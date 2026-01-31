Puncte de trecere a frontierei afectate de întreruperi electrice, Serviciul Vamal activează generatoare
Realitatea.md, 31 ianuarie 2026 12:10
Mai multe puncte de trecere a frontierei sunt afectate de întreruperi temporare de energie electrică, după o deconectare avariată a sistemului electroenergetic regional. Potrivit autorităților, problemele tehnice din rețeaua electrică au dus la sistarea alimentării cu energie în mai multe posturi vamale. Pentru a asigura continuitatea activității, au fost puse în funcțiune generatoarele electrice.
Acum 15 minute
12:20
Ministerul Sănătății anunță că toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate de avaria din sistemul electroenergetic funcționează în regim normal, fiind conectate la generatoare electrice. Potrivit autorității, deconectarea a fost provocată de o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. În aceste condiții, spitalele, inclusiv secțiile critice, își continuă activitatea fără întreruperi, iar pacienții
Acum 30 minute
12:10
Puncte de trecere a frontierei afectate de întreruperi electrice, Serviciul Vamal activează generatoare # Realitatea.md
Mai multe puncte de trecere a frontierei sunt afectate de întreruperi temporare de energie electrică, după o deconectare avariată a sistemului electroenergetic regional. Potrivit autorităților, problemele tehnice din rețeaua electrică au dus la sistarea alimentării cu energie în mai multe posturi vamale. Pentru a asigura continuitatea activității, au fost puse în funcțiune generatoarele electrice.
Acum o oră
12:00
Pană masivă de curent în Ucraina: metroul și troleibuzele se opresc, unele zone rămân fără apă # Realitatea.md
Situația din Ucraina continuă să fie gravă, iar întreruperile de energie electrică s-au extins în mai multe regiuni, inclusiv în capitala Kiev. În urma unor întreruperi de energie în toată țara, provoacă perturbări extinse în transportul public și în furnizarea serviciilor de bază. Situația pe regiuni: Kiev și regiunea înconjurătoare se confruntă cu p întreruperi
11:50
Pană masivă de curent în Chișinău: troleibuze blocate, semafoare oprite, poliția dirijează traficul # Realitatea.md
Întreruperile de energie electrică înregistrate pe mai multe tronsoane din capitală, inclusiv în sectoare și suburbii, dau peste cap circulația transportului public și traficul rutier. Din cauza lipsei curentului, mai multe troleibuze au rămas staționate, iar pe unele rute se atestă întârzieri și dereglări ale graficului de circulație. Situația afectează atât centrul orașului, cât și
Acum 2 ore
11:30
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără lumină. Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10.42, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic, anunță Ministerul Energiei. "Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica
11:30
Cea mai mare parte a municipiului Chișinău se confruntă cu deconectări de energie electrică, anunță primarul Ion Ceban. Autoritățile locale au convocat de urgență responsabilii pentru a gestiona situația și a conecta generatoare acolo unde este necesar. Potrivit edilului, lipsa curentului afectează infrastructura de transport, iar în mai multe zone troleibuzele au fost nevoite să
11:00
Tensiuni în SUA. Mii de americani cer retragerea agenților federali după împușcările mortale # Realitatea.md
America se află într-o stare tensionată. Pentru a doua săptămână consecutiv, mii de oameni din Minneapolis au ieșit în stradă pentru a cere retragerea agenților federali de imigrare, după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal. Proteste similare au avut loc în întreaga țară, de la California până în New York, într-o zi națională
Acum 4 ore
10:30
Vreme nefavorabilă în Moldova: Deconectări de curent la Rezina și patru accidente rutiere # Realitatea.md
Din cauza condițiilor meteorologice, au fost înregistrate deconectări în rețelele de joasă tensiune, afectând aproximativ 40 de consumatori. Cinci localități din raionul Rezina au rămas fără curent, printre acestea fiind 12 consumatori noncasnici. Echipele de intervenție se află în teren pentru remedierea situației. Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, în cursul
09:20
La această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În zonele de nord, centru și sud s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare, iar în prezent partea carosabilă este umedă, pe alocuri persistând poleiul și ghețușul. În ultimele șase ore drumarii au intervenit activ în zonele de Nord,
08:40
Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 31 ianuarie, ninsori slabe pe arii extinse pe timpul nopții, iar izolat pe parcursul zilei. Din cauza intensificărilor vântului, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea temporar. În nordul țării se așteaptă cer noros, cu temperaturi maxime de -8 grade Celsius pe timpul zilei și minime de -9 grade Celsius noaptea.
