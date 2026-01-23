Șoferii vor plăti mai mult în weekend: benzina s-a scumpit cu 33 de bani, iar motorina cu 52 de bani într-o săptămână
Bani.md, 23 ianuarie 2026 12:00
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți în acest weekend. Potrivit noilor prețuri maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 24–26 ianuarie, benzina COR 95 va costa 22,94 lei pentru un litru, iar motorina 19,62 lei/litru. Creșterile sunt vizibile chiar și de la o zi la alta. Față de
• • •
Acum 5 minute
12:20
La Centrala Moldovenească de la Cuciurgan (MGRES) are loc din nou remedierea unei avarii tehnice. Potrivit unui anunț publicat pe canalul de Telegram al Rețelele Electrice de Distribuție Unificate, incidentul s-a produs la unul dintre blocurile energetice ale centralei. În perioada lucrărilor de înlăturare a avariei și de repornire a grupului energetic, este posibilă sistarea
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:40
Agricultura Republicii Moldova traversează un proces accelerat de modernizare și consolidare, reflectat direct în structura importurilor de tehnică agricolă. Potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija, în perioada 2023–2025, Moldova a importat 12,9 mii de pluguri, în valoare totală de 116,3 milioane de lei, un volum care indică schimbări structurale profunde în sectorul agrar.
11:30
Gazoductul transbalcanic, utilizat istoric pentru transportul gazelor rusești către Balcani prin Ucraina, Republica Moldova și România, rămâne parțial neutilizat după ce Rusia și-a redirecționat exporturile, în 2020, prin TurkStream 1 și TurkStream 2. În prezent însă, pe fondul cererii crescânde pentru transportul gazelor dinspre sud spre nord, către Ucraina, operatorii au lansat măsuri pentru reactivarea
Acum 2 ore
11:20
Justiție, rating și FMI! examenul pe care Moldova trebuie să-l treacă pentru banii ieftini din UE # Bani.md
Republica Moldova poate emite eurobonduri în orice volum, însă pentru a devenni vizibilă pe piețele internaționale și a intra în marile clasamente urmărite de investitori este necesară o emisiune de cel puțin 500 de milioane de euro. Precizările au fost făcute de Ion Gumene, secretar de stat la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, în contextul
10:50
De pe piața energetică a Moldovei și României, către Ungaria: un grup energetic se extinde regional # Bani.md
Grupul energetic Premier Energy, unul dintre principalii jucători ai pieței energetice din Republica Moldova, intră pe piața din Ungaria. Compania a finalizat o achiziție anunțată în a doua jumătate a anului trecut în Ungaria, după îndeplinirea tuturor condițiilor suspensive și obținerea aprobărilor de reglementare necesare. În septembrie, grupul a semnat un acord pentru achiziția a
10:30
Dialog Guvern–business la CCI: modificările fiscal-bugetare și impactul asupra antreprenorilor, discutate cu Finanțele # Bani.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a organizat un Dialog Public–Privat cu participarea ministrului Finanțelor, Adrian Gavriliță, eveniment desfășurat pe platforma Comitetelor pentru Antreprenoriat Sectoriale ale CCI. La reuniune au participat peste 80 de reprezentanți ai mediului de afaceri, membri ai Camerei, cu prezență fizică și online, din toate regiunile țării. Discuțiile s-au
Acum 4 ore
10:20
Republica Moldova se apropie de pragul de 1.000 MW capacitate instalată din surse regenerabile, iar în lunile de vară pot apărea excedente de energie și, implicit, prețuri negative pentru electricitatea verde. Mesajul a fost transmis de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei întrevederi cu membrii Asociația Businessului European (EBA Moldova), unde au fost prezentate
10:10
Producția de petrol a Federației Ruse s-a situat, la finalul anului 2025, la 512 milioane de tone, a declarat vicepremierul Alexandr Novak într-un articol publicat în revista „Energeticeskaia Politika". Nivelul reprezintă cel mai redus volum din 2009, când Rusia extrăgea 494,2 milioane de tone. Datele prezentate de Novak arată că producția a scăzut pentru al
10:00
Aurul împinge rezervele Rusiei la record: creștere de peste 16 miliarde de dolari într-o săptămână # Bani.md
