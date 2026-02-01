Cutremur în România, duminică după-amiaza. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs
Realitatea.md, 1 februarie 2026 18:50
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunţat duminică după-amiaza, 1 februarie curent, că a avut loc un cutremur în zona seismică Vrancea. Potrivit specialiştilor, seismul s-a înregistrat la adâncimea de 138 de kilometri, iar magnitudinea a fost de 3,7, scrie antena3.ro. Iniţial, oficialii din cadrul au transmis că magnitudinea cutremurului care s-a
Acum 30 minute
18:50
Acum 2 ore
18:00
15 persoane au fost evacuate, iar o femeie a fost transportată la Spitalul Municipal Bălți, în stare de șoc, fără traumatisme, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Bălți. Potrivit informațiilor preliminare, focul a izbucnit într-o locuință situată la etajul 8 al unui bloc cu 9 etaje, de pe strada Bulgară. Fumul dens
17:40
Zelenski nu exclude un al doilea mandat: totul depinde de cum se va încheia războiul # Realitatea.md
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit primele declarații clare despre intențiile sale electorale în contextul războiului cu Rusia. Într-un interviu pentru Český rozhlas, șeful statului a explicat că uneori se gândește să participe la următoarele alegeri prezidențiale, dar totul depinde de deznodământul conflictului, scrie adevărul.ro. „Nu știu. Totul depinde de cum se va încheia acest
Acum 4 ore
17:00
Un autobuz care circula duminică, 1 februarie curent, în provincia Antalya, din sudul Turciei, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat, provocând moartea a opt persoane și rănirea altor 26, scrie realitatea.net. Imaginile difuzate de postul public de televiziune TRT arată vehiculul răsturnat la marginea drumului, pe o rampă de acces la autostradă în
16:20
Moldova acoperă 94% din consumul de energie din surse interne, la o zi după blackout # Realitatea.md
La o zi după producerea blackoutului parțial, Republica Moldova a reușit să acopere 94% din necesarul de energie electrică din surse interne, la ora 12:42, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, la această oră erau importaţi doar 29.5 MW de energie electrică pe cele patru linii de 110 kV, activate în regim insular
15:50
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat un acord cu India pentru ca această țară să cumpere petrol din Venezuela, al cărui sector a fost liberalizat după capturarea președintelui Nicolas Maduro, în loc să îl importe din Iran, informează Agerpres. „India intră pe piață și va cumpăra petrol venezuelean, în loc să îl cumpere din
15:30
Începând cu luni, 2 februarie curent, elevii din Chișinău, revin la ore cu prezență fizică, după perioada de învățământ la distanță, informează primarul capitalei, Ion Ceban. „Subiectul a generat numeroase reacții și opinii din partea elevilor și părinților, autoritățile precizând că vor continua să țină cont de punctele de vedere exprimate. Succes tuturor la reluarea
Acum 6 ore
15:10
Premierul și șeful Parlamentului: Administrația publică locală este prima linie a statului în relația cu cetățeanul # Realitatea.md
Cu ocazia Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, premierul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au transmis mesaje de apreciere pentru primari, consilieri, viceprimari, secretari de consilii și președinți de raioane, evidențiind rolul esențial al acestora în dezvoltarea comunităților. Alexandru Munteanu a subliniat că vizitele sale în localități precum Ungheni,
14:30
Adio, leva! Bulgaria le-a scos definitiv din circulație, începând cu 1 februarie 2026. De azi, singura monedă este EURO # Realitatea.md
Monedele de leva ale Bulgariei au fost scoase definitiv din circulație în primul minut al zilei de duminică, 1 februarie 2026, cu doar câteva luni înainte de a împlini 146 de ani, informează știrileprotv.ro. După ce a circulat alături de euro pentru plățile în numerar în luna ianuarie, leva a încetat să mai fie mijloc
13:50
Camioane blocate pe carosabil din cauza ghețușului, deblocate de polițiștii de frontieră și drumari # Realitatea.md
În noaptea de 31 ianuarie, polițiștii de frontieră din cadrul punctului vamal Tudora-1 au intervenit pentru a acorda ajutor camioanelor blocate în localitate, din cauza ghețușului format pe drum. Potrivit Poliției de Frontieră, în colaborare cu drumarii locali, a fost împrăștiat material antiderapant, iar trei camioane au fost deblocate cu ajutorul unui tractor. În dimineața
13:30
Negocieri de pace: următoarele întâlniri trilaterale vor avea loc pe 4 și 5 februarie la Abu Dhabi # Realitatea.md
