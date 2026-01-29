După îngheț și polei, asfaltul din capitală s-a stricat. Autoritățile spun că repară treptat
Realitatea.md, 29 ianuarie 2026 17:50
Drumurile din Chișinău s-au degradat după ninsori și materialul antiderapant, iar Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU) spune că astfel de stricăciuni apar în fiecare sezon rece, din cauza condițiilor meteo. Potrivit DGMU, Regia „Exdrupo” și antreprenorii contractați intervin zilnic pentru a acoperi gropile prin plombări provizorii cu asfalt rece, astfel încât carosabilul să rămână practicabil. […] Articolul După îngheț și polei, asfaltul din capitală s-a stricat. Autoritățile spun că repară treptat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
17:50
Lovitură pe piața aviatică din Rusia: Șeremetievo preia aeroportul Domodedovo, vânzare la preț minim, cu datorii uriașe # Realitatea.md
Aeroportul Internațional Șeremetievo a devenit noul proprietar al activelor Grupului Domodedovo din Rusia, în urma unei licitații desfășurate joi, 29 ianuarie, potrivit surselor RBC. Tranzacția a fost realizată prin compania Perspektiva LLC, filială deținută integral de Șeremetievo, informația fiind confirmată și de vânzătorul activelor. Activele au fost adjudecate la prețul minim de 66,132 miliarde de […] Articolul Lovitură pe piața aviatică din Rusia: Șeremetievo preia aeroportul Domodedovo, vânzare la preț minim, cu datorii uriașe apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Acum o oră
17:30
VIDEO Sprijin energetic din Germania pentru Ucraina: primele livrări au intrat în funcțiune # Realitatea.md
Ucraina a recepționat primul lot de echipamente energetice din partea guvernului german, în cadrul pachetului de sprijin de urgență pentru iarnă, majorat la 120 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut de premierul Iulia Sviridenko, citată de presa ucraineană. Potrivit acesteia, livrarea include două unități de cogenerare, generatoare și alte echipamente considerate critice. „Acest […] Articolul VIDEO Sprijin energetic din Germania pentru Ucraina: primele livrări au intrat în funcțiune apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Nicanor Ciochină, reținut de mascați lângă judecători. Este vizat într-un nou dosar penal. Detalii de la procurori # Realitatea.md
Nicanor Ciochină a fost reținut de mascații de la Fulger în apropierea Judecătoriei Chișinău. Conform Ziarului de Gardă, fostul primar de Boldurești ar fi vizat într-un nou dosar penal. Este vorba despre acuzații privind tratamentul inuman și degradant în privința unei persoane, faptă care ar fi comisă în 2020. Noul dosar a fost pornit în […] Articolul Nicanor Ciochină, reținut de mascați lângă judecători. Este vizat într-un nou dosar penal. Detalii de la procurori apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Poliția anunță că a fost depistat corpul neînsuflețit al bărbatului de 35 de ani, dispărut anterior și ucis în Chișinău, în apele râului Nistru. Cadavrul a fost ulterior extras la suprafață de autorități. „În prezent, polițiștii, în comun cu procurorii de la Buiucani, continuă desfășurarea acțiunilor procesual-penale”, transmite Poliția Națională. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Bărbatul ucis în Chișinău: Poliția a găsit corpul neînsuflețit în apele Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
17:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță organizarea, în premieră pentru Republica Moldova, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA). Competiția este organizată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC). Olimpiada își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor elevilor, nu doar în realizarea proiectelor TIC, ci și în crearea de modele complexe de Inteligență […] Articolul Moldova organizează, în premieră, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Un copil de doi ani dintr-o familie social-vulnerabilă a murit în orașul Luțk, din vestul Ucrainei, după ce ar fi consumat alcool în loc de hrană destinată bebelușilor. Informația a fost confirmată de Parchetul General al Ucrainei, care a anunțat trimiterea în judecată a tatălui minorului. „Tragedia s-a produs într-o familie disfuncțională din Luțk. Băiatul […] Articolul Caz șocant în Ucraina: un copil de doi ani a murit după ce a băut alcool apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Atenție, șoferi și pietoni! Cod galben de ghețuș, polei și temperaturi scăzute în toată Moldova # Realitatea.md
