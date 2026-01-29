Dima White, acuzat de pornografie infantilă, publică într-o veselie video cu minori pe TikTok. Merge și prin școli
Realitatea.md, 29 ianuarie 2026 11:40
TikTokerul DimaWhite, acuzat de pornografie infantilă și trafic de copii în 2025, continuă să publice numeroase secvențe video cu minori. Recent, el a înregistrat și secvențe video într-o instituție de învățământ din Cahul, unde a vrut să ofere cadou un telefon mobil performant. Tânărul a spus că administrația școlii i-a permis accesul și l-a ajutat
• • •
Acum 15 minute
11:50
Pericol pe șosea de 8 martie: Un șofer băut și fără permis, prins de polițiști. Ce pedeapsă a primit # Realitatea.md
Un bărbat de 39 de ani a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru conducerea unui autovehicul în stare de ebrietate alcoolică, fără permis de conducere. Instanța a decis, de asemenea, anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. La data de 8
Acum 30 minute
11:40
Dima White, acuzat de pornografie infantilă, publică într-o veselie video cu minori pe TikTok. Merge și prin școli # Realitatea.md
TikTokerul DimaWhite, acuzat de pornografie infantilă și trafic de copii în 2025, continuă să publice numeroase secvențe video cu minori. Recent, el a înregistrat și secvențe video într-o instituție de învățământ din Cahul, unde a vrut să ofere cadou un telefon mobil performant. Tânărul a spus că administrația școlii i-a permis accesul și l-a ajutat
11:40
Activele Lukoil ar putea fi cumpărate de un gigant american. Anunțul făcut de compania rusă # Realitatea.md
Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat că a acceptat să vândă cea mai mare parte a activelor sale din străinătate, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de investiții Carlyle Group, tranzacția urmând să fie finalizată după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților americane, transmite Reuters. Decizia vine în contextul sancțiunilor
Acum o oră
11:20
„Dreptate pentru Mario”: revoltă la Timișoara după crima comisă asupra adolescentului de 15 ani # Realitatea.md
Aproximativ 400 de elevi și părinți au participat la un protest la Timișoara, cerând „Dreptate pentru Mario", băiatul de 15 ani din Cenei care a fost ucis de trei adolescenți, dintre care unul are 13 ani. Crima, comisă acum aproximativ o săptămână, a stârnit reacții puternice în România și în țările vecine, scrie Antena 3
11:10
Flashmob în fața Primăriei Chișinău: MAN acuză consilierii PAS și PSRM că blochează votarea bugetului # Realitatea.md
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din CMC a organizat un flashmob în fața Primăriei, unde au expus o așa-numită „tablă de onoare" a consilierilor pe care îi acuză că lipsesc frecvent de la ședințe. În cadrul acțiunii au fost afișate fotografii ale unor consilieri PAS și PSRM, alături de mesaje precum „fug de responsabilitate" și
11:10
„Operațiunea Buletinul”: După modificarea legii, peste 100.000 de moldoveni au rămas fără carte de identitate # Realitatea.md
„Operațiunea Buletinul" a lăsat fără acte zeci de mii de oameni. În urma aplicării noii legi privind evidența populației, adoptată în 2023, peste 100.000 de cetățeni români născuți în Republica Moldova au rămas fără carte de identitate, relatează Digi24. Potrivit datelor oficiale ale Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, până la sfârșitul anului 2025 au fost
Acum 2 ore
11:00
Unde merită să lucrezi în 2026? Delucru.md a publicat Topul Angajatorilor din Moldova # Realitatea.md
Delucru.md, una dintre cele mai importante platforme online din Moldova dedicate conectării angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, a lansat Topul Angajatorilor pentru 2026. Clasamentul reunește atât companii internaționale, cât și organizații locale care investesc constant în dezvoltarea angajaților și în progresul comunităților în care activează. Topul include 30 de organizații,
10:50
Opoziția cere demisia premierului. Batrîncea: „Moțiunea de cenzură este o oportunitate legală de a-l chema la raport” # Realitatea.md
