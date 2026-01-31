(video) Emilian Crețu, pe patul de spital după vacanța din Zanzibar. Actorul își face „spisocul”: „Primarul să ducă pomul vieții”
UNIMEDIA, 31 ianuarie 2026 18:10
Vacanța exotică din Zanzibar s-a încheiat cu un episod neașteptat pentru Emilian Crețu. La scurt timp după revenirea în Republica Moldova, actorul a ajuns pe patul de spital, unde, fidel stilului său ironic, a reușit să transforme situația într-un moment haios, scrie SHOK.md.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 15 minute
18:20
„Acum cum ne plătești școala? Vrei să te împrumut?”. Cătălin Măruță, lăsat cu gura căscată de fiica lui # UNIMEDIA
După ce Eva a recunoscut că nimeni din familie nu se aștepta ca emisiunea La Măruță să ajungă la final, i-a pus tatălui său o întrebare care l-a lăsat, pentru câteva secunde, fără reacție, scrie protv.ro.
Acum 30 minute
18:10
(video) Emilian Crețu, pe patul de spital după vacanța din Zanzibar. Actorul își face „spisocul”: „Primarul să ducă pomul vieții” # UNIMEDIA
Vacanța exotică din Zanzibar s-a încheiat cu un episod neașteptat pentru Emilian Crețu. La scurt timp după revenirea în Republica Moldova, actorul a ajuns pe patul de spital, unde, fidel stilului său ironic, a reușit să transforme situația într-un moment haios, scrie SHOK.md.
Acum o oră
17:50
(video) Cel puțin 200 de oameni au murit, după prăbușirea unei mine în Congo. „Unii au fost îngropați de vii” # UNIMEDIA
Peste 200 de persoane au murit în urma prăbușirii minei de coltan Rubaya, din estul Republicii Democratice Congo (RDC), a declarat Lumumba Kambere Muyisa, purtător de cuvânt al guvernatorului provinciei numit de rebeli, scrie adevărul.ro.
17:40
Adrian Minune, amenințat de interlopi: Manelistul a cerut ajutorul oamenilor legii. Și familia lui este vizată # UNIMEDIA
Adrian Minune a apelat la oamenii legii, după ce a primit amenințări de la mai mulți indivizi. Celebrul manelist a mărturisit că a cerut un ordin de protecție, pentru că familia lui a fost vizată de acești bărbați, scrie cancan.ro.
Acum 2 ore
17:30
Sistemul energetic, stabilizat pe întreg teritoriul țării: Precizările Ministerului Energiei # UNIMEDIA
Ministerul Energiei al Republicii Moldova anunță că la această oră, operatorii sistemelor de distribuţie au finalizat conectarea consumatorilor finali la reţelele de joasă tensiune.
17:20
Un bărbat de 36 de ani din R. Moldova a fost depistat conducând un autoturism fără a deține permis de conducere, marți, 28 ianuarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, în timp ce încerca să părăsească România. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru conducere ilegală.
17:10
(video) O femeie și copilul ei, blocați în trafic din cauza vremii: Polițiștii au intervenit # UNIMEDIA
În seara zilei de 30 ianuarie, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, o femeie, însoțită de copilul minor, a rămas blocată în trafic cu automobilul.
16:50
A urcat în autobuz ca șofer, dar a coborât la frontieră ca pieton: Un tânăr cu permis fals, prins la Vama Albița # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră români din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectuează cercetări după ce, la controlul de frontieră, un tânăr a fost prins cu permisul de conducere fals.
16:40
O moldoveancă, reținută în Italia, după ce ar fi încercat să omoare femeia de care îngrijea: Cum a încercat să ascundă fapta # UNIMEDIA
O moldoveancă de 60 de ani,a fost arestată în Italia fiind acuzată de tentativă de omor asupra bătrânei pe care o îngrijea. Potrivit informațiilor, femeia se află în spital, în stare extrem de gravă, scrie rotalianul.
Acum 4 ore
16:20
Dan Negru, reacție neașteptată după gafa Paulei Seling de la Eurovision Moldova 2026: „E un muzeu-circ la care e bine să ne uităm ca la o lecție” # UNIMEDIA
Paula Seling a fost aspru criticată după ce, în finala Eurovision Moldova 2026, ca membră a juriului internațional, a felicitat publicul cu „Maladieț, Moldova!”, echivalentul în limba rusă a expresiei „Bravo, Moldova!”. Gestul artistei nu a trecut neobservat, iar reacțiile negative au început să curgă în valuri. Internauții au spus clar că nu au nevoie de traducere și au subliniat că limba oficială a Republicii Moldova este limba română. În urma celor întâmplate, îndrăgita cântăreață și-a cerut scuze public și mai multe vedete i-au luat apărarea, scrie presa română. Iată ce a transmis Dan Negru.
