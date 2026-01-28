Subvenții pe datorie. Guvernul mută problema în bugetele viitoare

10:00

India pregătește cea mai amplă deschidere de până acum a pieței sale auto pentru producătorii europeni, urmând să reducă drastic taxele vamale la automobilele importate din Uniunea Europeană, potrivit unor surse citate de Reuters. Conform informațiilor, India intenționează să scadă tarifele la mașini de la niveluri de până la 110% la 40%, în cadrul unui […]