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a anunțat că Partidul Socialiștilor, împreună cu reprezentanții altor formațiuni de opoziție, va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu. Potrivit lui, inițiativa are drept scop evaluarea activității executivului după primele trei luni de mandat, transmite IPN. „Acest exercițiu este necesar. Premierul trebuie să vină în
10:50
Șeful Termoelectrica îi pune la punct pe moldovenii, care se plâng pe facturile mari la căldură: „Iarna e mai rece” # Realitatea.md
Directorul general al „Termoelectrica" S.A., Iurie Razlovan, susține că facturile mai mari la căldură din decembrie 2025, care au provocat nemulțumirea multor chișinăuieni, reflectă consumul real și condițiile meteo, nu erori de calcul, transmite BANI.MD. Razlovan a declarat, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, că livrarea agentului termic este monitorizată strict și că
10:40
Avocat din Ungheni, reținut pentru mită de 5000 de euro. Ce promitea să facă în schimbul banilor # Realitatea.md
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. Potrivit CNA, bănuitul, acționând în calitate de avocat, ar fi pretins și primit de la o persoană bani ce nu i se cuvin, în sumă totală de 5.000 de euro, susținând că
10:40
Angajații IGSU, în acțiune: Au ajutat ambulanțele să ajungă la pacienți și au înlăturat copacii căzuți # Realitatea.md
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe cazuri pentru a sprijini serviciile de asistență medicală urgentă, care nu au reușit să ajungă la pacienți din cauza ghețușului și a poleiului de pe drumuri. Astfel, salvatorii au tractat o ambulanță în raionul Soroca, iar în alte două situații au acordat
10:30
VOX POPULI Ce așteaptă oamenii de la deputați după revenirea din vacanță: opinii împărțite pe străzile capitalei # Realitatea.md
Deputații urmează să revină la muncă pe 2 februarie, iar opiniile cetățenilor despre activitatea Parlamentului rămân împărțite. REALITATEA a discutat cu oamenii întâlniți ocazional pe străzile Chișinăului pentru a afla ce părere au despre activitatea aleșilor și ce așteptări au după vacanță. „Bun venit la lucru, să lucreze dacă revin", afirmă o femeie. Alții vor
10:30
Natura își revine după gerul din ultimele săptămâni. La sfârșit de ianuarie, primii ghiocei au apărut la nordul țării. Imagini cu vestitorii primăverii au fost publicate de redacția NordNews. Florile sunt deja înalte și cât pe ce să își desfacă butoanele. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Deși în primele zile
10:30
#YouthEconomy la a treia ediție: tinerii au învățat antreprenoriat direct de la oameni de afaceri de top din Moldova # Realitatea.md
25 de elevi de la Colegiul Național de Comerț al ASEM din Chișinău au participat la cea de-a III-a ediție a #YouthEconomy powered by iute Moldova. Evenimentul s-a desfășurat de Ziua Internațională a Educației și a implicat viitori contabili, marketologi și specialiști în finanțe și bănci într-un workshop interactiv de educație financiară, ghidat de mentori
10:20
Un pensionar și-a pierdut viața într-un incendiu produs miercuri, 28 ianuarie, în regiunea transnistreană. Potrivit autorităților din regiune, focul a fost provocat de un încălzitor improvizat care a căzut pe o pătură. Bărbatul de 74 de ani a încercat să stingă singur flăcările, însă a inhalat fum, și-a pierdut cunoștința și a căzut jos. Victima a
10:20
Scandal de corupție în România: o avocată prinsă în flagrant în timp ce lua mită de 60.000 de euro # Realitatea.md
Direcția Națională Anticorupție din România a prins-o în flagrant pe avocata Adriana Georgescu în timp ce primea mită în valoare de 60.000 de euro. În urma acestui caz, Partidul Național Liberal a anunțat că aceasta va fi suspendată, conform procedurilor interne, relatează presa română. Reprezentanții PNL Sector 1 au precizat că Adriana Georgescu nu deține
10:10
Aproape 600 de oameni au suportat traumatisme în 24 de ore. Noaptea, circa 1700 de moldoveni nu aveau lumină # Realitatea.md
Timp de 24 de ore, ambulanța a fost solicitată de 576 de ori de către persoane care au suportat traumatisme. La ora 22:00, pe 28 ianuarie, circa 1600 de persoane nu aveau curent electric. Conform Premier Energy RED-NORD, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, au fost deconectate parțial de la energie electrică 6 localități, din 3
