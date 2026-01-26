Traumatisme, AVC-uri și accidente: Peste 2.700 de pacienți au primit asistență într-o singură zi
Realitatea.md, 26 ianuarie 2026 14:40
Duminică, 25 ianuarie 2026, medicii de pe ambulanță au acordat asistență medicală urgentă pentru 2790 de persoane, dintre care 484 de copii. După acordarea ajutorului medical, 1.079 de pacienți au fost transportați la spital pentru tratament suplimentar. În decurs de 24 de ore, echipele AMU au intervenit pentru: 650 de cazuri de afecțiuni respiratorii; 579
Tot mai multe locuri de muncă apar în Republica Moldova în sectorul energiilor regenerabile, potrivit raportului „Energie regenerabilă și locuri de muncă", elaborat de Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA). Conform datelor pentru anul 2024, cele mai multe joburi au fost generate de energia solară fotovoltaică, peste 1.200 de locuri de muncă directe. Urmează energia
Luna dragostei la Castel Mimi. Ce surprize îi așteaptă pe îndrăgostiți la singurul castel vinicol din țară
Februarie e considerată luna dragostei, perioadă în care îndrăgostiții au un motiv în plus să-și mărturisească sentimentele și să-și spună „te iubesc". Pentru trăiri de neuitat, Castel Mimi este destinația perfectă, care îmbină romantismul, confortul și bucatele fine dining, cu unicitatea locului. Pentru cei cu și fără pereche, Castel Mimi pregătește o serie de experiențe
VIDEO Ursula von der Leyen și Antonio Costa la parada din Delhi : „O Indie de succes face lumea mai sigură"
India marchează astăzi, 26 ianuarie, cea de-a 77-a ediție a Zilei Republicii, eveniment la care au participat lideri ai Uniunii Europene, printre care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Prezența oficialilor europeni are loc în contextul consolidării relațiilor comerciale dintre India și Uniunea Europeană, având în vedere tarifele
Un vameș deținea peste 479.000 de lei nejustificați. ANI i-a verificat veniturile, după ce a cumpărat 2 terenuri
Un vameș deținea nejustificat peste 479.000 de lei. Veniturile funcționarului au fost verificate de către Autoritatea Națională pentru Integritate, după ce familia sa a procurat două terenuri pentru construcții. Averea nejustificată ar fi fost acumulată pe parcursul anilor 2022 și 2023. În 2022, diferența dintre veniturile și cheltuielile familiei sale au constituit 406.565 de lei,
VIDEO Viscol extrem în SUA: cel puțin 10 morți și peste un milion de gospodării fără curent
Un viscol extrem a lovit Statele Unite, provocând moartea a cel puțin zece persoane și întreruperea alimentării cu energie electrică a peste un milion de gospodării, potrivit Serviciului Național de Meteorologie (NWS), citat de BBC. Furtuna de iarnă a determinat închiderea școlilor și a drumurilor din întreaga țară, iar mii de zboruri au fost anulate.