Acum 24 ore
23:20
Europa, în alertă: Rămășițele unei rachete din China ar putea lovi continentul. Ce țări sunt în pericol # Realitatea.md
Experții avertizează că rămășițele unei rachete din China ar putea să cadă în Europa, inclusiv în zone locuite. Autoritățile din mai multe țări europene, precum Marea Britanie, deja au pregătit sistemele de alertă, în cazul în care aceste rămășițe vor ajunge în atmosferă deasupra statelor lor, scrie Antena1. Potrivit experților, printre zonele europene unde există
23:00
Serviciile speciale ale Primăriei, mobilizate pentru a menține siguranța pietonilor și șoferilor # Realitatea.md
Primăria Chișinău anunță că toate serviciile municipale specializate sunt mobilizate în teren, în contextul avertizărilor meteorologice privind lapoviță, ninsoare și risc de formare a poleiului. Pe tot parcursul zilei, echipele au monitorizat starea străzilor și au intervenit pentru prevenirea formării ghețușului. „În prezent, muncitorii intervin atât mecanizat, cât și manual, pentru a împrăștia material antiderapant
22:50
Construcțiile încetinesc: 2.955 de autorizații eliberate anul trecut, cu 9% mai puține decât în 2024 # Realitatea.md
În anul 2025, în Republica Moldova au fost eliberate 2.955 de autorizații de construcții, cu 9% mai puține decât în 2024, arată datele Biroului Național de Statistică. Cele mai multe autorizații au vizat clădirile rezidențiale – 2.161, însă și aici se înregistrează o scădere de 5,1% față de anul precedent. Potrivit instituției, numărul autorizațiilor pentru
22:20
NASA amână prima misiune cu astronauți pe Lună din cauza frigului extrem de la locul de lansare # Realitatea.md
NASA a anunțat vineri, 30 ianuarie curent, că va amâna cu câteva zile data prevăzută inițial pentru lansarea misiunii spațiale Artemis 2, în cadrul căreia astronauții americani vor zbura în jurul Lunii pentru prima dată după o pauză de peste 50 de ani, informează agerpres.ro. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, agenția spațială americană a fost
21:50
Reabilitare energetică în Chișinău: Peste 10 milioane de lei pentru trei blocuri locative # Realitatea.md
Statul va investi peste 10 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a trei blocuri locative din Chișinău, prin programul guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Beneficiarii au fost selectați în urma unui concurs, transmite IPN. Cea mai mare investiție, în valoare de 7,8
21:20
Catherine O'Hara, cunoscută pentru rolurile din „Schitt's Creek", „Singur Acasă" și „Best in Show", a murit vineri, 30 ianuarie curent, la vârsta de 71 de ani, scrie publicația TMZ, care citează două surse apropiate. Cauza decesului nu este deocamdată clară, transmite DCnews. Catherine O'Hara a devenit celebră pentru rolul mamei personajului interpretat de Macaulay Culkin
21:00
Intervenții pe drumurile naționale: 109 utilaje în teren și peste 12 mii de tone de material antiderapant pregătite # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, vineri seara, 30 ianuarie, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, pe unele sectoare fiind semnalate polei și ghețuș. Pentru siguranța traficului, 109 utilaje sunt în teren, iar peste 12.000 de tone de material antiderapant sunt disponibile pentru următoarele 24 de ore. „La această oră, drumurile
20:30
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat statele membre că organizaţia se află în risc de „colaps financiar iminent" din cauza contribuțiilor neplătite de membri, dar și din cauza regulilor bugetare considerate învechite și neadecvate, scrie vineri Agerpres, care citează o scrisoare a șefului Națiunilor Unite, semnalată de presa internațională, transmite antena3.ro. Guterres a
20:00
Riscul unui accident nuclear în Ucraina, în creștere. Avertisment al României și altor 11 state # Realitatea.md
Un grup de 12 state, printre care și România, a avertizat asupra riscului tot mai mare al producerii unui accident nuclear în Ucraina, în cadrul unei sesiuni speciale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, desfășurată vineri la Viena, relatează agenția DPA. Într-o declarație comună, țările semnatare atrag atenția că atacurile zilnice ale Rusiei asupra infrastructurii
19:50
Șapte localități din Rezina și Șoldănești, fără energie electrică. CNMC: Echipele de intervenție sunt în teren # Realitatea.md
