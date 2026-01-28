Guvernul spală pe mâini primăriile. Statul nu ia nimic, impozitele pe case pot exploda de trei ori

16:50

Guvernul nu reacționează pe baza postărilor de pe rețelele sociale, ci în urma unei evaluări concrete a situației din teren. „Nu suntem un guvern de TikTok sau de Instagram. A trebuit să analizăm dacă se impune declararea unei zile libere, așa cum ni s-a cerut din unele surse, și am considerat că nu putem face […] Articolul Premierul Munteanu explică ghețușul: Nu e TikTok, dacă vă întoarceți deja s-a topit apare prima dată în Bani.md.