Puncte de trecere a frontierei afectate de întreruperi electrice, Serviciul Vamal activează generatoare

13:40

Prima întâlnire din 2026 între reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, în formatul „1+1”, ar putea avea loc în curând. Pregătirile sunt în desfășurare pe toate subiectele cheie, inclusiv pe condițiile de livrare a gazului în regiune. Declarația a fost făcută miercuri, 28 ianuarie, de către viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Новая […] Articolul Prima întâlnire „1+1” din 2026 între Chișinău și Tiraspol ar putea avea loc în curând apare prima dată în Realitatea.md.