Un șofer a fost transportat la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău pentru investigații medicale, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier. Coliziunea a avut loc astăzi, 26 ianuarie, pe strada Calea Orheiului. Potrivit poliției, un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unui Mercedes, s-a tamponat, în
FOTO Contrabandă cu țigări pe Aeroportul Chișinău: Două persoane, prinse cu bagajele pline
Două persoane riscă să fie sancționate contravențional după ce, în bagajele acestora, au fost depistate câteva pachete de țigări și rezerve de tutun. Totul s-a întâmplat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga", pe cursa spre Londra. În primul caz, a fost documentat un cetățean al Israelului, în vârstă de 48 de ani, care avea în bagaj
Alertă pentru părinți: Vitagermine retrage lapte praf după suspiciuni de bacterie periculoasă
Producătorul francez de alimente și băuturi Vitagermine a anunțat, duminică, 25 ianuarie, retragerea unor loturi de lapte praf formula Optima 1, pentru măsuri de precauție, potrivit presei române. Retragerea a fost decisă din cauza unei posibile prezențe a cereulidei, o substanță bacteriană care poate provoca diaree și vărsături. Alte companii, precum Danone, Nestle și Lactalis,
Maia Sandu, la Varșovia: Extinderea UE nu este act de generozitate. Înseamnă investiție în securitatea Europei
Extinderea UE nu este act de generozitate, ci investiție în securitatea Europei, transmite Maia Sandu de la Varșovia. Aflată într-o vizită oficială în Polonia, președinta Moldovei a menționat acțiunile hibride ale Rusiei împotriva țării noastre, a reiterat sprijinul pentru Ucraina și a menționat dorința Chișinăului de a intensifica cooperarea bilaterală în mai multe domenii. Șefa
Salariații vor beneficia de tichete de masă mai accesibile după modificările recente
Regulamentul privind tichetele de masă (Hotărârea Guvernului nr. 227/2018) a fost modificat recent, în vederea ajustării și eficientizării mecanismului de acordare a acestui beneficiu, precum și a alinierii sale la realitățile economice actuale. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a susținut și a contribuit la promovarea acestor modificări, care extind accesul salariaților la
Elevii din 174 de școli din Moldova au avut luni liber de la ore. Lecțiile vor fi recuperate ulterior. Decizia a fost luată de direcțiile Educație, urmare a condițiilor meteorologice. Autoritatea informează că în alte 129 de instituții procesul de învățământ s-a desfășurat online, iar în 29 – în format mix, atât cu prezență fizică,
VIDEO Incendiu mortal în Grecia: trei persoane au murit, iar alte două sunt dispărute
Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața zilei de 26 ianuarie, la fabrica Violanta din Trikala, Grecia, după o explozie, transformând incidentul într-o tragedie cu victime multiple. Pompierii au anunțat că au fost găsite cadavrele a trei femei, în timp ce autoritățile au raportat că a fost găsită o a patra persoană decedată, însă informația
Programul de comemorare a victimelor Holocaustului, anunțat de Comunitatea evreiască
Comunitatea Evreiască din Republica Moldova lansează Programul de comemorare 2026 – „Anul memoriei și al reflecției", dedicat marcării a 85 de ani de la începutul Holocaustului pe teritoriul Moldovei și de la instituirea Ghetoului din Chișinău. Inițiativa începe cu campania internațională #WeRemember, iar pe parcursul anului sunt planificate mai multe evenimente și activități tematice. Inițiativa
Pe parcursul zilei de duminică, 25 ianuarie, Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă a înregistrat un flux extrem de mare de pacienți, majoritatea cu traumatisme, survenite pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Până la ora 18:00, IMU a deservit 270 de pacienți, dintre care 250 au solicitat consultația medicului traumatolog. „În prezent, situația
Duminică, 10 ambulanțe au rămas blocate din cauza gheții. Incidentele au avut loc la Chișinău (5 cazuri), Strășeni (3 cazuri), Căușeni (2 cazuri) și Cimișlia (1 caz). Dintre vehiculele care nu se puteau deplasa, 5 transportau pacienți. Celelalte ambulanțe se deplasau pentru a interveni la solicitarea cetățenilor. Pentru deblocarea echipajelor medicale, au intervenit salvatorii. „Precizăm
Suspendarea importului cărnii de pasăre din Ucraina nu va genera deficit. MAIA explică dacă poate influența prețul
Suspendarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina nu va genera deficit pe piața din Republica Moldova. Serviciul de presă al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că anual în țara noastră se consumă circa 91 mii de tone de carne de pasăre, dintre care 64 de mii reprezintă producție internă. În ultimii ani, circa
Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit duminică seara, 25 ianuarie, imediat după decolare, de pe aeroportul Bangor, în statul Maine, Statele Unite ale Americii, potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), scrie CNN. „Primii respondenți sunt încă la fața locului și se așteaptă să lucreze activ la fața locului încă câteva ore
Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul decesului unui militar din garnizoana Florești
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a autosesizat din oficiu în cazul militarului prin contract care a murit după ce s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, într-o unitate militară din garnizoana Florești. Decizia a fost luată în contextul unor suspiciuni privind nefuncționarea mecanismelor de prevenire, suport și raportare a bullyingului, intimidării și violenței, precum și
Tânără angajată la Cancelaria de Stat. Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul, după demisia Anastasiei Nichita
Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul de deputată, după demisia Anastasiei Nichita. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas. Conform paginii sale de Facebook, actualmente funcționara este angajată la Cancelaria de Stat. Rotari este născută în 1994 și are studii juridice. Ea are domiciliul în satul Peticeni,
CNAM a dat în jud
Aproximativ 1.500 de persoane au fost acționate în judecată de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) pentru că nu și-au procurat, pe parcursul anului 2025, primele de asigurare obligatorie medicală în sumă fixă, așa cum prevede legislația. Potrivit Radiomoldova.md, restanțierii nu au reacționat la penalitățile aplicate de CNAM – câte 0.1% din suma datorată […] Articolul CNAM a dat în judecată circa 1.500 de persoane pentru neplata asigurării medicale în anul 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Aproximativ 15 persoane au murit după ce un feribot cu 350 de persoane s-a scufundat în Filipine # Realitatea.md
Un feribot interinsular din Filipine, cu aproximativ 350 de persoane la bord, s-a scufundat luni, 26 ianuarie, provocând moartea a cel puțin 15 persoane și lăsând zeci de persoane dispărute. Feribotul Trisha Kerstin 3 transporta 332 de pasageri și 27 de membri ai echipajului, navigând de la orașul portuar Zamboanga către insula Jolo din provincia […] Articolul VIDEO Aproximativ 15 persoane au murit după ce un feribot cu 350 de persoane s-a scufundat în Filipine apare prima dată în Realitatea.md.
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că Primăria dispune de resurse financiare suficiente și va realiza în anul 2026 mai multe proiecte și programe decât în anii 2024 și 2025 la un loc. Potrivit edilului, Chișinăul a încheiat anul bugetar cu aproape 400 de milioane de lei disponibili în conturi, iar ponderea datoriei din veniturile […] Articolul Chișinăul are buget și va realiza în 2026 mai multe proiecte decât în 2024–2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Mitingul din Găgăuzia a început cu adresări către Trump și s-a încheiat cu rugăciuni. S-a cerut să fie eliberată Guțul # Realitatea.md
La mitingul desfășurat duminică în Găgăuzia, manifestanții au cerut eliberarea Evgheniei Guțul din pușcărie. În același timp, aceștia au invocat de mai multe ori că le-ar fi încălcate drepturile prevăzute de Legea privind statutul special al autonomiei. Unii manifestanți au declarat că și-ar dori președinți de țară precum Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump […] Articolul Mitingul din Găgăuzia a început cu adresări către Trump și s-a încheiat cu rugăciuni. S-a cerut să fie eliberată Guțul apare prima dată în Realitatea.md.
În contextul interesului tot mai accentuat pentru investițiile imobiliare din Zona de Nord a Bucureștiului, Proimobil organizează tururi imobiliare dedicate oportunităților cu randament ridicat și potențial de creștere pe termen lung. Inițiativa vine în contextul interesului investițional consolidat în urma evenimentului „Zilele Bucureștiului” și se adresează atât investitorilor locali, cât și celor internaționali care analizează […] Articolul FOTO Proimobil organizează tururi imobiliare în București dedicate investitorilor apare prima dată în Realitatea.md.
Ambulanțe și mașini blocate în toată țara din cauza ghețușului. IGSU chemat să ajute # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de 25 ianuarie, șase mașini au avut nevoie de intervenția salvatorilor IGSU, după ce au rămas blocate sau au derapat din cauza poleiului. Salvatorii au intervenit și pentru ambulanțe rămase în dificultate. În Stăuceni (str. Ion Creangă nr. 34), o ambulanță a derapat pe acostament și s-a lovit de un gard, fiind […] Articolul Ambulanțe și mașini blocate în toată țara din cauza ghețușului. IGSU chemat să ajute apare prima dată în Realitatea.md.
