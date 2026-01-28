Scandalul „autogării-fantomă”: ANTA se apără de acuzațiile APOTA și susține că a acționat legal
Bani.md, 28 ianuarie 2026 17:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu explicații după ce transportatorii din cadrul APOTA au acuzat instituția că ar tolera curse ilegale de pasageri dintr-o autogară neautorizată din Chișinău. Autoritatea spune că a intervenit, dar a încercat în același timp să evite blocarea bruscă a transportului pentru oameni. Potrivit ANTA, sesizarea din partea APOTA […] Articolul Scandalul „autogării-fantomă”: ANTA se apără de acuzațiile APOTA și susține că a acționat legal apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 30 minute
17:00
Scandalul „autogării-fantomă”: ANTA se apără de acuzațiile APOTA și susține că a acționat legal # Bani.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu explicații după ce transportatorii din cadrul APOTA au acuzat instituția că ar tolera curse ilegale de pasageri dintr-o autogară neautorizată din Chișinău. Autoritatea spune că a intervenit, dar a încercat în același timp să evite blocarea bruscă a transportului pentru oameni. Potrivit ANTA, sesizarea din partea APOTA […] Articolul Scandalul „autogării-fantomă”: ANTA se apără de acuzațiile APOTA și susține că a acționat legal apare prima dată în Bani.md.
16:50
Ministerul Economiei a publicat lista beneficiarilor ajutorului de stat, valabilă la data de 31 decembrie 2025, care arată că 20 de întreprinderi din Republica Moldova vor beneficia de sprijin financiar pentru realizarea unor investiții și crearea de noi locuri de muncă. Datele oficiale indică faptul că proiectele aprobate prevăd crearea a 1.191 de locuri de […] Articolul Milioane pentru câteva companii. Topul firmelor „abonate” la ajutorul de stat apare prima dată în Bani.md.
Acum o oră
16:30
Piața importurilor de tehnică pentru prelucrarea solului din Republica Moldova a trecut printr-o transformare accelerată în perioada 2023–2025: volumul fizic a crescut puternic, dar valoarea și prețul mediu au fluctuat și semnalează o orientare tot mai evidentă spre echipamente mai accesibile. Potrivit datelor sintetizate de economistul Iurie Rija, în cei trei ani au fost importate 58,8 […] Articolul Agricultura low-cost! China a inundat Moldova cu utilaje agricole apare prima dată în Bani.md.
Acum 2 ore
16:10
Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale nu pot fi aplicate retroactiv în condiții obișnuite, iar orice modificare intră în vigoare doar din momentul adoptării deciziei sau de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial. Precizările au fost făcute de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în contextul solicitărilor publice privind reducerea urgentă a tarifelor […] Articolul Gazul nu se va ieftini „din urmă”: ANRE respinge reducerea retroactivă a tarifului apare prima dată în Bani.md.
15:40
Kazahstanul a transmis o solicitare oficială către autoritățile americane pentru a putea achiziționa participațiile deținute de compania rusă Lukoil în proiectele energetice din țară. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Yerlan Akkenzhenov. Demersul are loc în contextul în care Lukoil a fost inclus pe lista entităților sancționate de Statele Unite în octombrie 2025, iar […] Articolul Kazahstanul vrea activele Lukoil din țară și așteaptă undă verde de la SUA apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
15:10
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, afirmă că autoritățile analizează mai multe opțiuni pentru achitarea restanțelor la subvențiile agricole, inclusiv varianta transformării acestora în hârtii de valoare garantate de stat, însă o decizie finală nu poate fi luată rapid. Potrivit ministrului, mecanismul este încă în lucru și presupune proceduri complexe, întrucât transformarea angajamentelor restante în datorie de […] Articolul Subvenții pe datorie. Guvernul mută problema în bugetele viitoare apare prima dată în Bani.md.