Șapte localități din raioanele Rezina și Șoldănești, cu 590 de consumatori, rămân temporar fără energie electrică. Informația a fost comunicată de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), care precizează că echipele de intervenție sunt mobilizate și lucrează pentru remedierea situației. Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor, circulația rutieră se desfășoară în condiții de
19:30
Poliția avertizează asupra poleiului format pe drumuri. Condiții dificile de trafic în mai multe zone din țară # Realitatea.md
Pe traseul R1 Chișinău–Ungheni, în apropierea orașului Strășeni, un autoturism a derapat de pe carosabil, din cauza condițiilor nefavorabile de drum. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, în urma incidentului nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliția avertizează șoferii că pe traseul R56, în apropiere de localitatea Baimaclia, raionul Cantemir, carosabilul este extrem
19:10
Cum poți deveni „milionar corect”: explicațiile fostei șefe de la Finanțe, care a lucrat doar la stat # Realitatea.md
Fosta ministră a Finanțelor și actuala deputată PAS, Victoria Belous, a explicat cum a ajuns, împreună cu soțul său, să dețină bunuri imobile evaluate la peste 10 milioane de lei, într-un context în care pentru mulți moldoveni asemenea sume par greu de imaginat. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast moderat de Nata Albot,
18:40
Circulație îngreunată din cauza poleiului. Poliția a impus restricții pentru camioane în mai multe zone din țară # Realitatea.md
Circulația camioanelor a fost sistată în adiacentul localității Arionești, raionul Dondușeni, pe direcția spre orașul Otaci, din cauza poleiului format pe carosabil. Poliția de patrulare anunță că traficul în zonă se desfășoară în condiții dificile și îi îndeamnă pe șoferi să respecte indicațiile agenților și să evite deplasarea în perimetru până la îmbunătățirea situației rutiere.
18:10
Declarații la Realitatea TV: Studierea Holocaustului trebuie să îmbine prezentarea faptelor cu istoriile umane # Realitatea.md
Percepția Holocaustului în rândul moldovenilor a fost formată în mare parte în perioada sovietică, prin filtrul discursului propagandistic. Invitații emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV au subliniat că, pentru o înțelegere autentică a acestor evenimente, este necesară o abordare centrată pe experiența umană. Poveștile individuale ale victimelor contribuie mai mult la înțelegerea tragediei decât
17:40
Deținutul care a evadat astăzi în timpul escortării, reținut. Urmează să fie cercetat pentru evadare # Realitatea.md
Deținutul de 22 de ani, evadat din Penitenciarul nr. 13 în timpul escortării de către un polițist, a fost reținut în sectorul Buiucani al Capitalei. Pe lângă dosarul penal pentru furt, tânărul urmează să fie cercetat și pentru evadare. „În același timp este în desfășurare ancheta în care este documentată legalitatea acțiunilor polițistului, în timpul
17:30
Centrele de vize canadiene din Federația Rusă au încetat să mai accepte cereri de viză începând cu data de 28 ianuarie 2026. Informația a fost publicată pe site-urile oficiale ale Ambasadei Canadei în Rusia și ale Consulatului General al Canadei din Vladivostok, citează Meduza. Autoritățile canadiene nu au explicat motivele acestei decizii. De asemenea, nu
17:20
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit la Chișinău cu oficialul american Christopher Smith # Realitatea.md
Securitatea regională, prioritățile Guvernului și aprofundarea cooperării moldo-americane au fost principalele subiecte discutate la întrevederea dintre prim-ministrul Alexandru Munteanu și asistentul adjunct al Secretarului de Stat al Statele Unite ale Americii, Christopher Smith, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Premierul a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul acordat în realizarea proiectului de construcție a
17:20
Nicanor Ciochină, reținut într-un nou dosar penal, a fost plasat în arest preventiv. Ce declarații a făcut # Realitatea.md
Nicanor Ciochină, reținut într-un nou dosar penal privind tratamentul inuman și degradant aplicat unei persoane, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, transmite ProTV. Decizia a fost pronunțată astăzi, 30 ianuarie, de către magistrații Judecătoriei Buiucani. „Total abuziv pe un dosar inventat, care nu există", a declarat Ciochină. Întrebat dacă
