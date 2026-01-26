Republica Moldova, conectată la agenda UE în turism. Conferință online organizată de Ziua Europeană a Turismului

11:10

Economistul Veaceslav Ioniță a avertizat, în cadrul emisiunii de la Exclusiv TV, că Republica Moldova este vulnerabilă din cauza dependenței de „banii politici", pe care i-a comparat cu un „iaz de ploaie": vin când există susținere politică, dar pot dispărea rapid odată cu schimbarea fluxurilor politice. Potrivit lui Ioniță, Uniunea Europeană privește tot mai prudent