Acum 4 ore
10:00
După două zile în care numărul adresărilor a crescut semnificativ, în ultimele 24 de ore, la Spitalul Clinic Bălți au fost înregistrate mai puține solicitări, pe fondul ameliorării condițiilor meteorologice. Potrivit instituției, din 178 de adresări, 15 adulți și cinci copii au fost consultați și investigați de către medicii traumatologi. În urma evaluărilor, trei adulți
09:40
VIDEO Un șofer beat criță a ajuns cu mașina într-un copac, în Chișinău. Poliția l-a reținut # Realitatea.md
Un șofer în stare avansată de ebrietate a provocat miercuri seara, 28 ianuarie, un accident rutier pe strada Ion Dumeniuc din Capitală. Acesta a pierdut controlul volanului și s-a tamponat într-un copac. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, aflat la volanul unui automobil de model Renault, a fost testat alcoolscopic, iar aparatul Drager a
09:30
RED-Nord lucrează la 11 avarii provocate de chiciură: Mii de consumatori așteaptă reconectarea # Realitatea.md
RED-Nord informează că, astăzi, 29 ianuarie, la ora 08:00, se intervine pentru remedierea a 11 deconectări avariate, în vederea restabilirii alimentării cu energie electrică pentru 4.693 de consumatori din 25 de localități ale raioanelor Rezina, Ocnița și Dondușeni. „Echipele operative ale S.A. „RED-Nord", mobilizate încă din data de 26.01.2026, sunt active 24/24 și desfășoară lucrări
09:30
Două cutremure s-au produs în dimineața zilei de 29 ianuarie în România, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, citat de presa română. Primul seism a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter și s-a produs la ora 3:00, în zona seismică Vrancea–Buzău, la o adâncime de 121,1 km. Cutremurul a fost resimțit
09:20
Premierul merge în teritoriu, la Ștefan Vodă. Ce teme sunt discutate în cadrul vizitei # Realitatea.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se află astăzi într-o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. Premierul are întâlniri cu antreprenorii din regiune, cu care va discuta despre dezvoltarea economică a raionului și sprijinul oferit de stat pentru afaceri. De asemenea, acesta urmează să viziteze mai multe proiecte de infrastructură locală, realizate cu susținerea Guvernului.
09:00
Ceață densă pe drumurile naționale și vizibilitate redusă. Șoferii, îndemnați să circule cu prudență # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că, în prezent, se circulă în condiții de ceață pe drumurile naționale, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă până la 200 de metri sau chiar mai puțin. Carosabilul este umed, iar pe unele sectoare se semnalează ghețuș. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit în raioanele Soroca, Fălești
08:50
Tokaev acuză Rusia că ar fi spălat 14 miliarde de dolari prin Kazahstan. Autoritățile vor controale mai dure # Realitatea.md
Președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a acuzat Rusia că ar fi spălat aproximativ 14 miliarde de dolari prin sistemul bancar kazah, folosind o instituție financiară din țară. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ședințe dedicate combaterii infracțiunilor financiare, relatează The Moscow Times. Potrivit lui Tokaev, o bancă din Kazahstan a „rulat" peste 7 trilioane de
08:40
Următoarele trei săptămâni de iarnă se anunță cele mai dificile pentru sistemul energetic al Ucrainei, din cauza temperaturilor scăzute și a atacurilor rusești asupra infrastructurii. Avertismentul a fost transmis de Andrii Gerus, președintele Comisiei pentru energie, locuințe și servicii comunale din Parlamentul Ucrainei, în cadrul unei intervenții la telemaratonul United News. Oficialul spune că Rusia
08:30
Ferma din Roșcani, afectată de pesta porcină, nu a primit încă despăgubiri de la stat # Realitatea.md
Ferma de porcine din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, afectată anul trecut de un focar major de pestă porcină africană, nu a primit până în prezent despăgubiri din partea statului. În urma epidemiei declanșate în luna martie, au fost pierdute aproape 68 de mii de animale, iar pierderile financiare depășesc 400 de milioane de lei.
