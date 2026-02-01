Accident grav în raionul Slobozia: Un bărbat a fost internat la terapie intensivă, după ce a rămas blocat în mașină
Realitatea.md, 1 februarie 2026
Un accident rutier grav s-a produs în dimineața zilei de 1 februarie curent, în apropierea de localitatea Vladimirovca, din raionul Slobozia. Un bărbat care se afla la volanul unui Volkswagen a pierdut controlul asupra mașinii, a derapat de pe traseu și s-a răsturnat într-un șanț. Șoferul a rămas blocat în interiorul vehiculului. La fața locului
Toți consumatorii din municipiul Chișinău beneficiază de agent termic, livrarea acestuia fiind asigurată continuu și în conformitate cu parametrii stabiliți, au anunțat Ministerul Energiei și reprezentanții Termoelectrica. Potrivit lor, sâmbătă seara, în jurul orei 22:00, consumatorii din sectorul Botanica, care au fost temporar deconectați, au fost reconectați la încălzire. Potrivit instituției, toate cele 3 Blocuri
Un accident rutier grav s-a produs în dimineața zilei de 1 februarie curent, în apropierea de localitatea Vladimirovca, din raionul Slobozia. Un bărbat care se afla la volanul unui Volkswagen a pierdut controlul asupra mașinii, a derapat de pe traseu și s-a răsturnat într-un șanț. Șoferul a rămas blocat în interiorul vehiculului. La fața locului
Școlile din Bălți rămân online încă două zile din cauza gerului. Anunțul a fost făcut de primarul Alexandr Petkov, care a precizat că decizia a fost luată pentru siguranța elevilor și a personalului didactic. Potrivit primarului, Ordinul Direcției municipale pentru educație, tineret și sport va fi comunicat în următoarele ore tuturor conducătorilor de gimnazii și
Peste 45.000 de persoane au trecut frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore. 17 străini refuzați la intrarea în țară
În ultimele 24 de ore, 45.619 de persoane au trecut frontiera Republicii Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, cele mai tranzitate puncte au fost: Aeroportul Internațional Chișinău, PTF Sculeni și PTF Leușeni. Potrivit Poliției de Frontieră, 17 cetățeni străini nu au fost lăsați să intre în țară. Totodată, autoritățile de frontieră au raportat un caz de
Accident grav la Sîngerei: Un tânăr fără permis a murit după ce a intrat cu mașina într-un copac
Un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața, iar altul a ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul, care a decedat pe loc, nu deținea permis de conducere. Tragedia s-a produs sâmbătă, 31 ianuarie curent, în jurul orei 20:15, pe traseul
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în prima zi a lunii februarie 2026 vremea va fi stabilă, cu cer predominant senin și fără precipitații. Vântul va sufla slab, iar temperaturile rămân scăzute, mai ales pe timp de noapte. În nordul țării, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de –12 grade Celsius, iar pe timpul
Raed Arafat cere interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale, după omorul din Cenei
Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă al României, consideră că reţelele de socializare reprezintă un risc ridicat pentru copii şi adolescenţi şi spune că ar fi momentul ca parlamentarii să îşi asume responsabilitatea de a iniţia un cadru legislativ care „să limiteze accesul celor sub 15-16 ani la aceste platforme online", transmite Antena3.ro.
La această oră, toate drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă. „Drumarii au muncit pe tot parcursul zilei în teren pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Intervențiile au avut loc în următoarele sectoare: Dondușeni, Edineț, Sănătăuca, Orhei, Rezina, Călărași, Ungheni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Basarabeasca, Cimișlia, Leova, Căinari, Căușeni și
16 persoane au fost deblocate astăzi, 31 ianuarie, din ascensoare, ca urmare a întreruperilor masive de energie electrică înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Pe parcursul zilei, angajații IGSU și reprezentanții Î.M.S. „LIFTSERVICE" au efectuat 14 intervenții de deblocare a ascensoarelor în toate sectoarele municipiului Chișinău. „Salvatorii au deblocat o femeie în vârstă de 77 de
Până la ora 15:00, Serviciul 112 a înregistrat un număr de 3.879 de solicitări în urma deconectărilor de energie electrică produse astăzi, 31 ianuarie. În prezent, fluxul de apeluri rămâne ridicat. Serviciul 112 roagă cetățenii să utilizeze linia 112 responsabil, apelând doar în situații reale de urgență care implică pericol pentru viață, sănătate sau bunuri.
