # UNIMEDIA
Majoritatea merelor din Europa conțin urme de mai multe pesticide, unele foarte toxice. Într-un raport publicat joi, ONG-urile din UE trag un semnal de alarmă privind riscurile pentru sănătate. În medie, un măr european conține 3 pesticide diferite. 85% dintre merele testate în Europa conțin un „cocktail” de pesticide, iar în unele țări, nici măcar nu au fost găsite mere convenționale fără pesticide multiple. Chiar dacă pesticidele individuale sunt aprobate, efectul combinat al mai multora într-un singur produs, cum e un măr, nu este reglementat și poate fi riscant, susţin organizațiile, scrie presa română.
17:40
(video) „La mulți ani, fata tatei, Alexandra!” Fiica mai mică a lui Renato Usatîi, omagiată astăzi: Cum a felicitat-o politicianul # UNIMEDIA
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, are un eveniment important astăzi. Fiica sa a împlinit 16 ani. Cu acest prilej, policianul a mers cu un buchet de flori la localul unde adolescenta sărbătorea, alături de prieteni, ca să o felicite.
17:20
Ai nevoie de bani rapid? CNPF te sfătuie să nu mergi la cămătari, statul nu te va putea proteja # UNIMEDIA
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează că împrumuturile contractate de la persoane fizice nu oferă protecție legală și pot aduce probleme consumatorilor. Autoritatea recomandă apelarea doar la instituții financiare autorizate.
Acum 6 ore
17:00
(video) „Wow! Incredibil!” Un american, uluit după ce a mâncat sarmale cu mămăligă în New York: „Cine a ascuns mâncarea românească de mine?” # UNIMEDIA
Un american pasionat de gastronomie a descoperit recent bucătăria românească chiar în Statele Unite și a rămas profund impresionat de gusturi și combinații. Fără să știe aproape nimic despre România sau despre mâncarea tradițională românească, acesta a decis să comande dintr-un restaurant românesc din Sunnyside, Queens, curios să încerce ceva complet nou pentru el, scrie Can Can.
16:40
(foto) PAS Youth și-a ales noua președintă și vicepreședinți: Cine a luat majoritatea voturilor, la Congresul de astăzi # UNIMEDIA
PAS Youth și-a ales noua conducere. După 10 ani de la fondarea organizației, Oxana Bordian a devenit prima președintă PAS Youth, în urma congresului din 31 ianuarie 2026.
16:20
Aur din deșeuri electronice: Povestea bloggerului care a transformat componentele SIM în metal prețios # UNIMEDIA
Un creator de conținut din provincia Guangdong, China, a stârnit un val de reacții pe internet după ce a publicat un videoclip în care arată cum a reușit să obțină aproape 200 de grame de aur din deșeuri electronice, scrie playtech.ro.
16:10
(galerie foto) „Trend 2016”. Nicolle Trifan și-a pus pe jar urmăritorii, cu fotografii din anii de liceu. Cum arăta antrenoarea acum 10 ani # UNIMEDIA
Antrenoarea Nicoleta Trifan, cu peste 180 de mii de urmăritori pe Instagram, a decis să participe la noul trend de pe rețele și să împărtășească imagini de pe vremea când era elevă la liceu. Vezi mai jos care a fost reacția internauților.
15:40
(video) Țara din Europa cu cea mai mare densitate de milionari, dar fără niciun aeroport și aproape necunoscută turiștilor: Nu are nici gări, nici porturi marine # UNIMEDIA
O țară europeană extrem de bogată, cu o populație redusă și fără aeroport, rămâne greu accesibilă turiștilor. Oferă peisaje alpine spectaculoase, lux discret și liniște absolută, fiind una dintre cele mai exclusiviste destinații din Europa, scrie adevarul.ro.
15:30
Elevii din Chișinău revin la ore cu prezență fizică, de mâine. Ceban: Părerile au fost multe și împărțite. Ținem cont de fiecare # UNIMEDIA
De mâine, elevii din municipiul Chișinău revin la lecții cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, acum câteva clipe, pe rețele.
