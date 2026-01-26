Bulgaria mizează pe 14 milioane de turiști în acest an. Prețurile la cazare și restaurante vor crește

10:30

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a organizat un Dialog Public–Privat cu participarea ministrului Finanțelor, Adrian Gavriliță, eveniment desfășurat pe platforma Comitetelor pentru Antreprenoriat Sectoriale ale CCI. La reuniune au participat peste 80 de reprezentanți ai mediului de afaceri, membri ai Camerei, cu prezență fizică și online, din toate regiunile țării. Discuțiile s-au […] Articolul Dialog Guvern–business la CCI: modificările fiscal-bugetare și impactul asupra antreprenorilor, discutate cu Finanțele apare prima dată în Bani.md.