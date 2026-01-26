Peste 25 000 de consumatori au fost afectați de avarii electrice din cauza poleiului

12:40

Percheziții de amploare au fost desfășurate joi dimineață în județul Botoșani, România, într-un dosar care vizează falsificarea documentelor de identitate românești pentru cetățeni din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Acțiunea este coordonată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și implică structuri ale Poliției de Frontieră din […] Articolul „Fabrica de buletine false”, lovită de procurorii români: mai mulți moldoveni, anchetați într-un dosar de amploare apare prima dată în Bani.md.