13:20
Freelancerii intră în rând cu angajații: vor primi bani pentru pentru boală, maternitate și creșterea copiilor # Bani.md
Antreprenorii independenți, cunoscuți și ca freelanceri, vor avea acces la o gamă largă de prestații sociale, după ce Guvernul a aprobat modificări la mai multe hotărâri care reglementează sistemul de asigurări sociale. Noile prevederi extind dreptul la indemnizații pentru persoanele care desfășoară activitate economică independentă și achită contribuții de asigurări sociale. Astfel, începând cu veniturile […] Articolul Freelancerii intră în rând cu angajații: vor primi bani pentru pentru boală, maternitate și creșterea copiilor apare prima dată în Bani.md.
Acum 6 ore
13:00
Crescătorii de porci sunt încurajați să evite tăierea de rutină a cozilor animalelor și să aplice soluții alternative pentru prevenirea stresului și a agresivității în ferme. Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că noile recomandări vor contribui la creșterea nivelului de bunăstare […] Articolul Reformă cozii de porc. Guvernul cere mai multă empatie în ferme apare prima dată în Bani.md.
12:30
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a explicat în ce constă reforma Căilor Ferate din Moldova. El a subliniat că procesul presupune o separare clară între infrastructura feroviară și activitatea de transport, fără a schimba proprietarul acestora. Potrivit lui Bolea, CFM Infrastructură va rămâne întreprindere de stat, întrucât infrastructura feroviară este considerată un element strategic. În paralel, […] Articolul CFM se rupe în două! Devine SA, dar tot statul va conduce trenul apare prima dată în Bani.md.
12:20
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) acuză autoritățile din domeniul transporturilor că tolerează de luni bune o activitate ilegală de transport de pasageri și avertizează că ar putea organiza proteste în fața Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Într-o adresare transmisă Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și ANTA, APOTA susține că activitatea unei […] Articolul „Curse ilegale de pasageri sub protecție?”: Transportatorii amenință cu proteste la ANTA apare prima dată în Bani.md.
12:00
Guvernul spală pe mâini primăriile. Statul nu ia nimic, impozitele pe case pot exploda de trei ori # Bani.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că statul nu va încasa niciun leu la bugetul de stat în urma procesului de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile ale populației. Potrivit oficialului, actualizarea valorilor cadastrale nu generează venituri pentru bugetul central, ci servește exclusiv drept bază de referință pentru impozitele stabilite de autoritățile locale. „Dacă prin […] Articolul Guvernul spală pe mâini primăriile. Statul nu ia nimic, impozitele pe case pot exploda de trei ori apare prima dată în Bani.md.
11:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că procedura de aprobare a noilor tarife la gaz se apropie de final, iar o eventuală reducere pentru consumatorii casnici ar putea fi decisă în perioada următoare de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Întrebat de ce a durat aproape două luni de la depunerea cererii de către […] Articolul Gaz la preț mai mic? Junghietu: reducerea ar putea fi de un leu, doi apare prima dată în Bani.md.
11:40
Depunerile masive de chiciură din ultimele ore au provocat avarii serioase la rețelele electrice din nordul țării. Întreprinderea de stat „Moldelectrica” anunță că mai multe linii electrice aeriene de înaltă tensiune, de 110 kV, au fost deconectate, iar unele linii de 35 kV au fost avariate. Potrivit specialiștilor, stratul gros de gheață depus pe conductoare […] Articolul Chiciura rupe liniile electrice: avarii în nordul țării apare prima dată în Bani.md.
11:30
Ludmila Catlabuga: Nu am renunțat la ideea obligațiunilor de stat pentru datoriile către fermieri # Bani.md
Autoritățile nu renunță la ideea de a converti datoriile față de fermieri în obligațiuni de stat, iar această opțiune rămâne valabilă. Declarația a fost făcută de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, în contextul întrebărilor privind achitarea restanțelor la subvenții. ”Cu siguranță, nu am lăsat subiectul privind hârtiile de valoare în contextul angajamentelor pe […] Articolul Ludmila Catlabuga: Nu am renunțat la ideea obligațiunilor de stat pentru datoriile către fermieri apare prima dată în Bani.md.
