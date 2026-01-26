Reducerea tarifului la gaz, la un pas! Când depune Energocom cererea
Bani.md, 26 ianuarie 2026 15:10
S.A. „Energocom” urmează să depună solicitarea de ajustare a tarifului la gazele naturale imediat după aprobarea costurilor de bază de către ANRE. Potrivit informațiilor comunicate de membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari regulatorul urmează să aprobe aceste costuri mâine, iar conducerea Energocom a dat asigurări că cererea de modificare a tarifului va fi depusă chiar a […] Articolul Reducerea tarifului la gaz, la un pas! Când depune Energocom cererea apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 10 minute
15:10
Acum o oră
14:40
Slusari, după stoparea importurilor de carne din Ucraina: Risc de scumpiri fără strategie de autosuficiență alimentară # Bani.md
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, afirmă că sistarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina arată cât de vulnerabilă este Republica Moldova în domeniul securității alimentare și că autoritățile trebuie să elaboreze urgent o strategie de autosuficiență. „E nevoie de Strategia privind autosuficiență alimentară ca parte componentă a securității alimentare”, susține […] Articolul Slusari, după stoparea importurilor de carne din Ucraina: Risc de scumpiri fără strategie de autosuficiență alimentară apare prima dată în Bani.md.
14:40
Activitatea economică din Republica Moldova este estimată să rămână relativ stabilă în trimestrul I 2026, însă cu presiuni moderate pe prețuri, arată datele Biroul Național de Statistică, publicate în baza rezultatelor Anchetei de conjunctură realizate în rândul managerilor. Potrivit estimărilor, situația economică, veniturile din vânzări și numărul de salariați vor înregistra, per ansamblu, o relativă […] Articolul Peste jumătate dintre firmele din Moldova, blocate de lipsa cererii apare prima dată în Bani.md.
Acum 2 ore
13:40
Statele membre ale UE au acordat luni aprobarea finală unei legi care interzice importurile de gaze rusești până cel târziu la sfârșitul anului 2027, transformând în obligație juridică angajamentul blocului comunitar de a rupe legăturile cu fostul său principal furnizor, la aproape patru ani de la invazia pe scară largă a Ucraina de către Rusia, […] Articolul UE interzice gazul rusesc până în 2027, dar unele state încă plătesc Moscovei apare prima dată în Bani.md.
13:30
Regulamentul privind tichetele de masă (Hotărârea Guvernului nr. 227/2018) a fost modificat recent, în vederea ajustării și eficientizării mecanismului de acordare a acestui beneficiu, precum și a alinierii sale la realitățile economice actuale. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a susținut și a contribuit la promovarea acestor modificări, care extind accesul salariaților la […] Articolul Sistemul tichetelor de masă – extins apare prima dată în Bani.md.
13:20
Creanțele cu termen expirat rezultate din avansurile efectuate regulamentar au constituit 5,6 milioane de lei la data de 31 decembrie 2025, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Din această sumă, 0,6 milioane de lei revin bugetului de stat, iar 5,0 milioane de lei, bugetelor locale. Datele arată că, în cazul bugetului de stat, întreaga sumă […] Articolul Bani publici „uitați”! 5,6 milioane de lei, încă neîncasate apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
12:10
Piața franceză se închide pentru produsele cu pesticide neaprobate. Ce trebuie să știe exportatorii moldoveni # Bani.md
Începând cu 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara Uniunii Europene, dacă în acestea sunt detectabile reziduuri ale unor substanțe active neaprobate în UE, precizează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Măsura de urgență se aplică atât produselor proaspete, cât și celor procesate, […] Articolul Piața franceză se închide pentru produsele cu pesticide neaprobate. Ce trebuie să știe exportatorii moldoveni apare prima dată în Bani.md.
11:50
Puiul din Ucraina, scos din joc! Ministerul Agriculturii: Moldova nu riscă vreun șoc pe piața alimentară # Bani.md
Consumul anual de carne de pasăre în Republica Moldova este estimat la aproximativ 91 de mii de tone, din care circa 64 de mii de tone sunt asigurate din producția internă. Diferența este acoperită prin importuri, iar în ultimii ani aproximativ 76% din volumul importat a provenit din Ucraina, potrivit Ministerului Agriculturii. Autoritățile susțin că […] Articolul Puiul din Ucraina, scos din joc! Ministerul Agriculturii: Moldova nu riscă vreun șoc pe piața alimentară apare prima dată în Bani.md.