Meteorologii anunță cod galben de ghețuș, polei și scădere a temperaturii pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 30-31 ianuarie 2026. „Pe 30 ianuarie, ca urmare a scăderii temperaturii aerului, precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma în lapoviță și ninsoare, creând condiții favorabile pentru formarea poleiului, iar pe drumuri ghețuș. […] Articolul Atenție, șoferi și pietoni! Cod galben de ghețuș, polei și temperaturi scăzute în toată Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Christopher Smith, asistent adjunct al Secretarului de Stat al SUA, a venit în vizită în Moldova # Realitatea.md
Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Christopher Smith, se află într-o vizită în Republica Moldova. Oficialul a avut o serie de întrevederi cu conducerea țării și cu reprezentanți ai societății civile. Informația a fost comunicată de Ambasada SUA la Chișinău, care precizează că vizita vizează dialogul cu oficiali și parteneri locali. Potrivit misiunii […] Articolul Christopher Smith, asistent adjunct al Secretarului de Stat al SUA, a venit în vizită în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Un număr de 17 persoane au murit în România, săptămâna trecută, din cauza gripei, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), citate de presa română. De la debutul actualului sezon gripal, bilanțul deceselor asociate gripei a ajuns la 57. Conform comunicatului INSP, în intervalul 19–25 ianuarie au fost raportate 104.973 de cazuri de infecții […] Articolul Gripa face noi victime: 17 morți într-o săptămână, în România apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
O magistrată din cadrul Judecătoriei Chișinău a fost agresată în sala de judecată de către o femeie, joi, 29 ianuarie. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a autosesizat și condamnă atacul. „Astfel de acțiuni sunt absolut inadmisibile într-un stat de drept și reprezintă un atac direct nu doar asupra unui judecător, ci asupra independenței justiției și […] Articolul Incident grav la Judecătoria Chișinău! O magistrată a fost agresată de o femeie apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Perciun bate obrazul directorilor care permit accesul lui Dima White în școli: Iresponsabilitate gravă # Realitatea.md
Ministrul Educației, Dan Perciun, bate obrazul directorilor care permit accesul lui Dima White în școli. Conform oficialului, acești funcționari ar demonstra „iresponsabilitate gravă și lipsă de discernământ inadmisibilă”. Perciun afirmă că directorul de școală este responsabil să permită sau să refuze accesul unor persoane în școli și la evenimentele desfășurate cu elevii. Dacă cadrul didactic […] Articolul Perciun bate obrazul directorilor care permit accesul lui Dima White în școli: Iresponsabilitate gravă apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
16:10
Micii producători de alimente ar putea beneficia de mai multă libertate în comercializarea produselor. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern care prevede posibilitatea vânzării directe a acestora pe o rază de până la 150 de kilometri de locul de producere. Proiectul a fost lansat pentru consultări publice. […] Articolul Mai multă libertate pentru micii fermieri: Vor putea vinde la 150 km de casă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
15:50
Emilian Crețu răspunde criticilor lui Valeriu Mircea? „Și tu ești o fată frumoasă. Te pup” # Realitatea.md
„Îâi mulțumesc din suflet. Și tu ești o fată frumoasă și minunată. Te pup” – acesta este mesajul publicat recent pe rețelele de socializare de Emilian Crețu. Deși nu a menționat cui i se adresează, internauții au răspuns că ar fi vorba despre Valeriu Mircea. Soțul Anastasiei Nichita l-a criticat dur pe actor. Sportivul i […] Articolul Emilian Crețu răspunde criticilor lui Valeriu Mircea? „Și tu ești o fată frumoasă. Te pup” apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău au revenit statului: procesul de preluare a fost finalizat # Realitatea.md
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) au semnat joi, 29 ianuarie, actele de predare–primire a complexului petrolier de pe teritoriul aeroportului, deținut anterior de compania Lukoil Moldova. Transferul are loc în baza deciziei Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) din 15 decembrie 2025, prin care s-a dispus revenirea activelor […] Articolul Activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău au revenit statului: procesul de preluare a fost finalizat apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Peste 600 de pompieri au blocat o arteră principală din orașul Lille, în nordul Franței, în dimineața zilei de 29 ianuarie, în semn de protest față de deficitul de personal și degradarea condițiilor de muncă. Potrivit presei franceze, manifestația a inclus blocaje rutiere și utilizarea de fumigene, ceea ce a dus la perturbări majore ale […] Articolul VIDEO Revolta pompierilor din Franța: scandări și fumigene în plină stradă apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Ucraina și Rusia au efectuat, la 29 ianuarie, primul schimb de trupuri ale militarilor decedați din anul 2026. În cadrul acestui schimb, fiecare parte a returnat câte 1.000 de cadavre. Partea ucraineană a primit trupurile militarilor din cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei căzuți în lupte. Sediul central de coordonare pentru tratarea prizonierilor de război […] Articolul Primul schimb de cadavre din 2026 între Ucraina și Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Patru sate de la sudul țării încep amalgamarea voluntară. Premierul: Am salutat inițiativa # Realitatea.md