16:00
(stop cadru) Verșinin: Mă uit la Istratii cum îi sclipesc ochii. Mai bine el era prim-ministru # UNIMEDIA
Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, a declarat în cadrul unei emisiuni, că deputatul PAS Dorian Istratii ar fi fost un candidat bun pentru funcția de prim-ministru. „Ochii îi sclipesc, este tânăr și are viziune. De ce ne-a trebuit noua?”, a spus Verșinin.
16:00
O tragedie s-a produs astăzi în localitatea Mateuți, raionul Rezina, unde o minoră în vârstă de 17 ani și-a pierdut viața după ce ar fi alunecat într-o zonă stâncoasă de la marginea localității și a căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri.
15:40
Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școli și instituții din Ungaria: Avertizări similare au raportat și autoritățile de la Kiev # UNIMEDIA
Şapte instituţii şcolare şi nouă instituţii publice din estul Ungariei au primit vineri e-mailuri conţinând ameninţări cu bombă în limba ucraineană, a transmis departamentul de comunicare al poliţiei naţionale ungare (ORFK), informează MTI, citat de hotnews.ro.
15:20
Gafă de comunicare la Guvern: Centrul de Management al Crizelor a dat vina pe „condiții meteo” pentru blackout-ul de astăzi din RM, apoi a șters postarea # UNIMEDIA
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a stârnit confuzie astăzi, după ce a anunțat că deconectările de energie electrică din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv din municipiul Chișinău, ar fi fost cauzate de condițiile meteo nefavorabile.
15:20
Circulația troleibuzelor din capitală, reluată parțial: Vezi rutele cu care poți ajunge la destinație # UNIMEDIA
Regia Transport Electric anunță că circulația troleibuzelor din capitală a fost parțial reluată.
15:00
De la avarie la „condiții meteo”: Centrul de Management al Crizelor a greșit în comunicat cauza întreruperilor de curent # UNIMEDIA
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a stârnit confuzie astăzi, după ce a anunțat că deconectările de energie electrică din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv din municipiul Chișinău, ar fi fost cauzate de condițiile meteo nefavorabile.
14:40
Pe data de 17 februarie va avea loc o eclipsă solară rară: De unde va putea fi văzut „Inelul de Foc” # UNIMEDIA
Cerul va găzdui un fenomen rar întâlnit, pe data de 17 februarie 2026. Atunci va avea loc eclipsa solară supranumită „Inel de Foc”. Spynews.ro scrie de unde va fi văzută în toată splendoare.
Acum 6 ore
14:00
(foto) O Mazda și un Volkswagen s-au lovit frontal la Rîbnița: Patru persoane, transportate la spital # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc astăzi pe traseul Tiraspol - Camenca. Potrivit informațiilor, patru persoane au fost rănite după ce șoferul unei Mazda a pierdut controlul volanului, a ieșit pe contrasens și s-a lovit cu un Volkswagen.
13:40
UE impune reguli mai stricte și pentru WhatsApp: Măsura vizează o singură funcție a rețelei # UNIMEDIA
Comisia Europeană a decis luni că serviciul de mesagerie WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană, deoarece funcţia sa Canale ajunge acum la cel puţin 45 de milioane de utilizatori în blocul comunitar, relatează DPA, citat de hotnews.ro.
13:20
„Acționați calm și economisiți bateria telefonului”: Mesajul prim-ministrului Alexandru Munteanu după deconectările masive de energie electrică # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a dat asigurări că autoritățile intervin în regim continuu pentru restabilirea alimentării și a îndemnat populația la calm și solidaritate.
13:10
(video) Când ar putea fi reconectată lumina: Ministrul Energiei, cu detalii privind blackout-ul parțial din Moldova # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a oferit mai multe detalii cu privire la pana de curent din Moldova care a lăsat mii de cetățeni fără lumină. Potrivit informațiilor, lumina ar putea apărea în circa 2 ore.
13:00
(video) Ministrul Energiei cu detalii privind blackout-ul parțial din Moldova: Când s-ar putea să fie reconectată lumina # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a oferit mai multe detalii cu privire la pana de curent din Moldova care a lăsat mii de cetățeni fără lumină. Potrivit informațiilor, lumina ar putea apărea în circa 2 ore.
Acum 8 ore
12:30
Pana de curent a lovit sistemul medical: Toate spitalele din zonele afectate funcționează pe generatoare # UNIMEDIA
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova anunță că în urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate sunt conectate la generatoare electrice.
12:20
Problemele tehnice la mai multe puncte vamale, din cauza deconectărilor de lumină: Procedurile, efectuate temporar în regim manual # UNIMEDIA
Serviciul Vamal informează că în contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, survenite ca urmare a unor probleme tehnice în rețeaua electrică regională, în mai multe posturi vamale de frontieră a fost întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică.