Vremea de afară a transformat străzile din Chișinău într-un adevărat patinoar. Deși astăzi mașinile circulă fără restricții, pietonii se confruntă cu dificultăți serioase: trotuarele sunt alunecoase, iar fiecare pas devine o provocare. Atenție sporită la deplasare! Primăria capitalei anunță că pe parcursul nopții serviciile municipale, preturile și tot efectivul de persoane și tehnică au continuat să […] Articolul NO COMMENT Străzile din Chișinău, transformate în patinoar apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Atacuri cu macete și spray lacrimogen la Brăila, surprinse în imagini video, făptașii fiind minori # Realitatea.md
Scene violente au avut loc la Brăila, în România, unde mai mulți minori s-au filmat în timp ce atacau un tânăr folosind macete, spray-uri lacrimogene și bâte din metal. Potrivit presei române, au fost raportate mai multe incidente, unul dintre acestea producându-se în apropierea Inspectoratului Județean de Poliție Brăila. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare […] Articolul VIDEO Atacuri cu macete și spray lacrimogen la Brăila, surprinse în imagini video, făptașii fiind minori apare prima dată în Realitatea.md.
O nouă ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului”, în care este acuzat fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, s-a încheiat rapid, după ce martorii citați nu s-au prezentat în instanță. Potrivit procurorului de caz, Alexandru Cernei, ședința „nu a fost una lucrativă”, întrucât motivele absenței martorilor nu sunt cunoscute. Procurorul a precizat că instanța […] Articolul VIDEO Ședință amânată în dosarul lui Plahotniuc, după ce nu s-au prezentat martori apare prima dată în Realitatea.md.
Mesaje de ziua comemorării victimelor Holocaustului: între suferință, memorie și responsabilitate # Realitatea.md
În fiecare la data de 27 ianuarie, este marcată Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. În această zi, în anul 1945, eliberarea lagărului de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau a scos la iveală amploarea crimelor comise de regimul nazist. Comemorarea are rolul de păstra vie memoria celor șase milioane de evrei și a milioanelor de […] Articolul Mesaje de ziua comemorării victimelor Holocaustului: între suferință, memorie și responsabilitate apare prima dată în Realitatea.md.
Premier Energy Distribution: 9 localități au rămas fără curent electric din cauza condițiilor meteo # Realitatea.md
Nouă localități din Republica Moldova au rămas fără curent electric. Potrivit informațiilor de pe 26 ianuarie, ora 9:30, au fost parțial deconectate de la lumină sate din Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă. Întreruperile în rețeaua de medie tensiune sunt cauzate de defecțiuni apărute în urma condițiilor meteo nefavorabile, precizează Premier Energy Distribution. Specialiștii […] Articolul Premier Energy Distribution: 9 localități au rămas fără curent electric din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Kievul îngheață: sute de blocuri fără curent și căldură după atacurile rusești. Măsuri ale autorităților # Realitatea.md
Situația din capitala Ucrainei rămâne tot mai critică din cauza bombardamentelor rusești, iar mii de locuitori continuă să fie afectați de lipsa utilităților de bază. Potrivit autorităților, peste 1.300 de locuințe din Kiev sunt în continuare fără încălzire, în condițiile temperaturilor scăzute din ultimele zile. Pentru a sprijini populația, în capitală funcționează non-stop peste 90 […] Articolul VIDEO Kievul îngheață: sute de blocuri fără curent și căldură după atacurile rusești. Măsuri ale autorităților apare prima dată în Realitatea.md.
Deputata PAS și vicecampioana olimpică la lupte, Anastasia Nichita, a anunțat în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie, că își retrage mandatul de parlamentar, din cauza că nu reușește să îmbine, în această perioadă, rolul de mamă, cariera sportivă și responsabilitățile din Legislativ. „Funcția de deputat cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe […] Articolul Demisie după doar câteva luni. Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat apare prima dată în Realitatea.md.