Gabriel Bogdan Ștețco: România și Moldova trebuie să își întărească relațiile prin încredere
România și Republica Moldova trebuie să își întărească relațiile prin încredere, parteneriat și proiecte comune cu impact economic real. Mesajul a fost transmis de Gabriel Bogdan Ștețco, secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România, într-un interviu pentru IPN. Oficialul a subliniat importanța cooperării bilaterale în domenii precum infrastructura, turismul și sprijinul pentru
VIDEO Restabilirea energiei electrice, finalizată în toată țara, anunță ministrul Junghietu
La această oră, operatorii sistemelor de distribuţie au finalizat conectarea consumatorilor finali la reţelele de joasă tensiune. Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul țării, toate stațiile electrice de 110 kV fiind alimentate, anunță ministrul energiei, Dorin Junghietu. „În municipiul Chișinău,
Circulația transportului public electric a fost restabilită. Toate troleibuzele din Chișinău circulă pe traseele stabilite. „Respectarea orarului se realizează treptat, prin urmare, nu toate troleibuzele respectă exact orele afișate în stații", transmite Regia Transport Electric (RTEC). Pentru informații suplimentare despre circulația unei rute, cetățenii pot apela Linia fierbinte RTEC – 022 204 205. Pentru cele
Tragedie în raionul Rezina. O minoră a murit după ce a alunecat și a căzut într-o zonă stâncoasă
O tânără de 17 ani a murit după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri, într-o zonă stâncoasă din localitatea Mateuți, raionul Rezina. Potrivit poliției, minora se afla la plimbare în zonă, când ar fi alunecat și a căzut. Din păcate, traumele suferite i-au fost fatale. Pentru cele mai importante
Ministerul Sănătății: Energia electrică a fost restabilită în toate instituțiile medicale
Toate instituțiile medicale au fost reconectate la rețeaua electrică și funcționează în regim normal, anunță Ministerul Sănătății. „Ministerul Sănătății mulțumește personalului medical pentru profesionalism și promptitudine și asigură cetățenii că serviciile sunt pe deplin operaționale", transmite MS. Ministerul menționează că toate spitalele rămân pregătite să facă față oricărei situații similare, asigurând continuitatea activității. Pentru cele
VIDEO Ion Ceban a avut o ședință cu responsabilii pe tema lipsei curentului în Chișinău
Edilul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a avut o ședință cu toți responsabilii privind situația din teren, în legătură cu deconectările de energie electrică în mai multe zone ale Chișinăului. Pe parcurs, autobuzele au fost redirecționate în zonele unde troleibuzele erau blocate, iar multe persoane au fost evacuate din lifturile în care rămăseseră blocate.
Fluxul de apeluri către Serviciul 112 a crescut semnificativ din cauza întreruperilor de energie electrică
În contextul întreruperilor de energie electrică în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, Serviciul 112 anunță că centrele de preluare a apelurilor de urgență activează în regim de alertă. Fluxul de apeluri a crescut semnificativ din cauza deconectărilor, iar cetățenii sunt rugați ca, în cazul întreruperilor de curent, să contacteze operatorul
În dimineața zilei de astăzi, 31 ianuarie curent, la ora 06:56 UTC, zborul TK269 al companiei Turkish Airlines, care opera pe ruta Istanbul – Chișinău, a întâmpinat dificultăți tehnice majore în faza finală a zborului. Aeronava, un Boeing 737-800 (număr de înregistrare TC-JVF), se afla în procedură de configurare pentru aterizare, transmite BANI.MD. Potrivit informațiilor preliminare,
Lipsa energiei afectează transportul: Autobuze suplimentare pe rutele de troleibuz 10, 12 și 22
Pe rutele de troleibuz nr. 10, 12 și 22 au fost introduse câte două autobuze pe fiecare traseu de către Î.M. „Parcul Urban de Autobuze", pentru a asigura transportul călătorilor în contextul lipsei energiei electrice în oraș. Totodată, troleibuzele sunt tractate de pe strada Alba-Iulia spre strada Ion Creangă, pentru a permite reluarea circulației pe
FOTO Două mașini s-au tamponat grav la Râbnița. Patru persoane au fost duse la spital
Patru persoane, printre care și un minor, au fost transportate la spital după ce mașinile în care se aflau au fost implicate într-un grav accident. Impactul s-a produs astăzi, 31 ianuarie, la ieșirea din Râbnița. Potrivit autorităților din regiune, șoferul unui automobil de model Mazda nu a ținut cont de condițiile meteorologice, a derapat, a
VIDEO Energia electrică revine treptat în țară: Sudul, complet realimentat, Chișinăul – parț
Procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată. Potrivit ministrului energiei, Dorin Junghietu, în zona de sud a țării toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate. Totodată, în municipiul Chișinău parțial a fost reluată alimentarea consumatorilor, în […] Articolul VIDEO Energia electrică revine treptat în țară: Sudul, complet realimentat, Chișinăul – parțial apare prima dată în Realitatea.md.
Procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată. Potrivit ministrului energiei, Dorin Junghietu, în zona de sud a țării toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate. Totodată, în municipiul Chișinău parțial a fost reluată alimentarea consumatorilor, în […] Articolul VIDEO Energie electrică revine treptat în țară: Sudul, complet realimentat, Chișinăul – parțial apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova afectată de deconectarea electrică. Premierul: „Vă îndemn să rămânem solidari” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a venit cu o reacție după ce, în această dimineață, 31 ianuarie, o parte a Republicii Moldova a rămas fără energie electrică, ca urmare a unor probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina, care au provocat o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. „Știu că mulți s-au îngrijorat și […] Articolul Moldova afectată de deconectarea electrică. Premierul: „Vă îndemn să rămânem solidari” apare prima dată în Realitatea.md.
Deținutul care a evadat acum 10 zile de la Penitenciarul Cricova, reținut în trafic și încarcerat # Realitatea.md
Deținutul Negru Igor Alexandru, care a evadat luni, 19 ianuarie 2026, de la locul de muncă din comuna Ciorescu, a fost reținut în seara zilei de vineri, 30 ianuarie. Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). Tânărul a fost localizat în raza municipiului Chișinău. „Acesta a fost monitorizat până s-a putut interveni […] Articolul Deținutul care a evadat acum 10 zile de la Penitenciarul Cricova, reținut în trafic și încarcerat apare prima dată în Realitatea.md.
Autoritățile din Ucraina: Furnizarea energiei electrice este așteptată să revină în următoarele 2–3 ore # Realitatea.md
Aautoritățile de la Kiev anunță că pe 31 ianuarie 2026, la ora 10:42, s-a produs un incident tehnologic major în rețeaua electrică a Ucrainei, care a dus la deconectarea simultană a liniei de 400 kV între sistemele energetice ale României și Moldovei și a liniei de 750 kV ce leagă părțile de vest și centru […] Articolul Autoritățile din Ucraina: Furnizarea energiei electrice este așteptată să revină în următoarele 2–3 ore apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova, fără lumină! Junghietu: Autoritățile așteaptă o remediere a situației într-o oră, cel mult două ore # Realitatea.md
Republica Moldova se confruntă cu o situație delicată în sistemul electroenergetic național, după ce sistemul de protecție din Ucraina a declanșat deconectări care au influențat direct rețeaua moldovenească, anunță ministrul Energiei. Potrivit oficialului, Moldova este conectată în același bloc de generare cu Ucraina, iar defecțiunile apărute peste hotare au dus la întreruperi de energie în […] Articolul Moldova, fără lumină! Junghietu: Autoritățile așteaptă o remediere a situației într-o oră, cel mult două ore apare prima dată în Realitatea.md.
Ministerul Sănătății anunță că toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate de avaria din sistemul electroenergetic funcționează în regim normal, fiind conectate la generatoare electrice. Potrivit autorității, deconectarea a fost provocată de o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. În aceste condiții, spitalele, inclusiv secțiile critice, își continuă activitatea fără întreruperi, iar pacienții […] Articolul Spitalele funcționează pe generatoare după avaria din sistemul electroenergetic apare prima dată în Realitatea.md.
