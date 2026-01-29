FOTO Peste 30 de mii de euro nedeclarați, depistați la doi moldoveni. Ce s-a întâmplat cu banii?
Realitatea.md, 29 ianuarie 2026 14:40
Doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 49 și 48 de ani, riscă sancțiuni contravenționale după ce nu au declarat sumele de bani vameșilor la sosirea în Republica Moldova. Incidentul a avut loc pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Primul bărbat, pasager al rutei Tel Aviv-Chișinău, avea asupra sa 16.720 de euro. Cel de-al doilea […] Articolul FOTO Peste 30 de mii de euro nedeclarați, depistați la doi moldoveni. Ce s-a întâmplat cu banii? apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
14:50
VIDEO Încă o ședință a CMC a eșuat în lipsa cvorumului. Vineri va fi o nouă încercare # Realitatea.md
Încă o ședință a Consiliului Municipal Chișinău a eșuat din cauza lipsei cvorumului. Aleșii locali prezenți au ținut discursuri și au oferit cuvântul cetățenilor care au venit la reuniune, apoi s-a anunțat că întrunirea nu se poate desfășura, deoarece sunt prea puțini consilieri în sală. Consilierii socialiști și cei din PAS au lipsit. Reprezentanții Mișcării […] Articolul VIDEO Încă o ședință a CMC a eșuat în lipsa cvorumului. Vineri va fi o nouă încercare apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Poliția a efectuat percheziții în satul Bardar. Substanțe suspecte, ridicate la domiciliile a doi bărbați # Realitatea.md
Polițiștii din Ialoveni au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați din satul Bardar, cu vârste de 46 și 52 de ani, suspectați de păstrarea și consumul de substanțe narcotice. În urma descinderilor, oamenii legii au găsit și ridicat masă vegetală asemănătoare marijuanei, pastile, precum și substanțe lichide și solide de proveniență necunoscută. De asemenea, […] Articolul Poliția a efectuat percheziții în satul Bardar. Substanțe suspecte, ridicate la domiciliile a doi bărbați apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
14:40
FOTO Peste 30 de mii de euro nedeclarați, depistați la doi moldoveni. Ce s-a întâmplat cu banii? # Realitatea.md
Doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 49 și 48 de ani, riscă sancțiuni contravenționale după ce nu au declarat sumele de bani vameșilor la sosirea în Republica Moldova. Incidentul a avut loc pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Primul bărbat, pasager al rutei Tel Aviv-Chișinău, avea asupra sa 16.720 de euro. Cel de-al doilea […] Articolul FOTO Peste 30 de mii de euro nedeclarați, depistați la doi moldoveni. Ce s-a întâmplat cu banii? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
14:20
FOTO Bradul din centrul Capitalei a fost demontat. Unde se vă păstra decorul de Crăciun până iarna viitoare # Realitatea.md
Muncitorii au demontat bradul din centrul Chișinăului. Lucrările s-au realizat în două etape – inițial s-au scos globurile și luminițele, apoi carcasa metalică. Pomul de Crăciun a fost decorat în acest an cu 10.000 de globuri și 2500 de luminițe. Bradul a avut înălțimea de 20 metri, conform responsabililor din cadrul întreprinderii „Spații Verzi”. Pentru […] Articolul FOTO Bradul din centrul Capitalei a fost demontat. Unde se vă păstra decorul de Crăciun până iarna viitoare apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Pavel Postică: Reforma APL trebuie votată urgent. Codul Electoral să fie modificat până în octombrie 2026 # Realitatea.md
Vicepreședintele CEC, Pavel Postică, avertizează că reforma administrației publice locale (APL) trebuie votată în regim urgent, cel târziu în primăvara acestui an în prima lectură și până în toamnă în lectura a doua, pentru a nu afecta organizarea alegerilor locale din 2027. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV. Potrivit […] Articolul Pavel Postică: Reforma APL trebuie votată urgent. Codul Electoral să fie modificat până în octombrie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Două rafinării din România se opresc temporar. Ce impact ar putea fi asupra aprovizionării Moldovei cu carburanți # Realitatea.md
Două dintre cele trei rafinării din România își vor suspenda activitatea în luna februarie, situație care ar putea avea efecte și asupra Republica Moldova, țară care depinde în mare măsură de carburanții importați de peste Prut, scrie economedia.ro. Potrivit Bani.md, rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol, intră într-o revizie generală programată, în timp ce Petrotel-Lukoil se […] Articolul Două rafinării din România se opresc temporar. Ce impact ar putea fi asupra aprovizionării Moldovei cu carburanți apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Estonia vrea să blocheze intrarea în Europa a soldaților ruși care au luptat în Ucraina # Realitatea.md
Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, va prezenta joi, 29 ianuarie, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE de la Bruxelles, o propunere care vizează interzicerea intrării în spațiul Schengen a persoanelor care au servit în armata rusă și au participat la operațiuni militare în Ucraina, transmite Politico. „Consiliul analizează o nouă propunere din partea […] Articolul Estonia vrea să blocheze intrarea în Europa a soldaților ruși care au luptat în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
13:50
Valeriu Mircea, către Emilian Crețu: Dacă ai stat la masă cu Marta Kos nu înseamnă că ești președintele Comisiei UE # Realitatea.md
Valeriu Mircea, soțul Anastasiei Nichita, l-a atacat dur pe Emilian Crețu, după ce actorul a vorbit despre demisia campioanei din Parlament. Sportivul l-a numit „clovn” pe actor și i-a sugerat să „coboare cu picioarele pe pământ”. De asemenea, Mircea l-a criticat și pe primarul din Negureni, notează CANCAN.MD. În opinia sa, declarațiile celor doi „au […] Articolul Valeriu Mircea, către Emilian Crețu: Dacă ai stat la masă cu Marta Kos nu înseamnă că ești președintele Comisiei UE apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Vicepreședintele CEC: Reforma APL trebuie votată final până în toamna 2026, pentru că vin alegerile locale # Realitatea.md
Vicepreședintele CEC, Pavel Postică, avertizează că reforma administrației publice locale (APL) trebuie votată în regim urgent, cel târziu în primăvara acestui an în prima lectură și până în toamnă în lectura a doua, pentru a nu afecta organizarea alegerilor locale din 2027. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV. Potrivit […] Articolul Vicepreședintele CEC: Reforma APL trebuie votată final până în toamna 2026, pentru că vin alegerile locale apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Renato Usatîi acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz # Realitatea.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați […] Articolul Renato Usatîi acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Secretarul CEC: Reforma APL trebuie votată final până în toamna 2026, pentru că vin alegerile locale # Realitatea.md
Secretarul CEC, Pavel Postică, avertizează că reforma administrației publice locale (APL) trebuie votată în regim urgent, cel târziu în primăvara acestui an în prima lectură și până în toamnă în lectura a doua, pentru a nu afecta organizarea alegerilor locale din 2027. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV. Potrivit […] Articolul Secretarul CEC: Reforma APL trebuie votată final până în toamna 2026, pentru că vin alegerile locale apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Pantofii de balet emblematici ai cântăreței Amy Winehouse, scoși la licitație: cine i-a cumpărat și ce valoare au # Realitatea.md
Pantofii de balet pătați cu sânge care i-au aparținut cântăreței britanice Amy Winehouse au fost achiziționați pentru 3.900 de dolari la o licitație organizată în Los Angeles. Cumpărătorul este un colecționar din Turcia, iar obiectul a atras atenția în lumea colecționarilor datorită istoriei sale, dar și semnificației simbolice și valorii financiare. După apariția informației că […] Articolul Pantofii de balet emblematici ai cântăreței Amy Winehouse, scoși la licitație: cine i-a cumpărat și ce valoare au apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Ilie Bolojan: Deschiderea negocierilor cu UE ar fi „cel mai mare câștig” pentru Republica Moldova # Realitatea.md
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că relația dintre România și Republica Moldova rămâne una „specială”, iar deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană ar reprezenta un moment istoric pentru Chișinău. Șeful Guvernului de la București a subliniat că, în eventualitatea începerii negocierilor cu UE, acesta ar fi „cel mai mare câștig pentru Republica Moldova”, […] Articolul Ilie Bolojan: Deschiderea negocierilor cu UE ar fi „cel mai mare câștig” pentru Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
VIDEO MEC: Diriginții din clasele primare și gimnaziu nu vor mai colecta certificate care motivează absențele # Realitatea.md