Echipa de negociere a Ucrainei a anunțat datele următoarelor întâlniri trilaterale: 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru un dialog substanțial și este interesată ca aceste negocieri să conducă la o încheiere reală și demnă a războiului. „Tocmai a avut loc raportul echipei noastre de
Acum 8 ore
13:00
Cod galben de vreme geroasă în jumătate din țară, în special în nord, între 1 și 3 februarie # Realitatea.md
Meteorologii au emis cod galben de vreme geroasă pentru jumătate din țară, în special în nord, valabil în perioada 1–3 februarie 2026. Avertizarea intră în vigoare de la ora 20:00 și vizează temperaturi extrem de scăzute. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vremea va fi geroasă, în special în orele nopții și ale dimineții. Temperaturile
12:40
Doliu în școala adolescentei care a murit după ce a căzut de pe stâncă. Eleva era iubită de colegi și profesori # Realitatea.md
Comunitatea școlară a Liceului Teoretic „Olimp" din Rezina este în doliu după ce Ionela Mîrzenco, elevă iubită de colegi și profesori, a încetat din viață, după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri, într-o zonă stâncoasă din localitatea Mateuți. Tânăra, descrisă ca un suflet plin de lumină, cu bunătate, inteligență
12:10
Ion Ceban, de ziua APL: Efortul nostru ar da mai multe rezultate dacă nu am fi împiedicați să ne facem munca corect # Realitatea.md
Cu ocazia Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, primarul Chișinăului, Ion Ceban, a transmis un mesaj de apreciere și felicitare pentru toți angajații din administrația locală, subliniind importanța rolului acestora în viața comunităților. În mesaj, edilul a evidențiat că activitatea lucrătorilor din administrația publică locală se desfășoară adesea în condiții dificile
11:50
Toți consumatorii din municipiul Chișinău beneficiază de agent termic, livrarea acestuia fiind asigurată continuu și în conformitate cu parametrii stabiliți, au anunțat Ministerul Energiei și reprezentanții Termoelectrica. Potrivit lor, sâmbătă seara, în jurul orei 22:00, consumatorii din sectorul Botanica, care au fost temporar deconectați, au fost reconectați la încălzire. Potrivit instituției, toate cele 3 Blocuri
11:30
Accident grav în raionul Slobozia: Un bărbat a fost internat la terapie intensivă, după ce a rămas blocat în mașină # Realitatea.md
Un accident rutier grav s-a produs în dimineața zilei de 1 februarie curent, în apropierea de localitatea Vladimirovca, din raionul Slobozia. Un bărbat care se afla la volanul unui Volkswagen a pierdut controlul asupra mașinii, a derapat de pe traseu și s-a răsturnat într-un șanț. Șoferul a rămas blocat în interiorul vehiculului. La fața locului
Acum 12 ore
11:00
Școlile din Bălți rămân online încă două zile din cauza gerului. Anunțul a fost făcut de primarul Alexandr Petkov, care a precizat că decizia a fost luată pentru siguranța elevilor și a personalului didactic. Potrivit primarului, Ordinul Direcției municipale pentru educație, tineret și sport va fi comunicat în următoarele ore tuturor conducătorilor de gimnazii și
10:50
Peste 45.000 de persoane au trecut frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore. 17 străini refuzați la intrarea în țară # Realitatea.md
În ultimele 24 de ore, 45.619 de persoane au trecut frontiera Republicii Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, cele mai tranzitate puncte au fost: Aeroportul Internațional Chișinău, PTF Sculeni și PTF Leușeni. Potrivit Poliției de Frontieră, 17 cetățeni străini nu au fost lăsați să intre în țară. Totodată, autoritățile de frontieră au raportat un caz de
10:20
Accident grav la Sîngerei: Un tânăr fără permis a murit după ce a intrat cu mașina într-un copac # Realitatea.md
Un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața, iar altul a ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul, care a decedat pe loc, nu deținea permis de conducere. Tragedia s-a produs sâmbătă, 31 ianuarie curent, în jurul orei 20:15, pe traseul
10:00
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în prima zi a lunii februarie 2026 vremea va fi stabilă, cu cer predominant senin și fără precipitații. Vântul va sufla slab, iar temperaturile rămân scăzute, mai ales pe timp de noapte. În nordul țării, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de –12 grade Celsius, iar pe timpul
Acum 24 ore
21:00
Raed Arafat cere interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale, după omorul din Cenei # Realitatea.md
Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă al României, consideră că reţelele de socializare reprezintă un risc ridicat pentru copii şi adolescenţi şi spune că ar fi momentul ca parlamentarii să îşi asume responsabilitatea de a iniţia un cadru legislativ care „să limiteze accesul celor sub 15-16 ani la aceste platforme online", transmite Antena3.ro.