Puncte de trecere a frontierei afectate de întreruperi electrice, Serviciul Vamal activează generatoare # Realitatea.md
Mai multe puncte de trecere a frontierei sunt afectate de întreruperi temporare de energie electrică, după o deconectare avariată a sistemului electroenergetic regional. Potrivit autorităților, problemele tehnice din rețeaua electrică au dus la sistarea alimentării cu energie în mai multe posturi vamale. Pentru a asigura continuitatea activității, au fost puse în funcțiune generatoarele electrice. În […] Articolul Puncte de trecere a frontierei afectate de întreruperi electrice, Serviciul Vamal activează generatoare apare prima dată în Realitatea.md.
Pană masivă de curent în Ucraina: metroul și troleibuzele se opresc, unele zone rămân fără apă # Realitatea.md
Situația din Ucraina continuă să fie gravă, iar întreruperile de energie electrică s-au extins în mai multe regiuni, inclusiv în capitala Kiev. În urma unor întreruperi de energie în toată țara, provoacă perturbări extinse în transportul public și în furnizarea serviciilor de bază. Situația pe regiuni: Kiev și regiunea înconjurătoare se confruntă cu p întreruperi […] Articolul Pană masivă de curent în Ucraina: metroul și troleibuzele se opresc, unele zone rămân fără apă apare prima dată în Realitatea.md.
Pană masivă de curent în Chișinău: troleibuze blocate, semafoare oprite, poliția dirijează traficul # Realitatea.md
Întreruperile de energie electrică înregistrate pe mai multe tronsoane din capitală, inclusiv în sectoare și suburbii, dau peste cap circulația transportului public și traficul rutier. Din cauza lipsei curentului, mai multe troleibuze au rămas staționate, iar pe unele rute se atestă întârzieri și dereglări ale graficului de circulație. Situația afectează atât centrul orașului, cât și […] Articolul Pană masivă de curent în Chișinău: troleibuze blocate, semafoare oprite, poliția dirijează traficul apare prima dată în Realitatea.md.
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără lumină. Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10.42, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic, anunță Ministerul Energiei. ”Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica […] Articolul Moldova, parțial fără lumină: A căzut tensiunea pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES apare prima dată în Realitatea.md.
Cea mai mare parte a municipiului Chișinău se confruntă cu deconectări de energie electrică, anunță primarul Ion Ceban. Autoritățile locale au convocat de urgență responsabilii pentru a gestiona situația și a conecta generatoare acolo unde este necesar. Potrivit edilului, lipsa curentului afectează infrastructura de transport, iar în mai multe zone troleibuzele au fost nevoite să […] Articolul Pene de curent în Chișinău: Primarul Ion Ceban a convocat de urgență responsabilii apare prima dată în Realitatea.md.
Tensiuni în SUA. Mii de americani cer retragerea agenților federali după împușcările mortale # Realitatea.md
America se află într-o stare tensionată. Pentru a doua săptămână consecutiv, mii de oameni din Minneapolis au ieșit în stradă pentru a cere retragerea agenților federali de imigrare, după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal. Proteste similare au avut loc în întreaga țară, de la California până în New York, într-o zi națională […] Articolul Tensiuni în SUA. Mii de americani cer retragerea agenților federali după împușcările mortale apare prima dată în Realitatea.md.
Vreme nefavorabilă în Moldova: Deconectări de curent la Rezina și patru accidente rutiere # Realitatea.md
Din cauza condițiilor meteorologice, au fost înregistrate deconectări în rețelele de joasă tensiune, afectând aproximativ 40 de consumatori. Cinci localități din raionul Rezina au rămas fără curent, printre acestea fiind 12 consumatori noncasnici. Echipele de intervenție se află în teren pentru remedierea situației. Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, în cursul […] Articolul Vreme nefavorabilă în Moldova: Deconectări de curent la Rezina și patru accidente rutiere apare prima dată în Realitatea.md.
La această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În zonele de nord, centru și sud s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare, iar în prezent partea carosabilă este umedă, pe alocuri persistând poleiul și ghețușul. În ultimele șase ore drumarii au intervenit activ în zonele de Nord, […] Articolul FOTO Cum se circulă la această oră pe traseele naționale: AND vine cu detalii apare prima dată în Realitatea.md.
Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 31 ianuarie, ninsori slabe pe arii extinse pe timpul nopții, iar izolat pe parcursul zilei. Din cauza intensificărilor vântului, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea temporar. În nordul țării se așteaptă cer noros, cu temperaturi maxime de -8 grade Celsius pe timpul zilei și minime de -9 grade Celsius noaptea. […] Articolul Vreme rece și ninsori slabe: Cum va fi vremea sâmbătă în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Europa, în alertă: Rămășițele unei rachete din China ar putea lovi continentul. Ce țări sunt în pericol # Realitatea.md
Experții avertizează că rămășițele unei rachete din China ar putea să cadă în Europa, inclusiv în zone locuite. Autoritățile din mai multe țări europene, precum Marea Britanie, deja au pregătit sistemele de alertă, în cazul în care aceste rămășițe vor ajunge în atmosferă deasupra statelor lor, scrie Antena1. Potrivit experților, printre zonele europene unde există […] Articolul Europa, în alertă: Rămășițele unei rachete din China ar putea lovi continentul. Ce țări sunt în pericol apare prima dată în Realitatea.md.
Serviciile speciale ale Primăriei, mobilizate pentru a menține siguranța pietonilor și șoferilor # Realitatea.md
Primăria Chișinău anunță că toate serviciile municipale specializate sunt mobilizate în teren, în contextul avertizărilor meteorologice privind lapoviță, ninsoare și risc de formare a poleiului. Pe tot parcursul zilei, echipele au monitorizat starea străzilor și au intervenit pentru prevenirea formării ghețușului. „În prezent, muncitorii intervin atât mecanizat, cât și manual, pentru a împrăștia material antiderapant […] Articolul Serviciile speciale ale Primăriei, mobilizate pentru a menține siguranța pietonilor și șoferilor apare prima dată în Realitatea.md.
Construcțiile încetinesc: 2.955 de autorizații eliberate anul trecut, cu 9% mai puține decât în 2024 # Realitatea.md
În anul 2025, în Republica Moldova au fost eliberate 2.955 de autorizații de construcții, cu 9% mai puține decât în 2024, arată datele Biroului Național de Statistică. Cele mai multe autorizații au vizat clădirile rezidențiale – 2.161, însă și aici se înregistrează o scădere de 5,1% față de anul precedent. Potrivit instituției, numărul autorizațiilor pentru […] Articolul Construcțiile încetinesc: 2.955 de autorizații eliberate anul trecut, cu 9% mai puține decât în 2024 apare prima dată în Realitatea.md.
NASA amână prima misiune cu astronauți pe Lună din cauza frigului extrem de la locul de lansare # Realitatea.md
NASA a anunțat vineri, 30 ianuarie curent, că va amâna cu câteva zile data prevăzută inițial pentru lansarea misiunii spațiale Artemis 2, în cadrul căreia astronauții americani vor zbura în jurul Lunii pentru prima dată după o pauză de peste 50 de ani, informează agerpres.ro. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, agenția spațială americană a fost […] Articolul NASA amână prima misiune cu astronauți pe Lună din cauza frigului extrem de la locul de lansare apare prima dată în Realitatea.md.
Reabilitare energetică în Chișinău: Peste 10 milioane de lei pentru trei blocuri locative # Realitatea.md
Statul va investi peste 10 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a trei blocuri locative din Chișinău, prin programul guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Beneficiarii au fost selectați în urma unui concurs, transmite IPN. Cea mai mare investiție, în valoare de 7,8 […] Articolul Reabilitare energetică în Chișinău: Peste 10 milioane de lei pentru trei blocuri locative apare prima dată în Realitatea.md.
Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din „Schitt’s Creek”, „Singur Acasă” și „Best in Show”, a murit vineri, 30 ianuarie curent, la vârsta de 71 de ani, scrie publicația TMZ, care citează două surse apropiate. Cauza decesului nu este deocamdată clară, transmite DCnews. Catherine O’Hara a devenit celebră pentru rolul mamei personajului interpretat de Macaulay Culkin […] Articolul Actrița Catherine O’Hara, mama lui Kevin din Singur Acasă, a murit la 71 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
Intervenții pe drumurile naționale: 109 utilaje în teren și peste 12 mii de tone de material antiderapant pregătite # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, vineri seara, 30 ianuarie, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, pe unele sectoare fiind semnalate polei și ghețuș. Pentru siguranța traficului, 109 utilaje sunt în teren, iar peste 12.000 de tone de material antiderapant sunt disponibile pentru următoarele 24 de ore. „La această oră, drumurile […] Articolul Intervenții pe drumurile naționale: 109 utilaje în teren și peste 12 mii de tone de material antiderapant pregătite apare prima dată în Realitatea.md.