Patru localități din raionul Ștefan Vodă încep amalgamarea voluntară. Este vorba despre satele Tudora, Căplani, Olănești și Crocmaz. Aflat într-o vizită în regiune, premierul Alexandru Munteanu informat despre inițiativă. Conform lui, Guvernul salută intenția autorităților locale. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! „Fiind la graniță cu Ucraina, Crocmaz este una dintre […] Articolul Patru sate de la sudul țării încep amalgamarea voluntară. Premierul: Am salutat inițiativa apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Vineri, zi scurtă! Guvernul ar putea reduce numărului orelor de muncă din cauza condițiilor meteo complicate # Realitatea.md
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat instituțiile responsabile și a propus Guvernului examinarea posibilității de reducere a zilei de muncă pentru ziua de vineri, 30 ianuarie, intervalul urmând a fi stabilit de fiecare instituție, în funcție de specificul activității. […] Articolul Vineri, zi scurtă! Guvernul ar putea reduce numărului orelor de muncă din cauza condițiilor meteo complicate apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Termoelectrica: Factura la căldură se calculează chiar dacă oprești cazanul sau pleci din țară # Realitatea.md
Directorul general al „Termoelectrica” S.A., Iurie Razlovan, avertizează că proprietarii de apartamente racordate la sistemele de încălzire pot primi facturi chiar dacă nu au folosit direct energia termică sau au plecat pentru o perioadă mai lungă din locuință. Potrivit acestuia, în situațiile în care nu este înregistrat consum de gaze naturale sau energie electrică pentru […] Articolul Termoelectrica: Factura la căldură se calculează chiar dacă oprești cazanul sau pleci din țară apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
O femeie de 32 de ani, dispărută dintr-un centru specializat din Bălți. Poliția cere ajutorul oamenilor # Realitatea.md
O femeie în vârstă de 32 de ani, aflată într-un centru specializat din Bălți, este căutată din data de 4 ianuarie de polițiști. Oamenii legii solicită și ajutorul oamenilor. Potrivit semnalmentelor, persoana are aproximativ 1,80 m, corpolență medie, ochi căprui și era îmbrăcată cu hanorac gri, pantaloni negri și geacă neagră cu glugă. De asemenea, […] Articolul O femeie de 32 de ani, dispărută dintr-un centru specializat din Bălți. Poliția cere ajutorul oamenilor apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Controverse după accidentul cu suporterii greci. Avocatul firmei de închirieri respinge ipoteza unei defecțiuni tehnice # Realitatea.md
Avocatul companiei de la care suporterii greci au închiriat microbuzul implicat în accidentul grav din România, soldat cu șapte morți, respinge ipoteza unei defecțiuni tehnice legate de sistemul de asistență la menținerea benzii de rulare. Potrivit acestuia, vehiculul nu era dotat cu sistemul „lane assist”, scrie CNN Grecia. Avocatul firmei de închirieri auto din Edessa […] Articolul Controverse după accidentul cu suporterii greci. Avocatul firmei de închirieri respinge ipoteza unei defecțiuni tehnice apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
VIDEO Încă o ședință a CMC a eșuat în lipsa cvorumului. Vineri va fi o nouă încercare # Realitatea.md
Încă o ședință a Consiliului Municipal Chișinău a eșuat din cauza lipsei cvorumului. Aleșii locali prezenți au ținut discursuri și au oferit cuvântul cetățenilor care au venit la reuniune, apoi s-a anunțat că întrunirea nu se poate desfășura, deoarece sunt prea puțini consilieri în sală. Consilierii socialiști și cei din PAS au lipsit. Reprezentanții Mișcării […] Articolul VIDEO Încă o ședință a CMC a eșuat în lipsa cvorumului. Vineri va fi o nouă încercare apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Poliția a efectuat percheziții în satul Bardar. Substanțe suspecte, ridicate la domiciliile a doi bărbați # Realitatea.md
Polițiștii din Ialoveni au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați din satul Bardar, cu vârste de 46 și 52 de ani, suspectați de păstrarea și consumul de substanțe narcotice. În urma descinderilor, oamenii legii au găsit și ridicat masă vegetală asemănătoare marijuanei, pastile, precum și substanțe lichide și solide de proveniență necunoscută. De asemenea, […] Articolul Poliția a efectuat percheziții în satul Bardar. Substanțe suspecte, ridicate la domiciliile a doi bărbați apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