08:10
Tesla investește în roboți și inteligență artificială. Investiție de 2 miliarde de dolari în xAI # Realitatea.md
Tesla a decis să oprească producția modelelor S și X, orientându-și atenția către dezvoltarea roboților umanoizi și a inteligenței artificiale. Producătorul american de mașini electrice a raportat o scădere de 3% a veniturilor în 2025. Este prima scădere anuală din istoria companiei. Profiturile au scăzut cu 61% în ultimele trei luni ale anului. Tesla va
08:10
Actorul american Steven Seagal își vinde reședința de lux de pe Rubliovka. Prețul ar ajunge la 7,5 milioane de dolari # Realitatea.md
Actorul american Steven Seagal, care deține și cetățenie rusă, și-a scos la vânzare reședința de lux situată pe
Acum 6 ore
08:00
Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026: O zodie va lăsa în urmă o frică veche și va începe un nou capitol # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026 aduce senzația că universul te îndrumă discret, chiar și atunci când nu ai toate răspunsurile. Este una dintre acele zile în care lucrurile se așază mai clar, deciziile devin mai ușor de luat, iar micile revelații personale pot schimba perspectiva asupra unor situații importante. Berbec (21 martie – 19 […] Articolul Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026: O zodie va lăsa în urmă o frică veche și va începe un nou capitol apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Vreme mohorâtă și risc de ghețuș pe 29 ianuarie: Meteorologii prognozează maxime de până la +10 grade # Realitatea.md
Pe 29 ianuarie, vremea va fi mohorâtă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi predominant noros, local se va semnala ceață, iar pe alocuri se va forma polei slab. Pe carosabil există risc de ghețuș, iar în nord sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge până […] Articolul Vreme mohorâtă și risc de ghețuș pe 29 ianuarie: Meteorologii prognozează maxime de până la +10 grade apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Un avion a dispărut de pe radar în apropierea frontierei cu Venezuela. La bord se aflau 15 persoane # Realitatea.md
Un avion al companiei aeriene publice Satena, cu 15 persoane la bord, care efectua un zbor pe ruta Cúcuta – Ocaña, în Columbia, a fost declarat dispărut de pe radar de către controlul aerian, în apropierea frontierei cu Venezuela. Potrivit informațiilor preliminare, este posibil ca aeronava să se fi prăbușit într-o zonă situată între localitățile […] Articolul Un avion a dispărut de pe radar în apropierea frontierei cu Venezuela. La bord se aflau 15 persoane apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Trei persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor rusești din regiunea Zaporojie, situată în centrul-estul Ucrainei, a anunțat joi dimineață guvernatorul regiunii. „Ruşii au lansat atacuri cu drone asupra cartierelor rezidenţiale din Vilniansk. Două femei şi un bărbat au fost ucişi, iar un alt bărbat a fost rănit. Locuinţe au fost distruse şi au izbucnit […] Articolul Noi atacuri rusești împotriva Ucrainei. Trei persoane și-au pierdut viața apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 29 ianuarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 04 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 74 de bani, cu 8 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la […] Articolul Curs valutar 29 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Google, amendată cu 68 de milioane de dolari pentru interceptarea ilegală a conversațiilor private # Realitatea.md
Google a acceptat să plătească 68 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces în care este acuzat că a ascultat în secret conversațiile private ale utilizatorilor prin intermediul telefoanelor lor Utilizatorii au acuzat Google Assistant – asistentul virtual prezent pe multe dispozitive Android – că a înregistrat conversații private după ce a fost […] Articolul Google, amendată cu 68 de milioane de dolari pentru interceptarea ilegală a conversațiilor private apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
Donald Trump amenință explicit Iranul cu o intervenție militară, „la fel ca în cazul Venezuelei”: „Timpul se scurge” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri după-amiaza, 28 ianuarie curent, Iranul cu o intervenție militară și a amintit regimului de la Teheran de acțiunea SUA în Venezuela, scrie hotnews.ro. „O armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se deplasează rapid, cu mare putere, entuziasm și scop precis. Este o flotă mai mare, condusă de marele […] Articolul Donald Trump amenință explicit Iranul cu o intervenție militară, „la fel ca în cazul Venezuelei”: „Timpul se scurge” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:30
