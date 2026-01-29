Ce spune Poliția despre magistrata agresată în sala de judecată

11:50

Un bărbat de 39 de ani a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru conducerea unui autovehicul în stare de ebrietate alcoolică, fără permis de conducere. Instanța a decis, de asemenea, anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. La data de 8 […] Articolul Pericol pe șosea de 8 martie: Un șofer băut și fără permis, prins de polițiști. Ce pedeapsă a primit apare prima dată în Realitatea.md.