FOTO Peste 30 de mii de euro nedeclarați, depistați la doi moldoveni. Ce s-a întâmplat cu banii? # Realitatea.md
Doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 49 și 48 de ani, riscă sancțiuni contravenționale după ce nu au declarat sumele de bani vameșilor la sosirea în Republica Moldova. Incidentul a avut loc pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Primul bărbat, pasager al rutei Tel Aviv-Chișinău, avea asupra sa 16.720 de euro. Cel de-al doilea […] Articolul FOTO Peste 30 de mii de euro nedeclarați, depistați la doi moldoveni. Ce s-a întâmplat cu banii? apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
FOTO Bradul din centrul Capitalei a fost demontat. Unde se vă păstra decorul de Crăciun până iarna viitoare # Realitatea.md
Muncitorii au demontat bradul din centrul Chișinăului. Lucrările s-au realizat în două etape – inițial s-au scos globurile și luminițele, apoi carcasa metalică. Pomul de Crăciun a fost decorat în acest an cu 10.000 de globuri și 2500 de luminițe. Bradul a avut înălțimea de 20 metri, conform responsabililor din cadrul întreprinderii „Spații Verzi”. Pentru […] Articolul FOTO Bradul din centrul Capitalei a fost demontat. Unde se vă păstra decorul de Crăciun până iarna viitoare apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Pavel Postică: Reforma APL trebuie votată urgent. Codul Electoral să fie modificat până în octombrie 2026 # Realitatea.md
Vicepreședintele CEC, Pavel Postică, avertizează că reforma administrației publice locale (APL) trebuie votată în regim urgent, cel târziu în primăvara acestui an în prima lectură și până în toamnă în lectura a doua, pentru a nu afecta organizarea alegerilor locale din 2027. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV. Potrivit […] Articolul Pavel Postică: Reforma APL trebuie votată urgent. Codul Electoral să fie modificat până în octombrie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Două rafinării din România se opresc temporar. Ce impact ar putea fi asupra aprovizionării Moldovei cu carburanți # Realitatea.md
Două dintre cele trei rafinării din România își vor suspenda activitatea în luna februarie, situație care ar putea avea efecte și asupra Republica Moldova, țară care depinde în mare măsură de carburanții importați de peste Prut, scrie economedia.ro. Potrivit Bani.md, rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol, intră într-o revizie generală programată, în timp ce Petrotel-Lukoil se […] Articolul Două rafinării din România se opresc temporar. Ce impact ar putea fi asupra aprovizionării Moldovei cu carburanți apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
14:00
Estonia vrea să blocheze intrarea în Europa a soldaților ruși care au luptat în Ucraina # Realitatea.md
Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, va prezenta joi, 29 ianuarie, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE de la Bruxelles, o propunere care vizează interzicerea intrării în spațiul Schengen a persoanelor care au servit în armata rusă și au participat la operațiuni militare în Ucraina, transmite Politico. „Consiliul analizează o nouă propunere din partea […] Articolul Estonia vrea să blocheze intrarea în Europa a soldaților ruși care au luptat în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Valeriu Mircea, către Emilian Crețu: Dacă ai stat la masă cu Marta Kos nu înseamnă că ești președintele Comisiei UE # Realitatea.md
Valeriu Mircea, soțul Anastasiei Nichita, l-a atacat dur pe Emilian Crețu, după ce actorul a vorbit despre demisia campioanei din Parlament. Sportivul l-a numit „clovn” pe actor și i-a sugerat să „coboare cu picioarele pe pământ”. De asemenea, Mircea l-a criticat și pe primarul din Negureni, notează CANCAN.MD. În opinia sa, declarațiile celor doi „au […] Articolul Valeriu Mircea, către Emilian Crețu: Dacă ai stat la masă cu Marta Kos nu înseamnă că ești președintele Comisiei UE apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
13:40
Renato Usatîi acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz # Realitatea.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați […] Articolul Renato Usatîi acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
13:30
Pantofii de balet emblematici ai cântăreței Amy Winehouse, scoși la licitație: cine i-a cumpărat și ce valoare au # Realitatea.md
