Poliția a efectuat percheziții în satul Bardar. Substanțe suspecte, ridicate la domiciliile a doi bărbați

Directorul general al „Termoelectrica" S.A., Iurie Razlovan, avertizează că proprietarii de apartamente racordate la sistemele de încălzire pot primi facturi chiar dacă nu au folosit direct energia termică sau au plecat pentru o perioadă mai lungă din locuință. Potrivit acestuia, în situațiile în care nu este înregistrat consum de gaze naturale sau energie electrică pentru […]