Premier Energy Distribution: 9 localități au rămas fără curent electric din cauza condițiilor meteo

Criza politică din Găgăuzia riscă să lase practic fără conducere autonomia în 2026. Jurnalistul din regiune Petru Graciu a relatat pentru Rupor.md că situația riscă să se tensioneze, dacă elitele politice locale nu reușesc să ajungă la un acord și dacă nu vor înțelege că vechile reguli nu mai funcționează în regiune. Potrivit expertului, deputații Adunării […]