Ieri
18:10
La această oră, toate drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă. „Drumarii au muncit pe tot parcursul zilei în teren pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Intervențiile au avut loc în următoarele sectoare: Dondușeni, Edineț, Sănătăuca, Orhei, Rezina, Călărași, Ungheni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Basarabeasca, Cimișlia, Leova, Căinari, Căușeni și
17:50
16 persoane au fost deblocate astăzi, 31 ianuarie, din ascensoare, ca urmare a întreruperilor masive de energie electrică înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Pe parcursul zilei, angajații IGSU și reprezentanții Î.M.S. „LIFTSERVICE" au efectuat 14 intervenții de deblocare a ascensoarelor în toate sectoarele municipiului Chișinău. „Salvatorii au deblocat o femeie în vârstă de 77 de
17:40
Până la ora 15:00, Serviciul 112 a înregistrat un număr de 3.879 de solicitări în urma deconectărilor de energie electrică produse astăzi, 31 ianuarie. În prezent, fluxul de apeluri rămâne ridicat. Serviciul 112 roagă cetățenii să utilizeze linia 112 responsabil, apelând doar în situații reale de urgență care implică pericol pentru viață, sănătate sau bunuri.
17:20
Gabriel Bogdan Ștețco: România și Moldova trebuie să își întărească relațiile prin încredere # Realitatea.md
România și Republica Moldova trebuie să își întărească relațiile prin încredere, parteneriat și proiecte comune cu impact economic real. Mesajul a fost transmis de Gabriel Bogdan Ștețco, secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România, într-un interviu pentru IPN. Oficialul a subliniat importanța cooperării bilaterale în domenii precum infrastructura, turismul și sprijinul pentru
16:40
VIDEO Restabilirea energiei electrice, finalizată în toată țara, anunță ministrul Junghietu # Realitatea.md
La această oră, operatorii sistemelor de distribuţie au finalizat conectarea consumatorilor finali la reţelele de joasă tensiune. Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul țării, toate stațiile electrice de 110 kV fiind alimentate, anunță ministrul energiei, Dorin Junghietu. „În municipiul Chișinău,
16:30
Circulația transportului public electric a fost restabilită. Toate troleibuzele din Chișinău circulă pe traseele stabilite. „Respectarea orarului se realizează treptat, prin urmare, nu toate troleibuzele respectă exact orele afișate în stații", transmite Regia Transport Electric (RTEC). Pentru informații suplimentare despre circulația unei rute, cetățenii pot apela Linia fierbinte RTEC – 022 204 205. Pentru cele
16:00
Tragedie în raionul Rezina. O minoră a murit după ce a alunecat și a căzut într-o zonă stâncoasă # Realitatea.md
O tânără de 17 ani a murit după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri, într-o zonă stâncoasă din localitatea Mateuți, raionul Rezina. Potrivit poliției, minora se afla la plimbare în zonă, când ar fi alunecat și a căzut. Din păcate, traumele suferite i-au fost fatale. Pentru cele mai importante
15:50
Ministerul Sănătății: Energia electrică a fost restabilită în toate instituțiile medicale # Realitatea.md
Toate instituțiile medicale au fost reconectate la
15:40
VIDEO Ion Ceban a avut o ședință cu responsabilii pe tema lipsei curentului în Chișinău # Realitatea.md
Edilul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a avut o ședință cu toți responsabilii privind situația din teren, în legătură cu deconectările de energie electrică în mai multe zone ale Chișinăului. Pe parcurs, autobuzele au fost redirecționate în zonele unde troleibuzele erau blocate, iar multe persoane au fost evacuate din lifturile în care rămăseseră blocate. […] Articolul VIDEO Ion Ceban a avut o ședință cu responsabilii pe tema lipsei curentului în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Fluxul de apeluri către Serviciul 112 a crescut semnificativ din cauza întreruperilor de energie electrică # Realitatea.md
În contextul întreruperilor de energie electrică în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, Serviciul 112 anunță că centrele de preluare a apelurilor de urgență activează în regim de alertă. Fluxul de apeluri a crescut semnificativ din cauza deconectărilor, iar cetățenii sunt rugați ca, în cazul întreruperilor de curent, să contacteze operatorul […] Articolul Fluxul de apeluri către Serviciul 112 a crescut semnificativ din cauza întreruperilor de energie electrică apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
În dimineața zilei de astăzi, 31 ianuarie curent, la ora 06:56 UTC, zborul TK269 al companiei Turkish Airlines, care opera pe ruta Istanbul – Chișinău, a întâmpinat dificultăți tehnice majore în faza finală a zborului. Aeronava, un Boeing 737-800 (număr de înregistrare TC-JVF), se afla în procedură de configurare pentru aterizare, transmite BANI.MD. Potrivit informațiilor preliminare, […] Articolul Alertă aeriană deasupra Chișinăului! Un avion a declarat urgență în aer apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Lipsa energiei afectează transportul: Autobuze suplimentare pe rutele de troleibuz 10, 12 și 22 # Realitatea.md
