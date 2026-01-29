Activele Lukoil ar putea fi cumpărate de un gigant american. Anunțul făcut de compania rusă

17:50

Vremea extrem de complicată din ultimele zile, cu polei, gheață și trotuare transformate în adevărate capcane pentru pietoni, se resimte tot mai clar în unitățile medicale din capitală. Străzile și aleile acoperite de un strat alunecos le dau mari bătăi de cap oamenilor, iar medicii îi îndeamnă pe cetățeni să fie prudenți, să poarte încălțăminte […] Articolul Din stradă, la spital. Zeci de persoane au devenit victime ale poleiului din ultimele zile apare prima dată în Realitatea.md.