Rezervele de aur și valută ale Federația Rusă, o parte dintre ele rămase indisponibile din cauza sancțiunilor occidentale, au urcat la 769,1 miliarde de dolari, marcând cel mai ridicat nivel din istorie. Datele au fost publicate de banca centrală rusă și relatate de agenția Reuters. Creșterea a fost determinată în principal de avansul puternic al
09:40
Transferurile de bani ale moldovenilor din străinătate au continuat să joace un rol important în economia Republicii Moldova în anul 2025. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, în perioada ianuarie–decembrie 2025, totalul intrărilor de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice a constituit aproximativ 1,66 miliarde de dolari, cu 3% mai mult față de
Acum 24 ore
16:50
Avarie la Centrala de la Cuciurgan: alimentarea cu energie, sistată în mai multe localități # Bani.md
Unele raioane din regiunea transnistreană au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei avarii produse la unul dintre blocurile energetice ale Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES). Potrivit așa-numitului Minister al Dezvoltării Economice din regiune, întreruperile sunt posibile pe durata lucrărilor de remediere a defecțiunii și de repornire a blocului energetic afectat. Autoritățile locale precizează că
16:30
UE îi declară război lui Elon Musk: se pregătește lansarea platformei W, alternativa europeană la X # Bani.md
Europa se pregătește să lanseze o alternativă proprie la rețeaua socială X, într-un context marcat de tensiuni tot mai vizibile între Uniunea Europeană și Statele Unite. Noua platformă, denumită W, este prezentată drept un spațiu digital construit pe valori europene, cu accent pe identitatea utilizatorilor, protecția datelor și combaterea dezinformării. Potrivit informațiilor apărute în presa
16:20
Asfaltul de la Boldurești s-a exfoliat înainte să fie dat în exploatare. Drumarii explică: Nu e defect, e nefinalizat # Bani.md
Administrația Națională a Drumurilor a venit cu precizări după apariția, în spațiul online, a unui video care surprinde exfolierea locală a stratului de beton asfaltic pe drumul G94.1 Boldurești. Potrivit AND, sectorul de drum vizat reprezintă un obiectiv nefinalizat, iar stratul vizibil în imagini este un beton asfaltic deschis, care nu este destinat exploatării în
15:20
Serviciul de Informații și Securitate a anunțat lansarea unei licitații publice pentru achiziția serviciilor de transport aerian de pasageri aferente anului 2026, cu o valoare estimată de 1,5 milioane de lei. Potrivit documentației de atribuire, contractul vizează rezervarea și emiterea biletelor de avion pentru deplasările oficiale, inclusiv asistență operativă 24/7, gestionarea situațiilor neprevăzute și respectarea
15:00
Linia Vulcănești-Chișinău, pusă sub tensiune: poate acoperi peste jumătate din consumul maxim al țării # Bani.md
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău au fost realizate astăzi și s-au desfășurat cu succes. Anunțul a fost făcut de Dorin Junghietu, ministrul Energiei, care a precizat că linia a fost energizată și funcționează în parametri normali. „Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău au fost efectuate astăzi. Acestea s-au desfășurat cu succes, linia
15:00
Statele Unite urmează să părăsească oficial Organizația Mondială a Sănătății (OMS) joi, decizie care vine în ciuda avertismentelor că retragerea va afecta atât sănătatea publică din SUA, cât și sistemul global de sănătate. Retragerea are loc și în contradicție cu legislația americană, care obligă Washingtonul să achite circa 260 de milioane de dolari în cotizații
14:30
Banii pleacă din buzunare spre stat. Moldovenii și-au „parcat” 152 de milioane de lei în bonduri # Bani.md
În perioada 12–21 ianuarie 2026, cetățenii au investit 151,98 milioane de lei în obligațiuni de stat prin platforma eVMS.md, ceea ce confirmă atractivitatea acestui instrument de economisire., potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Cea mai mare parte a sumelor, 140,75 milioane de lei, a fost plasată în obligațiuni cu maturitate de 1 an, care oferă o dobândă
13:50
Linia electrică Vulcănești–Chișinău intră în faza finală! Maia Sandu: O alternativă reală, nu iluzorie # Bani.md
Președinta Maia Sandu a declarat că linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău se află în etapa finală de realizare, urmând să fie supusă testelor tehnice înainte de exploatarea propriu-zisă. Șefa statului a subliniat importanța strategică a proiectului pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. „Suntem pe ultima sută de metri. Lucrările cele mai importante au fost
