Reducerea tarifului la gaz, la un pas! Când depune Energocom cererea

16:50

Unele raioane din regiunea transnistreană au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei avarii produse la unul dintre blocurile energetice ale Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES). Potrivit așa-numitului Minister al Dezvoltării Economice din regiune, întreruperile sunt posibile pe durata lucrărilor de remediere a defecțiunii și de repornire a blocului energetic afectat. Autoritățile locale precizează că […] Articolul Avarie la Centrala de la Cuciurgan: alimentarea cu energie, sistată în mai multe localități apare prima dată în Bani.md.