Parisul spune nu alimentelor cu pesticide! Munteanu liniștește piața: Nu cred că ne afectează
Bani.md, 27 ianuarie 2026 17:20
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că decizia Franța de a interzice anumite produse alimentare care conțin reziduuri de pesticide neaprobate în Uniunea Europeană nu este de natură să afecteze direct Republica Moldova. Întrebat despre impactul măsurii, șeful Guvernului a precizat că subiectul a fost discutat inclusiv la nivel guvernamental, în cadrul întrevederilor de la Davos. […] Articolul Parisul spune nu alimentelor cu pesticide! Munteanu liniștește piața: Nu cred că ne afectează apare prima dată în Bani.md.
• • •
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
16:50
Guvernul nu reacționează pe baza postărilor de pe rețelele sociale, ci în urma unei evaluări concrete a situației din teren. „Nu suntem un guvern de TikTok sau de Instagram. A trebuit să analizăm dacă se impune declararea unei zile libere, așa cum ni s-a cerut din unele surse, și am considerat că nu putem face […] Articolul Premierul Munteanu explică ghețușul: Nu e TikTok, dacă vă întoarceți deja s-a topit apare prima dată în Bani.md.
Acum 2 ore
16:20
Impozitul pe imobil s-ar putea tripla, dacă primăriile nu ajustează coeficienții – șeful de la Cadastru # Bani.md
Directorul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, într-o declarație pentru BANI.MD, a avertizat că, în urma evaluării și reevaluării bunurilor imobile, suma impozitului pe imobil ar putea crește de până la trei ori, dacă autoritățile publice locale nu vor interveni asupra coeficienților de impozitare. Potrivit lui Ivan Danii, comparând valorile stabilite în perioada 2004–2011 […] Articolul Impozitul pe imobil s-ar putea tripla, dacă primăriile nu ajustează coeficienții – șeful de la Cadastru apare prima dată în Bani.md.
16:10
Rețelele electrice intră în modernizare majoră: Premier Energy și RED Nord vor investi peste 622 milioane de lei # Bani.md
Planurile de investiții pentru anul curent ale principalilor operatori din sectorul energiei electrice au fost aprobate de către Consiliul de Administrație a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul şedinţei din 27 ianuarie. Pentru modernizarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei electrice vor fi alocate sume importante. Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. […] Articolul Rețelele electrice intră în modernizare majoră: Premier Energy și RED Nord vor investi peste 622 milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
15:10
Doar 4 din 19 bunuri de stat, vândute la licitație cu peste 13,5 milioane lei. Cel mai scump – un imobil din Chișinău # Bani.md
Patru bunuri proprietate publică de stat au fost adjudecate în cadrul licitației „cu strigare” organizate de Agenția Proprietății Publice la 27 ianuarie 2026. Pentru această rundă au fost expuse 19 bunuri în sumă totală de circa 2995 milioane de lei. În urma licitației, statul a obținut 13,55 milioane de lei din vânzarea celor patru proprietăți. […] Articolul Doar 4 din 19 bunuri de stat, vândute la licitație cu peste 13,5 milioane lei. Cel mai scump – un imobil din Chișinău apare prima dată în Bani.md.
14:40
Impozit pe imobil mai mare fără cote mai mari! Trucul reevaluării care va scoate mai mulți bani din buzunare # Bani.md
Suma impozitului pe imobil este așteptată să crească, după ce autoritățile au finalizat evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile la nivel național. Nadejda Josanu, șefa direcției evaluare a bunurilor imobile din cadrul Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, a declarat pentru BANI.MD că valoarea de referință stabilită în urma reevaluării va fi utilizată la calcularea impozitului pe […] Articolul Impozit pe imobil mai mare fără cote mai mari! Trucul reevaluării care va scoate mai mulți bani din buzunare apare prima dată în Bani.md.