Diriginții din clasele primare și gimnaziu nu vor mai colecta certificate care motivează absențele, anunță secretara de stat de la Ministerul Educației, Valentina Olaru. Până acum, aceste documente erau păstrate timp de un an la profesori. Informațiile despre abandon și absenteism se vor păstra și analiza prin intermediul unui sistem electronic de management în educație. Măsura […] Articolul VIDEO MEC: Diriginții din clasele primare și gimnaziu nu vor mai colecta certificate care motivează absențele apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
12:50
De ce ar putea fi 2026 un an „scump”: energie, taxe și războaie care împing prețurile în sus # Realitatea.md
Economia globală ar urma să crească cu 3,1% în 2026, însă experții avertizează că evoluția este fragilă și poate fi afectată de trei riscuri majore: tensiunile geopolitice, fragmentarea comerțului și problemele din sectorul energetic. Potrivit Raportului Global de Prognoză 2026, tot mai multe țări recurg la tarife, sancțiuni și acorduri separate, ceea ce poate scumpi […] Articolul De ce ar putea fi 2026 un an „scump”: energie, taxe și războaie care împing prețurile în sus apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat miercuri, 28 ianuarie, că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană până în anul 2027 nu este posibilă. Afirmațiile au fost făcute după consultările cu partenerii săi de coaliție de la Berlin. Merz a subliniat că procesul de aderare presupune îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, care necesită, de regulă, mai mulți […] Articolul VIDEO Merz: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 este imposibilă apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Catalogul pe hârtie va dispărea în Moldova? Din septembrie – cel electronic devine obligatoriu în toate școlile # Realitatea.md
Catalogul școlar pe suport de hârtie ar putea dispărea în Moldova până la anul. Începând cu septembrie 2026, registrul electronic devine obligatoriu pentru toate instituțiile de învățământ. Timp de un semestru, sistemul va fi pilotat. Ulterior, registrul fizic ar putea fi exclus din instituțiile de învățământ din țară, a anunțat secretara de stat de la […] Articolul Catalogul pe hârtie va dispărea în Moldova? Din septembrie – cel electronic devine obligatoriu în toate școlile apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Ciochină, acuzat de tamponarea mortală a unui adolescent, rămâne 60 de zile sub control judiciar # Realitatea.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi tamponat mortal un adolescent și că ar fi încercat să ascundă urmele impactului, rămâne încă 60 de zile sub control judiciar, scrie IPN. Decizia a fost pronunțată joi, 29 ianuarie, la solicitarea procurorilor. Nicanor Ciochină este învinuit că pe 19 februarie 2024 a accidentat mortal […] Articolul Ciochină, acuzat de tamponarea mortală a unui adolescent, rămâne 60 de zile sub control judiciar apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Procurorii, detalii despre dosarul lui Dima White: Au fost 7 ședințe de judecată. Unele s-au amânat la cererea apărării # Realitatea.md
Șapte ședințe de judecată au fost stabilite în dosarul privind pornografia infantilă, care îl vizează pe Dima White. Unele dintre ele au fost contramandate la solicitarea apărării, conform purtătorului de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Emil Gaitur. Potrivit lui Gaitur, actualmente dosarul se află la etapa cercetării judecătorești. Gaitur a […] Articolul Procurorii, detalii despre dosarul lui Dima White: Au fost 7 ședințe de judecată. Unele s-au amânat la cererea apărării apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața după ce furtuna Kristin a lovit centrul și nordul Portugaliei, provocând inundații masive, alunecări de teren și deteriorarea gravă a clădirilor rezidențiale. În orașul de coastă Figueira de Foz, o roată panoramică s-a răsturnat, iar mai multe autoturisme au fost avariate după ce acoperișurile unor clădiri au fost […] Articolul VIDEO Furtuna Kristin face prăpăd: cinci morți și orașe inundate în Portugalia apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Pericol pe șosea de 8 martie: Un șofer băut și fără permis, prins de polițiști. Ce pedeapsă a primit # Realitatea.md
Un bărbat de 39 de ani a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru conducerea unui autovehicul în stare de ebrietate alcoolică, fără permis de conducere. Instanța a decis, de asemenea, anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. La data de 8 […] Articolul Pericol pe șosea de 8 martie: Un șofer băut și fără permis, prins de polițiști. Ce pedeapsă a primit apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Dima White, acuzat de pornografie infantilă, publică într-o veselie video cu minori pe TikTok. Merge și prin școli # Realitatea.md
