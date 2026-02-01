„Fata cu zâmbetul pe buze și în suflet, eleva favorită a multor profesori.” Cine e copila de 17 ani, care a murit după ce a căzut de pe o stâncă, la Rezina
UNIMEDIA, 1 februarie 2026 11:40
Copila de 17 ani, care a murit, ieri, după ce ar fi căzut de pe o stâncă, în satul Mateuți, raionul Rezina, este Ionela Mîrzenco. Liceul la care își făcea studiile a postat un mesaj de condoleanțe pentru familia îndoliată, din partea profesorilor și a colegilor fetei: „Durerea pierderii este imensă, este greu de cuprins în cuvinte... Fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace! Drum lin în împărăția celor veșnice, dragă Ionela!”.
Acum 30 minute
11:40
Acum o oră
11:10
Unde poți cumpăra o casă în Europa la prețul unei mașini second-hand: Cea mai ieftină, doar 4.500 € # UNIMEDIA
Piața imobiliară din Marea Britanie a atins prețuri amețitoare, iar mulți britanici caută acum case de vacanţă în Europa, unde pot găsi locuințe chiar şi la prețul unei mașini second-hand, scrie observatornews.ro.
Acum 2 ore
10:40
„Lăsați scuzele cu ucrainenii”. Stepaniuc, după ce Grosu a dat vina pe Rusia pentru pana de curent: De 4 ani declarați că avem independență energetică # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a fost luat la rost de unii cetățeni, după ce a acuzat Rusia, într-un mesaj pe rețele, de pana de curent care a blocat ieri Chișinăul și o parte din țară. „Lăsați, domnilor, scuzele cu ucrainenii! Asigurați viață normală moldovenilor și Republicii Moldova! De 4 ani tot declarați, că ați dobândit independența și securitatea energetică. Azi totul a ieșit la suprafață! Jumăatate de țară, inclusiv 2/3 din capitală fără curent electric și troleibuze”, a comentat fostul deputat Victor Stepaniu.
10:30
(video) Peste 10.000 de oameni au mărşăluit în Danemarca pentru a denunţa afirmaţiile lui Donald Trump cu privire la Afganistan # UNIMEDIA
Cel puţin 10.000 de persoane, potrivit poliţiei, au participat sâmbătă, la Copenhaga, pe un frig glacial, la un marş al tăcerii, organizat la apelul Asociaţiei daneze a foştilor combatanţi pentru a denunţa afirmaţia lui Donald Trump referitoare la angajamentul aliaţilor SUA în războiul din Afganistan, relatează HotNews.ro.
10:10
Mai mulți oameni, blocați în lift la Chișinău, din cauza penei de curent care a blocat capitala și o parte din țară ieri: Au intervenit salvatorii # UNIMEDIA
Mai multe persoane au rămas blocate în ascensoarele blocurilor de locuit din capitală, ieri, în urma penei de curent care a lăsat fără lumină Chișinăul și o parte din țară. Salvatorii IGSU au intervenit, pentru a le acorda ajutor.
Acum 4 ore
09:50
La 1 februarie, Mihai Viteazul a semnat Tratatul de închinare și a intrat în vigoare Acordul de asociere la UE.
09:40
Alinierea planetelor aduce astăzi o zi de introspecție și decizii importante pentru fiecare semn zodiacal. Fie că este vorba de relații, carieră sau sănătate, astrele ne îndeamnă să căutăm echilibrul și să ne ascultăm intuiția.
09:30
Un funcționar mărunt, un revizor fals și o administrație în panică! Vino duminică la „Revizorul” și descoperă umorul satiric al lui Gogol # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă „Revizorul”, comedia satirică de Nikolai Gogol, regia Petru Vutcărău. Spectacolul recomandat publicului 15+ explorează prin umor și situații absurde mecanismele puterii și compromisurile ridicole ale oficialilor.
09:20
Un tânăr de 21 de ani a murit, după ce s-a urcat fără permis la volan și s-a izbit cu mașina de un copac, la Sîngerei: Pasagerul său, de 19 ani, spitalizat # UNIMEDIA
Un grav accident rutier, soldat cu deces, s-a produs aseară, în jurul orei 20:15, pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad, raionul Sîngerei, anunță oamenii legii.
09:10
Condițiile meteorologice în Moldova sunt caracterizate astăzi de un cer predominant noros și temperaturi scăzute, cu variații minime și probabilitate redusă de precipitații, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
Acum 24 ore
20:10
(video) „Speram că este vie”. Șoferul de troleibuz, care a lovit o femeie pe Decebal, primele declarații după 8 luni de la tragedie: „Sunt nevinovat” # UNIMEDIA
Șoferul de trolebuz, care în luna mai 2025 a lovit mortal soția unui om de afaceri din Chișinău, vrea să se facă auzit. Acesta susține că este nevinovat, iar impactul fatal nu a putut fi evitat, chiar dacă acesta a întreprins măsurile necesare. „Când am observat-o am început a frâna și am claxonat, dar nu am reușit să evit impactul. Când am coborât spream că ea este încă vie”, povestește tânărul.