14:30
Piața auto europeană a continuat trendul ascendent în decembrie, marcând a șasea lună consecutivă de creștere a înmatriculărilor de autoturisme noi. Potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) au fost înmatriculate 1,17 milioane de autoturisme, cu 7,6% mai multe decât în decembrie […] Articolul Boom auto neașteptat: România și Bulgaria, vedetele pieței europene apare prima dată în Bani.md.
14:20
În timp ce Republica Moldova se confruntă cu un deficit al balanței comerciale care a depășit 30% din PIB, Statele Unite ale Americii au reușit în 2025 una dintre cele mai spectaculoase corecții comerciale din ultimele decenii. Analiza economistului Veaceslav Ioniță arată un contrast dur între direcția marilor economii și vulnerabilitățile tot mai profunde ale […] Articolul SUA își taie deficitul, iar Moldova îl umflă. 30% din PIB, o bombă economică apare prima dată în Bani.md.
Acum 6 ore
12:00
Circa 2,8 miliarde de lei au fost acumulate, săptămâna trecută, la Bugetul public național, anunţă Serviciul Fiscal de Stat. De la începutul anului, încasările au ajuns la 4,7 miliarde de lei, cu aproximativ 1,3 miliarde de lei sau 38,8% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Un accent aparte a fost pus pe […] Articolul Încasări în creștere la buget: Fiscul a colectat 2,8 miliarde de lei în cinci zile apare prima dată în Bani.md.
12:00
Cutremur pe piața asigurărilor. BNM anunță ofensiva 2026–2027: RCA, solvabilitate și cibernetică # Bani.md
Banca Națională a Moldovei anunță că în 2026 și 2027 se va focaliza pe supravegherea pe guvernanță, solvabilitate, subscriere și riscurile IT ale companiilor de asigurare. Potrivit BNM, prioritățile sunt revizuite anual și se bazează pe analiza celor mai importante riscuri și vulnerabilități cu care se confruntă sectorul asigurărilor, atât la nivel agregat, cât și la […] Articolul Cutremur pe piața asigurărilor. BNM anunță ofensiva 2026–2027: RCA, solvabilitate și cibernetică apare prima dată în Bani.md.
12:00
Prețul benzinei standard COR 95 a atins pragul de 23 lei pentru un litru, potrivit noilor prețuri maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru data de 28 ianuarie. Față de ziua precedentă, benzina se scumpește cu 1 ban, iar motorina crește cu 7 bani, ajungând la 19,76 lei/litru. Comparativ cu […] Articolul Carburanții se scumpesc din nou: benzina ajunge la 23 de lei pe litru apare prima dată în Bani.md.
Acum 8 ore
11:20
Banca Națională a Moldovei intră într-o nouă etapă de supraveghere bancară. În perioada 2026–2027, autoritatea de reglementare va intensifica controalele și inspecțiile la bănci și se va concentra pe identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor-cheie, cu scopul de a menține stabilitatea și sustenabilitatea sistemului bancar, potrivit priorităților aprobate de regulator. Potrivit BNM, prioritățile sunt stabilite în […] Articolul BNM strânge șurubul. Băncilor li se pregătesc controale dure în 2026–2027 apare prima dată în Bani.md.
11:00
Prăbușirea prețului petrolului rusesc, care se vinde cu un discount de aproape 50% față de cotațiile internaționale, a determinat cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia să ceară sprijin guvernului. Aflată sub sancțiuni americane, compania Lukoil a solicitat Ministerului Energiei modificarea modului de impozitare, astfel încât să poată beneficia de plăți din bugetul federal. […] Articolul Prăbușirea prețului petrolului rusesc forțează Lukoil să ceară ajutor statului apare prima dată în Bani.md.
10:50
Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. a fost sancționată de Banca Națională a Moldovei cu o amendă în sumă de 3,1 milioane de lei, în urma unui control care a scos la iveală mai multe încălcări ce țin de gestiunea riscurilor și de administrarea activității bancare. Potrivit deciziei autorității de supraveghere, principalele deficiențe identificate vizează domeniul tehnologiilor […] Articolul Riscuri pe servere, riscuri la credite! Energbank, amendată cu peste 3 milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
10:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat, în ședința de astăzi, costurile de bază aferente activității de furnizare a gazelor naturale în regim de obligație de serviciu public pentru S.A. „Energocom”, însă într-o variantă redusă față de solicitarea companiei. Potrivit deciziei ANRE, Energocom a cerut aprobarea unor costuri totale în valoare de 114,25 milioane […] Articolul Șoc la Energocom! ANRE a respins peste o treime din cheltuielile pentru 2026 apare prima dată în Bani.md.