11:40
Peste 25 de mii de consumatori din Republica Moldova au fost afectați de deconectări neprogramate de energie electrică, în perioada 25–26 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice dificile, caracterizate prin polei și ghețuș. Potrivit Ministerului Energiei, cel mai mare număr de întreruperi a fost raportat în nordul țării. Operatorul de distribuție SA RED-Nord a anunțat deconectări […] Articolul Peste 25 000 de consumatori au fost afectați de avarii electrice din cauza poleiului apare prima dată în Bani.md.
Acum 6 ore
11:10
În contextul interesului tot mai accentuat pentru investițiile imobiliare din Zona de Nord a Bucureștiului, Proimobil organizează tururi imobiliare dedicate oportunităților cu randament ridicat și potențial de creștere pe termen lung. Inițiativa vine în contextul interesului investițional consolidat în urma evenimentului „Zilele Bucureștiului” și se adresează atât investitorilor locali, cât și celor internaționali care analizează […] Articolul FOTO Proimobil organizează tururi imobiliare în București dedicate investitorilor apare prima dată în Bani.md.
10:00
Prețul aurului urcă la 5 000 de dolari uncia pe fondul instabilității globale. Specialiștii anticipează noi recorduri # Bani.md
Prețul aurului a depășit luni, pentru prima dată în istorie, pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul tensiunilor politice internaționale tot mai accentuate și al cererii crescute pentru active considerate sigure, relatează Reuters. La primele ore ale dimineții, cotația spot a urcat cu 1,5%, ajungând la 5.058,09 dolari uncia, după ce anterior fusese […] Articolul Prețul aurului urcă la 5 000 de dolari uncia pe fondul instabilității globale. Specialiștii anticipează noi recorduri apare prima dată în Bani.md.
10:00
India sparge zidul protecționismului. Taie taxele de la 110% la 40% pentru mașinile europene # Bani.md
India pregătește cea mai amplă deschidere de până acum a pieței sale auto pentru producătorii europeni, urmând să reducă drastic taxele vamale la automobilele importate din Uniunea Europeană, potrivit unor surse citate de Reuters. Conform informațiilor, India intenționează să scadă tarifele la mașini de la niveluri de până la 110% la 40%, în cadrul unui […] Articolul India sparge zidul protecționismului. Taie taxele de la 110% la 40% pentru mașinile europene apare prima dată în Bani.md.
09:40
Agricultura Moldovei, între China de 8 mii lei și Germania de 1,8 milioane. Cine câștigă din importuri de utilaje agro? # Bani.md
Republica Moldova își accelerează modernizarea tehnică în agricultură prin importuri consistente de utilaje pentru prelucrarea solului. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, în perioada 2023–2025 au fost realizate 451 de operațiuni de import de grape cu disc de diverse tipuri și configurații, totalizând 1.832 de unități, în valoare de 226,9 milioane de lei. Prețul mediu al […] Articolul Agricultura Moldovei, între China de 8 mii lei și Germania de 1,8 milioane. Cine câștigă din importuri de utilaje agro? apare prima dată în Bani.md.
09:30
Importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre provenite din Ucraina a fost suspendat temporar, după ce autoritățile au invocat riscuri legate de siguranța alimentară și utilizarea unor substanțe interzise. Măsura a fost luată „în baza principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova și al asigurării plasării pe […] Articolul Importurile de carne de pasăre din Ucraina, interzise temporar pe piața din Moldova apare prima dată în Bani.md.
Acum 8 ore
09:00
Încasările din impozitul pe chirii au crescut cu peste 27% în 2025. Chișinăul domină clasamentul # Bani.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,2% în perioada ianuarie–decembrie 2025 și au ajuns la 95,3 milioane de lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024. Creșterea este pusă pe seama acțiunilor de conformare voluntară și a campaniilor de informare desfășurate de autorități, […] Articolul Încasările din impozitul pe chirii au crescut cu peste 27% în 2025. Chișinăul domină clasamentul apare prima dată în Bani.md.
