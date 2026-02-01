Ministrul Energiei, în inspecție la Termoelectrica, după pana de curent de ieri: Mai mulți chișinăuieni au rămas fără încăzire până seara târziu
UNIMEDIA, 1 februarie 2026 15:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că a mers astăzi la dispeceratul furnizorului central de energie termică din Chişinău, Termoelectrica: „M-am asigurat că sistemul centralizat de încălzire a fost reconectat integral după deconectările avariate de sâmbătă şi funcţionează în regim normal”.
(video) Țara din Europa cu cea mai mare densitate de milionari, dar fără niciun aeroport și aproape necunoscută turiștilor: Nu are nici gări, nici porturi marine # UNIMEDIA
O țară europeană extrem de bogată, cu o populație redusă și fără aeroport, rămâne greu accesibilă turiștilor. Oferă peisaje alpine spectaculoase, lux discret și liniște absolută, fiind una dintre cele mai exclusiviste destinații din Europa, scrie adevarul.ro.
Elevii din Chișinău revin la ore cu prezență fizică, de mâine. Ceban: Părerile au fost multe și împărțite. Ținem cont de fiecare # UNIMEDIA
De mâine, elevii din municipiul Chișinău revin la lecții cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, acum câteva clipe, pe rețele.
„Iarăși Putin e de vină.” Guvernul, criticat după pana de curent de ieri: Sloganul “в темноте но без вас” e compatibil cu “am pus țara la adăpost”? # UNIMEDIA
Mesajul premierului Alexandru Munteanu, referitor la pana de curent care a blocat, ieri, Chișinăul și o parte din țară, a provocat comentarii critice din partea mai multor cetățeni. „Încă o dată se demonstrează că incompetența celor ce iau decizii pentru implementarea proiectelor de importanță strategică pentru țară duce inevitabil la situații de acest gen”, „De ce nu avem sistemul de înștiințare MD Alert? A fost promis de autorități”, au scris internauții.
Ion Ceban, de Ziua Autonomiei Locale: La mulți ani, dragi primari și echipele din APL. Ne așteaptă vremuri „bune” de reforme, 600 de primării vor fi lichidate # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceba, a adresat un mesaj administrațiilor publice locale din întreaga țară, cu prilejul zilei profesionale. „La mulți ani, dragi primari și echipele din APL. Ne așteaptă vremuri „bune” de reforme, când circa 600 de primării vor fi lichidate de reformatorii Moldovei. Important este să rămânem demni și verticali. Toate sondajele arată că cea mai mare încredere a cetățenilor este anume în primării. Să rămânem la straja intereselor cetățenilor noștri”, a menționat edilul.
(foto) „Cum a reușit?” O mașină a traversat trotuarul, a urcat 6 trepte de granit și s-a oprit în interiorul unei biserici, în Franța: Șoferul a încercat să fugă # UNIMEDIA
O mașină a intrat în Biserica Sainte-Anne din Nantes, joi dimineața, 29 ianuarie 2026, provocând pagube semnificative clădirii religioase. Incidentul, descris de parchetul din Nantes ca „inexplicabil”, continuă să fie investigat de autorități. Potrivit publicației Ouest France, citată de Libertatea, șoferul a fost identificat și interogat, iar testele pentru alcool și droguri au fost negative.
(foto/video) Celebra actriță are puteri paranormale când pictează. Ce îi transmit spiritele: „A fost tulburător să realizez tabloul” # UNIMEDIA
Sharon Stone a făcut o dezvăluire care a luat prin surprindere fanii din întreaga lume. Actrița susține că, atunci când pictează, ajunge să comunice cu spiritele și să audă o „conștiință superioară” care îi vorbește. Experiențele ar fi început după ce mai mulți membri ai familiei sale au murit într-un interval foarte scurt de timp, scrie Can Can.
(video) Impozitul pe profit la bănci rămâne neschimbat. Marian: Înțeleg că fac bani, iar economia nu o duce bine, dar ele sunt ambasadorii RM pentru investitori # UNIMEDIA
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, explică de ce impozitul pe profit la bănci va rămâne neschimbat, în pofida faptului că veniturile acestora au crescut considerabil. „Înțeleg că băncile fac bani, în timp ce economia nu o duce foarte bine, dar ne uităm și la partea de atractivitate a economiei în general, pentru că băncile cu capital străin din RM sunt un fel de ambasadori pentru climatul investițional pentru țara noastră în lumea întreagă”, a precizat parlamentarul, la emisiunea Rezoomat de la Realitatea.
