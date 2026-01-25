Administrația Trump pregătește o investiție record de 1,6 miliarde de dolari în mineritul de pământuri rare din SUA

14:50

Tariful la gazele naturale pentru consumatorii din Republica Moldova are premise clare de reducere, susține Alexandr Slusari, membru al Consiliului Energocom. Acesta susține că noul tarif va fi de 14,50 – 14,80 de lei pentru metrul cub cu TVA inclus. El a luat ca bază de calcul tarifele ANRE aprobate la sfârșitul anului 2025 cu […] Articolul Membrul Consiliului Energocom: Tariful la gaz poate coborî spre 14,5–14,8 lei metrul cub apare prima dată în Bani.md.