TikTokerul DimaWhite, acuzat de pornografie infantilă și trafic de copii în 2025, continuă să publice numeroase secvențe video cu minori. Recent, el a înregistrat și secvențe video într-o instituție de învățământ din Cahul, unde a vrut să ofere cadou un telefon mobil performant. Tânărul a spus că administrația școlii i-a permis accesul și l-a ajutat […] Articolul Dima White, acuzat de pornografie infantilă, publică într-o veselie video cu minori pe TikTok. Merge și prin școli apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Activele Lukoil ar putea fi cumpărate de un gigant american. Anunțul făcut de compania rusă # Realitatea.md
Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat că a acceptat să vândă cea mai mare parte a activelor sale din străinătate, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de investiții Carlyle Group, tranzacția urmând să fie finalizată după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților americane, transmite Reuters. Decizia vine în contextul sancțiunilor […] Articolul Activele Lukoil ar putea fi cumpărate de un gigant american. Anunțul făcut de compania rusă apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
„Dreptate pentru Mario”: revoltă la Timișoara după crima comisă asupra adolescentului de 15 ani # Realitatea.md
Aproximativ 400 de elevi și părinți au participat la un protest la Timișoara, cerând „Dreptate pentru Mario”, băiatul de 15 ani din Cenei care a fost ucis de trei adolescenți, dintre care unul are 13 ani. Crima, comisă acum aproximativ o săptămână, a stârnit reacții puternice în România și în țările vecine, scrie Antena 3 […] Articolul „Dreptate pentru Mario”: revoltă la Timișoara după crima comisă asupra adolescentului de 15 ani apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Flashmob în fața Primăriei Chișinău: MAN acuză consilierii PAS și PSRM că blochează votarea bugetului # Realitatea.md
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din CMC a organizat un flashmob în fața Primăriei, unde au expus o așa-numită „tablă de onoare” a consilierilor pe care îi acuză că lipsesc frecvent de la ședințe. În cadrul acțiunii au fost afișate fotografii ale unor consilieri PAS și PSRM, alături de mesaje precum „fug de responsabilitate” și […] Articolul Flashmob în fața Primăriei Chișinău: MAN acuză consilierii PAS și PSRM că blochează votarea bugetului apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
„Operațiunea Buletinul”: După modificarea legii, peste 100.000 de moldoveni au rămas fără carte de identitate # Realitatea.md
„Operațiunea Buletinul” a lăsat fără acte zeci de mii de oameni. În urma aplicării noii legi privind evidența populației, adoptată în 2023, peste 100.000 de cetățeni români născuți în Republica Moldova au rămas fără carte de identitate, relatează Digi24. Potrivit datelor oficiale ale Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, până la sfârșitul anului 2025 au fost […] Articolul „Operațiunea Buletinul”: După modificarea legii, peste 100.000 de moldoveni au rămas fără carte de identitate apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Unde merită să lucrezi în 2026? Delucru.md a publicat Topul Angajatorilor din Moldova # Realitatea.md
Delucru.md, una dintre cele mai importante platforme online din Moldova dedicate conectării angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, a lansat Topul Angajatorilor pentru 2026. Clasamentul reunește atât companii internaționale, cât și organizații locale care investesc constant în dezvoltarea angajaților și în progresul comunităților în care activează. Topul include 30 de organizații, […] Articolul Unde merită să lucrezi în 2026? Delucru.md a publicat Topul Angajatorilor din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:50
Opoziția cere demisia premierului. Batrîncea: „Moțiunea de cenzură este o oportunitate legală de a-l chema la raport” # Realitatea.md
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a anunțat că Partidul Socialiștilor, împreună cu reprezentanții altor formațiuni de opoziție, va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu. Potrivit lui, inițiativa are drept scop evaluarea activității executivului după primele trei luni de mandat, transmite IPN. „Acest exercițiu este necesar. Premierul trebuie să vină în […] Articolul Opoziția cere demisia premierului. Batrîncea: „Moțiunea de cenzură este o oportunitate legală de a-l chema la raport” apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Șeful Termoelectrica îi pune la punct pe moldovenii, care se plâng pe facturile mari la căldură: „Iarna e mai rece” # Realitatea.md