17:10
Motorina importată, verificată la Leușeni și în Portul Giurgiulești. Controale intensificate după sesizările șoferilor # Realitatea.md
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a intensificat controalele asupra motorinei importate în Republica Moldova, pentru a împiedica introducerea pe piață a produselor petroliere neconforme și pentru a asigura protecția consumatorilor. În acest sens, în cursul zilei de ieri, până târziu în noapte, inspectorii ISSPNPC au desfășurat acțiuni de supraveghere și […] Articolul Motorina importată, verificată la Leușeni și în Portul Giurgiulești. Controale intensificate după sesizările șoferilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Pe 29 ianuarie, Liga Studenților din Basarabia a lansat oficial Studiul privind transparența celor 12 universități publice din Republica Moldova – ediția 2024. Raportul se bazează pe o metodologie riguroasă, cu 55 de indicatori, grupați în 8 categorii esențiale de analiză. Clasamentul Transparenței 2024 Metodologia este structurată în 8 domenii de evaluare, care acoperă 55 […] Articolul Transparența universitară, pusă sub lupă! apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Caz grav la Ocolul Silvic Ghidighici. Peste 1.000 de arbori tăiați ilegal, iar urmele distruse prin incendiere # Realitatea.md
1.007 arbori tăiați ilegal au fost depistați de inspectorii de mediu în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Ghidighici. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Totodată, la control au participat și inspectori din alte regiuni ale țării, pentru a evita posibile „înțelegeri locale”. „În cadrul controlului, inspectorii de mediu au […] Articolul Caz grav la Ocolul Silvic Ghidighici. Peste 1.000 de arbori tăiați ilegal, iar urmele distruse prin incendiere apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
VOX cu primarii: Ce cred edilii din Bălți, Strășeni, Ungheni, Comrat și Tvardița despre reforma administrației publice # Realitatea.md
Unii nu știu ce presupune reforma administrației publice locale, pe când alții consideră că procesul va aduce beneficii localităților. Realitatea a discutat, înainte de o ședință desfășurată la Guvern, cu câțiva dintre primarii orașelor din Moldova, pentru a alfa ce cred despre amalgamarea localităților și reducerea numărului de funcționari publici. Edilul de Bălți, Alexandr Petkov, […] Articolul VOX cu primarii: Ce cred edilii din Bălți, Strășeni, Ungheni, Comrat și Tvardița despre reforma administrației publice apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
România, trimisă la Curtea de Justiție a UE pentru că nu a închis și reabilitat depozitele de deșeuri # Realitatea.md
Comisia Europeană a decis, vineri, 30 ianuarie, să dea România în judecată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor privind depozitarea deșeurilor. Decizia vine în contextul în care România nu a închis și nu a reabilitat toate depozitele de deșeuri neconforme, așa cum este prevăzut în Tratatul de aderare la UE și […] Articolul România, trimisă la Curtea de Justiție a UE pentru că nu a închis și reabilitat depozitele de deșeuri apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Serviciile municipale specializate au ieșit pe străzile Capitalei pentru desfășurarea lucrărilor de prevenire a alunecărilor, în contextul precipitațiilor sub formă de burniță și al riscului de formare a poleiului. „Echipele operative intervin la această oră pentru aplicarea atât mecanizat, cât și manual a materialului antiderapant pe carosabil, trotuare, căi de acces pietonal, scări, pasaje și […] Articolul FOTO Burniță și risc de polei în Chișinău: Serviciile municipale au ieșit pe străzi apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Republica Moldova va oferi Ucrainei un nou lot de asistență umanitară în valoare totală de aproximativ 118,4 milioane de lei, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, examinat de secretarii de stat, în cadrul ședinței din 30 ianuarie, scrie bani.md Ajutorul este destinat sprijinirii Kievului în gestionarea consecințelor războiului, în special în domeniul protecției civile, […] Articolul Moldova oferă Ucrainei ajutor de peste 118 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Obiectul suspect, depistat în portbagajul unui ucrainean la Tudora, nu era bombă. Detalii de la Poliție # Realitatea.md
