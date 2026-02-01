Şeful comitetului de organizare a JO de la Los Angeles, în dosarele Epstein: Ce spune despre relația avută cu Ghislaine Maxwell

12:20

Scandal la ușa bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, ieri. Mai mulți creștini, alături de Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, nu au putut intra în lăcașul sfânt, accesul fiindu-le interzis de câțiva oameni ai legii, prezenți la fața locului. Episcopia de Ungheni relatează că, „polițiști și carabinieri s-au baricadat în fața ușii de la intrarea principală a bisericii fără a prezenta vreun act confirmativ, îngrădind posibilitatea creștinilor de a intra în sfântul lăcaș pentru a se ruga. Mai mult decât atât, în interior, de dimineață se afla parohul acestei biserici, preotul Alexandru Popa, împreună cu unul din copiii săi, minor. Și întreaga zi, au fost ținuți închiși, fără mâncare și apă, nepermițându-le să iasă pentru necesitățile personale”. Poliția nu a oferit o reacție, deocamdată.