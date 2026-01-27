Protocoalele de criză, activate la nivel național: polei pe drumuri și pene de curent din cauza vremii severe

12:00

Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți în acest weekend. Potrivit noilor prețuri maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 24–26 ianuarie, benzina COR 95 va costa 22,94 lei pentru un litru, iar motorina 19,62 lei/litru. Creșterile sunt vizibile chiar și de la o zi la alta. Față de […]