Acum 8 ore
10:00
Șapte funcționari vamali de la posturile Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție sistemică, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Acțiunile au fost desfășurate în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul. Potrivit anchetatorilor, angajații Serviciului Vamal sunt bănuiți că ar fi pretins și primit în mod repetat sume de […] Articolul Mită de până la 1 000 de euro pentru marfă trecută ilegal: șapte vameși, reținuți de CNA apare prima dată în Bani.md.
09:50
Munca „la negru” și salariile în plic: Fiscul a calculat suplimentar 94 de milioane de lei în 2025 # Bani.md
Nereguli legate de munca nedeclarată și achitarea salariilor „în plic” au fost constatate în 233 de cazuri, iar autoritățile au calculat suplimentar obligații de plată de 94,1 milioane de lei, potrivit datelor prezentate pentru anul 2025 de către Serviciul Fiscal de Stat. Pe parcursul anului trecut, inspectorii fiscali au efectuat vizite la 7.886 de agenți […] Articolul Munca „la negru” și salariile în plic: Fiscul a calculat suplimentar 94 de milioane de lei în 2025 apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
17:50
Un grup de 60 de economiști a transmis o scrisoare deschisă membrilor Parlamentului European, avertizând că slăbirea actualului proiect privind euro digital ar pune în pericol suveranitatea monetară a Uniunii Europene. Semnatarii susțin că, fără o monedă digitală publică solidă, Europa riscă să devină și mai dependentă de furnizorii americani de servicii de plăți, precum […] Articolul Economiști europeni: dependența de Visa și Mastercard pune în pericol suveranitatea UE apare prima dată în Bani.md.
17:20
Parisul spune nu alimentelor cu pesticide! Munteanu liniștește piața: Nu cred că ne afectează # Bani.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că decizia Franța de a interzice anumite produse alimentare care conțin reziduuri de pesticide neaprobate în Uniunea Europeană nu este de natură să afecteze direct Republica Moldova. Întrebat despre impactul măsurii, șeful Guvernului a precizat că subiectul a fost discutat inclusiv la nivel guvernamental, în cadrul întrevederilor de la Davos. […] Articolul Parisul spune nu alimentelor cu pesticide! Munteanu liniștește piața: Nu cred că ne afectează apare prima dată în Bani.md.
Ieri
16:50
Guvernul nu reacționează pe baza postărilor de pe rețelele sociale, ci în urma unei evaluări concrete a situației din teren. „Nu suntem un guvern de TikTok sau de Instagram. A trebuit să analizăm dacă se impune declararea unei zile libere, așa cum ni s-a cerut din unele surse, și am considerat că nu putem face […] Articolul Premierul Munteanu explică ghețușul: Nu e TikTok, dacă vă întoarceți deja s-a topit apare prima dată în Bani.md.
16:20
Impozitul pe imobil s-ar putea tripla, dacă primăriile nu ajustează coeficienții – șeful de la Cadastru # Bani.md
Directorul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, într-o declarație pentru BANI.MD, a avertizat că, în urma evaluării și reevaluării bunurilor imobile, suma impozitului pe imobil ar putea crește de până la trei ori, dacă autoritățile publice locale nu vor interveni asupra coeficienților de impozitare. Potrivit lui Ivan Danii, comparând valorile stabilite în perioada 2004–2011 […] Articolul Impozitul pe imobil s-ar putea tripla, dacă primăriile nu ajustează coeficienții – șeful de la Cadastru apare prima dată în Bani.md.