12:40
„Fabrica de buletine false”, lovită de procurorii români: mai mulți moldoveni, anchetați într-un dosar de amploare # Bani.md
Percheziții de amploare au fost desfășurate joi dimineață în județul Botoșani, România, într-un dosar care vizează falsificarea documentelor de identitate românești pentru cetățeni din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Acțiunea este coordonată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și implică structuri ale Poliției de Frontieră din
12:30
Pentru prima dată în istoria pieței auto din Republica Moldova, mașinile produse în China au devenit cele mai populare automobile noi și ocupă o cotă de piață 26.1% din totalul importurilor de vehicule noi în anul 2025. Statisticile oficiale dezvăluie o creștere explozivă și o schimbare majoră de preferințe, notează autoblog.md. Pentru o comparație, în 2024 cota
Ieri
12:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat, în cadrul unei conferințe de presă, un apel public către cetățeni la economisire, responsabilitate fiscală și solidaritate socială, subliniind importanța unui comportament cumpătat atât la nivel individual, cât și colectiv. „Să ne plătim impozitele ca să construim școli pentru copiii noștri și să putem plăti pensii pentru bunicii
12:10
Republica Moldova trebuie să aloce 1% din PIB pentru apărare, pentru a-și consolida securitatea națională, a declarat președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă. Șefa statului a subliniat că, deși bugetul apărării a crescut în ultimii ani, acesta rămâne modest în raport cu riscurile actuale și cu nivelul investițiilor altor state, transmite IPN.
12:10
Facturi tot mai grele la Comrat: apa s-ar putea scumpi cu peste 57%, canalizarea – cu aproape 10% # Bani.md
Locuitorii municipiului Comrat ar putea achita tarife semnificativ mai mari pentru serviciile de alimentare cu apă tehnologică, de canalizare și epurare a apelor uzate în anul 2026. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pentru consultări publice proiectul noilor tarife pentru serviciile prestate de ÎM „Su-Canal" Comrat, care prevăd majorări importante față de
12:00
Turismul global face trilioane, iar Moldova joacă în liga Belize–Honduras la veniturile din ramură # Bani.md
Economia globală a turismului a generat 1,74 trilioane de dolari în 2024, potrivit datelor UN Tourism, nivel cu 14% peste cel din 2019, anul de dinaintea pandemiei. În acest context, Republica Moldova a înregistrat încasări din turismul internațional de doar 0,82 miliarde de dolari, situându-se în partea de jos a clasamentului global. Datele, cartografiate, arată
11:10
Marii consumatori intră pe piața liberă: gaze la preț negociat și contracte directe din 1 aprilie # Bani.md
De la 1 aprilie 2026, piața gazelor naturale din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de liberalizare, care vizează consumatorii non-casnici mari. Aceștia vor avea posibilitatea să încheie contracte la preț negociat direct cu furnizorii sau să procure gaze naturale prin platforma BRM EST Moldova, potrivit Ministerului Energiei. Instituția precizează că procesul de deschidere a
11:10
Economistul Veaceslav Ioniță a avertizat, în cadrul emisiunii de la Exclusiv TV, că Republica Moldova este vulnerabilă din cauza dependenței de „banii politici", pe care i-a comparat cu un „iaz de ploaie": vin când există susținere politică, dar pot dispărea rapid odată cu schimbarea fluxurilor politice. Potrivit lui Ioniță, Uniunea Europeană privește tot mai prudent
10:00
Volumul total al operațiunilor pe piața valutară în numerar din Republica Moldova a constituit 456,3 milioane de euro în luna decembrie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldov
10:00
BNM, spectator pe piața valutară! Cererea firmelor acoperită aproape integral de populație # Bani.md
În luna decembrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a ajuns la 92,1%, în creștere față de 89,9% înregistrat în noiembrie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Comparativ cu luna precedentă, oferta netă de valută de […] Articolul BNM, spectator pe piața valutară! Cererea firmelor acoperită aproape integral de populație apare prima dată în Bani.md.
