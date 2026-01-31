Raed Arafat cere interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale, după omorul din Cenei

17:40

Deținutul de 22 de ani, evadat din Penitenciarul nr. 13 în timpul escortării de către un polițist, a fost reținut în sectorul Buiucani al Capitalei. Pe lângă dosarul penal pentru furt, tânărul urmează să fie cercetat și pentru evadare. „În același timp este în desfășurare ancheta în care este documentată legalitatea acțiunilor polițistului, în timpul […] Articolul Deținutul care a evadat astăzi în timpul escortării, reținut. Urmează să fie cercetat pentru evadare apare prima dată în Realitatea.md.