16:10
Rețelele electrice intră în modernizare majoră: Premier Energy și RED Nord vor investi peste 622 milioane de lei # Bani.md
Planurile de investiții pentru anul curent ale principalilor operatori din sectorul energiei electrice au fost aprobate de către Consiliul de Administrație a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul şedinţei din 27 ianuarie. Pentru modernizarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei electrice vor fi alocate sume importante. Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. […] Articolul Rețelele electrice intră în modernizare majoră: Premier Energy și RED Nord vor investi peste 622 milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
15:10
Doar 4 din 19 bunuri de stat, vândute la licitație cu peste 13,5 milioane lei. Cel mai scump – un imobil din Chișinău # Bani.md
Patru bunuri proprietate publică de stat au fost adjudecate în cadrul licitației „cu strigare” organizate de Agenția Proprietății Publice la 27 ianuarie 2026. Pentru această rundă au fost expuse 19 bunuri în sumă totală de circa 2995 milioane de lei. În urma licitației, statul a obținut 13,55 milioane de lei din vânzarea celor patru proprietăți. […] Articolul Doar 4 din 19 bunuri de stat, vândute la licitație cu peste 13,5 milioane lei. Cel mai scump – un imobil din Chișinău apare prima dată în Bani.md.
14:40
Impozit pe imobil mai mare fără cote mai mari! Trucul reevaluării care va scoate mai mulți bani din buzunare # Bani.md
Suma impozitului pe imobil este așteptată să crească, după ce autoritățile au finalizat evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile la nivel național. Nadejda Josanu, șefa direcției evaluare a bunurilor imobile din cadrul Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, a declarat pentru BANI.MD că valoarea de referință stabilită în urma reevaluării va fi utilizată la calcularea impozitului pe […] Articolul Impozit pe imobil mai mare fără cote mai mari! Trucul reevaluării care va scoate mai mulți bani din buzunare apare prima dată în Bani.md.
14:30
Piața auto europeană a continuat trendul ascendent în decembrie, marcând a șasea lună consecutivă de creștere a înmatriculărilor de autoturisme noi. Potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) au fost înmatriculate 1,17 milioane de autoturisme, cu 7,6% mai multe decât în decembrie […] Articolul Boom auto neașteptat: România și Bulgaria, vedetele pieței europene apare prima dată în Bani.md.
14:20
În timp ce Republica Moldova se confruntă cu un deficit al balanței comerciale care a depășit 30% din PIB, Statele Unite ale Americii au reușit în 2025 una dintre cele mai spectaculoase corecții comerciale din ultimele decenii. Analiza economistului Veaceslav Ioniță arată un contrast dur între direcția marilor economii și vulnerabilitățile tot mai profunde ale […] Articolul SUA își taie deficitul, iar Moldova îl umflă. 30% din PIB, o bombă economică apare prima dată în Bani.md.
12:00
Circa 2,8 miliarde de lei au fost acumulate, săptămâna trecută, la Bugetul public național, anunţă Serviciul Fiscal de Stat. De la începutul anului, încasările au ajuns la 4,7 miliarde de lei, cu aproximativ 1,3 miliarde de lei sau 38,8% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Un accent aparte a fost pus pe […] Articolul Încasări în creștere la buget: Fiscul a colectat 2,8 miliarde de lei în cinci zile apare prima dată în Bani.md.
12:00
Cutremur pe piața asigurărilor. BNM anunță ofensiva 2026–2027: RCA, solvabilitate și cibernetică # Bani.md
Banca Națională a Moldovei anunță că în 2026 și 2027 se va focaliza pe supravegherea pe guvernanță, solvabilitate, subscriere și riscurile IT ale companiilor de asigurare. Potrivit BNM, prioritățile sunt revizuite anual și se bazează pe analiza celor mai importante riscuri și vulnerabilități cu care se confruntă sectorul asigurărilor, atât la nivel agregat, cât și la […] Articolul Cutremur pe piața asigurărilor. BNM anunță ofensiva 2026–2027: RCA, solvabilitate și cibernetică apare prima dată în Bani.md.
12:00
Prețul benzinei standard COR 95 a atins pragul de 23 lei pentru un litru, potrivit noilor prețuri maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru data de 28 ianuarie. Față de ziua precedentă, benzina se scumpește cu 1 ban, iar motorina crește cu 7 bani, ajungând la 19,76 lei/litru. Comparativ cu […] Articolul Carburanții se scumpesc din nou: benzina ajunge la 23 de lei pe litru apare prima dată în Bani.md.