08:50
Costul vieții în Chișinău a continuat să crească în 2025 și la începutul anului 2026, potrivit datelor platformei Numbeo. Indicele costului vieții (HHI) a crescut cu aproximativ 7% în doar șase luni și cu 14% pe parcursul întregului an. La începutul anului 2026, indicele HHI al Chișinăului a ajuns la 36,5, față de 34,1 la […] Articolul Trai tot mai greu în Chișinău. Scumpirile au fost de 14% într-un singur an apare prima dată în Bani.md.
08:50
Republica Moldova, conectată la agenda UE în turism. Conferință online organizată de Ziua Europeană a Turismului # Bani.md
Republica Moldova își aliniază prioritățile din turism la agenda europeană. Astăzi, 26 ianuarie, Platforma Națională pentru Turism organizează o conferință internațională online dedicată Zilei Europene a Turismului, desfășurată la Bruxelles. Evenimentul, intitulat „Ziua Europeană a Turismului 2026: prioritățile și acțiunile turismului din Republica Moldova pentru Uniunea Europeană”, va avea loc între orele 11:00–12:30 (EET) și […] Articolul Republica Moldova, conectată la agenda UE în turism. Conferință online organizată de Ziua Europeană a Turismului apare prima dată în Bani.md.
08:10
Diferența dintre traficul aerian al Iașului și cel al Chișinăului se adâncește vizibil. Zborurile de la Aeroportul Internațional Iași spre Pescara (Italia) și Copenhaga (Danemarca) dispar din orarul de vară al companiei aeriene Wizz Air care le opera. Decizia vine după ce același operator renunțase anterior la rutele Catania și Bari (Italia), Malmö (Suedia) și […] Articolul Iașiul intră în picaj, Chișinăul decolează! Zboruri tăiate peste Prut apare prima dată în Bani.md.
07:40
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova anunță desfășurarea celei mai așteptate expoziții naționale — „Fabricat în Moldova”, care va avea loc în perioada 11–15 februarie, la CIE Moldexpo. Evenimentul reunește producători din întreaga țară și oferă publicului ocazia de a descoperi produse moldovenești autentice, realizate local, alături de oameni pasionați și povești care […] Articolul Expoziția națională „Fabricat în Moldova” revine la Moldexpo, în perioada 11–15 februarie apare prima dată în Bani.md.
Ieri
14:20
Compania Meta Platforms este acuzată că poate vizualiza corespondența utilizatorilor din WhatsApp, în pofida promisiunilor privind criptarea „end-to-end”. Afirmațiile se regăsesc într-un proces intentat în Statele Unite de un grup internațional de reclamanți, care susțin că Meta ar fi indus în eroare utilizatorii cu privire la confidențialitatea și securitatea serviciului, relatează Bloomberg. Potrivit acțiunii depuse […] Articolul WhatsApp nu e chiar privat? Meta, acuzată că poate citi mesajele utilizatorilor apare prima dată în Bani.md.
14:10
Austria a decis să înjumătățească TVA-ul deja redus la alimente și să diminueze cu o treime tarifele la electricitate, într-un efort de a limita una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din zona euro, relatează Bloomberg. Începând cu martie 2026, peste 400.000 de gospodării vor beneficia de prețuri mai mici la energie. Verbund, principalul […] Articolul Lovitură anti-scumpiri: Austria reduce TVA la mâncare și tarifele la energie apare prima dată în Bani.md.
14:00
Fenomenul firmă ieftină! 8163 de companii din Moldova, înregistrate în România, dar cu doar 0,15% din capital # Bani.md
La 31 decembrie 2025, în România erau 263.118 societăți cu participare străină, în creștere față de 2024 (+2,25%). Capitalul social subscris aferent acestora a ajuns la 72.586.107,0 mii USD ( 72,6 mld. USD) și 56.809.379,5 mii EUR (56,8 mld. EUR), potrivit datelor Registrului Comerțului din România. Republica Moldova apare cu un număr mare de firme, […] Articolul Fenomenul firmă ieftină! 8163 de companii din Moldova, înregistrate în România, dar cu doar 0,15% din capital apare prima dată în Bani.md.