10:00
Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în anul 2025 una dintre cele mai puternice scăderi din ultimul deceniu, arată analiza economistul Veaceslav Ioniță. Numărul total al tranzacțiilor cu apartamente la nivel național a coborât la aproximativ 14 mii, de aproape trei ori mai puțin decât vârful din 2019–2021, când se depășea pragul de 40–50 […] Articolul Record periculos! Șase din zece apartamente, cumpărate cu credit apare prima dată în Bani.md.
10:00
Trei dintre șase proiecte inovatoare vor fi testate în Sandbox-ul energetic din Republica Moldova, după finalizarea celei de-a doua runde de evaluare a dosarelor depuse în cadrul mecanismului dedicat soluțiilor inovatoare din domeniul energiei. Inițiativele au fost selectate de Comisia pentru spații de testare inovativă, în urma unei analize a proiectelor cu potențial ridicat de […] Articolul Experiment național în energie: trei proiecte primesc undă verde pentru testare apare prima dată în Bani.md.
09:40
Protocoalele de criză, activate la nivel național: polei pe drumuri și pene de curent din cauza vremii severe # Bani.md
Autoritățile au instituit măsuri speciale la nivel național, în urma ședinței operative convocate în dimineața zilei de 27 ianuarie de Centrul Național de Management al Crizelor, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. La reuniune a participat și prim-ministrul, alături de conducerea instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de urgență. Instituțiile din domeniul infrastructurii, afacerilor interne și energiei […] Articolul Protocoalele de criză, activate la nivel național: polei pe drumuri și pene de curent din cauza vremii severe apare prima dată în Bani.md.
Acum 12 ore
09:10
Circulația autovehiculelor de mare tonaj prin toate punctele de trecere a frontierei de stat a fost suspendată temporar, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Autoritățile anunță că ghețușul format pe mai multe sectoare de drum creează un risc major pentru siguranța rutieră, […] Articolul TIR-urile, trase pe dreapta: circulația suspendată la frontieră din cauza ghețușului apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
18:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) dă asigurări că nu există riscuri iminente de aprovizionare cu carburanți pe piața din Republica Moldova, în pofida informațiilor apărute recent în presă. Potrivit ANRE, instituția monitorizează în permanență nivelul stocurilor și fluxurile de import ale produselor petroliere, menținând un dialog constant cu titularii de licențe din domeniu. […] Articolul Se anunță criză de carburanți? ANRE reacționează după zvonurile care sperie șoferii apare prima dată în Bani.md.
17:50
Bulgaria mizează pe 14 milioane de turiști în acest an. Prețurile la cazare și restaurante vor crește # Bani.md
Bulgaria ar putea înregistra aproximativ 14 milioane de vizitatori în acest an, potrivit estimărilor făcute de Rumen Draganov, director în cadrul Institutului pentru Analize și Evaluări în Turism (IAAT). Specialistul susține că sectorul turismului își menține o evoluție pozitivă, în pofida temerilor legate de scumpiri. Potrivit lui Draganov, în următoarele luni sunt așteptate creșteri moderate […] Articolul Bulgaria mizează pe 14 milioane de turiști în acest an. Prețurile la cazare și restaurante vor crește apare prima dată în Bani.md.
Ieri
17:00
Bătălie pentru autostrada care va trece peste Prut: opt companii de construcții vor lotul Iași–Ungheni # Bani.md
Opt oferte au fost depuse pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii „Unirii” Târgu Neamț – Iași – Ungheni, contract care prevede și realizarea a aproximativ 5 kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. La procedură participă companii din România, Bulgaria, Grecia, Italia, Spania, Turcia și Ucraina. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) din România gestionează […] Articolul Bătălie pentru autostrada care va trece peste Prut: opt companii de construcții vor lotul Iași–Ungheni apare prima dată în Bani.md.