Directorul general al „Termoelectrica” S.A., Iurie Razlovan, susține că facturile mai mari la căldură din decembrie 2025, care au provocat nemulțumirea multor chișinăuieni, reflectă consumul real și condițiile meteo, nu erori de calcul, transmite BANI.MD. Razlovan a declarat, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, că livrarea agentului termic este monitorizată strict și că […] Articolul Șeful Termoelectrica îi pune la punct pe moldovenii, care se plâng pe facturile mari la căldură: „Iarna e mai rece” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Avocat din Ungheni, reținut pentru mită de 5000 de euro. Ce promitea să facă în schimbul banilor # Realitatea.md
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. Potrivit CNA, bănuitul, acționând în calitate de avocat, ar fi pretins și primit de la o persoană bani ce nu i se cuvin, în sumă totală de 5.000 de euro, susținând că […] Articolul Avocat din Ungheni, reținut pentru mită de 5000 de euro. Ce promitea să facă în schimbul banilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Angajații IGSU, în acțiune: Au ajutat ambulanțele să ajungă la pacienți și au înlăturat copacii căzuți # Realitatea.md
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe cazuri pentru a sprijini serviciile de asistență medicală urgentă, care nu au reușit să ajungă la pacienți din cauza ghețușului și a poleiului de pe drumuri. Astfel, salvatorii au tractat o ambulanță în raionul Soroca, iar în alte două situații au acordat […] Articolul Angajații IGSU, în acțiune: Au ajutat ambulanțele să ajungă la pacienți și au înlăturat copacii căzuți apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VOX POPULI Ce așteaptă oamenii de la deputați după revenirea din vacanță: opinii împărțite pe străzile capitalei # Realitatea.md
Deputații urmează să revină la muncă pe 2 februarie, iar opiniile cetățenilor despre activitatea Parlamentului rămân împărțite. REALITATEA a discutat cu oamenii întâlniți ocazional pe străzile Chișinăului pentru a afla ce părere au despre activitatea aleșilor și ce așteptări au după vacanță. „Bun venit la lucru, să lucreze dacă revin”, afirmă o femeie. Alții vor […] Articolul VOX POPULI Ce așteaptă oamenii de la deputați după revenirea din vacanță: opinii împărțite pe străzile capitalei apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Natura își revine după gerul din ultimele săptămâni. La sfârșit de ianuarie, primii ghiocei au apărut la nordul țării. Imagini cu vestitorii primăverii au fost publicate de redacția NordNews. Florile sunt deja înalte și cât pe ce să își desfacă butoanele. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Deși în primele zile […] Articolul Primăvara e tot mai aproape! Primii ghiocei au înflorit la nordul țării apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
#YouthEconomy la a treia ediție: tinerii au învățat antreprenoriat direct de la oameni de afaceri de top din Moldova # Realitatea.md
25 de elevi de la Colegiul Național de Comerț al ASEM din Chișinău au participat la cea de-a III-a ediție a #YouthEconomy powered by iute Moldova. Evenimentul s-a desfășurat de Ziua Internațională a Educației și a implicat viitori contabili, marketologi și specialiști în finanțe și bănci într-un workshop interactiv de educație financiară, ghidat de mentori […] Articolul #YouthEconomy la a treia ediție: tinerii au învățat antreprenoriat direct de la oameni de afaceri de top din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Un pensionar și-a pierdut viața într-un incendiu produs miercuri, 28 ianuarie, în regiunea transnistreană. Potrivit autorităților din regiune, focul a fost provocat de un încălzitor improvizat care a căzut pe o pătură. Bărbatul de 74 de ani a încercat să stingă singur flăcările, însă a inhalat fum, și-a pierdut cunoștința și a căzut jos. Victima a […] Articolul Tragic. Un bărbat a murit într-un incendiu provocat de un încălzitor improvizat apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Scandal de corupție în România: o avocată prinsă în flagrant în timp ce lua mită de 60.000 de euro # Realitatea.md