12:10
Ultima oră! Pană de curent în Moldova: Capitala şi o bună parte din ţară au rămas fără lumină # UNIMEDIA
Sute de locuitori din capitală și din mai multe raioane din țară au anunțat despre întreruperi de curent.
12:10
Din cauza lipsei energiei electrice în oraș, troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele, anunță Regia Transport Electric Chișinău.
12:00
Moldova, fără lumină, după ce linia Isaccea–Vulcănești–MGRES a căzut din cauza problemelor la rețeaua din Ucraina: Ce spun autorităţile # UNIMEDIA
O deconectare avariată în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova s-a produs sâmbătă, 31 ianuarie, din cauza unor probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina, afectând linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES.
12:00
Toate troleibuzele din capitală, blocate, după pana de curent. RTEC: „Unitățile cu mers autonom nu se pot deplasa” # UNIMEDIA
Din cauza lipsei energiei electrice în oraș, troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele, anunță Regia Transport Electric Chișinău.
11:50
Linia Isaccea–Vulcănești–MGRES a căzut din cauza problemlor la rețeaua din Ucraina: Ce spun autorităţile # UNIMEDIA
O deconectare avariată în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova s-a produs sâmbătă, 31 ianuarie, din cauza unor probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina, afectând linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES.
11:50
Premier Energy, după ce mii de locuitori din țară au rămas fără curent: „Operatorii lucrează pentru restabilirea conectării la energia electrică” # UNIMEDIA
ÎCS „Premier Energy Distribution” SA informează că astăzi, 31 ianuarie la ora 10:42 s-a produs o deconectare avariată în sistemul electroenergetic moldovenesc.
11:50
Semafoarele nu funcționează din cauza întreruperilor de curent. Poliția îndeamnă șoferii să fie prudenți # UNIMEDIA
Poliția Națională avertizează că, din cauza întreruperilor masive de energie electrică, semafoarele nu funcționează, fapt ce îngreunează circulația rutieră și crește riscul producerii accidentelor.
11:40
O deconectare avariată în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova s-a produs sâmbătă, 31 ianuarie, din cauza unor probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina, afectând linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES.
11:40
(video) Blackout în capitală din cauza panei de curent. Primarul Ion Ceban a convocat de urgență responsabilii # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, declară că a adunat responsabilii pentru a vedea situația și pentru a fi conectate generatoarele unde este necesar, în contextul deconectarilor de energie electrică în cea mai mare parte a Chișinăului. „Rugăm de urgență să se autosesizeze poliția pentru a ieși în intersecții și a gestiona traficul unde nu funcționează semafoarele, iar cei de la centru să vină cu explicații privind situația”, a precizat edilul.
11:20
(video) Serviciile municipale ale capitalei intervin continuu pentru combaterea poleiului: Cetățenii, rugați să manifeste prudență # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, pe parcursul nopții, serviciile municipale au intervenit în teren în contextul condițiilor meteo nefavorabile și al riscului de polei.
11:10
Ultima oră! Pană de curent în Moldova: Mai mulți locuitori din capitală și din mai multe suburbii au rămas fără lumină # UNIMEDIA
Sute de locuitori din capitală au rămas fără curent electric.
11:00
Kremlinul a confirmat că Trump i-a cerut lui Putin să oprească atacurile asupra Kievului până la 1 februarie # UNIMEDIA
Dmintri Peskov, purtătorul de cuvând al Kremlinului, a declarat vineri, 30 ianuarie, că preşedintele rus Vladimir Putin a primit o solicitare personală din partea omologului său american, Donald Trump, de a opri atacurile asupra Kievului până la 1 februarie, scrie adevărul.ro.
Acum 12 ore
10:30
Deținutul care a evadat acum 10 zile de la Penitenciarul Cricova, blocat în trafic și reținut: Tânărul a fost reîncarcerat # UNIMEDIA
Administrația Națională a Penitenciarelor informează că deținutul Negru Igor Alexandru (născut în anul 2000), care a evadat la data de 19 ianuarie 2026 de la locul de muncă din comuna Ciorescu, a fost reținut în seara zilei de 30 ianuarie, în jurul orei 22:40.
10:10
La 31 ianuarie, istoria a fost marcată de emanciparea romilor din Moldova în 1844 și de stabilirea relațiilor diplomatice între România și Germania de Vest în 1967.
09:50
Atenție, șoferi! Polei și ghețuș pe mai multe trasee din țară: ADN, cu detalii despre cum se circulă la această oră # UNIMEDIA
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În zonele de Nord, Centru și Sud s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare. În prezent, partea carosabilă este umedă, iar pe alocuri persistă poleiul și ghețușul.