16:00
Indicele privind Situația Presei în 2025: Avem cadru juridic mai bun, dar mai puțină securitate a jurnaliștilor # Bani.md
Mass-media din Republica Moldova se confruntă în continuare cu probleme grave. Deși în 2025, comparativ cu anii precedenți, valoarea indicatorilor a înregistrat o creștere minoră, problemele sistemice majore în activitatea presei nu au remediate, conform Indicelui privind Situația Presei în Moldova (ISPM) pentru 2025, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Documentul este elaborat pentru al […] Articolul Indicele privind Situația Presei în 2025: Avem cadru juridic mai bun, dar mai puțină securitate a jurnaliștilor apare prima dată în Bani.md.
15:30
Ungurii de la MOL vor cumpăra 56% din compania petrolieră sârbă NIS pentru o sumă de până la 1 miliard de euro # Bani.md
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat luni că grupul ungar MOL va plăti între 900 de milioane de euro și un miliard de euro pentru achiziționarea unei participații de 56% în compania petrolieră sârbă NIS, potrivit Agerpres. Într-un interviu acordat Blic TV, Vučić a respins cifrele apărute în presă potrivit cărora tranzacția ar fi evaluată […] Articolul Ungurii de la MOL vor cumpăra 56% din compania petrolieră sârbă NIS pentru o sumă de până la 1 miliard de euro apare prima dată în Bani.md.
15:10
S.A. „Energocom” urmează să depună solicitarea de ajustare a tarifului la gazele naturale imediat după aprobarea costurilor de bază de către ANRE. Potrivit informațiilor comunicate de membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari regulatorul urmează să aprobe aceste costuri mâine, iar conducerea Energocom a dat asigurări că cererea de modificare a tarifului va fi depusă chiar a […] Articolul Reducerea tarifului la gaz, la un pas! Când depune Energocom cererea apare prima dată în Bani.md.
14:40
Slusari, după stoparea importurilor de carne din Ucraina: Risc de scumpiri fără strategie de autosuficiență alimentară # Bani.md
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, afirmă că sistarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina arată cât de vulnerabilă este Republica Moldova în domeniul securității alimentare și că autoritățile trebuie să elaboreze urgent o strategie de autosuficiență. „E nevoie de Strategia privind autosuficiență alimentară ca parte componentă a securității alimentare”, susține […] Articolul Slusari, după stoparea importurilor de carne din Ucraina: Risc de scumpiri fără strategie de autosuficiență alimentară apare prima dată în Bani.md.
14:40
Activitatea economică din Republica Moldova este estimată să rămână relativ stabilă în trimestrul I 2026, însă cu presiuni moderate pe prețuri, arată datele Biroul Național de Statistică, publicate în baza rezultatelor Anchetei de conjunctură realizate în rândul managerilor. Potrivit estimărilor, situația economică, veniturile din vânzări și numărul de salariați vor înregistra, per ansamblu, o relativă […] Articolul Peste jumătate dintre firmele din Moldova, blocate de lipsa cererii apare prima dată în Bani.md.
13:40
Statele membre ale UE au acordat luni aprobarea finală unei legi care interzice importurile de gaze rusești până cel târziu la sfârșitul anului 2027, transformând în obligație juridică angajamentul blocului comunitar de a rupe legăturile cu fostul său principal furnizor, la aproape patru ani de la invazia pe scară largă a Ucraina de către Rusia, […] Articolul UE interzice gazul rusesc până în 2027, dar unele state încă plătesc Moscovei apare prima dată în Bani.md.
13:30
Regulamentul privind tichetele de masă (Hotărârea Guvernului nr. 227/2018) a fost modificat recent, în vederea ajustării și eficientizării mecanismului de acordare a acestui beneficiu, precum și a alinierii sale la realitățile economice actuale. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a susținut și a contribuit la promovarea acestor modificări, care extind accesul salariaților la […] Articolul Sistemul tichetelor de masă – extins apare prima dată în Bani.md.