(analiză) Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski # UNIMEDIA
„Vrem să rupem majoritatea”. Potrivit înregistrărilor secrete făcute publice de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU), aceasta a fost directiva pe care Iulia Timoșenko a dat-o unui grup de deputați pe care i-ar fi plătit pentru a sabota Servitorul Poporului, partidul politic aflat la putere în țară. Planul, descoperit în timpul unei descinderi efectuate în ianuarie, în urma căreia s-au găsit 40.000 de dolari în numerar în biroul ei, era aparent conceput pentru a paraliza Rada Supremă și a bloca numirile critice în domeniul apărării. Eliberată acum pe cauțiune de 33 de milioane de grivne (n.r. 770.000 de dolari), Timoșenko se confruntă cu acuzații care o incriminează nu doar în calitate de așa-numit „funcționar corupt”, ci și ca „sabotor activ al statului”, scriu jurnaliștii Meduza, citați de digi24.ro.
Iarna își arată colții, la început de februarie: Cod galben de ger timp de trei zile. Temperatura aerului va scădea până la –20°C și mai mult # UNIMEDIA
Cod galben de ger, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pentru intervalul de timp: 01.02.2026, ora 20:00 – 03.02.2026, ora 10:00.
(foto/video) „Sunt episcopul Petru, dați-mi voie să intru!” Scandal la o biserică din Călărași: Polițiștii și carabinierii au baricadat ușa lăcașului # UNIMEDIA
Scandal la ușa bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, ieri. Mai mulți creștini, alături de Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, nu au putut intra în lăcașul sfânt, accesul fiindu-le interzis de câțiva oameni ai legii, prezenți la fața locului. Episcopia de Ungheni relatează că, „polițiști și carabinieri s-au baricadat în fața ușii de la intrarea principală a bisericii fără a prezenta vreun act confirmativ, îngrădind posibilitatea creștinilor de a intra în sfântul lăcaș pentru a se ruga. Mai mult decât atât, în interior, de dimineață se afla parohul acestei biserici, preotul Alexandru Popa, împreună cu unul din copiii săi, minor. Și întreaga zi, au fost ținuți închiși, fără mâncare și apă, nepermițându-le să iasă pentru necesitățile personale”. Poliția nu a oferit o reacție, deocamdată.
(video) Georgia Meloni, în chip de heruvim: Restaurare cu scandal a unei biserici din Roma # UNIMEDIA
În fresca recent restaurată a unei biserici din Roma apare un heruvim care seamănă izbitor cu premierul italian Giorgia Meloni, ceea ce a dus la polemici în presa italiană, scrie AFP, potrivit hotnews.ro.
„Fata cu zâmbetul pe buze și în suflet, eleva favorită a multor profesori.” Cine e copila de 17 ani, care a murit după ce a căzut de pe o stâncă, la Rezina # UNIMEDIA
Copila de 17 ani, care a murit, ieri, după ce ar fi căzut de pe o stâncă, în satul Mateuți, raionul Rezina, este Ionela Mîrzenco. Liceul la care își făcea studiile a postat un mesaj de condoleanțe pentru familia îndoliată, din partea profesorilor și a colegilor fetei: „Durerea pierderii este imensă, este greu de cuprins în cuvinte... Fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace! Drum lin în împărăția celor veșnice, dragă Ionela!”.
Unde poți cumpăra o casă în Europa la prețul unei mașini second-hand: Cea mai ieftină, doar 4.500 € # UNIMEDIA
Piața imobiliară din Marea Britanie a atins prețuri amețitoare, iar mulți britanici caută acum case de vacanţă în Europa, unde pot găsi locuințe chiar şi la prețul unei mașini second-hand, scrie observatornews.ro.