19:50
(galerie foto) Sean Penn, topit după moldoveanca Valeria Nicov: Actorul și iubita cu 35 de ani mai tânără, surprinși în ipostaze tandre # UNIMEDIA
Sean Penn și iubita sa, Valeria Nicov, au fost fotografiați la o plimbare relaxată în Santa Monica, California, pe 14 ianuarie 2026. Actorul de 65 de ani și modelul de 30 de ani au atras atenția prin ținutele coordonate și gesturile tandre, scrie presa română.
19:40
Un accident grav a avut loc astăzi în capitală. Potrivit informațiilor, patru mașini s-au lovit la intersecția străzilor Ion Pelivan și Al. Iulia din Chișinău.
19:20
O moldoveancă, reținută în Italia, după ce ar fi încercat să omoare femeia de care îngrijea: Cum a vrut să ascundă fapta # UNIMEDIA
O moldoveancă de 60 de ani,a fost arestată în Italia fiind acuzată de tentativă de omor asupra bătrânei pe care o îngrijea. Potrivit informațiilor, femeia se află în spital, în stare extrem de gravă, scrie rotalianul.
19:20
(video) „Așteptările au fost diferite”: Cum comentează Radu Marian plecarea Anastasiei Nichita din Parlament # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Radu Marian, a comentat retragerea Anastasiei Nichita din Parlament. „Așteptările au fost diferite. Ea vrea să facă în continuare sport de performanță și a luat această decizia”, a declarat Radu Marian în cadrul emisiunii „Rezoomat”.
19:10
Refugiații ucraineni vor putea sta în continuare fără permis de ședere în RM: Autoritățile prelungesc mecanismul de protecție # UNIMEDIA
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, potrivit unei hotărâri aprobate de Executiv. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 februarie - 30 aprilie 2026.
18:50
Fizicianul american Michael Guillen, 66 de ani, fost profesor la Harvard, afirmă că a descoperit locația exactă a lui Dumnezeu, la 439 de miliarde de trilioane de kilometri de Pământ. El a combinat textele biblice cu astrofizica pentru a formula această teorie, conform căreia Dumnezeu s-ar afla în afara timpului, la „Orizontul Cosmic“, scrie IFL Science, citat de libertatea.ro.
18:40
(video) Moldoveanul Marius Ignat a venit la „Românii au talent” pregătit să-i dea gata pe jurați, însă nu a reușit: Momentul său pe scenă i-a adus patru de „X” # UNIMEDIA
Marius Ignat, cunoscut sub numele de scenă EL BRAVO, și-a descoperit vocația în compania prietenilor, iar pe scena de la „Românii au talent” demonstrează că pasiunea pentru muzică nu are limite, scrie protv.ro.
18:20
„Acum cum ne plătești școala? Vrei să te împrumut?”. Cătălin Măruță, lăsat cu gura căscată de fiica lui # UNIMEDIA
După ce Eva a recunoscut că nimeni din familie nu se aștepta ca emisiunea La Măruță să ajungă la final, i-a pus tatălui său o întrebare care l-a lăsat, pentru câteva secunde, fără reacție, scrie protv.ro.
18:10
(video) Emilian Crețu, pe patul de spital după vacanța din Zanzibar. Actorul își face „spisocul”: „Primarul să ducă pomul vieții” # UNIMEDIA
Vacanța exotică din Zanzibar s-a încheiat cu un episod neașteptat pentru Emilian Crețu. La scurt timp după revenirea în Republica Moldova, actorul a ajuns pe patul de spital, unde, fidel stilului său ironic, a reușit să transforme situația într-un moment haios, scrie SHOK.md.
17:50
(video) Cel puțin 200 de oameni au murit, după prăbușirea unei mine în Congo. „Unii au fost îngropați de vii” # UNIMEDIA
Peste 200 de persoane au murit în urma prăbușirii minei de coltan Rubaya, din estul Republicii Democratice Congo (RDC), a declarat Lumumba Kambere Muyisa, purtător de cuvânt al guvernatorului provinciei numit de rebeli, scrie adevărul.ro.
17:40
Adrian Minune, amenințat de interlopi: Manelistul a cerut ajutorul oamenilor legii. Și familia lui este vizată # UNIMEDIA
Adrian Minune a apelat la oamenii legii, după ce a primit amenințări de la mai mulți indivizi. Celebrul manelist a mărturisit că a cerut un ordin de protecție, pentru că familia lui a fost vizată de acești bărbați, scrie cancan.ro.