15:20
Ministrul Energiei, în inspecție la Termoelectrica, după pana de curent de ieri: Mai mulți chișinăuieni au rămas fără încăzire până seara târziu # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că a mers astăzi la dispeceratul furnizorului central de energie termică din Chişinău, Termoelectrica: „M-am asigurat că sistemul centralizat de încălzire a fost reconectat integral după deconectările avariate de sâmbătă şi funcţionează în regim normal”.
Acum 8 ore
14:50
„Iarăși Putin e de vină.” Guvernul, criticat după pana de curent de ieri: Sloganul “в темноте но без вас” e compatibil cu “am pus țara la adăpost”? # UNIMEDIA
Mesajul premierului Alexandru Munteanu, referitor la pana de curent care a blocat, ieri, Chișinăul și o parte din țară, a provocat comentarii critice din partea mai multor cetățeni. „Încă o dată se demonstrează că incompetența celor ce iau decizii pentru implementarea proiectelor de importanță strategică pentru țară duce inevitabil la situații de acest gen”, „De ce nu avem sistemul de înștiințare MD Alert? A fost promis de autorități”, au scris internauții.
14:20
Ion Ceban, de Ziua Autonomiei Locale: La mulți ani, dragi primari și echipele din APL. Ne așteaptă vremuri „bune” de reforme, 600 de primării vor fi lichidate # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceba, a adresat un mesaj administrațiilor publice locale din întreaga țară, cu prilejul zilei profesionale. „La mulți ani, dragi primari și echipele din APL. Ne așteaptă vremuri „bune” de reforme, când circa 600 de primării vor fi lichidate de reformatorii Moldovei. Important este să rămânem demni și verticali. Toate sondajele arată că cea mai mare încredere a cetățenilor este anume în primării. Să rămânem la straja intereselor cetățenilor noștri”, a menționat edilul.
14:10
(foto) „Cum a reușit?” O mașină a traversat trotuarul, a urcat 6 trepte de granit și s-a oprit în interiorul unei biserici, în Franța: Șoferul a încercat să fugă # UNIMEDIA
O mașină a intrat în Biserica Sainte-Anne din Nantes, joi dimineața, 29 ianuarie 2026, provocând pagube semnificative clădirii religioase. Incidentul, descris de parchetul din Nantes ca „inexplicabil”, continuă să fie investigat de autorități. Potrivit publicației Ouest France, citată de Libertatea, șoferul a fost identificat și interogat, iar testele pentru alcool și droguri au fost negative.
13:50
(foto/video) Celebra actriță are puteri paranormale când pictează. Ce îi transmit spiritele: „A fost tulburător să realizez tabloul” # UNIMEDIA
Sharon Stone a făcut o dezvăluire care a luat prin surprindere fanii din întreaga lume. Actrița susține că, atunci când pictează, ajunge să comunice cu spiritele și să audă o „conștiință superioară” care îi vorbește. Experiențele ar fi început după ce mai mulți membri ai familiei sale au murit într-un interval foarte scurt de timp, scrie Can Can.
13:40
(video) Impozitul pe profit la bănci rămâne neschimbat. Marian: Înțeleg că fac bani, iar economia nu o duce bine, dar ele sunt ambasadorii RM pentru investitori # UNIMEDIA
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, explică de ce impozitul pe profit la bănci va rămâne neschimbat, în pofida faptului că veniturile acestora au crescut considerabil. „Înțeleg că băncile fac bani, în timp ce economia nu o duce foarte bine, dar ne uităm și la partea de atractivitate a economiei în general, pentru că băncile cu capital străin din RM sunt un fel de ambasadori pentru climatul investițional pentru țara noastră în lumea întreagă”, a precizat parlamentarul, la emisiunea Rezoomat de la Realitatea.