Pantofii de balet pătați cu sânge care i-au aparținut cântăreței britanice Amy Winehouse au fost achiziționați pentru 3.900 de dolari la o licitație organizată în Los Angeles. Cumpărătorul este un colecționar din Turcia, iar obiectul a atras atenția în lumea colecționarilor datorită istoriei sale, dar și semnificației simbolice și valorii financiare. După apariția informației că […] Articolul Pantofii de balet emblematici ai cântăreței Amy Winehouse, scoși la licitație: cine i-a cumpărat și ce valoare au apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Ilie Bolojan: Deschiderea negocierilor cu UE ar fi „cel mai mare câștig” pentru Republica Moldova # Realitatea.md
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că relația dintre România și Republica Moldova rămâne una „specială”, iar deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană ar reprezenta un moment istoric pentru Chișinău. Șeful Guvernului de la București a subliniat că, în eventualitatea începerii negocierilor cu UE, acesta ar fi „cel mai mare câștig pentru Republica Moldova”, […] Articolul Ilie Bolojan: Deschiderea negocierilor cu UE ar fi „cel mai mare câștig” pentru Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
VIDEO MEC: Diriginții din clasele primare și gimnaziu nu vor mai colecta certificate care motivează absențele # Realitatea.md
Diriginții din clasele primare și gimnaziu nu vor mai colecta certificate care motivează absențele, anunță secretara de stat de la Ministerul Educației, Valentina Olaru. Până acum, aceste documente erau păstrate timp de un an la profesori. Informațiile despre abandon și absenteism se vor păstra și analiza prin intermediul unui sistem electronic de management în educație. Măsura […] Articolul VIDEO MEC: Diriginții din clasele primare și gimnaziu nu vor mai colecta certificate care motivează absențele apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
De ce ar putea fi 2026 un an „scump”: energie, taxe și războaie care împing prețurile în sus # Realitatea.md
Economia globală ar urma să crească cu 3,1% în 2026, însă experții avertizează că evoluția este fragilă și poate fi afectată de trei riscuri majore: tensiunile geopolitice, fragmentarea comerțului și problemele din sectorul energetic. Potrivit Raportului Global de Prognoză 2026, tot mai multe țări recurg la tarife, sancțiuni și acorduri separate, ceea ce poate scumpi […] Articolul De ce ar putea fi 2026 un an „scump”: energie, taxe și războaie care împing prețurile în sus apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat miercuri, 28 ianuarie, că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană până în anul 2027 nu este posibilă. Afirmațiile au fost făcute după consultările cu partenerii săi de coaliție de la Berlin. Merz a subliniat că procesul de aderare presupune îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, care necesită, de regulă, mai mulți […] Articolul VIDEO Merz: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 este imposibilă apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Catalogul pe hârtie va dispărea în Moldova? Din septembrie – cel electronic devine obligatoriu în toate școlile # Realitatea.md
Catalogul școlar pe suport de hârtie ar putea dispărea în Moldova până la anul. Începând cu septembrie 2026, registrul electronic devine obligatoriu pentru toate instituțiile de învățământ. Timp de un semestru, sistemul va fi pilotat. Ulterior, registrul fizic ar putea fi exclus din instituțiile de învățământ din țară, a anunțat secretara de stat de la […] Articolul Catalogul pe hârtie va dispărea în Moldova? Din septembrie – cel electronic devine obligatoriu în toate școlile apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Ciochină, acuzat de tamponarea mortală a unui adolescent, rămâne 60 de zile sub control judiciar # Realitatea.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi tamponat mortal un adolescent și că ar fi încercat să ascundă urmele impactului, rămâne încă 60 de zile sub control judiciar, scrie IPN. Decizia a fost pronunțată joi, 29 ianuarie, la solicitarea procurorilor. Nicanor Ciochină este învinuit că pe 19 februarie 2024 a accidentat mortal […] Articolul Ciochină, acuzat de tamponarea mortală a unui adolescent, rămâne 60 de zile sub control judiciar apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Procurorii, detalii despre dosarul lui Dima White: Au fost 7 ședințe de judecată. Unele s-au amânat la cererea apărării # Realitatea.md
Șapte ședințe de judecată au fost stabilite în dosarul privind pornografia infantilă, care îl vizează pe Dima White. Unele dintre ele au fost contramandate la solicitarea apărării, conform purtătorului de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Emil Gaitur. Potrivit lui Gaitur, actualmente dosarul se află la etapa cercetării judecătorești. Gaitur a […] Articolul Procurorii, detalii despre dosarul lui Dima White: Au fost 7 ședințe de judecată. Unele s-au amânat la cererea apărării apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața după ce furtuna Kristin a lovit centrul și nordul Portugaliei, provocând inundații masive, alunecări de teren și deteriorarea gravă a clădirilor rezidențiale. În orașul de coastă Figueira de Foz, o roată panoramică s-a răsturnat, iar mai multe autoturisme au fost avariate după ce acoperișurile unor clădiri au fost […] Articolul VIDEO Furtuna Kristin face prăpăd: cinci morți și orașe inundate în Portugalia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:50