13:20
Creanțele cu termen expirat rezultate din avansurile efectuate regulamentar au constituit 5,6 milioane de lei la data de 31 decembrie 2025, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Din această sumă, 0,6 milioane de lei revin bugetului de stat, iar 5,0 milioane de lei, bugetelor locale. Datele arată că, în cazul bugetului de stat, întreaga sumă […] Articolul Bani publici „uitați”! 5,6 milioane de lei, încă neîncasate apare prima dată în Bani.md.
12:10
Piața franceză se închide pentru produsele cu pesticide neaprobate. Ce trebuie să știe exportatorii moldoveni # Bani.md
Începând cu 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara Uniunii Europene, dacă în acestea sunt detectabile reziduuri ale unor substanțe active neaprobate în UE, precizează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Măsura de urgență se aplică atât produselor proaspete, cât și celor procesate, […] Articolul Piața franceză se închide pentru produsele cu pesticide neaprobate. Ce trebuie să știe exportatorii moldoveni apare prima dată în Bani.md.
11:50
Puiul din Ucraina, scos din joc! Ministerul Agriculturii: Moldova nu riscă vreun șoc pe piața alimentară # Bani.md
Consumul anual de carne de pasăre în Republica Moldova este estimat la aproximativ 91 de mii de tone, din care circa 64 de mii de tone sunt asigurate din producția internă. Diferența este acoperită prin importuri, iar în ultimii ani aproximativ 76% din volumul importat a provenit din Ucraina, potrivit Ministerului Agriculturii. Autoritățile susțin că […] Articolul Puiul din Ucraina, scos din joc! Ministerul Agriculturii: Moldova nu riscă vreun șoc pe piața alimentară apare prima dată în Bani.md.
11:40
Peste 25 de mii de consumatori din Republica Moldova au fost afectați de deconectări neprogramate de energie electrică, în perioada 25–26 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice dificile, caracterizate prin polei și ghețuș. Potrivit Ministerului Energiei, cel mai mare număr de întreruperi a fost raportat în nordul țării. Operatorul de distribuție SA RED-Nord a anunțat deconectări […] Articolul Peste 25 000 de consumatori au fost afectați de avarii electrice din cauza poleiului apare prima dată în Bani.md.
11:10
În contextul interesului tot mai accentuat pentru investițiile imobiliare din Zona de Nord a Bucureștiului, Proimobil organizează tururi imobiliare dedicate oportunităților cu randament ridicat și potențial de creștere pe termen lung. Inițiativa vine în contextul interesului investițional consolidat în urma evenimentului „Zilele Bucureștiului” și se adresează atât investitorilor locali, cât și celor internaționali care analizează […] Articolul FOTO Proimobil organizează tururi imobiliare în București dedicate investitorilor apare prima dată în Bani.md.
10:00
Prețul aurului urcă la 5 000 de dolari uncia pe fondul instabilității globale. Specialiștii anticipează noi recorduri # Bani.md
Prețul aurului a depășit luni, pentru prima dată în istorie, pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul tensiunilor politice internaționale tot mai accentuate și al cererii crescute pentru active considerate sigure, relatează Reuters. La primele ore ale dimineții, cotația spot a urcat cu 1,5%, ajungând la 5.058,09 dolari uncia, după ce anterior fusese […] Articolul Prețul aurului urcă la 5 000 de dolari uncia pe fondul instabilității globale. Specialiștii anticipează noi recorduri apare prima dată în Bani.md.
10:00
India sparge zidul protecționismului. Taie taxele de la 110% la 40% pentru mașinile europene # Bani.md
India pregătește cea mai amplă deschidere de până acum a pieței sale auto pentru producătorii europeni, urmând să reducă drastic taxele vamale la automobilele importate din Uniunea Europeană, potrivit unor surse citate de Reuters. Conform informațiilor, India intenționează să scadă tarifele la mașini de la niveluri de până la 110% la 40%, în cadrul unui […] Articolul India sparge zidul protecționismului. Taie taxele de la 110% la 40% pentru mașinile europene apare prima dată în Bani.md.