14:00
Administrația Trump pregătește o investiție record de 1,6 miliarde de dolari în mineritul de pământuri rare din SUA # Bani.md
Administrația președintelui Donald Trump intenționează să investească 1,6 miliarde de dolari într-o companie americană de extracție a pământurilor rare, marcând cea mai mare investiție de acest tip realizată vreodată de guvernul SUA, potrivit surselor citate de Financial Times. Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de atragere a sectorului privat pentru consolidarea lanțurilor de aprovizionare […] Articolul Administrația Trump pregătește o investiție record de 1,6 miliarde de dolari în mineritul de pământuri rare din SUA apare prima dată în Bani.md.
13:40
Țările africane au crescut anul trecut importurile de motorină și gazoil din Rusia cu 11%, în contextul în care o parte dintre marii cumpărători tradiționali au redus achizițiile pe fondul sancțiunilor occidentale, arată datele A-95 Consulting Group. Potrivit raportului, în porturile din întreaga lume au ajuns 43,4 milioane de tone de motorină și gazoil rusesc, […] Articolul Africa a devenit noul client al motorinei rusești apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au continuat să crească la începutul anului 2026 și au depășit pragul de 5,11 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. La data de 16 ianuarie 2026, activele oficiale de rezervă au constituit 5,113 miliarde euro, în creștere față de 9 ianuarie 2026, când […] Articolul Rezervele valutare ale Moldovei au sărit peste 5,11 miliarde euro la început de 2026 apare prima dată în Bani.md.
10:10
Uniunea Europeană și Statele Unite lucrează la un amplu plan de reconstrucție a Ucrainei, estimat la până la 800 de miliarde de dolari, care ar urma să fie implementat după încheierea războiului, relevă un document obținut de Politico. Potrivit documentului, strategia este însă strict condiționată de un armistițiu, considerat în prezent imposibil atât timp cât […] Articolul UE și SUA desenează viitorul postbelic al Ucrainei, cu 800 miliarde de dolari pe masă apare prima dată în Bani.md.
10:00
UE suspendă pentru încă șase luni introducerea tarifelor asupra produselor americane, în valoare de 93 miliarde de euro # Bani.md
Uniunea Europeană va suspenda pentru încă șase luni aplicarea tarifelor comerciale de retorsiune asupra produselor din Statele Unite, în valoare totală de 93 de miliarde de euro (aproximativ 109 miliarde de dolari), informează Bloomberg. Decizia vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a renunțat la amenințarea de a introduce tarife împotriva unor state membre ale […] Articolul UE suspendă pentru încă șase luni introducerea tarifelor asupra produselor americane, în valoare de 93 miliarde de euro apare prima dată în Bani.md.
09:50
Paradox imobiliar: cu banii pentru un apartament la Chișinău, moldovenii pot cumpăra locuințe în București # Bani.md
Piața imobiliară din Republica Moldova a ajuns într-un punct paradoxal. Cu bugetul necesar pentru un apartament în Chișinău, moldovenii pot cumpăra locuințe similare în București, într-o capitală europeană cu salarii mai mari și infrastructură mai dezvoltată. În Chișinău, prețurile apartamentelor au rămas ridicate, în ciuda prăbușirii numărului de tranzacții. În multe zone ale capitalei, un […] Articolul Paradox imobiliar: cu banii pentru un apartament la Chișinău, moldovenii pot cumpăra locuințe în București apare prima dată în Bani.md.
23 ianuarie 2026
18:10
Comisia Europeană a anunțat că va propune suspendarea, pentru o perioadă de șase luni, a unui pachet de măsuri comerciale în valoare de 93 de miliarde de euro, pregătit ca reacție la eventuale taxe vamale impuse de Statele Unite ale Americii. Măsurile urmau să intre în vigoare la 7 februarie, însă vor rămâne, deocamdată, neaplicate. […] Articolul Bruxellesul pune pe pauză taxele vamale de 93 de miliarde de euro față de SUA apare prima dată în Bani.md.