11:20
Banca Națională a Moldovei intră într-o nouă etapă de supraveghere bancară. În perioada 2026–2027, autoritatea de reglementare va intensifica controalele și inspecțiile la bănci și se va concentra pe identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor-cheie, cu scopul de a menține stabilitatea și sustenabilitatea sistemului bancar, potrivit priorităților aprobate de regulator. Potrivit BNM, prioritățile sunt stabilite în […] Articolul BNM strânge șurubul. Băncilor li se pregătesc controale dure în 2026–2027 apare prima dată în Bani.md.
11:00
Prăbușirea prețului petrolului rusesc, care se vinde cu un discount de aproape 50% față de cotațiile internaționale, a determinat cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia să ceară sprijin guvernului. Aflată sub sancțiuni americane, compania Lukoil a solicitat Ministerului Energiei modificarea modului de impozitare, astfel încât să poată beneficia de plăți din bugetul federal. […] Articolul Prăbușirea prețului petrolului rusesc forțează Lukoil să ceară ajutor statului apare prima dată în Bani.md.
10:50
Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. a fost sancționată de Banca Națională a Moldovei cu o amendă în sumă de 3,1 milioane de lei, în urma unui control care a scos la iveală mai multe încălcări ce țin de gestiunea riscurilor și de administrarea activității bancare. Potrivit deciziei autorității de supraveghere, principalele deficiențe identificate vizează domeniul tehnologiilor […] Articolul Riscuri pe servere, riscuri la credite! Energbank, amendată cu peste 3 milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
10:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat, în ședința de astăzi, costurile de bază aferente activității de furnizare a gazelor naturale în regim de obligație de serviciu public pentru S.A. „Energocom”, însă într-o variantă redusă față de solicitarea companiei. Potrivit deciziei ANRE, Energocom a cerut aprobarea unor costuri totale în valoare de 114,25 milioane […] Articolul Șoc la Energocom! ANRE a respins peste o treime din cheltuielile pentru 2026 apare prima dată în Bani.md.
10:00
Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în anul 2025 una dintre cele mai puternice scăderi din ultimul deceniu, arată analiza economistul Veaceslav Ioniță. Numărul total al tranzacțiilor cu apartamente la nivel național a coborât la aproximativ 14 mii, de aproape trei ori mai puțin decât vârful din 2019–2021, când se depășea pragul de 40–50 […] Articolul Record periculos! Șase din zece apartamente, cumpărate cu credit apare prima dată în Bani.md.
10:00
Trei dintre șase proiecte inovatoare vor fi testate în Sandbox-ul energetic din Republica Moldova, după finalizarea celei de-a doua runde de evaluare a dosarelor depuse în cadrul mecanismului dedicat soluțiilor inovatoare din domeniul energiei. Inițiativele au fost selectate de Comisia pentru spații de testare inovativă, în urma unei analize a proiectelor cu potențial ridicat de […] Articolul Experiment național în energie: trei proiecte primesc undă verde pentru testare apare prima dată în Bani.md.
09:40
Protocoalele de criză, activate la nivel național: polei pe drumuri și pene de curent din cauza vremii severe # Bani.md
Autoritățile au instituit măsuri speciale la nivel național, în urma ședinței operative convocate în dimineața zilei de 27 ianuarie de Centrul Național de Management al Crizelor, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. La reuniune a participat și prim-ministrul, alături de conducerea instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de urgență. Instituțiile din domeniul infrastructurii, afacerilor interne și energiei […] Articolul Protocoalele de criză, activate la nivel național: polei pe drumuri și pene de curent din cauza vremii severe apare prima dată în Bani.md.
09:10
Circulația autovehiculelor de mare tonaj prin toate punctele de trecere a frontierei de stat a fost suspendată temporar, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Autoritățile anunță că ghețușul format pe mai multe sectoare de drum creează un risc major pentru siguranța rutieră, […] Articolul TIR-urile, trase pe dreapta: circulația suspendată la frontieră din cauza ghețușului apare prima dată în Bani.md.
