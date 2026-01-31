FOTO 16 persoane au fos deblocate din lifturi în Chișinău, după penele de curent

17:30

Centrele de vize canadiene din Federația Rusă au încetat să mai accepte cereri de viză începând cu data de 28 ianuarie 2026. Informația a fost publicată pe site-urile oficiale ale Ambasadei Canadei în Rusia și ale Consulatului General al Canadei din Vladivostok, citează Meduza. Autoritățile canadiene nu au explicat motivele acestei decizii. De asemenea, nu […] Articolul Canada închide ușa vizelor la Moscova: ce opțiuni mai au rușii apare prima dată în Realitatea.md.