17:10
Împrumuturi cu probleme și decizii ignorate: CNPF a amendat o companie cu peste 52 de mii de lei # Bani.md
Compania FINANCECASA SRL, fondată și administrată de către Rustam Salmanov, a fost sancționată cu o amendă de constrângere în valoare de 52 500 de lei, pentru neexecutarea, în termenul stabilit, a mai multor hotărâri emise pe parcursul anului 2024 și la începutul anului 2025 de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Decizia a fost luată […] Articolul Împrumuturi cu probleme și decizii ignorate: CNPF a amendat o companie cu peste 52 de mii de lei apare prima dată în Bani.md.
16:40
Acțiuni de 29,5 milioane de lei pentru Bursa Internațională a Moldovei, înregistrate de CNPF # Bani.md
Valorile mobiliare, în sumă de 29 475 000 de lei, plasate la înființarea Bursei Internaționale a Moldovei au fost înregistrate în Registrul emitenților de valori mobiliare. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) din 20 ianuarie. Potrivit deciziei, din contul mijloacelor bănești au fost emise […] Articolul Acțiuni de 29,5 milioane de lei pentru Bursa Internațională a Moldovei, înregistrate de CNPF apare prima dată în Bani.md.
15:30
Ferestre de lux la Agricultură! Guvernul anunță o licitație de 8,6 milioane de lei din bani publici # Bani.md
Guvernul Republicii Moldova a inițiat o procedură de achiziție publică în valoare de circa 8,6 milioane de lei pentru înlocuirea ferestrelor și ușilor din clădirea administrativă a Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, situată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162 din Chișinău. Potrivit documentației tehnice, proiectul prevede demontarea ferestrelor vechi din metal și […] Articolul Ferestre de lux la Agricultură! Guvernul anunță o licitație de 8,6 milioane de lei din bani publici apare prima dată în Bani.md.
13:40
Veniturile bugetului de stat au atins 2 miliarde de lei în luna ianuarie 2026, potrivit datelor operative publicate de Ministerul Finanțelor. Suma este cu 286,5 milioane de lei mai mare față de perioada similară a anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 16,7% . Cea mai mare parte a încasărilor a fost asigurată de […] Articolul Statul a strâns două miliarde într-o lună. Cine a plătit nota? apare prima dată în Bani.md.
13:10
Veniturile bugetului asigurărilor sociale au ajuns în 2025 la 49,202 miliarde de lei (circa 2,894 miliarde de dolari), în creștere cu 6,356 miliarde de lei sau aproape 15% față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Casa Națională de Asigurări Sociale. Peste jumătate din încasări au provenit din contribuțiile de asigurări sociale obligatorii, care au […] Articolul Asigurările sociale înoată în bani, dar deficitul rămâne apare prima dată în Bani.md.
12:30
Consumatorii rămași fără furnizor de gaze vor plăti tarife mai mari, în regim de „ultimă opțiune”, din 1 februarie # Bani.md
Consumatorii care și-au pierdut furnizorul de gaze naturale vor plăti mai mult pentru gaze, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile prețuri aplicabile în regim de ultimă opțiune, începând cu 1 februarie 2026. Acești consumatori vor fi aprovizionați temporar de Energocom, desemnat furnizor de ultimă opțiune, în situațiile în care furnizorul […] Articolul Consumatorii rămași fără furnizor de gaze vor plăti tarife mai mari, în regim de „ultimă opțiune”, din 1 februarie apare prima dată în Bani.md.
12:20
La Centrala Moldovenească de la Cuciurgan (MGRES) are loc din nou remedierea unei avarii tehnice. Potrivit unui anunț publicat pe canalul de Telegram al Rețelele Electrice de Distribuție Unificate, incidentul s-a produs la unul dintre blocurile energetice ale centralei. În perioada lucrărilor de înlăturare a avariei și de repornire a grupului energetic, este posibilă sistarea […] Articolul Centrala de la Cuciurgan a cedat din nou apare prima dată în Bani.md.
