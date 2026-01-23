Dialog Guvern–business la CCI: modificările fiscal-bugetare și impactul asupra antreprenorilor, discutate cu Finanțele

09:50

Republica Moldova ar deveni cel mai scump stat din Europa la electricitate pentru populație, dacă ar fi inclusă în clasamentul european al prețurilor ajustate la puterea de cumpărare (PPS), potrivit unui calcul comparativ realizat pe baza metodologiei HEPI (Household Energy Price Index). Conform datelor din tabelul HEPI pentru luna decembrie 2025, media Uniunii Europene este […]