17:30
Sistemul energetic, stabilizat pe întreg teritoriul țării: Precizările Ministerului Energiei # UNIMEDIA
Ministerul Energiei al Republicii Moldova anunță că la această oră, operatorii sistemelor de distribuţie au finalizat conectarea consumatorilor finali la reţelele de joasă tensiune.
17:20
Un bărbat de 36 de ani din R. Moldova a fost depistat conducând un autoturism fără a deține permis de conducere, marți, 28 ianuarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, în timp ce încerca să părăsească România. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru conducere ilegală.
17:10
(video) O femeie și copilul ei, blocați în trafic din cauza vremii: Polițiștii au intervenit # UNIMEDIA
În seara zilei de 30 ianuarie, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, o femeie, însoțită de copilul minor, a rămas blocată în trafic cu automobilul.
16:50
A urcat în autobuz ca șofer, dar a coborât la frontieră ca pieton: Un tânăr cu permis fals, prins la Vama Albița # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră români din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectuează cercetări după ce, la controlul de frontieră, un tânăr a fost prins cu permisul de conducere fals.
16:40
O moldoveancă, reținută în Italia, după ce ar fi încercat să omoare femeia de care îngrijea: Cum a încercat să ascundă fapta # UNIMEDIA
O moldoveancă de 60 de ani,a fost arestată în Italia fiind acuzată de tentativă de omor asupra bătrânei pe care o îngrijea. Potrivit informațiilor, femeia se află în spital, în stare extrem de gravă, scrie rotalianul.
16:20
Dan Negru, reacție neașteptată după gafa Paulei Seling de la Eurovision Moldova 2026: „E un muzeu-circ la care e bine să ne uităm ca la o lecție” # UNIMEDIA
Paula Seling a fost aspru criticată după ce, în finala Eurovision Moldova 2026, ca membră a juriului internațional, a felicitat publicul cu „Maladieț, Moldova!”, echivalentul în limba rusă a expresiei „Bravo, Moldova!”. Gestul artistei nu a trecut neobservat, iar reacțiile negative au început să curgă în valuri. Internauții au spus clar că nu au nevoie de traducere și au subliniat că limba oficială a Republicii Moldova este limba română. În urma celor întâmplate, îndrăgita cântăreață și-a cerut scuze public și mai multe vedete i-au luat apărarea, scrie presa română. Iată ce a transmis Dan Negru.
16:00
(stop cadru) Verșinin: Mă uit la Istratii cum îi sclipesc ochii. Mai bine el era prim-ministru # UNIMEDIA
Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, a declarat în cadrul unei emisiuni, că deputatul PAS Dorian Istratii ar fi fost un candidat bun pentru funcția de prim-ministru. „Ochii îi sclipesc, este tânăr și are viziune. De ce ne-a trebuit noua?”, a spus Verșinin.
16:00
O tragedie s-a produs astăzi în localitatea Mateuți, raionul Rezina, unde o minoră în vârstă de 17 ani și-a pierdut viața după ce ar fi alunecat într-o zonă stâncoasă de la marginea localității și a căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri.
15:40
Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școli și instituții din Ungaria: Avertizări similare au raportat și autoritățile de la Kiev # UNIMEDIA
Şapte instituţii şcolare şi nouă instituţii publice din estul Ungariei au primit vineri e-mailuri conţinând ameninţări cu bombă în limba ucraineană, a transmis departamentul de comunicare al poliţiei naţionale ungare (ORFK), informează MTI, citat de hotnews.ro.
15:20
Gafă de comunicare la Guvern: Centrul de Management al Crizelor a dat vina pe „condiții meteo” pentru blackout-ul de astăzi din RM, apoi a șters postarea # UNIMEDIA
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a stârnit confuzie astăzi, după ce a anunțat că deconectările de energie electrică din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv din municipiul Chișinău, ar fi fost cauzate de condițiile meteo nefavorabile.
15:20
Circulația troleibuzelor din capitală, reluată parțial: Vezi rutele cu care poți ajunge la destinație # UNIMEDIA
Regia Transport Electric anunță că circulația troleibuzelor din capitală a fost parțial reluată.
15:00
De la avarie la „condiții meteo”: Centrul de Management al Crizelor a greșit în comunicat cauza întreruperilor de curent # UNIMEDIA
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a stârnit confuzie astăzi, după ce a anunțat că deconectările de energie electrică din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv din municipiul Chișinău, ar fi fost cauzate de condițiile meteo nefavorabile.