12:00
Șoferii vor plăti mai mult în weekend: benzina s-a scumpit cu 33 de bani, iar motorina cu 52 de bani într-o săptămână # Bani.md
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți în acest weekend. Potrivit noilor prețuri maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 24–26 ianuarie, benzina COR 95 va costa 22,94 lei pentru un litru, iar motorina 19,62 lei/litru. Creșterile sunt vizibile chiar și de la o zi la alta. Față de […] Articolul Șoferii vor plăti mai mult în weekend: benzina s-a scumpit cu 33 de bani, iar motorina cu 52 de bani într-o săptămână apare prima dată în Bani.md.
11:40
Agricultura Republicii Moldova traversează un proces accelerat de modernizare și consolidare, reflectat direct în structura importurilor de tehnică agricolă. Potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija, în perioada 2023–2025, Moldova a importat 12,9 mii de pluguri, în valoare totală de 116,3 milioane de lei, un volum care indică schimbări structurale profunde în sectorul agrar. […] Articolul China ară Moldova! 76% din pluguri vin din Asia apare prima dată în Bani.md.
11:30
Gazoductul transbalcanic, utilizat istoric pentru transportul gazelor rusești către Balcani prin Ucraina, Republica Moldova și România, rămâne parțial neutilizat după ce Rusia și-a redirecționat exporturile, în 2020, prin TurkStream 1 și TurkStream 2. În prezent însă, pe fondul cererii crescânde pentru transportul gazelor dinspre sud spre nord, către Ucraina, operatorii au lansat măsuri pentru reactivarea […] Articolul Conducta goală a Rusiei. Transbalcanicul care trece prin Moldova caută din nou gaze apare prima dată în Bani.md.
11:20
Justiție, rating și FMI! examenul pe care Moldova trebuie să-l treacă pentru banii ieftini din UE # Bani.md
Republica Moldova poate emite eurobonduri în orice volum, însă pentru a devenni vizibilă pe piețele internaționale și a intra în marile clasamente urmărite de investitori este necesară o emisiune de cel puțin 500 de milioane de euro. Precizările au fost făcute de Ion Gumene, secretar de stat la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, în contextul […] Articolul Justiție, rating și FMI! examenul pe care Moldova trebuie să-l treacă pentru banii ieftini din UE apare prima dată în Bani.md.
10:50
De pe piața energetică a Moldovei și României, către Ungaria: un grup energetic se extinde regional # Bani.md
Grupul energetic Premier Energy, unul dintre principalii jucători ai pieței energetice din Republica Moldova, intră pe piața din Ungaria. Compania a finalizat o achiziție anunțată în a doua jumătate a anului trecut în Ungaria, după îndeplinirea tuturor condițiilor suspensive și obținerea aprobărilor de reglementare necesare. În septembrie, grupul a semnat un acord pentru achiziția a […] Articolul De pe piața energetică a Moldovei și României, către Ungaria: un grup energetic se extinde regional apare prima dată în Bani.md.
10:30
Dialog Guvern–business la CCI: modificările fiscal-bugetare și impactul asupra antreprenorilor, discutate cu Finanțele # Bani.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a organizat un Dialog Public–Privat cu participarea ministrului Finanțelor, Adrian Gavriliță, eveniment desfășurat pe platforma Comitetelor pentru Antreprenoriat Sectoriale ale CCI. La reuniune au participat peste 80 de reprezentanți ai mediului de afaceri, membri ai Camerei, cu prezență fizică și online, din toate regiunile țării. Discuțiile s-au […] Articolul Dialog Guvern–business la CCI: modificările fiscal-bugetare și impactul asupra antreprenorilor, discutate cu Finanțele apare prima dată în Bani.md.
10:20
Republica Moldova se apropie de pragul de 1.000 MW capacitate instalată din surse regenerabile, iar în lunile de vară pot apărea excedente de energie și, implicit, prețuri negative pentru electricitatea verde. Mesajul a fost transmis de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei întrevederi cu membrii Asociația Businessului European (EBA Moldova), unde au fost prezentate […] Articolul Exces de energie în Moldova! Regenerabilele pot prăbuși prețurile vara apare prima dată în Bani.md.
