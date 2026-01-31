„Acum cum ne plătești școala? Vrei să te împrumut?”. Cătălin Măruță, lăsat cu gura căscată de fiica lui

21:30

Zvonurile care circulau de câteva luni au fost confirmate chiar de ea. Mira a mărturisit că relația ei cu Levi a luat final. Artista a făcut o piesă despre acest moment dureros din viața ei și a avut un mesaj foarte emoționant despre cel care i-a fost alături timp de 4 ani, relatează Can Can.