13:10
(analiză) Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski # UNIMEDIA
„Vrem să rupem majoritatea”. Potrivit înregistrărilor secrete făcute publice de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU), aceasta a fost directiva pe care Iulia Timoșenko a dat-o unui grup de deputați pe care i-ar fi plătit pentru a sabota Servitorul Poporului, partidul politic aflat la putere în țară. Planul, descoperit în timpul unei descinderi efectuate în ianuarie, în urma căreia s-au găsit 40.000 de dolari în numerar în biroul ei, era aparent conceput pentru a paraliza Rada Supremă și a bloca numirile critice în domeniul apărării. Eliberată acum pe cauțiune de 33 de milioane de grivne (n.r. 770.000 de dolari), Timoșenko se confruntă cu acuzații care o incriminează nu doar în calitate de așa-numit „funcționar corupt”, ci și ca „sabotor activ al statului”, scriu jurnaliștii Meduza, citați de digi24.ro.
Acum 12 ore
12:50
Iarna își arată colții, la început de februarie: Cod galben de ger timp de trei zile. Temperatura aerului va scădea până la –20°C și mai mult # UNIMEDIA
Cod galben de ger, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pentru intervalul de timp: 01.02.2026, ora 20:00 – 03.02.2026, ora 10:00.
12:20
(foto/video) „Sunt episcopul Petru, dați-mi voie să intru!” Scandal la o biserică din Călărași: Polițiștii și carabinierii au baricadat ușa lăcașului # UNIMEDIA
Scandal la ușa bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, ieri. Mai mulți creștini, alături de Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, nu au putut intra în lăcașul sfânt, accesul fiindu-le interzis de câțiva oameni ai legii, prezenți la fața locului. Episcopia de Ungheni relatează că, „polițiști și carabinieri s-au baricadat în fața ușii de la intrarea principală a bisericii fără a prezenta vreun act confirmativ, îngrădind posibilitatea creștinilor de a intra în sfântul lăcaș pentru a se ruga. Mai mult decât atât, în interior, de dimineață se afla parohul acestei biserici, preotul Alexandru Popa, împreună cu unul din copiii săi, minor. Și întreaga zi, au fost ținuți închiși, fără mâncare și apă, nepermițându-le să iasă pentru necesitățile personale”. Poliția nu a oferit o reacție, deocamdată.
12:10
(video) Georgia Meloni, în chip de heruvim: Restaurare cu scandal a unei biserici din Roma # UNIMEDIA
În fresca recent restaurată a unei biserici din Roma apare un heruvim care seamănă izbitor cu premierul italian Giorgia Meloni, ceea ce a dus la polemici în presa italiană, scrie AFP, potrivit hotnews.ro.
11:40
„Fata cu zâmbetul pe buze și în suflet, eleva favorită a multor profesori.” Cine e copila de 17 ani, care a murit după ce a căzut de pe o stâncă, la Rezina # UNIMEDIA
Copila de 17 ani, care a murit, ieri, după ce ar fi căzut de pe o stâncă, în satul Mateuți, raionul Rezina, este Ionela Mîrzenco. Liceul la care își făcea studiile a postat un mesaj de condoleanțe pentru familia îndoliată, din partea profesorilor și a colegilor fetei: „Durerea pierderii este imensă, este greu de cuprins în cuvinte... Fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace! Drum lin în împărăția celor veșnice, dragă Ionela!”.
11:10
Unde poți cumpăra o casă în Europa la prețul unei mașini second-hand: Cea mai ieftină, doar 4.500 € # UNIMEDIA
Piața imobiliară din Marea Britanie a atins prețuri amețitoare, iar mulți britanici caută acum case de vacanţă în Europa, unde pot găsi locuințe chiar şi la prețul unei mașini second-hand, scrie observatornews.ro.
10:40
„Lăsați scuzele cu ucrainenii”. Stepaniuc, după ce Grosu a dat vina pe Rusia pentru pana de curent: De 4 ani declarați că avem independență energetică # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a fost luat la rost de unii cetățeni, după ce a acuzat Rusia, într-un mesaj pe rețele, de pana de curent care a blocat ieri Chișinăul și o parte din țară. „Lăsați, domnilor, scuzele cu ucrainenii! Asigurați viață normală moldovenilor și Republicii Moldova! De 4 ani tot declarați, că ați dobândit independența și securitatea energetică. Azi totul a ieșit la suprafață! Jumăatate de țară, inclusiv 2/3 din capitală fără curent electric și troleibuze”, a comentat fostul deputat Victor Stepaniu.