09:40
„Mamă, credeam că mai avem timp”. Mesajul emoționant postat de Macaulay Culkin după moartea actriței Catherine O’Hara # UNIMEDIA
Macaulay Culkin a scris un mesaj emoționant după moartea actriței Catherine O’Hara, alături de care a jucat în celebrele filme „Home Alone”, scrie digi24.ro.
09:30
Moștenitori lacomi, personaje absurde și un romancier… care nu e chiar mort! Vino la „Fiți sănătos, domnule!” și râzi cu poftă # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la comedia „Fiți sănătos, domnule!”, de Pierre Chesnot, regia și selecția muzicală fiind semnate de Petru Vutcărău. Spectacolul, recomandat publicului 16+, combină umorul cu situații absurde legate de bani, moștenire și interese personale.
09:20
Balanțele vor cheltui bani, iar Taurii ar trebui să evite conflictele: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară majoră aduce astăzi schimbări semnificative pentru fiecare semn zodiacal. Arhetipurile astrologice se manifestă în moduri surprinzătoare, provocându-ne să ne reevaluăm deciziile și acțiunile. Ce secrete vă pot dezvălui horoscoapele zilnice? Descoperiți-le și aflați cum să navigați prin această zi plină de potențial și provocări.
09:10
Vremea în Moldova va fi caracterizată astăzi de ninsoare ușoară și temperaturi scăzute, cu un cer predominant noros, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
Acum 24 ore
22:30
Șeful adjunct al Procuraturii Glodeni, anchetat de Colegiul de etică după ce ar fi fost prins beat la volan: „Independența procurorului nu e un privilegiu personal” # UNIMEDIA
Ancheta de serviciu în privința lui Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef Procuraturii raionului Glodeni a fost finalizată, a anunțat, astăzi, membrul Consiliul Superior al Procurorilor, Andrei Cebotari, care s-a sesizat din oficiu, după ce s-a aflat că acuzatorul, de stat ar fi fost prins beat la volan de polițiști.
22:20
(video) Actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur Acasă”, a murit la 71 de ani # UNIMEDIA
Actrița canadiană Catherine O’Hara, celebră pentru rolul său din filmele „Singur Acasă”, a murit vineri, la vârsta de 71 de ani, anunță site-ul de știri despre celebrități TMZ, citat de HotNews.ro.
21:40
Polen, caviar, tehnică și parfumuri, ridicate de vameși: Mașini încărcate cu mărfuri nedeclarate, oprite de echipele mobile la Soroca, Ungheni și Briceni # UNIMEDIA
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au depistat mai multe transporturi cu mărfuri nedeclarate pe traseele naționale, inclusiv polen de albine, caviar, parfumuri, conserve din ficat de pește și bunuri tehnice, toate transportate fără acte legale.
21:30
(foto/video) „Piesa a luat naștere după ce am decis să punem punct.” Mira a confirmat despărțirea după 4 ani de relație: „Între timp m-am mutat din țară” # UNIMEDIA
Zvonurile care circulau de câteva luni au fost confirmate chiar de ea. Mira a mărturisit că relația ei cu Levi a luat final. Artista a făcut o piesă despre acest moment dureros din viața ei și a avut un mesaj foarte emoționant despre cel care i-a fost alături timp de 4 ani, relatează Can Can.
21:10
Alexander Adarich, bancherul ucrainean cu cetățenie română, ucis pentru cheile electronice de acces la criptomonede # UNIMEDIA
Alexander Adarich, bancherul ucrainean cu cetățenie română ar fi fost ucis pentru cheile electronice de acces la criptomonede. Cadavrul bărbatului de 54 de ani a fost găsit în curtea unui Airbnb de lux din Milano. Poliția italiană investighează posibilitatea unei crime deghizate în sinucidere, relatează Libertatea, citând Le Figaro.
20:50
(foto/video) Verificări la depozitele de motorină de la Leușeni și Giurgiulești, după ce șoferii s-au plâns pe calitatea carburantului: Probele prelevate de inspectori, transmise la laborator # UNIMEDIA
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) continuă și intensifică acțiunile de control și supraveghere a pieței produselor petroliere, în scopul protejării consumatorilor și verificării conformității motorinei plasate pe piața Republicii Moldova. Acțiunile vin după ce după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe calitatea rea a motorinei.
20:00
O avocată, membră PNL, prinsă de DNA când primea 60.000 € mită: A vehiculat nume ca Nicușor Dan și Donald Trump. „Trebuia să am protecție, în… mea!” # UNIMEDIA
Avocata Adriana Georgescu de peste Prut – liberala arestată preventiv pentru un trafic de influență de 500.000 de euro în favoarea afaceristului Jean Paul Tucan – se visa ambasadoarea României în SUA și îi cerea omului de afaceri contactul lui Donald Jr. Trump, fiul președintelui american, scrie Libertatea. Stenograme din referatul de arestare al apărătoarei au fost făcute publice. „Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”, spunea fosta membră PNL în interceptările DNA.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.