09:40
Agricultura Moldovei, între China de 8 mii lei și Germania de 1,8 milioane. Cine câștigă din importuri de utilaje agro? # Bani.md
Republica Moldova își accelerează modernizarea tehnică în agricultură prin importuri consistente de utilaje pentru prelucrarea solului. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, în perioada 2023–2025 au fost realizate 451 de operațiuni de import de grape cu disc de diverse tipuri și configurații, totalizând 1.832 de unități, în valoare de 226,9 milioane de lei. Prețul mediu al […] Articolul Agricultura Moldovei, între China de 8 mii lei și Germania de 1,8 milioane. Cine câștigă din importuri de utilaje agro? apare prima dată în Bani.md.
09:30
Importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre provenite din Ucraina a fost suspendat temporar, după ce autoritățile au invocat riscuri legate de siguranța alimentară și utilizarea unor substanțe interzise. Măsura a fost luată „în baza principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova și al asigurării plasării pe […] Articolul Importurile de carne de pasăre din Ucraina, interzise temporar pe piața din Moldova apare prima dată în Bani.md.
09:00
Încasările din impozitul pe chirii au crescut cu peste 27% în 2025. Chișinăul domină clasamentul # Bani.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,2% în perioada ianuarie–decembrie 2025 și au ajuns la 95,3 milioane de lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024. Creșterea este pusă pe seama acțiunilor de conformare voluntară și a campaniilor de informare desfășurate de autorități, […] Articolul Încasările din impozitul pe chirii au crescut cu peste 27% în 2025. Chișinăul domină clasamentul apare prima dată în Bani.md.
08:50
Costul vieții în Chișinău a continuat să crească în 2025 și la începutul anului 2026, potrivit datelor platformei Numbeo. Indicele costului vieții (HHI) a crescut cu aproximativ 7% în doar șase luni și cu 14% pe parcursul întregului an. La începutul anului 2026, indicele HHI al Chișinăului a ajuns la 36,5, față de 34,1 la […] Articolul Trai tot mai greu în Chișinău. Scumpirile au fost de 14% într-un singur an apare prima dată în Bani.md.
08:50
Republica Moldova, conectată la agenda UE în turism. Conferință online organizată de Ziua Europeană a Turismului # Bani.md
Republica Moldova își aliniază prioritățile din turism la agenda europeană. Astăzi, 26 ianuarie, Platforma Națională pentru Turism organizează o conferință internațională online dedicată Zilei Europene a Turismului, desfășurată la Bruxelles. Evenimentul, intitulat „Ziua Europeană a Turismului 2026: prioritățile și acțiunile turismului din Republica Moldova pentru Uniunea Europeană”, va avea loc între orele 11:00–12:30 (EET) și […] Articolul Republica Moldova, conectată la agenda UE în turism. Conferință online organizată de Ziua Europeană a Turismului apare prima dată în Bani.md.
08:10
Diferența dintre traficul aerian al Iașului și cel al Chișinăului se adâncește vizibil. Zborurile de la Aeroportul Internațional Iași spre Pescara (Italia) și Copenhaga (Danemarca) dispar din orarul de vară al companiei aeriene Wizz Air care le opera. Decizia vine după ce același operator renunțase anterior la rutele Catania și Bari (Italia), Malmö (Suedia) și […] Articolul Iașiul intră în picaj, Chișinăul decolează! Zboruri tăiate peste Prut apare prima dată în Bani.md.