Obiectul suspect, depistat în portbagajul unui ucrainean la Tudora, despre care se credea că ar fi explozibil, era de fapt un dispozitiv electronic confecționat artizanal. Poliția Națională informează că aparatul nu reprezintă vreun pericol. Oamenii legii precizează că experții au încheiat verificările. Specialiștii Secției tehnico-explozivă și câinii Direcției Chinologice a Poliției nu au depistat substanțe explozive. […] Articolul Obiectul suspect, depistat în portbagajul unui ucrainean la Tudora, nu era bombă. Detalii de la Poliție apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
După crimă, decizie dură la Cenei: părinții complicelui de 13 ani care l-a omorât pe Mario, decăzuți din drepturi # Realitatea.md
Părinții minorului de 13 ani implicat în crima din localitatea Cenei, unde a fost omorât un băiat de 15 ani, au fost decăzuți temporar din drepturile părintești, iar copilul a fost preluat din familie de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș, România. Potrivit presei române, instituția a apelat la instanță […] Articolul După crimă, decizie dură la Cenei: părinții complicelui de 13 ani care l-a omorât pe Mario, decăzuți din drepturi apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
STOP CADRU Igor Dodon a povestit la Strasbourg în franceză că moldovenii nu vor în UE, pentru că sunt sărăci # Realitatea.md
Igor Dodon și-a susținut discursul pe care insista să îl aibă la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Deputatul socialist a citat textul în franceză și a spus că vectorul pro-european nu ar fi popular printre moldoveni, invocând mai multe probleme sociale, printre care și sărăcia. Fostul președinte a criticat actuala guvernare. În același timp, el […] Articolul STOP CADRU Igor Dodon a povestit la Strasbourg în franceză că moldovenii nu vor în UE, pentru că sunt sărăci apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Poliția, în alertă! Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a evadat în timpul escortării # Realitatea.md
Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a reușit să evadeze astăzi, 30 ianuarie, în timpul escortării către audieri într-o cauză penală în care este vizat. Incidentul a avut loc în momentul în care acesta se afla sub supravegherea unui angajat al poliției. „La moment sunt întreprinse toate acțiunile de localizare și reținere a deținutului. Totodată, […] Articolul Poliția, în alertă! Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a evadat în timpul escortării apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este pregătit pentru discuții cu liderul rus Vladimir Putin, însă a exclus categoric Moscova ca locuri de desfășurare a unei eventuale întâlniri. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, potrivit unui corespondent Ukrinform. Zelenski a subliniat că nu poate accepta o întâlnire în capitala Rusiei, […] Articolul Zelenski îl invită pe Putin la Kiev: „Dacă îndrăznește” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Procurorul din Glodeni prins băut la volan: Materialele, transmise Colegiului de disciplină și etică al CSP # Realitatea.md
Ancheta de serviciu în privința adjunctului procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, prins în stare de ebrietate la volan, a fost finalizată. Aceasta a constatat existența unor indicii de abatere disciplinară, iar materialele au fost transmise spre examinare către Colegiul de disciplină și etică al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) pentru examinarea cauzei în fond […] Articolul Procurorul din Glodeni prins băut la volan: Materialele, transmise Colegiului de disciplină și etică al CSP apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Cinci vameși reținuți miercuri au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, în urma deciziei judecătorului de instrucție, la demersul procurorilor. Aceștia sunt vizați într-un dosar de corupție sistemică instrumentat de Centrul Național Anticorupție și procurorii din municipiul Cahul. În cazul unui funcționar a fost dispus arest la domiciliu, iar un alt figurant […] Articolul Vameșii reținuți de CNA: cinci dintre ei trimiși după gratii pentru 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Tragedie în raionul Florești. Un bărbat și-a pierdut viața în timpul curățării unui copac # Realitatea.md