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat statele membre că organizaţia se află în risc de „colaps financiar iminent” din cauza contribuțiilor neplătite de membri, dar și din cauza regulilor bugetare considerate învechite și neadecvate, scrie vineri Agerpres, care citează o scrisoare a șefului Națiunilor Unite, semnalată de presa internațională, transmite antena3.ro. Guterres a […] Articolul ONU, în prag de colaps financiar după retragerea SUA. Când rămâne fără fonduri apare prima dată în Realitatea.md.
Riscul unui accident nuclear în Ucraina, în creștere. Avertisment al României și altor 11 state # Realitatea.md
Un grup de 12 state, printre care și România, a avertizat asupra riscului tot mai mare al producerii unui accident nuclear în Ucraina, în cadrul unei sesiuni speciale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, desfășurată vineri la Viena, relatează agenția DPA. Într-o declarație comună, țările semnatare atrag atenția că atacurile zilnice ale Rusiei asupra infrastructurii […] Articolul Riscul unui accident nuclear în Ucraina, în creștere. Avertisment al României și altor 11 state apare prima dată în Realitatea.md.
Șapte localități din Rezina și Șoldănești, fără energie electrică. CNMC: Echipele de intervenție sunt în teren # Realitatea.md
Șapte localități din raioanele Rezina și Șoldănești, cu 590 de consumatori, rămân temporar fără energie electrică. Informația a fost comunicată de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), care precizează că echipele de intervenție sunt mobilizate și lucrează pentru remedierea situației. Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor, circulația rutieră se desfășoară în condiții de […] Articolul Șapte localități din Rezina și Șoldănești, fără energie electrică. CNMC: Echipele de intervenție sunt în teren apare prima dată în Realitatea.md.
Poliția avertizează asupra poleiului format pe drumuri. Condiții dificile de trafic în mai multe zone din țară # Realitatea.md
Pe traseul R1 Chișinău–Ungheni, în apropierea orașului Strășeni, un autoturism a derapat de pe carosabil, din cauza condițiilor nefavorabile de drum. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, în urma incidentului nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliția avertizează șoferii că pe traseul R56, în apropiere de localitatea Baimaclia, raionul Cantemir, carosabilul este extrem […] Articolul Poliția avertizează asupra poleiului format pe drumuri. Condiții dificile de trafic în mai multe zone din țară apare prima dată în Realitatea.md.
Cum poți deveni „milionar corect”: explicațiile fostei șefe de la Finanțe, care a lucrat doar la stat # Realitatea.md
Fosta ministră a Finanțelor și actuala deputată PAS, Victoria Belous, a explicat cum a ajuns, împreună cu soțul său, să dețină bunuri imobile evaluate la peste 10 milioane de lei, într-un context în care pentru mulți moldoveni asemenea sume par greu de imaginat. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast moderat de Nata Albot, […] Articolul Cum poți deveni „milionar corect”: explicațiile fostei șefe de la Finanțe, care a lucrat doar la stat apare prima dată în Realitatea.md.
Circulație îngreunată din cauza poleiului. Poliția a impus restricții pentru camioane în mai multe zone din țară # Realitatea.md
Circulația camioanelor a fost sistată în adiacentul localității Arionești, raionul Dondușeni, pe direcția spre orașul Otaci, din cauza poleiului format pe carosabil. Poliția de patrulare anunță că traficul în zonă se desfășoară în condiții dificile și îi îndeamnă pe șoferi să respecte indicațiile agenților și să evite deplasarea în perimetru până la îmbunătățirea situației rutiere. […] Articolul Circulație îngreunată din cauza poleiului. Poliția a impus restricții pentru camioane în mai multe zone din țară apare prima dată în Realitatea.md.
Declarații la Realitatea TV: Studierea Holocaustului trebuie să îmbine prezentarea faptelor cu istoriile umane # Realitatea.md
Percepția Holocaustului în rândul moldovenilor a fost formată în mare parte în perioada sovietică, prin filtrul discursului propagandistic. Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV au subliniat că, pentru o înțelegere autentică a acestor evenimente, este necesară o abordare centrată pe experiența umană. Poveștile individuale ale victimelor contribuie mai mult la înțelegerea tragediei decât […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Studierea Holocaustului trebuie să îmbine prezentarea faptelor cu istoriile umane apare prima dată în Realitatea.md.
