Lipsa energiei afectează transportul: Autobuze suplimentare pe rutele de troleibuz 10, 12 și 22

Obiectul suspect, depistat în portbagajul unui ucrainean la Tudora, despre care se credea că ar fi explozibil, era de fapt un dispozitiv electronic confecționat artizanal. Poliția Națională informează că aparatul nu reprezintă vreun pericol. Oamenii legii precizează că experții au încheiat verificările. Specialiștii Secției tehnico-explozivă și câinii Direcției Chinologice a Poliției nu au depistat substanțe explozive.