„Lăsați scuzele cu ucrainenii”. Stepaniuc, după ce Grosu a dat vina pe Rusia pentru pana de curent: De 4 ani declarați că avem independență energetică # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a fost luat la rost de unii cetățeni, după ce a acuzat Rusia, într-un mesaj pe rețele, de pana de curent care a blocat ieri Chișinăul și o parte din țară. „Lăsați, domnilor, scuzele cu ucrainenii! Asigurați viață normală moldovenilor și Republicii Moldova! De 4 ani tot declarați, că ați dobândit independența și securitatea energetică. Azi totul a ieșit la suprafață! Jumăatate de țară, inclusiv 2/3 din capitală fără curent electric și troleibuze”, a comentat fostul deputat Victor Stepaniu.
(video) Peste 10.000 de oameni au mărşăluit în Danemarca pentru a denunţa afirmaţiile lui Donald Trump cu privire la Afganistan # UNIMEDIA
Cel puţin 10.000 de persoane, potrivit poliţiei, au participat sâmbătă, la Copenhaga, pe un frig glacial, la un marş al tăcerii, organizat la apelul Asociaţiei daneze a foştilor combatanţi pentru a denunţa afirmaţia lui Donald Trump referitoare la angajamentul aliaţilor SUA în războiul din Afganistan, relatează HotNews.ro.
Mai mulți oameni, blocați în lift la Chișinău, din cauza penei de curent care a blocat capitala și o parte din țară ieri: Au intervenit salvatorii # UNIMEDIA
Mai multe persoane au rămas blocate în ascensoarele blocurilor de locuit din capitală, ieri, în urma penei de curent care a lăsat fără lumină Chișinăul și o parte din țară. Salvatorii IGSU au intervenit, pentru a le acorda ajutor.
La 1 februarie, Mihai Viteazul a semnat Tratatul de închinare și a intrat în vigoare Acordul de asociere la UE.
Alinierea planetelor aduce astăzi o zi de introspecție și decizii importante pentru fiecare semn zodiacal. Fie că este vorba de relații, carieră sau sănătate, astrele ne îndeamnă să căutăm echilibrul și să ne ascultăm intuiția.
Un funcționar mărunt, un revizor fals și o administrație în panică! Vino duminică la „Revizorul” și descoperă umorul satiric al lui Gogol # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă „Revizorul”, comedia satirică de Nikolai Gogol, regia Petru Vutcărău. Spectacolul recomandat publicului 15+ explorează prin umor și situații absurde mecanismele puterii și compromisurile ridicole ale oficialilor.
Un tânăr de 21 de ani a murit, după ce s-a urcat fără permis la volan și s-a izbit cu mașina de un copac, la Sîngerei: Pasagerul său, de 19 ani, spitalizat # UNIMEDIA
Un grav accident rutier, soldat cu deces, s-a produs aseară, în jurul orei 20:15, pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad, raionul Sîngerei, anunță oamenii legii.
Condițiile meteorologice în Moldova sunt caracterizate astăzi de un cer predominant noros și temperaturi scăzute, cu variații minime și probabilitate redusă de precipitații, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
(video) „Speram că este vie”. Șoferul de troleibuz, care a lovit o femeie pe Decebal, primele declarații după 8 luni de la tragedie: „Sunt nevinovat” # UNIMEDIA
Șoferul de trolebuz, care în luna mai 2025 a lovit mortal soția unui om de afaceri din Chișinău, vrea să se facă auzit. Acesta susține că este nevinovat, iar impactul fatal nu a putut fi evitat, chiar dacă acesta a întreprins măsurile necesare. „Când am observat-o am început a frâna și am claxonat, dar nu am reușit să evit impactul. Când am coborât spream că ea este încă vie”, povestește tânărul.
(galerie foto) Sean Penn, topit după moldoveanca Valeria Nicov: Actorul și iubita cu 35 de ani mai tânără, surprinși în ipostaze tandre # UNIMEDIA
Sean Penn și iubita sa, Valeria Nicov, au fost fotografiați la o plimbare relaxată în Santa Monica, California, pe 14 ianuarie 2026. Actorul de 65 de ani și modelul de 30 de ani au atras atenția prin ținutele coordonate și gesturile tandre, scrie presa română.
Un accident grav a avut loc astăzi în capitală. Potrivit informațiilor, patru mașini s-au lovit la intersecția străzilor Ion Pelivan și Al. Iulia din Chișinău.