Ucraina cere UE să acţioneze „fizic” împotriva petrolierelor din „flota-fantomă” a Rusiei # Realitatea.md
Ucraina a cerut miercuri, 28 ianuarie curent, Uniunii Europene „să nu se teamă” şi să acţioneze fizic împotriva aşa-numitei „flote-fantomă” utilizate de Moscova pentru a-şi exporta petrolul, dând ca exemplu petrolierele confiscate de Statele Unite având legătură cu Venezuela, relatează antena3.ro. În timpul unei vizite la Berlin, prima etapă a unui turneu european consacrat pregătirii […] Articolul Ucraina cere UE să acţioneze „fizic” împotriva petrolierelor din „flota-fantomă” a Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Marco Rubio: următoarele negocieri Ucraina–Rusia vor fi bilaterale, cu SUA doar observator # Realitatea.md
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că noua rundă de negocieri între Ucraina și Rusia va fi bilaterală, fără participarea lui Whitkoff și Kushner, potrivit presei ucrainene. „La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc o întâlnire în Emiratele Arabe Unite, care, după părerea mea, a avut pentru prima dată în mulți ani […] Articolul Marco Rubio: următoarele negocieri Ucraina–Rusia vor fi bilaterale, cu SUA doar observator apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Crimă în Chișinău: un bărbat de 35 de ani a fost ucis. Poliția a reținut cinci suspecți # Realitatea.md
Un bărbat de 35 de ani, declarat dispărut, a fost ucis în capitală. Patru bărbați și o femeie au fost reținuți pentru 72 de ore, anunță poliția. „În urma măsurilor operative, polițiștii sectorului Buiucani au stabilit că victima se afla la domiciliul unui cunoscut, împreună cu alte persoane. În timpul unui conflict, bărbatul a fost […] Articolul Crimă în Chișinău: un bărbat de 35 de ani a fost ucis. Poliția a reținut cinci suspecți apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Freelancerii sub noul regim fiscal: peste 680 deja înregistrați, 252 cu conturi bancare # Realitatea.md
De la 1 ianuarie, odată cu aplicarea regimului simplificat de impozitare pentru activitatea economică independentă, 680 de freelanceri și-au înregistrat statutul. Dintre aceștia, 252 au conturi bancare, iar 9 și-au achiziționat deja echipamente de casă și control. Datele au fost prezentate în cadrul unei discuții despre noul regim fiscal, desfășurate pe 28 ianuarie. Directoarea Serviciului […] Articolul Freelancerii sub noul regim fiscal: peste 680 deja înregistrați, 252 cu conturi bancare apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Merz, despre aderarea Moldovei la UE: „Nu-i putem dezamăgi pe cetățenii moldoveni care își doresc drumul european” # Realitatea.md
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că susține aderarea Republicii Moldova la UE, într-o conferinţă de presă comună cu premierul Ilie Bolojan, miercuri la Berlin. Oficialul german a reamintit că a efectuat o vizită la Chişinău, în august 2025, de Ziua Independenţei. „Domnul preşedinte Macron, domnul Tusk şi cu mine am fost la Chişinău de […] Articolul Merz, despre aderarea Moldovei la UE: „Nu-i putem dezamăgi pe cetățenii moldoveni care își doresc drumul european” apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Olimpiadele școlare, reprogramate din cauza vremii: competițiile se amână cu o săptămână # Realitatea.md
Olimpiadele școlare raionale, municipale și zonale vor fi amânate cu o săptămână, din cauza condițiilor meteo dificile. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării, care a precizat că probele programate inițial pentru 31 ianuarie vor avea loc începând cu 7 februarie. Astfel, primele probe olimpice zi vor fi organizate probele la matematică, limba […] Articolul Olimpiadele școlare, reprogramate din cauza vremii: competițiile se amână cu o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Elena Lasconi demisionează de la conducerea USR Câmpulung: „Nu am timp să mă ocup de chestia asta” # Realitatea.md
Autoritățile din Câmpulung Muscel anunță: Elena Lasconi, primarul orașului și fost candidat la alegerile prezidențiale, a demisionat din funcția de președinte al filialei locale USR Câmpulung. Într-un interviu pentru Cotidianul, Lasconi a explicat decizia: „Nu am timp să mă ocup de chestia asta, stau câte 12 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city […] Articolul Elena Lasconi demisionează de la conducerea USR Câmpulung: „Nu am timp să mă ocup de chestia asta” apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Un elev de 13 ani a sărit de la etajul unei școli din România după ce a primit o notă mică # Realitatea.md
