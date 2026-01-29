FOTO Peste 30 de mii de euro nedeclarați, depistați la doi moldoveni. Ce s-a întâmplat cu banii?

08:10

Actorul american Steven Seagal, care deține și cetățenie rusă, și-a scos la vânzare reședința de lux situată pe Rubliovka, una dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale din apropierea Moscovei. Informația este relatată de NEXTA. Este vorba despre un conac cu două etaje, cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, situat într-un complex rezidențial […]