Parlamentar ucrainean din „Slujitorul Poporului” a murit în urma unui accident rutier # Realitatea.md
Deputatul ucrainean Orest Salamaha, membru al partidului „Slujitorul Poporului”, a murit în seara zilei de 25 ianuarie, în urma unui accident rutier produs în regiunea Liov. Potrivit presei ucrainene, accidentul s-a produs în timp ce deputatul conducea un ATV pe un sector de drum public. Conform datelor preliminare, Orest Salamaha ar fi intrat pe contrasens, […] Articolul Parlamentar ucrainean din „Slujitorul Poporului” a murit în urma unui accident rutier apare prima dată în Realitatea.md.
Un grav accident rutier a avut loc în dimineața zilei de astăzi, în raionul Fălești. Potrivit Poliției, un angajat al Inspectoratului din Fălești, în vârstă de 30 de ani, a decedat după ce mașina a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Polițistul se deplasa spre serviciu, la volanul automobilului personal de marca […] Articolul Accident la Fălești! Un polițist a murit, după ce s-a izbit de un copac apare prima dată în Realitatea.md.
Iwona Piorko, despre dialogul cu opoziția de la Chișinău: Fiecare voce în Parlament e de la cetățeni și trebuie auzită # Realitatea.md
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, afirmă că fiecare voce din Parlament a fost susținută de cetățeni, vorbind despre dialogul inițiat cu opoziția de la Chișinău. Oficiala a menționat că și comisara europeană Marta Kos a chemat la discuții fracțiunile din Legislativ și toate, cu excepția Partidului Comuniștilor, au acceptat întrevederile. Piorko a […] Articolul Iwona Piorko, despre dialogul cu opoziția de la Chișinău: Fiecare voce în Parlament e de la cetățeni și trebuie auzită apare prima dată în Realitatea.md.
Importurile de carne de pasăre din Ucraina, suspendate temporar. ANSA invocă riscuri pentru siguranța alimentară # Realitatea.md
Importurile de carne de pasăre din Ucraina au fost suspendate temporar în Republica Moldova. Decizia a fost anunțată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care invocă riscuri pentru siguranța alimentară. Măsura a fost luată după ce, în urma unor investigații, a fost depistată substanța interzisă metronidazol în loturi de furaje importate anterior din Ucraina. ANSA […] Articolul Importurile de carne de pasăre din Ucraina, suspendate temporar. ANSA invocă riscuri pentru siguranța alimentară apare prima dată în Realitatea.md.
Accident la Fălești! Un polițist a murit în drum spre serviciu, după ce s-a izbit de un copac # Realitatea.md
Un grav accident rutier a avut loc în dimineața zilei de astăzi, în raionul Fălești. Potrivit Poliției, un angajat al Inspectoratului din Fălești, în vârstă de 30 de ani, a decedat după ce mașina pe care o conducea a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Polițistul se deplasa spre serviciu, la volanul […] Articolul Accident la Fălești! Un polițist a murit în drum spre serviciu, după ce s-a izbit de un copac apare prima dată în Realitatea.md.
Fragmente de dronă au lovit două întreprinderi din orașul Slaviansk-na-Kubani, regiunea Krasnodar, provocând incendii și rănind o persoană, potrivit centrului regional pentru situații de urgență. Centrul nu a specificat ce întreprinderi au fost afectate. În oraş se află o rafinărie privată cu o capacitate de aproximativ 100.000 de barili pe zi, care furnizează combustibil atât […] Articolul VIDEO O persoană rănită în urma unui atac cu dronă în regiunea Krasnodar apare prima dată în Realitatea.md.
Numărul persoanelor care și-au cumpărat stagiul de cotizare pentru pensii a scăzut în 2025. Potrivit datelor CNAS, 680 de persoane au achitat contribuția anuală, față de 720 înregistrate în 2024. Potrivit datelor oferite de CNAS 373 din cele 680 de contracte au fost încheiate cu proprietari sau arendași de terenuri agricole, care au achitat câte […] Articolul Cât plătesc moldovenii pentru a-și completa contribuțiile la pensie în 2026? apare prima dată în Realitatea.md.