O moldoveancă, reținută în Italia, după ce ar fi încercat să omoare femeia de care îngrijea: Cum a vrut să ascundă fapta # UNIMEDIA
O moldoveancă de 60 de ani,a fost arestată în Italia fiind acuzată de tentativă de omor asupra bătrânei pe care o îngrijea. Potrivit informațiilor, femeia se află în spital, în stare extrem de gravă, scrie rotalianul.
(video) „Așteptările au fost diferite”: Cum comentează Radu Marian plecarea Anastasiei Nichita din Parlament # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Radu Marian, a comentat retragerea Anastasiei Nichita din Parlament. „Așteptările au fost diferite. Ea vrea să facă în continuare sport de performanță și a luat această decizia”, a declarat Radu Marian în cadrul emisiunii „Rezoomat”.
Refugiații ucraineni vor putea sta în continuare fără permis de ședere în RM: Autoritățile prelungesc mecanismul de protecție # UNIMEDIA
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, potrivit unei hotărâri aprobate de Executiv. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 februarie - 30 aprilie 2026.
Fizicianul american Michael Guillen, 66 de ani, fost profesor la Harvard, afirmă că a descoperit locația exactă a lui Dumnezeu, la 439 de miliarde de trilioane de kilometri de Pământ. El a combinat textele biblice cu astrofizica pentru a formula această teorie, conform căreia Dumnezeu s-ar afla în afara timpului, la „Orizontul Cosmic“, scrie IFL Science, citat de libertatea.ro.
(video) Moldoveanul Marius Ignat a venit la „Românii au talent” pregătit să-i dea gata pe jurați, însă nu a reușit: Momentul său pe scenă i-a adus patru de „X” # UNIMEDIA
Marius Ignat, cunoscut sub numele de scenă EL BRAVO, și-a descoperit vocația în compania prietenilor, iar pe scena de la „Românii au talent” demonstrează că pasiunea pentru muzică nu are limite, scrie protv.ro.
„Acum cum ne plătești școala? Vrei să te împrumut?”. Cătălin Măruță, lăsat cu gura căscată de fiica lui # UNIMEDIA
După ce Eva a recunoscut că nimeni din familie nu se aștepta ca emisiunea La Măruță să ajungă la final, i-a pus tatălui său o întrebare care l-a lăsat, pentru câteva secunde, fără reacție, scrie protv.ro.
(video) Emilian Crețu, pe patul de spital după vacanța din Zanzibar. Actorul își face „spisocul”: „Primarul să ducă pomul vieții” # UNIMEDIA
Vacanța exotică din Zanzibar s-a încheiat cu un episod neașteptat pentru Emilian Crețu. La scurt timp după revenirea în Republica Moldova, actorul a ajuns pe patul de spital, unde, fidel stilului său ironic, a reușit să transforme situația într-un moment haios, scrie SHOK.md.
(video) Cel puțin 200 de oameni au murit, după prăbușirea unei mine în Congo. „Unii au fost îngropați de vii” # UNIMEDIA
Peste 200 de persoane au murit în urma prăbușirii minei de coltan Rubaya, din estul Republicii Democratice Congo (RDC), a declarat Lumumba Kambere Muyisa, purtător de cuvânt al guvernatorului provinciei numit de rebeli, scrie adevărul.ro.
Adrian Minune, amenințat de interlopi: Manelistul a cerut ajutorul oamenilor legii. Și familia lui este vizată # UNIMEDIA
Adrian Minune a apelat la oamenii legii, după ce a primit amenințări de la mai mulți indivizi. Celebrul manelist a mărturisit că a cerut un ordin de protecție, pentru că familia lui a fost vizată de acești bărbați, scrie cancan.ro.
Sistemul energetic, stabilizat pe întreg teritoriul țării: Precizările Ministerului Energiei # UNIMEDIA
Ministerul Energiei al Republicii Moldova anunță că la această oră, operatorii sistemelor de distribuţie au finalizat conectarea consumatorilor finali la reţelele de joasă tensiune.
Un bărbat de 36 de ani din R. Moldova a fost depistat conducând un autoturism fără a deține permis de conducere, marți, 28 ianuarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, în timp ce încerca să părăsească România. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru conducere ilegală.