09:40
Mai puțini copii, mai multe funeralii! Moldova coboară la minimul istoric al natalității, 9 nașteri la mia de locuitori # Bani.md
Rata natalității din Republica Moldova a coborât în 2025 la 9,02 nașteri la mia de locuitori, marcând un declin de 1,87% față de 2024 și confirmând tendința accentuată de scădere demografică din ultimii ani. Datele fac parte din setul istoric „Moldova Birth Rate (1950–2025)”, arată datele macrotrends.net. După un recul abrupt în 2024 (9,19‰, minus […] Articolul Mai puțini copii, mai multe funeralii! Moldova coboară la minimul istoric al natalității, 9 nașteri la mia de locuitori apare prima dată în Bani.md.
21 ianuarie 2026
17:50
Agenția Internațională pentru Energie (IEA) și-a revizuit în creștere estimările privind cererea globală de petrol pentru anul 2026, apreciind totodată că nivelul ridicat al ofertei la nivel mondial reduce temerile legate de riscurile geopolitice. Noile prognoze au fost publicate miercuri, în primul raport al agenției privind piața petrolului din acest an. Potrivit IEA, cererea globală […] Articolul Petrol din belșug: IEA estimează că oferta globală va depăși cererea în acest an apare prima dată în Bani.md.
17:30
Statul bulgar intră în joc: gigantul energetic, cu afaceri în Moldova, cedează 5% dintr-un proiect offshore # Bani.md
OMV Petrom, cea mai mare companie de petrol și gaze din România cu afaceri inclusiv în Republica Moldova, a anunțat că a vândut o participație de 5% din proiectul de explorare offshore Han Asparuh din Bulgaria către Bulgarian Energy Holding (BEH), companie deținută de statul bulgar. O tranzacție similară a fost realizată și de partenerul […] Articolul Statul bulgar intră în joc: gigantul energetic, cu afaceri în Moldova, cedează 5% dintr-un proiect offshore apare prima dată în Bani.md.
17:00
UE menține sprijinul umanitar pentru populația vulnerabilă: Moldova, inclusă în bugetul de 1,9 miliarde de euro # Bani.md
Republica Moldova va beneficia de 8 milioane de euro pentru proiecte umanitare în anul 2026, în cadrul bugetului inițial de 1,9 miliarde de euro aprobat de Comisia Europeană pentru ajutor umanitar la nivel global. Fondurile sunt alocate într-un context dificil, în care 239 de milioane de persoane din întreaga lume au nevoie de asistență, iar […] Articolul UE menține sprijinul umanitar pentru populația vulnerabilă: Moldova, inclusă în bugetul de 1,9 miliarde de euro apare prima dată în Bani.md.
15:30
Companiile aeriene, puse la colț în UE: bagaj de mână gratuit și despăgubiri păstrate la 3 ore # Bani.md
Companiile aeriene din Uniunea Europeană ar putea fi obligate, în perioada următoare, să accepte gratuit bagajul de mână și să mențină dreptul pasagerilor la despăgubiri în cazul întârzierilor de peste trei ore. Poziția a fost adoptată miercuri de Parlamentul European, care a votat masiv în favoarea consolidării drepturilor călătorilor, intrând astfel într-o confruntare directă cu […] Articolul Companiile aeriene, puse la colț în UE: bagaj de mână gratuit și despăgubiri păstrate la 3 ore apare prima dată în Bani.md.