10:30
(video) Peste 10.000 de oameni au mărşăluit în Danemarca pentru a denunţa afirmaţiile lui Donald Trump cu privire la Afganistan # UNIMEDIA
Cel puţin 10.000 de persoane, potrivit poliţiei, au participat sâmbătă, la Copenhaga, pe un frig glacial, la un marş al tăcerii, organizat la apelul Asociaţiei daneze a foştilor combatanţi pentru a denunţa afirmaţia lui Donald Trump referitoare la angajamentul aliaţilor SUA în războiul din Afganistan, relatează HotNews.ro.
10:10
Mai mulți oameni, blocați în lift la Chișinău, din cauza penei de curent care a blocat capitala și o parte din țară ieri: Au intervenit salvatorii # UNIMEDIA
Mai multe persoane au rămas blocate în ascensoarele blocurilor de locuit din capitală, ieri, în urma penei de curent care a lăsat fără lumină Chișinăul și o parte din țară. Salvatorii IGSU au intervenit, pentru a le acorda ajutor.
09:50
La 1 februarie, Mihai Viteazul a semnat Tratatul de închinare și a intrat în vigoare Acordul de asociere la UE.
09:40
Alinierea planetelor aduce astăzi o zi de introspecție și decizii importante pentru fiecare semn zodiacal. Fie că este vorba de relații, carieră sau sănătate, astrele ne îndeamnă să căutăm echilibrul și să ne ascultăm intuiția.
09:30
Un funcționar mărunt, un revizor fals și o administrație în panică! Vino duminică la „Revizorul” și descoperă umorul satiric al lui Gogol # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă „Revizorul”, comedia satirică de Nikolai Gogol, regia Petru Vutcărău. Spectacolul recomandat publicului 15+ explorează prin umor și situații absurde mecanismele puterii și compromisurile ridicole ale oficialilor.
09:20
Un tânăr de 21 de ani a murit, după ce s-a urcat fără permis la volan și s-a izbit cu mașina de un copac, la Sîngerei: Pasagerul său, de 19 ani, spitalizat # UNIMEDIA
Un grav accident rutier, soldat cu deces, s-a produs aseară, în jurul orei 20:15, pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad, raionul Sîngerei, anunță oamenii legii.
09:10
Condițiile meteorologice în Moldova sunt caracterizate astăzi de un cer predominant noros și temperaturi scăzute, cu variații minime și probabilitate redusă de precipitații, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
Ieri
20:10
(video) „Speram că este vie”. Șoferul de troleibuz, care a lovit o femeie pe Decebal, primele declarații după 8 luni de la tragedie: „Sunt nevinovat” # UNIMEDIA
Șoferul de trolebuz, care în luna mai 2025 a lovit mortal soția unui om de afaceri din Chișinău, vrea să se facă auzit. Acesta susține că este nevinovat, iar impactul fatal nu a putut fi evitat, chiar dacă acesta a întreprins măsurile necesare. „Când am observat-o am început a frâna și am claxonat, dar nu am reușit să evit impactul. Când am coborât spream că ea este încă vie”, povestește tânărul.
19:50
(galerie foto) Sean Penn, topit după moldoveanca Valeria Nicov: Actorul și iubita cu 35 de ani mai tânără, surprinși în ipostaze tandre # UNIMEDIA
Sean Penn și iubita sa, Valeria Nicov, au fost fotografiați la o plimbare relaxată în Santa Monica, California, pe 14 ianuarie 2026. Actorul de 65 de ani și modelul de 30 de ani au atras atenția prin ținutele coordonate și gesturile tandre, scrie presa română.
19:40
Un accident grav a avut loc astăzi în capitală. Potrivit informațiilor, patru mașini s-au lovit la intersecția străzilor Ion Pelivan și Al. Iulia din Chișinău.