26 ianuarie 2026
18:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) dă asigurări că nu există riscuri iminente de aprovizionare cu carburanți pe piața din Republica Moldova, în pofida informațiilor apărute recent în presă. Potrivit ANRE, instituția monitorizează în permanență nivelul stocurilor și fluxurile de import ale produselor petroliere, menținând un dialog constant cu titularii de licențe din domeniu. […] Articolul Se anunță criză de carburanți? ANRE reacționează după zvonurile care sperie șoferii apare prima dată în Bani.md.
17:50
Bulgaria mizează pe 14 milioane de turiști în acest an. Prețurile la cazare și restaurante vor crește # Bani.md
Bulgaria ar putea înregistra aproximativ 14 milioane de vizitatori în acest an, potrivit estimărilor făcute de Rumen Draganov, director în cadrul Institutului pentru Analize și Evaluări în Turism (IAAT). Specialistul susține că sectorul turismului își menține o evoluție pozitivă, în pofida temerilor legate de scumpiri. Potrivit lui Draganov, în următoarele luni sunt așteptate creșteri moderate […] Articolul Bulgaria mizează pe 14 milioane de turiști în acest an. Prețurile la cazare și restaurante vor crește apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Bătălie pentru autostrada care va trece peste Prut: opt companii de construcții vor lotul Iași–Ungheni # Bani.md
Opt oferte au fost depuse pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii „Unirii” Târgu Neamț – Iași – Ungheni, contract care prevede și realizarea a aproximativ 5 kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. La procedură participă companii din România, Bulgaria, Grecia, Italia, Spania, Turcia și Ucraina. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) din România gestionează […] Articolul Bătălie pentru autostrada care va trece peste Prut: opt companii de construcții vor lotul Iași–Ungheni apare prima dată în Bani.md.
16:00
Indicele privind Situația Presei în 2025: Avem cadru juridic mai bun, dar mai puțină securitate a jurnaliștilor # Bani.md
Mass-media din Republica Moldova se confruntă în continuare cu probleme grave. Deși în 2025, comparativ cu anii precedenți, valoarea indicatorilor a înregistrat o creștere minoră, problemele sistemice majore în activitatea presei nu au remediate, conform Indicelui privind Situația Presei în Moldova (ISPM) pentru 2025, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Documentul este elaborat pentru al […] Articolul Indicele privind Situația Presei în 2025: Avem cadru juridic mai bun, dar mai puțină securitate a jurnaliștilor apare prima dată în Bani.md.
15:30
Ungurii de la MOL vor cumpăra 56% din compania petrolieră sârbă NIS pentru o sumă de până la 1 miliard de euro # Bani.md
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat luni că grupul ungar MOL va plăti între 900 de milioane de euro și un miliard de euro pentru achiziționarea unei participații de 56% în compania petrolieră sârbă NIS, potrivit Agerpres. Într-un interviu acordat Blic TV, Vučić a respins cifrele apărute în presă potrivit cărora tranzacția ar fi evaluată […] Articolul Ungurii de la MOL vor cumpăra 56% din compania petrolieră sârbă NIS pentru o sumă de până la 1 miliard de euro apare prima dată în Bani.md.
15:10
S.A. „Energocom” urmează să depună solicitarea de ajustare a tarifului la gazele naturale imediat după aprobarea costurilor de bază de către ANRE. Potrivit informațiilor comunicate de membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari regulatorul urmează să aprobe aceste costuri mâine, iar conducerea Energocom a dat asigurări că cererea de modificare a tarifului va fi depusă chiar a […] Articolul Reducerea tarifului la gaz, la un pas! Când depune Energocom cererea apare prima dată în Bani.md.
14:40
Slusari, după stoparea importurilor de carne din Ucraina: Risc de scumpiri fără strategie de autosuficiență alimentară # Bani.md
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, afirmă că sistarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina arată cât de vulnerabilă este Republica Moldova în domeniul securității alimentare și că autoritățile trebuie să elaboreze urgent o strategie de autosuficiență. „E nevoie de Strategia privind autosuficiență alimentară ca parte componentă a securității alimentare”, susține […] Articolul Slusari, după stoparea importurilor de carne din Ucraina: Risc de scumpiri fără strategie de autosuficiență alimentară apare prima dată în Bani.md.