(video) O femeie și copilul ei, blocați în trafic din cauza vremii: Polițiștii au intervenit # UNIMEDIA
În seara zilei de 30 ianuarie, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, o femeie, însoțită de copilul minor, a rămas blocată în trafic cu automobilul.
A urcat în autobuz ca șofer, dar a coborât la frontieră ca pieton: Un tânăr cu permis fals, prins la Vama Albița # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră români din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectuează cercetări după ce, la controlul de frontieră, un tânăr a fost prins cu permisul de conducere fals.
Dan Negru, reacție neașteptată după gafa Paulei Seling de la Eurovision Moldova 2026: „E un muzeu-circ la care e bine să ne uităm ca la o lecție” # UNIMEDIA
Paula Seling a fost aspru criticată după ce, în finala Eurovision Moldova 2026, ca membră a juriului internațional, a felicitat publicul cu „Maladieț, Moldova!”, echivalentul în limba rusă a expresiei „Bravo, Moldova!”. Gestul artistei nu a trecut neobservat, iar reacțiile negative au început să curgă în valuri. Internauții au spus clar că nu au nevoie de traducere și au subliniat că limba oficială a Republicii Moldova este limba română. În urma celor întâmplate, îndrăgita cântăreață și-a cerut scuze public și mai multe vedete i-au luat apărarea, scrie presa română. Iată ce a transmis Dan Negru.
(stop cadru) Verșinin: Mă uit la Istratii cum îi sclipesc ochii. Mai bine el era prim-ministru # UNIMEDIA
Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, a declarat în cadrul unei emisiuni, că deputatul PAS Dorian Istratii ar fi fost un candidat bun pentru funcția de prim-ministru. „Ochii îi sclipesc, este tânăr și are viziune. De ce ne-a trebuit noua?”, a spus Verșinin.
O tragedie s-a produs astăzi în localitatea Mateuți, raionul Rezina, unde o minoră în vârstă de 17 ani și-a pierdut viața după ce ar fi alunecat într-o zonă stâncoasă de la marginea localității și a căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri.
Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școli și instituții din Ungaria: Avertizări similare au raportat și autoritățile de la Kiev # UNIMEDIA
Şapte instituţii şcolare şi nouă instituţii publice din estul Ungariei au primit vineri e-mailuri conţinând ameninţări cu bombă în limba ucraineană, a transmis departamentul de comunicare al poliţiei naţionale ungare (ORFK), informează MTI, citat de hotnews.ro.
Circulația troleibuzelor din capitală, reluată parțial: Vezi rutele cu care poți ajunge la destinație # UNIMEDIA
Regia Transport Electric anunță că circulația troleibuzelor din capitală a fost parțial reluată.
Pe data de 17 februarie va avea loc o eclipsă solară rară: De unde va putea fi văzut „Inelul de Foc” # UNIMEDIA
Cerul va găzdui un fenomen rar întâlnit, pe data de 17 februarie 2026. Atunci va avea loc eclipsa solară supranumită „Inel de Foc”. Spynews.ro scrie de unde va fi văzută în toată splendoare.
(foto) O Mazda și un Volkswagen s-au lovit frontal la Rîbnița: Patru persoane, transportate la spital # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc astăzi pe traseul Tiraspol - Camenca. Potrivit informațiilor, patru persoane au fost rănite după ce șoferul unei Mazda a pierdut controlul volanului, a ieșit pe contrasens și s-a lovit cu un Volkswagen.
UE impune reguli mai stricte și pentru WhatsApp: Măsura vizează o singură funcție a rețelei # UNIMEDIA
Comisia Europeană a decis luni că serviciul de mesagerie WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană, deoarece funcţia sa Canale ajunge acum la cel puţin 45 de milioane de utilizatori în blocul comunitar, relatează DPA, citat de hotnews.ro.
„Acționați calm și economisiți bateria telefonului”: Mesajul prim-ministrului Alexandru Munteanu după deconectările masive de energie electrică # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a dat asigurări că autoritățile intervin în regim continuu pentru restabilirea alimentării și a îndemnat populația la calm și solidaritate.