14:50
Tariful la gazele naturale pentru consumatorii din Republica Moldova are premise clare de reducere, susține Alexandr Slusari, membru al Consiliului Energocom. Acesta susține că noul tarif va fi de 14,50 – 14,80 de lei pentru metrul cub cu TVA inclus. El a luat ca bază de calcul tarifele ANRE aprobate la sfârșitul anului 2025 cu […] Articolul Membrul Consiliului Energocom: Tariful la gaz poate coborî spre 14,5–14,8 lei metrul cub apare prima dată în Bani.md.
14:10
Centrala de la Cuciurgan, autorizată de ANRE să producă energie electrică până în iulie 2026 # Bani.md
Centrala de la Cuciurgan a primit licență pentru producerea energiei electrice pe o perioadă de șase luni. Decizia a fost adoptată printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 13 ianuarie. Licența este valabilă în perioada 15 ianuarie – 14 iulie 2026. Potrivit documentului, „se eliberează Societății pe […] Articolul Centrala de la Cuciurgan, autorizată de ANRE să producă energie electrică până în iulie 2026 apare prima dată în Bani.md.
13:50
Sectorul bancar din Republica Moldova a încheiat anul 2025 cu un profit net record de 4,93 miliarde de lei, în creștere cu 23,5% față de anul 2024, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Creșterea profitabilității a fost susținută în principal de veniturile din dobânzi, care au depășit 11,16 miliarde de lei, dar și […] Articolul An de aur pentru bănci! Profitul a atins un record de 5 miliarde de lei apare prima dată în Bani.md.
13:10
În luna decembrie 2025, cumpărările de valută străină de la persoanele fizice au însumat 491,75 milioane euro (echivalent), cele mai mari volume fiind înregistrate la euro – 368,05 mil. euro, dolari SUA – 82,77 mil. euro, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. La rândul lor, vânzările de valută către persoanele fizice au totalizat 183,10 milioane […] Articolul Populația „hrănește” piața valutară. Moldovenii au adus peste 300 mil. euro într-o lună apare prima dată în Bani.md.
12:40
Compania energetică de stat a Turciei, Turkish Petroleum Corp (TPAO), poartă discuții cu gigantul american Chevron privind desfășurarea unor operațiuni comune de explorare a petrolului și gazelor naturale. Informația a fost confirmată pentru Bloomberg de un oficial turc familiarizat cu negocierile. Potrivit sursei citate, cooperarea dintre TPAO și Chevron ar urma să vizeze în special […] Articolul Explorare de petrol și gaze: compania de stat a Turciei negociază cu Chevron apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Reforma Calea Ferată din Moldova ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului 2026 și prevede divizarea companiei în structuri separate, cu delimitarea clară între infrastructura feroviară și serviciile de transport de pasageri și marfă. Anunțul a fost făcut de vicepremierul de la Chișinău, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în […] Articolul CFM se rupe în bucăți. Statul păstrează șinele, marfa și pasagerii ies din companie apare prima dată în Bani.md.
11:40
Proprietarii de terenuri vor fi trași la răspundere pentru degradarea solului. Legea intră în vigoare peste un an. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea privind utilizarea, conservarea și protecția solurilor, un act normativ amplu care introduce obligații clare pentru proprietarii și deținătorii de terenuri, în special cele agricole, și stabilește mecanisme de control și sancționare pentru […] Articolul Statul intră pe ogoare! Proprietarii de terenuri, trași la răspundere dacă „omoară” solul apare prima dată în Bani.md.
11:20
Licență de trader pe 10 ani pentru Romgaz Trading: compania românească intră pe piața angro din Moldova # Bani.md
Romgaz Trading SRL, subsidiara din Republica Moldova a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale de peste Prut, a primit licență de trader de gaze naturale din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău. Licența a fost acordată săptămâna trecută și este […] Articolul Licență de trader pe 10 ani pentru Romgaz Trading: compania românească intră pe piața angro din Moldova apare prima dată în Bani.md.
11:20
La sfârșitul lunii decembrie 2025, în economia Republicii Moldova circulau mai mulți bani, iar băncile au acordat mai multe credite, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Volumul banilor aflați efectiv în circulație a depășit 50 de miliarde de lei, fiind mai mare atât față de luna noiembrie, cât și față de aceeași perioadă […] Articolul BNM a pornit tiparnița? Masa monetară sare la aproape 200 de miliarde de lei apare prima dată în Bani.md.
