Perciun bate obrazul directorilor care permit accesul lui Dima White în școli: Iresponsabilitate gravă

Natura își revine după gerul din ultimele săptămâni. La sfârșit de ianuarie, primii ghiocei au apărut la nordul țării. Imagini cu vestitorii primăverii au fost publicate de redacția NordNews. Florile sunt deja înalte și cât pe ce să își desfacă butoanele. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Deși în primele zile […] Articolul Primăvara e tot mai aproape! Primii ghiocei au înflorit la nordul țării apare prima dată în Realitatea.md.