Direcția Națională Anticorupție din România a prins-o în flagrant pe avocata Adriana Georgescu în timp ce primea mită în valoare de 60.000 de euro. În urma acestui caz, Partidul Național Liberal a anunțat că aceasta va fi suspendată, conform procedurilor interne, relatează presa română. Reprezentanții PNL Sector 1 au precizat că Adriana Georgescu nu deține […] Articolul Scandal de corupție în România: o avocată prinsă în flagrant în timp ce lua mită de 60.000 de euro apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Aproape 600 de oameni au suportat traumatisme în 24 de ore. Noaptea, circa 1700 de moldoveni nu aveau lumină # Realitatea.md
Timp de 24 de ore, ambulanța a fost solicitată de 576 de ori de către persoane care au suportat traumatisme. La ora 22:00, pe 28 ianuarie, circa 1600 de persoane nu aveau curent electric. Conform Premier Energy RED-NORD, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, au fost deconectate parțial de la energie electrică 6 localități, din 3 […] Articolul Aproape 600 de oameni au suportat traumatisme în 24 de ore. Noaptea, circa 1700 de moldoveni nu aveau lumină apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
După două zile în care numărul adresărilor a crescut semnificativ, în ultimele 24 de ore, la Spitalul Clinic Bălți au fost înregistrate mai puține solicitări, pe fondul ameliorării condițiilor meteorologice. Potrivit instituției, din 178 de adresări, 15 adulți și cinci copii au fost consultați și investigați de către medicii traumatologi. În urma evaluărilor, trei adulți […] Articolul Vremea se ameliorează, numărul pacienților la urgențe scade apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
VIDEO Un șofer beat criță a ajuns cu mașina într-un copac, în Chișinău. Poliția l-a reținut # Realitatea.md
Un șofer în stare avansată de ebrietate a provocat miercuri seara, 28 ianuarie, un accident rutier pe strada Ion Dumeniuc din Capitală. Acesta a pierdut controlul volanului și s-a tamponat într-un copac. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, aflat la volanul unui automobil de model Renault, a fost testat alcoolscopic, iar aparatul Drager a […] Articolul VIDEO Un șofer beat criță a ajuns cu mașina într-un copac, în Chișinău. Poliția l-a reținut apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
RED-Nord lucrează la 11 avarii provocate de chiciură: Mii de consumatori așteaptă reconectarea # Realitatea.md
RED-Nord informează că, astăzi, 29 ianuarie, la ora 08:00, se intervine pentru remedierea a 11 deconectări avariate, în vederea restabilirii alimentării cu energie electrică pentru 4.693 de consumatori din 25 de localități ale raioanelor Rezina, Ocnița și Dondușeni. „Echipele operative ale S.A. „RED-Nord”, mobilizate încă din data de 26.01.2026, sunt active 24/24 și desfășoară lucrări […] Articolul RED-Nord lucrează la 11 avarii provocate de chiciură: Mii de consumatori așteaptă reconectarea apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Două cutremure s-au produs în dimineața zilei de 29 ianuarie în România, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, citat de presa română. Primul seism a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter și s-a produs la ora 3:00, în zona seismică Vrancea–Buzău, la o adâncime de 121,1 km. Cutremurul a fost resimțit […] Articolul Două cutremure cu magnitudini sub 3, înregistrate în România apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Premierul merge în teritoriu, la Ștefan Vodă. Ce teme sunt discutate în cadrul vizitei # Realitatea.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se află astăzi într-o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. Premierul are întâlniri cu antreprenorii din regiune, cu care va discuta despre dezvoltarea economică a raionului și sprijinul oferit de stat pentru afaceri. De asemenea, acesta urmează să viziteze mai multe proiecte de infrastructură locală, realizate cu susținerea Guvernului. […] Articolul Premierul merge în teritoriu, la Ștefan Vodă. Ce teme sunt discutate în cadrul vizitei apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Ceață densă pe drumurile naționale și vizibilitate redusă. Șoferii, îndemnați să circule cu prudență # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că, în prezent, se circulă în condiții de ceață pe drumurile naționale, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă până la 200 de metri sau chiar mai puțin. Carosabilul este umed, iar pe unele sectoare se semnalează ghețuș. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit în raioanele Soroca, Fălești […] Articolul Ceață densă pe drumurile naționale și vizibilitate redusă. Șoferii, îndemnați să circule cu prudență apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:50