19:20
O moldoveancă, reținută în Italia, după ce ar fi încercat să omoare femeia de care îngrijea: Cum a vrut să ascundă fapta # UNIMEDIA
O moldoveancă de 60 de ani,a fost arestată în Italia fiind acuzată de tentativă de omor asupra bătrânei pe care o îngrijea. Potrivit informațiilor, femeia se află în spital, în stare extrem de gravă, scrie rotalianul.
19:20
(video) „Așteptările au fost diferite”: Cum comentează Radu Marian plecarea Anastasiei Nichita din Parlament # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Radu Marian, a comentat retragerea Anastasiei Nichita din Parlament. „Așteptările au fost diferite. Ea vrea să facă în continuare sport de performanță și a luat această decizia”, a declarat Radu Marian în cadrul emisiunii „Rezoomat”.
19:10
Refugiații ucraineni vor putea sta în continuare fără permis de ședere în RM: Autoritățile prelungesc mecanismul de protecție # UNIMEDIA
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, potrivit unei hotărâri aprobate de Executiv. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 februarie - 30 aprilie 2026.
18:50
Fizicianul american Michael Guillen, 66 de ani, fost profesor la Harvard, afirmă că a descoperit locația exactă a lui Dumnezeu, la 439 de miliarde de trilioane de kilometri de Pământ. El a combinat textele biblice cu astrofizica pentru a formula această teorie, conform căreia Dumnezeu s-ar afla în afara timpului, la „Orizontul Cosmic“, scrie IFL Science, citat de libertatea.ro.
18:40
(video) Moldoveanul Marius Ignat a venit la „Românii au talent” pregătit să-i dea gata pe jurați, însă nu a reușit: Momentul său pe scenă i-a adus patru de „X” # UNIMEDIA
Marius Ignat, cunoscut sub numele de scenă EL BRAVO, și-a descoperit vocația în compania prietenilor, iar pe scena de la „Românii au talent” demonstrează că pasiunea pentru muzică nu are limite, scrie protv.ro.
18:20
„Acum cum ne plătești școala? Vrei să te împrumut?”. Cătălin Măruță, lăsat cu gura căscată de fiica lui # UNIMEDIA
După ce Eva a recunoscut că nimeni din familie nu se aștepta ca emisiunea La Măruță să ajungă la final, i-a pus tatălui său o întrebare care l-a lăsat, pentru câteva secunde, fără reacție, scrie protv.ro.
18:10
(video) Emilian Crețu, pe patul de spital după vacanța din Zanzibar. Actorul își face „spisocul”: „Primarul să ducă pomul vieții” # UNIMEDIA
Vacanța exotică din Zanzibar s-a încheiat cu un episod neașteptat pentru Emilian Crețu. La scurt timp după revenirea în Republica Moldova, actorul a ajuns pe patul de spital, unde, fidel stilului său ironic, a reușit să transforme situația într-un moment haios, scrie SHOK.md.
17:50
(video) Cel puțin 200 de oameni au murit, după prăbușirea unei mine în Congo. „Unii au fost îngropați de vii” # UNIMEDIA
Peste 200 de persoane au murit în urma prăbușirii minei de coltan Rubaya, din estul Republicii Democratice Congo (RDC), a declarat Lumumba Kambere Muyisa, purtător de cuvânt al guvernatorului provinciei numit de rebeli, scrie adevărul.ro.
17:40
Adrian Minune, amenințat de interlopi: Manelistul a cerut ajutorul oamenilor legii. Și familia lui este vizată # UNIMEDIA
Adrian Minune a apelat la oamenii legii, după ce a primit amenințări de la mai mulți indivizi. Celebrul manelist a mărturisit că a cerut un ordin de protecție, pentru că familia lui a fost vizată de acești bărbați, scrie cancan.ro.
17:30
Sistemul energetic, stabilizat pe întreg teritoriul țării: Precizările Ministerului Energiei # UNIMEDIA
Ministerul Energiei al Republicii Moldova anunță că la această oră, operatorii sistemelor de distribuţie au finalizat conectarea consumatorilor finali la reţelele de joasă tensiune.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.