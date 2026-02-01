Astronauții îmbătrânesc mai repede în spațiu, apoi întineresc după revenirea pe Pământ

14:40

Patru persoane, printre care și un minor, au fost transportate la spital după ce mașinile în care se aflau au fost implicate într-un grav accident. Impactul s-a produs astăzi, 31 ianuarie, la ieșirea din Râbnița. Potrivit autorităților din regiune, șoferul unui automobil de model Mazda nu a ținut cont de condițiile meteorologice, a derapat, a […] Articolul FOTO Două mașini s-au tamponat grav la Râbnița. Patru persoane au fost duse la spital apare prima dată în Realitatea.md.