Pe rutele de troleibuz nr. 10, 12 și 22 au fost introduse câte două autobuze pe fiecare traseu de către Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”, pentru a asigura transportul călătorilor în contextul lipsei energiei electrice în oraș. Totodată, troleibuzele sunt tractate de pe strada Alba-Iulia spre strada Ion Creangă, pentru a permite reluarea circulației pe […] Articolul Lipsa energiei afectează transportul: Autobuze suplimentare pe rutele de troleibuz 10, 12 și 22 apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
FOTO Două mașini s-au tamponat grav la Râbnița. Patru persoane au fost duse la spital # Realitatea.md
Patru persoane, printre care și un minor, au fost transportate la spital după ce mașinile în care se aflau au fost implicate într-un grav accident. Impactul s-a produs astăzi, 31 ianuarie, la ieșirea din Râbnița. Potrivit autorităților din regiune, șoferul unui automobil de model Mazda nu a ținut cont de condițiile meteorologice, a derapat, a […] Articolul FOTO Două mașini s-au tamponat grav la Râbnița. Patru persoane au fost duse la spital apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Energia electrică revine treptat în țară: Sudul, complet realimentat, Chișinăul – parțial # Realitatea.md
Procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată. Potrivit ministrului energiei, Dorin Junghietu, în zona de sud a țării toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate. Totodată, în municipiul Chișinău parțial a fost reluată alimentarea consumatorilor, în […] Articolul VIDEO Energia electrică revine treptat în țară: Sudul, complet realimentat, Chișinăul – parțial apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
13:50
Moldova afectată de deconectarea electrică. Premierul: „Vă îndemn să rămânem solidari” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a venit cu o reacție după ce, în această dimineață, 31 ianuarie, o parte a Republicii Moldova a rămas fără energie electrică, ca urmare a unor probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina, care au provocat o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. „Știu că mulți s-au îngrijorat și […] Articolul Moldova afectată de deconectarea electrică. Premierul: „Vă îndemn să rămânem solidari” apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Deținutul care a evadat acum 10 zile de la Penitenciarul Cricova, reținut în trafic și încarcerat # Realitatea.md
Deținutul Negru Igor Alexandru, care a evadat luni, 19 ianuarie 2026, de la locul de muncă din comuna Ciorescu, a fost reținut în seara zilei de vineri, 30 ianuarie. Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). Tânărul a fost localizat în raza municipiului Chișinău. „Acesta a fost monitorizat până s-a putut interveni […] Articolul Deținutul care a evadat acum 10 zile de la Penitenciarul Cricova, reținut în trafic și încarcerat apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Autoritățile din Ucraina: Furnizarea energiei electrice este așteptată să revină în următoarele 2–3 ore # Realitatea.md
Aautoritățile de la Kiev anunță că pe 31 ianuarie 2026, la ora 10:42, s-a produs un incident tehnologic major în rețeaua electrică a Ucrainei, care a dus la deconectarea simultană a liniei de 400 kV între sistemele energetice ale României și Moldovei și a liniei de 750 kV ce leagă părțile de vest și centru […] Articolul Autoritățile din Ucraina: Furnizarea energiei electrice este așteptată să revină în următoarele 2–3 ore apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Moldova, fără lumină! Junghietu: Autoritățile așteaptă o remediere a situației într-o oră, cel mult două ore # Realitatea.md
Republica Moldova se confruntă cu o situație delicată în sistemul electroenergetic național, după ce sistemul de protecție din Ucraina a declanșat deconectări care au influențat direct rețeaua moldovenească, anunță ministrul Energiei. Potrivit oficialului, Moldova este conectată în același bloc de generare cu Ucraina, iar defecțiunile apărute peste hotare au dus la întreruperi de energie în […] Articolul Moldova, fără lumină! Junghietu: Autoritățile așteaptă o remediere a situației într-o oră, cel mult două ore apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Ministerul Sănătății anunță că toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate de avaria din sistemul electroenergetic funcționează în regim normal, fiind conectate la generatoare electrice. Potrivit autorității, deconectarea a fost provocată de o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. În aceste condiții, spitalele, inclusiv secțiile critice, își continuă activitatea fără întreruperi, iar pacienții […] Articolul Spitalele funcționează pe generatoare după avaria din sistemul electroenergetic apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Puncte de trecere a frontierei afectate de întreruperi electrice, Serviciul Vamal activează generatoare # Realitatea.md