Statul strânge mai mulți bani din chirii. Încasările au ajuns la 95 de milioane de lei # Realitatea.md
Tot mai mulți moldoveni își declară veniturile obținute din chirii, iar acest lucru se vede direct în buget. În anul 2025, încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au crescut cu peste un sfert față de anul precedent. Potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, în […] Articolul Statul strânge mai mulți bani din chirii. Încasările au ajuns la 95 de milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Maia Sandu a vizitat Muzeul masacrului de la Katyn. „Aceste crime au avut loc în urma Pactului Ribbentrop-Molotov” # Realitatea.md
„E un loc care te obligă să taci și să asculți istoria așa cum a fost.” Așa a descris președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Muzeul masacrului de la Katyn din Varșovia, pe care l-a vizitat înaintea deplasării oficiale în Polonia. Muzeul documentează tragedia din 1940, când aproximativ 22.000 de ofițeri și intelectuali polonezi au fost […] Articolul Maia Sandu a vizitat Muzeul masacrului de la Katyn. „Aceste crime au avut loc în urma Pactului Ribbentrop-Molotov” apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Lapoviță și ghețuș în capitală: Serviciile municipale au intervenit cu material antiderapant pe drumuri # Realitatea.md
Pe parcursul nopții, serviciile municipale au intervenit continuu, mobilizând atât personalul, cât și utilajele, pentru a face față condițiilor meteo nefavorabile. Se intervine și la această oră în regim continuu, la capacitate maximă, fiind aplicat material antiderapant (amestec de sare și nisip) pe carosabil și pe suprafețele pietonale, cu intervenții repetate. „Întreg efectivul de profil […] Articolul VIDEO Lapoviță și ghețuș în capitală: Serviciile municipale au intervenit cu material antiderapant pe drumuri apare prima dată în Realitatea.md.
Ziua de 26 ianuarie 2026 aduce momente simple, însă pline de semnificație, iar dorința de a se îndepărta de agitația cotidiană devine tot mai puternică. Astrele favorizează deciziile asumate, relațiile sincere și pașii mici, dar bine calculați. BerbecIntrarea lui Neptun în semnul tău îți oferă curaj și inspirație. Este un moment excelent pentru a prelua […] Articolul Horoscopul zilei de 26 ianuarie 2026. Ce le rezervă astrele fiecărei zodii? apare prima dată în Realitatea.md.
Din 11 februarie, toate drumurile duc la „Fabricat în Moldova”. Expoziția reunește producători autohtoni din întreaga țară # Realitatea.md
Produsele moldovenești revin în prim-plan la început de an. De la gusturi autentice și băuturi locale, până la textile, mobilă și bunuri de larg consum, producătorii autohtoni se reunesc la cea mai mare expoziție națională dedicată economiei locale – „Fabricat în Moldova 2026”. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova anunță organizarea celei […] Articolul Din 11 februarie, toate drumurile duc la „Fabricat în Moldova”. Expoziția reunește producători autohtoni din întreaga țară apare prima dată în Realitatea.md.
Din cauza temperaturilor scăzute și a umidității ridicate, pe mai multe sectoare de drum și pe trotuare s-a format polei și gheață în această dimineață. Pentru șoferi, condițiile de drum impun reducerea vitezei, păstrarea unei distanțe mai mari între vehicule și evitarea frânărilor sau manevrelor bruște. Pentru pietoni, deplasarea pe trotuare și traversările necesită atenție […] Articolul Vreme instabilă pe 26 ianuarie: Ploi slabe și temperaturi de până la +8°C apare prima dată în Realitatea.md.
Furtuna de iarnă face ravagii în SUA: Zboruri anulate și sute de mii de oameni fără electricitate # Realitatea.md
Peste 850.000 de consumatori din Statele Unite, inclusiv din New Mexico, au rămas fără curent electric, iar mai mult de 10.000 de zboruri au fost anulate duminică, din cauza unei furtuni de iarnă extrem de puternice care a paralizat statele din est și sud ale țării, aducând ninsori masive și depuneri de gheață. Pe măsură […] Articolul Furtuna de iarnă face ravagii în SUA: Zboruri anulate și sute de mii de oameni fără electricitate apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 26 ianuarie 2026. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 97 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 01 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 92 de bani. Rubla rusească costă 22 de bani, iar […] Articolul Curs valutar 26 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