10:10
Producția de petrol a Federației Ruse s-a situat, la finalul anului 2025, la 512 milioane de tone, a declarat vicepremierul Alexandr Novak într-un articol publicat în revista „Energeticeskaia Politika”. Nivelul reprezintă cel mai redus volum din 2009, când Rusia extrăgea 494,2 milioane de tone. Datele prezentate de Novak arată că producția a scăzut pentru al […] Articolul Sancțiunile mușcă. Extracțiile petrolului rusesc s-au redus la minimul ultimilor 16 ani apare prima dată în Bani.md.
10:00
Aurul împinge rezervele Rusiei la record: creștere de peste 16 miliarde de dolari într-o săptămână # Bani.md
Rezervele de aur și valută ale Federația Rusă, o parte dintre ele rămase indisponibile din cauza sancțiunilor occidentale, au urcat la 769,1 miliarde de dolari, marcând cel mai ridicat nivel din istorie. Datele au fost publicate de banca centrală rusă și relatate de agenția Reuters. Creșterea a fost determinată în principal de avansul puternic al […] Articolul Aurul împinge rezervele Rusiei la record: creștere de peste 16 miliarde de dolari într-o săptămână apare prima dată în Bani.md.
09:40
Transferurile de bani ale moldovenilor din străinătate au continuat să joace un rol important în economia Republicii Moldova în anul 2025. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, în perioada ianuarie–decembrie 2025, totalul intrărilor de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice a constituit aproximativ 1,66 miliarde de dolari, cu 3% mai mult față de […] Articolul Economia Moldovei, susținută de emigranți! Au trimis 1,6 miliarde USD într-un an apare prima dată în Bani.md.
22 ianuarie 2026
16:50
Avarie la Centrala de la Cuciurgan: alimentarea cu energie, sistată în mai multe localități # Bani.md
Unele raioane din regiunea transnistreană au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei avarii produse la unul dintre blocurile energetice ale Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES). Potrivit așa-numitului Minister al Dezvoltării Economice din regiune, întreruperile sunt posibile pe durata lucrărilor de remediere a defecțiunii și de repornire a blocului energetic afectat. Autoritățile locale precizează că […] Articolul Avarie la Centrala de la Cuciurgan: alimentarea cu energie, sistată în mai multe localități apare prima dată în Bani.md.
16:30
UE îi declară război lui Elon Musk: se pregătește lansarea platformei W, alternativa europeană la X # Bani.md
Europa se pregătește să lanseze o alternativă proprie la rețeaua socială X, într-un context marcat de tensiuni tot mai vizibile între Uniunea Europeană și Statele Unite. Noua platformă, denumită W, este prezentată drept un spațiu digital construit pe valori europene, cu accent pe identitatea utilizatorilor, protecția datelor și combaterea dezinformării. Potrivit informațiilor apărute în presa […] Articolul UE îi declară război lui Elon Musk: se pregătește lansarea platformei W, alternativa europeană la X apare prima dată în Bani.md.
16:20
Asfaltul de la Boldurești s-a exfoliat înainte să fie dat în exploatare. Drumarii explică: Nu e defect, e nefinalizat # Bani.md
Administrația Națională a Drumurilor a venit cu precizări după apariția, în spațiul online, a unui video care surprinde exfolierea locală a stratului de beton asfaltic pe drumul G94.1 Boldurești. Potrivit AND, sectorul de drum vizat reprezintă un obiectiv nefinalizat, iar stratul vizibil în imagini este un beton asfaltic deschis, care nu este destinat exploatării în […] Articolul Asfaltul de la Boldurești s-a exfoliat înainte să fie dat în exploatare. Drumarii explică: Nu e defect, e nefinalizat apare prima dată în Bani.md.
15:20
Serviciul de Informații și Securitate a anunțat lansarea unei licitații publice pentru achiziția serviciilor de transport aerian de pasageri aferente anului 2026, cu o valoare estimată de 1,5 milioane de lei. Potrivit documentației de atribuire, contractul vizează rezervarea și emiterea biletelor de avion pentru deplasările oficiale, inclusiv asistență operativă 24/7, gestionarea situațiilor neprevăzute și respectarea […] Articolul SIS își ia zborul! Anunță licitație de 1,5 milioane de lei pentru bilete de avion apare prima dată în Bani.md.
