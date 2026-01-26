Traumatisme, AVC-uri și accidente: Peste 2.700 de pacienți au primit asistență într-o singură zi

07:10

Peste 850.000 de consumatori din Statele Unite, inclusiv din New Mexico, au rămas fără curent electric, iar mai mult de 10.000 de zboruri au fost anulate duminică, din cauza unei furtuni de iarnă extrem de puternice care a paralizat statele din est și sud ale țării, aducând ninsori masive și depuneri de gheață. Pe măsură […]