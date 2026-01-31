(video) Emilian Crețu, pe patul de spital după vacanța din Zanzibar. Actorul își face „spisocul”: „Primarul să ducă pomul vieții”

20:00

Avocata Adriana Georgescu de peste Prut – liberala arestată preventiv pentru un trafic de influență de 500.000 de euro în favoarea afaceristului Jean Paul Tucan – se visa ambasadoarea României în SUA și îi cerea omului de afaceri contactul lui Donald Jr. Trump, fiul președintelui american, scrie Libertatea. Stenograme din referatul de arestare al apărătoarei au fost făcute publice. „Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”, spunea fosta membră PNL în interceptările DNA.