14:40
Activitatea economică din Republica Moldova este estimată să rămână relativ stabilă în trimestrul I 2026, însă cu presiuni moderate pe prețuri, arată datele Biroul Național de Statistică, publicate în baza rezultatelor Anchetei de conjunctură realizate în rândul managerilor. Potrivit estimărilor, situația economică, veniturile din vânzări și numărul de salariați vor înregistra, per ansamblu, o relativă […] Articolul Peste jumătate dintre firmele din Moldova, blocate de lipsa cererii apare prima dată în Bani.md.
13:40
Statele membre ale UE au acordat luni aprobarea finală unei legi care interzice importurile de gaze rusești până cel târziu la sfârșitul anului 2027, transformând în obligație juridică angajamentul blocului comunitar de a rupe legăturile cu fostul său principal furnizor, la aproape patru ani de la invazia pe scară largă a Ucraina de către Rusia, […] Articolul UE interzice gazul rusesc până în 2027, dar unele state încă plătesc Moscovei apare prima dată în Bani.md.
13:30
Regulamentul privind tichetele de masă (Hotărârea Guvernului nr. 227/2018) a fost modificat recent, în vederea ajustării și eficientizării mecanismului de acordare a acestui beneficiu, precum și a alinierii sale la realitățile economice actuale. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a susținut și a contribuit la promovarea acestor modificări, care extind accesul salariaților la […] Articolul Sistemul tichetelor de masă – extins apare prima dată în Bani.md.
13:20
Creanțele cu termen expirat rezultate din avansurile efectuate regulamentar au constituit 5,6 milioane de lei la data de 31 decembrie 2025, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Din această sumă, 0,6 milioane de lei revin bugetului de stat, iar 5,0 milioane de lei, bugetelor locale. Datele arată că, în cazul bugetului de stat, întreaga sumă […] Articolul Bani publici „uitați”! 5,6 milioane de lei, încă neîncasate apare prima dată în Bani.md.
12:10
Piața franceză se închide pentru produsele cu pesticide neaprobate. Ce trebuie să știe exportatorii moldoveni # Bani.md
Începând cu 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara Uniunii Europene, dacă în acestea sunt detectabile reziduuri ale unor substanțe active neaprobate în UE, precizează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Măsura de urgență se aplică atât produselor proaspete, cât și celor procesate, […] Articolul Piața franceză se închide pentru produsele cu pesticide neaprobate. Ce trebuie să știe exportatorii moldoveni apare prima dată în Bani.md.
11:50
Puiul din Ucraina, scos din joc! Ministerul Agriculturii: Moldova nu riscă vreun șoc pe piața alimentară # Bani.md
Consumul anual de carne de pasăre în Republica Moldova este estimat la aproximativ 91 de mii de tone, din care circa 64 de mii de tone sunt asigurate din producția internă. Diferența este acoperită prin importuri, iar în ultimii ani aproximativ 76% din volumul importat a provenit din Ucraina, potrivit Ministerului Agriculturii. Autoritățile susțin că […] Articolul Puiul din Ucraina, scos din joc! Ministerul Agriculturii: Moldova nu riscă vreun șoc pe piața alimentară apare prima dată în Bani.md.
11:40
Peste 25 de mii de consumatori din Republica Moldova au fost afectați de deconectări neprogramate de energie electrică, în perioada 25–26 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice dificile, caracterizate prin polei și ghețuș. Potrivit Ministerului Energiei, cel mai mare număr de întreruperi a fost raportat în nordul țării. Operatorul de distribuție SA RED-Nord a anunțat deconectări […] Articolul Peste 25 000 de consumatori au fost afectați de avarii electrice din cauza poleiului apare prima dată în Bani.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.