11:10
Deputatul Ion Chicu a criticat dur proiectul bugetului de stat pentru 2026, în cadrul ședinței Parlamentul Republicii Moldova, avertizând asupra creșterii accelerate a costurilor cu datoria publică și a majorărilor de cheltuieli pentru instituțiile statului. Potrivit lui Chicu, bugetul pentru 2026 prevede 6,2 miliarde de lei doar pentru plata dobânzilor la împrumuturile contractate, iar serviciul […] Articolul În 2026, Moldova va plăti dobânzile la credite cât bugetul Chișinăului apare prima dată în Bani.md.
11:10
Cash-ul rămâne rege în Moldova: diferență de aproape 6 miliarde de lei între retrageri și depuneri în 2025 # Bani.md
În anul 2025, numerarul a rămas un element central al economiei Republicii Moldova, în pofida limitelor impuse pentru plățile cash și a eforturilor autorităților de a stimula tranzacțiile fără numerar. Datele, publicate de Banca Națională a Moldovei, arată că volumul eliberărilor de numerar din casele băncilor a depășit încasările, diferența ajungând la 5,96 miliarde de […] Articolul Cash-ul rămâne rege în Moldova: diferență de aproape 6 miliarde de lei între retrageri și depuneri în 2025 apare prima dată în Bani.md.
11:10
În luna decembrie 2025, volumul creditelor noi acordate în Republica Moldova a ajuns la 7 785,0 milioane lei, în creștere cu 12,3% față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Creditele în moneda națională au continuat să domine piața, reprezentând 79% din total, sau 6 148,3 milioane lei, înregistrând un avans […] Articolul Final de an pe datorie! Moldovenii și firmele au luat credite de 7,8 miliarde lei apare prima dată în Bani.md.
11:10
În luna decembrie 2025, depozitele noi atrase la termen au totalizat 4 942,2 milioane lei, în creștere cu 38,6% față de luna noiembrie, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Depozitele în moneda națională au reprezentat 67,8% din total și au însumat 3 353,1 milioane lei, marcând un avans lunar de 25,8%. Depozitele în […] Articolul Banii fug în bănci. Depozitele s-au majorat cu aproape 40% într-o singură lună apare prima dată în Bani.md.
10:30
FMI înrăutățește din nou prognoza pentru economia Rusiei. Creștere sub 1% și stagnare prelungită # Bani.md
Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în scădere prognozele privind ritmul de creștere al economiei ruse. Potrivit noii evaluări publicate în luna ianuarie, produsul intern brut al Rusiei va crește în 2026 cu doar 0,8%, cu 0,2 puncte procentuale mai puțin decât estimarea din octombrie și cu 0,4 puncte procentuale sub prognoza avansată de FMI […] Articolul FMI înrăutățește din nou prognoza pentru economia Rusiei. Creștere sub 1% și stagnare prelungită apare prima dată în Bani.md.
10:20
Președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokayev, a anunțat o reformă profundă a sistemului politic al țării, care prevede lichidarea parlamentului bicameral și trecerea la un legislativ unicameral, în cazul în care modificările constituționale vor fi aprobate prin referendum național. Anunțul a fost făcut pe 20 ianuarie, în cadrul ședinței Narodnîi Kurultai, desfășurată la Kîzîlorda, pe care Tokayev […] Articolul Tokayev desființează Senatul și rescrie puterea în Kazahstan apare prima dată în Bani.md.
10:10
Atunci când consumatorii comandă sushi sau rulouri cu somon într-un restaurant japonez, rareori își imaginează că acest ingredient „tradițional” este, de fapt, rezultatul uneia dintre cele mai eficiente campanii de marketing alimentar din istorie, inițiată de Norvegia în anii ’80. În a doua jumătate a anilor 1970 și începutul anilor 1980, Norvegia a extins rapid […] Articolul Cum au „păcălit” norvegienii Japonia și au rescris bucătăria sushi apare prima dată în Bani.md.