Mai multe puncte de trecere a frontierei sunt afectate de întreruperi temporare de energie electrică, după o deconectare avariată a sistemului electroenergetic regional. Potrivit autorităților, problemele tehnice din rețeaua electrică au dus la sistarea alimentării cu energie în mai multe posturi vamale. Pentru a asigura continuitatea activității, au fost puse în funcțiune generatoarele electrice. În […] Articolul Puncte de trecere a frontierei afectate de întreruperi electrice, Serviciul Vamal activează generatoare apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Pană masivă de curent în Ucraina: metroul și troleibuzele se opresc, unele zone rămân fără apă # Realitatea.md
Situația din Ucraina continuă să fie gravă, iar întreruperile de energie electrică s-au extins în mai multe regiuni, inclusiv în capitala Kiev. În urma unor întreruperi de energie în toată țara, provoacă perturbări extinse în transportul public și în furnizarea serviciilor de bază. Situația pe regiuni: Kiev și regiunea înconjurătoare se confruntă cu p întreruperi […] Articolul Pană masivă de curent în Ucraina: metroul și troleibuzele se opresc, unele zone rămân fără apă apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Pană masivă de curent în Chișinău: troleibuze blocate, semafoare oprite, poliția dirijează traficul # Realitatea.md
Întreruperile de energie electrică înregistrate pe mai multe tronsoane din capitală, inclusiv în sectoare și suburbii, dau peste cap circulația transportului public și traficul rutier. Din cauza lipsei curentului, mai multe troleibuze au rămas staționate, iar pe unele rute se atestă întârzieri și dereglări ale graficului de circulație. Situația afectează atât centrul orașului, cât și […] Articolul Pană masivă de curent în Chișinău: troleibuze blocate, semafoare oprite, poliția dirijează traficul apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără lumină. Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10.42, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic, anunță Ministerul Energiei. ”Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica […] Articolul Moldova, parțial fără lumină: A căzut tensiunea pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Cea mai mare parte a municipiului Chișinău se confruntă cu deconectări de energie electrică, anunță primarul Ion Ceban. Autoritățile locale au convocat de urgență responsabilii pentru a gestiona situația și a conecta generatoare acolo unde este necesar. Potrivit edilului, lipsa curentului afectează infrastructura de transport, iar în mai multe zone troleibuzele au fost nevoite să […] Articolul Pene de curent în Chișinău: Primarul Ion Ceban a convocat de urgență responsabilii apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Tensiuni în SUA. Mii de americani cer retragerea agenților federali după împușcările mortale # Realitatea.md
America se află într-o stare tensionată. Pentru a doua săptămână consecutiv, mii de oameni din Minneapolis au ieșit în stradă pentru a cere retragerea agenților federali de imigrare, după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal. Proteste similare au avut loc în întreaga țară, de la California până în New York, într-o zi națională […] Articolul Tensiuni în SUA. Mii de americani cer retragerea agenților federali după împușcările mortale apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Vreme nefavorabilă în Moldova: Deconectări de curent la Rezina și patru accidente rutiere # Realitatea.md
Din cauza condițiilor meteorologice, au fost înregistrate deconectări în rețelele de joasă tensiune, afectând aproximativ 40 de consumatori. Cinci localități din raionul Rezina au rămas fără curent, printre acestea fiind 12 consumatori noncasnici. Echipele de intervenție se află în teren pentru remedierea situației. Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, în cursul […] Articolul Vreme nefavorabilă în Moldova: Deconectări de curent la Rezina și patru accidente rutiere apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
La această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În zonele de nord, centru și sud s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare, iar în prezent partea carosabilă este umedă, pe alocuri persistând poleiul și ghețușul. În ultimele șase ore drumarii au intervenit activ în zonele de Nord, […] Articolul FOTO Cum se circulă la această oră pe traseele naționale: AND vine cu detalii apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 31 ianuarie, ninsori slabe pe arii extinse pe timpul nopții, iar izolat pe parcursul zilei. Din cauza intensificărilor vântului, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea temporar. În nordul țării se așteaptă cer noros, cu temperaturi maxime de -8 grade Celsius pe timpul zilei și minime de -9 grade Celsius noaptea. […] Articolul Vreme rece și ninsori slabe: Cum va fi vremea sâmbătă în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