07:40
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova anunță desfășurarea celei mai așteptate expoziții naționale — „Fabricat în Moldova”, care va avea loc în perioada 11–15 februarie, la CIE Moldexpo. Evenimentul reunește producători din întreaga țară și oferă publicului ocazia de a descoperi produse moldovenești autentice, realizate local, alături de oameni pasionați și povești care […] Articolul Expoziția națională „Fabricat în Moldova” revine la Moldexpo, în perioada 11–15 februarie apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Compania Meta Platforms este acuzată că poate vizualiza corespondența utilizatorilor din WhatsApp, în pofida promisiunilor privind criptarea „end-to-end”. Afirmațiile se regăsesc într-un proces intentat în Statele Unite de un grup internațional de reclamanți, care susțin că Meta ar fi indus în eroare utilizatorii cu privire la confidențialitatea și securitatea serviciului, relatează Bloomberg. Potrivit acțiunii depuse […] Articolul WhatsApp nu e chiar privat? Meta, acuzată că poate citi mesajele utilizatorilor apare prima dată în Bani.md.
14:10
Austria a decis să înjumătățească TVA-ul deja redus la alimente și să diminueze cu o treime tarifele la electricitate, într-un efort de a limita una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din zona euro, relatează Bloomberg. Începând cu martie 2026, peste 400.000 de gospodării vor beneficia de prețuri mai mici la energie. Verbund, principalul […] Articolul Lovitură anti-scumpiri: Austria reduce TVA la mâncare și tarifele la energie apare prima dată în Bani.md.
14:00
Fenomenul firmă ieftină! 8163 de companii din Moldova, înregistrate în România, dar cu doar 0,15% din capital # Bani.md
La 31 decembrie 2025, în România erau 263.118 societăți cu participare străină, în creștere față de 2024 (+2,25%). Capitalul social subscris aferent acestora a ajuns la 72.586.107,0 mii USD ( 72,6 mld. USD) și 56.809.379,5 mii EUR (56,8 mld. EUR), potrivit datelor Registrului Comerțului din România. Republica Moldova apare cu un număr mare de firme, […] Articolul Fenomenul firmă ieftină! 8163 de companii din Moldova, înregistrate în România, dar cu doar 0,15% din capital apare prima dată în Bani.md.
14:00
Administrația Trump pregătește o investiție record de 1,6 miliarde de dolari în mineritul de pământuri rare din SUA # Bani.md
Administrația președintelui Donald Trump intenționează să investească 1,6 miliarde de dolari într-o companie americană de extracție a pământurilor rare, marcând cea mai mare investiție de acest tip realizată vreodată de guvernul SUA, potrivit surselor citate de Financial Times. Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de atragere a sectorului privat pentru consolidarea lanțurilor de aprovizionare […] Articolul Administrația Trump pregătește o investiție record de 1,6 miliarde de dolari în mineritul de pământuri rare din SUA apare prima dată în Bani.md.
13:40
Țările africane au crescut anul trecut importurile de motorină și gazoil din Rusia cu 11%, în contextul în care o parte dintre marii cumpărători tradiționali au redus achizițiile pe fondul sancțiunilor occidentale, arată datele A-95 Consulting Group. Potrivit raportului, în porturile din întreaga lume au ajuns 43,4 milioane de tone de motorină și gazoil rusesc, […] Articolul Africa a devenit noul client al motorinei rusești apare prima dată în Bani.md.
24 ianuarie 2026
10:10
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au continuat să crească la începutul anului 2026 și au depășit pragul de 5,11 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. La data de 16 ianuarie 2026, activele oficiale de rezervă au constituit 5,113 miliarde euro, în creștere față de 9 ianuarie 2026, când […] Articolul Rezervele valutare ale Moldovei au sărit peste 5,11 miliarde euro la început de 2026 apare prima dată în Bani.md.
10:10
Uniunea Europeană și Statele Unite lucrează la un amplu plan de reconstrucție a Ucrainei, estimat la până la 800 de miliarde de dolari, care ar urma să fie implementat după încheierea războiului, relevă un document obținut de Politico. Potrivit documentului, strategia este însă strict condiționată de un armistițiu, considerat în prezent imposibil atât timp cât […] Articolul UE și SUA desenează viitorul postbelic al Ucrainei, cu 800 miliarde de dolari pe masă apare prima dată în Bani.md.