Tragedie în raionul Florești. Un bărbat din satul Cuhureștii de Jos a decedat miercuri, 28 ianuarie, după ce s-a strangulat accidental în timpul unor lucrări. Potrivit poliției, victima de 38 de ani efectua curățarea unui copac de nuc și s-a asigurat cu o funie. Din cauza poleiului depus pe ramuri, însă, a pierdut echilibrul, a […] Articolul Tragedie în raionul Florești. Un bărbat și-a pierdut viața în timpul curățării unui copac apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Atenție, escroci: operatorul rus 1xBet folosește abuziv identitatea Loteriei Naționale pentru a se promova ilegal # Realitatea.md
Loteria Națională a Moldovei (LNM) anunță că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre. ”Aceste platforme nu sunt administrate de LNM, nu dețin autorizațiile legale necesare și sunt create […] Articolul Atenție, escroci: operatorul rus 1xBet folosește abuziv identitatea Loteriei Naționale pentru a se promova ilegal apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Prima întâlnire „1+1” din 2026 între Chișinău și Tiraspol ar putea avea loc în curând # Realitatea.md
Prima întâlnire din 2026 între reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, în formatul „1+1”, ar putea avea loc în curând. Pregătirile sunt în desfășurare pe toate subiectele cheie, inclusiv pe condițiile de livrare a gazului în regiune. Declarația a fost făcută miercuri, 28 ianuarie, de către viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Новая […] Articolul Prima întâlnire „1+1” din 2026 între Chișinău și Tiraspol ar putea avea loc în curând apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Spațiu nou, servicii mai rapide: Sucursala Centru Moldindconbank și-a redeschis ușile după modernizare # Realitatea.md
Moldindconbank își întâmpină clienții într-un spațiu complet modernizat, odată cu redeschiderea Sucursalei Centru, amplasată chiar în sediul central al băncii, pe strada Armenească 38. Noua sucursală înseamnă mai mult decât un sediu renovat — este un pas înainte spre o experiență bancară mai prietenoasă, mai confortabilă și mai aproape de oameni, parte din angajamentul pe […] Articolul Spațiu nou, servicii mai rapide: Sucursala Centru Moldindconbank și-a redeschis ușile după modernizare apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Jumătate din teritoriul Republicii Moldova se va afla sub Cod galben de intensificări ale vântului, potrivit unei avertizări emise joi de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Avertizarea este valabilă din 30 ianuarie, ora 18:00, până pe 31 ianuarie, ora 13:00. Meteorologii prognozează intensificări ale vântului nordic, cu rafale ce pot atinge 15–18 m/s. Din cauza vântului […] Articolul Cod galben de vânt puternic. Jumătate de țară, afectată apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că pe 3 februarie va examina și va decide asupra revizuirii tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Informația apare după ce autoritatea a publicat pe pagina sa oficială solicitarea înaintată de Energocom. Potrivit documentului, Energocom propune un tarif de 15,25 lei pentru un metru cub de gaz, […] Articolul ANRE a anunțat când va decide noile tarife la gaz apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Rusia a venit cu un răspuns la declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, care a confirmat că a discutat personal cu președintele rus Vladimir Putin pentru a suspenda loviturile asupra Kievului și altor orașe ucrainene timp de o săptămână, iar mai exact până pe 1 februarie. Decizia a fost luată pentru a crea condiții favorabile desfășurării […] Articolul Peskov: Fără foc asupra Ucrainei, până pe 1 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Șoferul care la data de 17 ianuarie, nu a acordat prioritate unui pieton, a fost identificat și amendat. Incidentul a avut loc pe strada Alba Iulia din capitală. La volanului automobilului de model BMW se afla un bărbat de 40 de ani. „Poliția îndeamnă conducătorii auto să manifeste maximă prudență în trafic, în special în […] Articolul VIDEO cu un BMW care nu cedează trecerea unui pieton. Șoferul, găsit și amendat apare prima dată în Realitatea.md.