Autoritățile din Mangalia, județul Constanța, au anunțat că un elev în vârstă de 13 ani a sărit, miercuri, 28 ianuarie, pe geamul sălii de clasă de la etajul I al unei școli, în timpul pauzei, după ce ar fi primit o notă mică. Băiatul a fost transportat de urgență la spital pentru investigații medicale amănunțite, […] Articolul Un elev de 13 ani a sărit de la etajul unei școli din România după ce a primit o notă mică apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat la un eveniment alături de elevi și profesori, unde a fost marcată Ziua Internațională a Educației 2026, cu tema „Puterea tinerilor în co-crearea educației”. În cadrul evenimentului, au fost premiați 160 de tineri, câștigători ai Concursului municipal pentru acordarea Premiului de merit, ediția 2024–2025. „Aceștia au […] Articolul VIDEO: Elevi premiați de Ion Ceban, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Ministerul Energiei anunță că poleiul și ghețușul au provocat perturbări în alimentarea cu energie electrică în mai multe regiuni ale țării, marți, 28 ianuarie 2026, afectând funcționarea normală a rețelelor de distribuție. Potrivit informațiilor comunicate de instituție, la ora 17:00, operatorul ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, care deservește zona Centru-Sud, a raportat întreruperi parțiale în […] Articolul Mii de utilizatori afectați de întreruperi de energie, pe fondul vremii severe apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Avertizare pentru cetățenii moldoveni: riscuri de blocaje la frontiera Macedoniei de Nord, din cauza protestelor # Realitatea.md
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania a emis o avertizare adresată cetățenilor moldoveni care intenționează să călătorească sau să tranziteze Republica Macedoniei de Nord, privind posibile perturbări la frontiere, generate de proteste anunțate de asociațiile transportatorilor de marfă. Potrivit comunicatului emis de ambasadă, manifestațiile ar putea avea loc la punctele de […] Articolul Avertizare pentru cetățenii moldoveni: riscuri de blocaje la frontiera Macedoniei de Nord, din cauza protestelor apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Trei procurori urmează să fie eliberați din funcție. Este vorba despre Elena Panfil, Eugeniu Trocin și Veaceslav Vacari. Deciziile a fost aprobată la ședința de miercuri a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Elena Panfil de la Procuratura Chișinău este acuzată că și-a îndeplinit necorespunzător atribuțiile de serviciu, conform IPN. Consiliul a admis contestațiile formulate de […] Articolul Decis la CSP: Trei procurori urmează să fie eliberați din funcție apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Din stradă, la spital. Zeci de persoane au devenit victime ale poleiului din ultimele zile # Realitatea.md
Vremea extrem de complicată din ultimele zile, cu polei, gheață și trotuare transformate în adevărate capcane pentru pietoni, se resimte tot mai clar în unitățile medicale din capitală. Străzile și aleile acoperite de un strat alunecos le dau mari bătăi de cap oamenilor, iar medicii îi îndeamnă pe cetățeni să fie prudenți, să poarte încălțăminte […] Articolul Din stradă, la spital. Zeci de persoane au devenit victime ale poleiului din ultimele zile apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Avariile au fost remediate: 11.000 de consumatori din nordul țării au fost reconectați la energia electrică # Realitatea.md
RED-Nord anunță că, astăzi, 28 ianuarie, 14 deconectări avariate din rețelele de distribuție au fost remediate, permițând restabilirea energiei electrice pentru aproximativ 11.000 de consumatori din 32 de localități din nordul Republicii Moldova. Totuși, depunerea continuă a chiciurii afectează în continuare funcționarea rețelelor electrice și complică procesul de restabilire a alimentării cu energie. „Conform situației […] Articolul Avariile au fost remediate: 11.000 de consumatori din nordul țării au fost reconectați la energia electrică apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Chișinăul condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei: Mesajele transmise de Sandu, Grosu și Munteanu # Realitatea.md
Administrația de la Chișinău condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei. Mesaje de solidaritate au fost transmise de Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu. Maia Sandu s-a referit la trenul din Harkov, lovit de trupele ruse. Președinta a menționat că asemenea acțiuni sunt contrare dreptului internațional. „Acest tren transporta bărbați și femei care își vedeau de […] Articolul Chișinăul condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei: Mesajele transmise de Sandu, Grosu și Munteanu apare prima dată în Realitatea.md.