Pericol pe șosea de 8 martie: Un șofer băut și fără permis, prins de polițiști. Ce pedeapsă a primit # Realitatea.md
Un bărbat de 39 de ani a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru conducerea unui autovehicul în stare de ebrietate alcoolică, fără permis de conducere. Instanța a decis, de asemenea, anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. La data de 8 […] Articolul Pericol pe șosea de 8 martie: Un șofer băut și fără permis, prins de polițiști. Ce pedeapsă a primit apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Dima White, acuzat de pornografie infantilă, publică într-o veselie video cu minori pe TikTok. Merge și prin școli # Realitatea.md
TikTokerul DimaWhite, acuzat de pornografie infantilă și trafic de copii în 2025, continuă să publice numeroase secvențe video cu minori. Recent, el a înregistrat și secvențe video într-o instituție de învățământ din Cahul, unde a vrut să ofere cadou un telefon mobil performant. Tânărul a spus că administrația școlii i-a permis accesul și l-a ajutat […] Articolul Dima White, acuzat de pornografie infantilă, publică într-o veselie video cu minori pe TikTok. Merge și prin școli apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Activele Lukoil ar putea fi cumpărate de un gigant american. Anunțul făcut de compania rusă # Realitatea.md
Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat că a acceptat să vândă cea mai mare parte a activelor sale din străinătate, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de investiții Carlyle Group, tranzacția urmând să fie finalizată după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților americane, transmite Reuters. Decizia vine în contextul sancțiunilor […] Articolul Activele Lukoil ar putea fi cumpărate de un gigant american. Anunțul făcut de compania rusă apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
„Dreptate pentru Mario”: revoltă la Timișoara după crima comisă asupra adolescentului de 15 ani # Realitatea.md
Aproximativ 400 de elevi și părinți au participat la un protest la Timișoara, cerând „Dreptate pentru Mario”, băiatul de 15 ani din Cenei care a fost ucis de trei adolescenți, dintre care unul are 13 ani. Crima, comisă acum aproximativ o săptămână, a stârnit reacții puternice în România și în țările vecine, scrie Antena 3 […] Articolul „Dreptate pentru Mario”: revoltă la Timișoara după crima comisă asupra adolescentului de 15 ani apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Flashmob în fața Primăriei Chișinău: MAN acuză consilierii PAS și PSRM că blochează votarea bugetului # Realitatea.md
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din CMC a organizat un flashmob în fața Primăriei, unde au expus o așa-numită „tablă de onoare” a consilierilor pe care îi acuză că lipsesc frecvent de la ședințe. În cadrul acțiunii au fost afișate fotografii ale unor consilieri PAS și PSRM, alături de mesaje precum „fug de responsabilitate” și […] Articolul Flashmob în fața Primăriei Chișinău: MAN acuză consilierii PAS și PSRM că blochează votarea bugetului apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
„Operațiunea Buletinul”: După modificarea legii, peste 100.000 de moldoveni au rămas fără carte de identitate # Realitatea.md
„Operațiunea Buletinul” a lăsat fără acte zeci de mii de oameni. În urma aplicării noii legi privind evidența populației, adoptată în 2023, peste 100.000 de cetățeni români născuți în Republica Moldova au rămas fără carte de identitate, relatează Digi24. Potrivit datelor oficiale ale Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, până la sfârșitul anului 2025 au fost […] Articolul „Operațiunea Buletinul”: După modificarea legii, peste 100.000 de moldoveni au rămas fără carte de identitate apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Unde merită să lucrezi în 2026? Delucru.md a publicat Topul Angajatorilor din Moldova # Realitatea.md
Delucru.md, una dintre cele mai importante platforme online din Moldova dedicate conectării angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, a lansat Topul Angajatorilor pentru 2026. Clasamentul reunește atât companii internaționale, cât și organizații locale care investesc constant în dezvoltarea angajaților și în progresul comunităților în care activează. Topul include 30 de organizații, […] Articolul Unde merită să lucrezi în 2026? Delucru.md a publicat Topul Angajatorilor din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