14:40
Pe data de 17 februarie va avea loc o eclipsă solară rară: De unde va putea fi văzut „Inelul de Foc” # UNIMEDIA
Cerul va găzdui un fenomen rar întâlnit, pe data de 17 februarie 2026. Atunci va avea loc eclipsa solară supranumită „Inel de Foc”. Spynews.ro scrie de unde va fi văzută în toată splendoare.
14:00
(foto) O Mazda și un Volkswagen s-au lovit frontal la Rîbnița: Patru persoane, transportate la spital # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc astăzi pe traseul Tiraspol - Camenca. Potrivit informațiilor, patru persoane au fost rănite după ce șoferul unei Mazda a pierdut controlul volanului, a ieșit pe contrasens și s-a lovit cu un Volkswagen.
13:40
UE impune reguli mai stricte și pentru WhatsApp: Măsura vizează o singură funcție a rețelei # UNIMEDIA
Comisia Europeană a decis luni că serviciul de mesagerie WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană, deoarece funcţia sa Canale ajunge acum la cel puţin 45 de milioane de utilizatori în blocul comunitar, relatează DPA, citat de hotnews.ro.
13:20
„Acționați calm și economisiți bateria telefonului”: Mesajul prim-ministrului Alexandru Munteanu după deconectările masive de energie electrică # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a dat asigurări că autoritățile intervin în regim continuu pentru restabilirea alimentării și a îndemnat populația la calm și solidaritate.
13:10
(video) Când ar putea fi reconectată lumina: Ministrul Energiei, cu detalii privind blackout-ul parțial din Moldova # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a oferit mai multe detalii cu privire la pana de curent din Moldova care a lăsat mii de cetățeni fără lumină. Potrivit informațiilor, lumina ar putea apărea în circa 2 ore.
13:00
(video) Ministrul Energiei cu detalii privind blackout-ul parțial din Moldova: Când s-ar putea să fie reconectată lumina # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a oferit mai multe detalii cu privire la pana de curent din Moldova care a lăsat mii de cetățeni fără lumină. Potrivit informațiilor, lumina ar putea apărea în circa 2 ore.
12:30
Pana de curent a lovit sistemul medical: Toate spitalele din zonele afectate funcționează pe generatoare # UNIMEDIA
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova anunță că în urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate sunt conectate la generatoare electrice.
12:20
Problemele tehnice la mai multe puncte vamale, din cauza deconectărilor de lumină: Procedurile, efectuate temporar în regim manual # UNIMEDIA
Serviciul Vamal informează că în contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, survenite ca urmare a unor probleme tehnice în rețeaua electrică regională, în mai multe posturi vamale de frontieră a fost întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică.
12:10
Ultima oră! Pană de curent în Moldova: Capitala şi o bună parte din ţară au rămas fără lumină # UNIMEDIA
Sute de locuitori din capitală și din mai multe raioane din țară au anunțat despre întreruperi de curent.
12:10
Din cauza lipsei energiei electrice în oraș, troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele, anunță Regia Transport Electric Chișinău.
12:00
Moldova, fără lumină, după ce linia Isaccea–Vulcănești–MGRES a căzut din cauza problemelor la rețeaua din Ucraina: Ce spun autorităţile # UNIMEDIA
O deconectare avariată în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova s-a produs sâmbătă, 31 ianuarie, din cauza unor probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina, afectând linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES.
12:00
Toate troleibuzele din capitală, blocate, după pana de curent. RTEC: „Unitățile cu mers autonom nu se pot deplasa” # UNIMEDIA
Din cauza lipsei energiei electrice în oraș, troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele, anunță Regia Transport Electric Chișinău.
Ieri
11:50
Linia Isaccea–Vulcănești–MGRES a căzut din cauza problemlor la rețeaua din Ucraina: Ce spun autorităţile # UNIMEDIA
O deconectare avariată în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova s-a produs sâmbătă, 31 ianuarie, din cauza unor probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina, afectând linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES.
11:50
Premier Energy, după ce mii de locuitori din țară au rămas fără curent: „Operatorii lucrează pentru restabilirea conectării la energia electrică” # UNIMEDIA
ÎCS „Premier Energy Distribution” SA informează că astăzi, 31 ianuarie la ora 10:42 s-a produs o deconectare avariată în sistemul electroenergetic moldovenesc.
11:50
Semafoarele nu funcționează din cauza întreruperilor de curent. Poliția îndeamnă șoferii să fie prudenți # UNIMEDIA
Poliția Națională avertizează că, din cauza întreruperilor masive de energie electrică, semafoarele nu funcționează, fapt ce îngreunează circulația rutieră și crește riscul producerii accidentelor.
11:40
O deconectare avariată în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova s-a produs sâmbătă, 31 ianuarie, din cauza unor probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina, afectând linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES.