Tokaev acuză Rusia că ar fi spălat 14 miliarde de dolari prin Kazahstan. Autoritățile vor controale mai dure # Realitatea.md
Președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a acuzat Rusia că ar fi spălat aproximativ 14 miliarde de dolari prin sistemul bancar kazah, folosind o instituție financiară din țară. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ședințe dedicate combaterii infracțiunilor financiare, relatează The Moscow Times. Potrivit lui Tokaev, o bancă din Kazahstan a „rulat” peste 7 trilioane de […] Articolul Tokaev acuză Rusia că ar fi spălat 14 miliarde de dolari prin Kazahstan. Autoritățile vor controale mai dure apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Următoarele trei săptămâni de iarnă se anunță cele mai dificile pentru sistemul energetic al Ucrainei, din cauza temperaturilor scăzute și a atacurilor rusești asupra infrastructurii. Avertismentul a fost transmis de Andrii Gerus, președintele Comisiei pentru energie, locuințe și servicii comunale din Parlamentul Ucrainei, în cadrul unei intervenții la telemaratonul United News. Oficialul spune că Rusia […] Articolul Sistemul energetic al Ucrainei sub presiune: Trei săptămâni dificile înainte apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Ferma din Roșcani, afectată de pesta porcină, nu a primit încă despăgubiri de la stat # Realitatea.md
Ferma de porcine din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, afectată anul trecut de un focar major de pestă porcină africană, nu a primit până în prezent despăgubiri din partea statului. În urma epidemiei declanșate în luna martie, au fost pierdute aproape 68 de mii de animale, iar pierderile financiare depășesc 400 de milioane de lei. […] Articolul Ferma din Roșcani, afectată de pesta porcină, nu a primit încă despăgubiri de la stat apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Tesla investește în roboți și inteligență artificială. Investiție de 2 miliarde de dolari în xAI # Realitatea.md
Tesla a decis să oprească producția modelelor S și X, orientându-și atenția către dezvoltarea roboților umanoizi și a inteligenței artificiale. Producătorul american de mașini electrice a raportat o scădere de 3% a veniturilor în 2025. Este prima scădere anuală din istoria companiei. Profiturile au scăzut cu 61% în ultimele trei luni ale anului. Tesla va […] Articolul Tesla investește în roboți și inteligență artificială. Investiție de 2 miliarde de dolari în xAI apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Actorul american Steven Seagal își vinde reședința de lux de pe Rubliovka. Prețul ar ajunge la 7,5 milioane de dolari # Realitatea.md
Actorul american Steven Seagal, care deține și cetățenie rusă, și-a scos la vânzare reședința de lux situată pe Rubliovka, una dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale din apropierea Moscovei. Informația este relatată de NEXTA. Este vorba despre un conac cu două etaje, cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, situat într-un complex rezidențial […] Articolul Actorul american Steven Seagal își vinde reședința de lux de pe Rubliovka. Prețul ar ajunge la 7,5 milioane de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026: O zodie va lăsa în urmă o frică veche și va începe un nou capitol # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026 aduce senzația că universul te îndrumă discret, chiar și atunci când nu ai toate răspunsurile. Este una dintre acele zile în care lucrurile se așază mai clar, deciziile devin mai ușor de luat, iar micile revelații personale pot schimba perspectiva asupra unor situații importante. Berbec (21 martie – 19 […] Articolul Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026: O zodie va lăsa în urmă o frică veche și va începe un nou capitol apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Vreme mohorâtă și risc de ghețuș pe 29 ianuarie: Meteorologii prognozează maxime de până la +10 grade # Realitatea.md
Pe 29 ianuarie, vremea va fi mohorâtă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi predominant noros, local se va semnala ceață, iar pe alocuri se va forma polei slab. Pe carosabil există risc de ghețuș, iar în nord sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge până […] Articolul Vreme mohorâtă și risc de ghețuș pe 29 ianuarie: Meteorologii prognozează maxime de până la +10 grade apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.