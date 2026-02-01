File din trecut: Inaugurarea Teatrului de la Copou, un reper cultural în Iași

20:10

Șoferul de trolebuz, care în luna mai 2025 a lovit mortal soția unui om de afaceri din Chișinău, vrea să se facă auzit. Acesta susține că este nevinovat, iar impactul fatal nu a putut fi evitat, chiar dacă acesta a întreprins măsurile necesare. „Când am observat-o am început a frâna și am claxonat, dar nu am reușit să evit impactul. Când am coborât spream că ea este încă vie”, povestește tânărul.