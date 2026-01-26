VIDEO Kievul îngheață: sute de blocuri fără curent și căldură după atacurile rusești. Măsuri ale autorităților
Realitatea.md, 26 ianuarie 2026 10:20
Situația din capitala Ucrainei rămâne tot mai critică din cauza bombardamentelor rusești, iar mii de locuitori continuă să fie afectați de lipsa utilităților de bază. Potrivit autorităților, peste 1.300 de locuințe din Kiev sunt în continuare fără încălzire, în condițiile temperaturilor scăzute din ultimele zile. Pentru a sprijini populația, în capitală funcționează non-stop peste 90
• • •
Acum 30 minute
10:20
Premier Energy Distribution: 9 localități au rămas fără curent electric din cauza condițiilor meteo # Realitatea.md
Nouă localități din Republica Moldova au rămas fără curent electric. Potrivit informațiilor de pe 26 ianuarie, ora 9:30, au fost parțial deconectate de la lumină sate din Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă. Întreruperile în rețeaua de medie tensiune sunt cauzate de defecțiuni apărute în urma condițiilor meteo nefavorabile, precizează Premier Energy Distribution. Specialiștii
10:20
10:20
Deputata PAS și vicecampioana olimpică la lupte, Anastasia Nichita, a anunțat în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie, că își retrage mandatul de parlamentar, din cauza că nu reușește să îmbine, în această perioadă, rolul de mamă, cariera sportivă și responsabilitățile din Legislativ. „Funcția de deputat cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe
Acum o oră
09:50
Parlamentar ucrainean din „Slujitorul Poporului” a murit în urma unui accident rutier # Realitatea.md
Deputatul ucrainean Orest Salamaha, membru al partidului „Slujitorul Poporului", a murit în seara zilei de 25 ianuarie, în urma unui accident rutier produs în regiunea Liov. Potrivit presei ucrainene, accidentul s-a produs în timp ce deputatul conducea un ATV pe un sector de drum public. Conform datelor preliminare, Orest Salamaha ar fi intrat pe contrasens,
09:40
Un grav accident rutier a avut loc în dimineața zilei de astăzi, în raionul Fălești. Potrivit Poliției, un angajat al Inspectoratului din Fălești, în vârstă de 30 de ani, a decedat după ce mașina a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Polițistul se deplasa spre serviciu, la volanul automobilului personal de marca
09:40
Iwona Piorko, despre dialogul cu opoziția de la Chișinău: Fiecare voce în Parlament e de la cetățeni și trebuie auzită # Realitatea.md
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, afirmă că fiecare voce din Parlament a fost susținută de cetățeni, vorbind despre dialogul inițiat cu opoziția de la Chișinău. Oficiala a menționat că și comisara europeană Marta Kos a chemat la discuții fracțiunile din Legislativ și toate, cu excepția Partidului Comuniștilor, au acceptat întrevederile. Piorko a
Acum 2 ore
09:30
Importurile de carne de pasăre din Ucraina, suspendate temporar. ANSA invocă riscuri pentru siguranța alimentară # Realitatea.md
Importurile de carne de pasăre din Ucraina au fost suspendate temporar în Republica Moldova. Decizia a fost anunțată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care invocă riscuri pentru siguranța alimentară. Măsura a fost luată după ce, în urma unor investigații, a fost depistată substanța interzisă metronidazol în loturi de furaje importate anterior din Ucraina. ANSA
09:20
Accident la Fălești! Un polițist a murit în drum spre serviciu, după ce s-a izbit de un copac # Realitatea.md
Un grav accident rutier a avut loc în dimineața zilei de astăzi, în raionul Fălești. Potrivit Poliției, un angajat al Inspectoratului din Fălești, în vârstă de 30 de ani, a decedat după ce mașina pe care o conducea a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Polițistul se deplasa spre serviciu, la volanul
08:50
Fragmente de dronă au lovit două întreprinderi din orașul Slaviansk-na-Kubani, regiunea Krasnodar, provocând incendii și rănind o persoană, potrivit centrului regional pentru situații de urgență. Centrul nu a specificat ce întreprinderi au fost afectate. În oraş se află o rafinărie privată cu o capacitate de aproximativ 100.000 de barili pe zi, care furnizează combustibil atât
08:50
Numărul persoanelor care și-au cumpărat stagiul de cotizare pentru pensii a scăzut în 2025. Potrivit datelor CNAS, 680 de persoane au achitat contribuția anuală, față de 720 înregistrate în 2024. Potrivit datelor oferite de CNAS 373 din cele 680 de contracte au fost încheiate cu proprietari sau arendași de terenuri agricole, care au achitat câte
08:50
Statul strânge mai mulți bani din chirii. Încasările au ajuns la 95 de milioane de lei # Realitatea.md
Tot mai mulți moldoveni își declară veniturile obținute din chirii, iar acest lucru se vede direct în buget. În anul 2025, încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au crescut cu peste un sfert față de anul precedent. Potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, în
Acum 4 ore
08:30
Maia Sandu a vizitat Muzeul masacrului de la Katyn. „Aceste crime au avut loc în urma Pactului Ribbentrop-Molotov” # Realitatea.md
„E un loc care te obligă să taci și să asculți istoria așa cum a fost." Așa a descris președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Muzeul masacrului de la Katyn din Varșovia, pe care l-a vizitat înaintea deplasării oficiale în Polonia. Muzeul documentează tragedia din 1940, când aproximativ 22.000 de ofițeri și intelectuali polonezi au fost
07:50
VIDEO Lapoviță și ghețuș în capitală: Serviciile municipale au intervenit cu material antiderapant pe drumuri # Realitatea.md
Pe parcursul nopții, serviciile municipale au intervenit continuu, mobilizând atât personalul, cât și utilajele, pentru a face față condițiilor meteo nefavorabile. Se intervine și la această oră în regim continuu, la capacitate maximă, fiind aplicat material antiderapant (amestec de sare și nisip) pe carosabil și pe suprafețele pietonale, cu intervenții repetate. „Întreg efectivul de profil
07:40
Ziua de 26 ianuarie 2026 aduce momente simple, însă pline de semnificație, iar dorința de a se îndepărta de agitația cotidiană devine tot mai puternică. Astrele favorizează deciziile asumate, relațiile sincere și pașii mici, dar bine calculați. BerbecIntrarea lui Neptun în semnul tău îți oferă curaj și inspirație. Este un moment excelent pentru a prelua
07:30
Din 11 februarie, toate drumurile duc la „Fabricat în Moldova”. Expoziția reunește producători autohtoni din întreaga țară # Realitatea.md
Produsele moldovenești revin în prim-plan la început de an. De la gusturi autentice și băuturi locale, până la textile, mobilă și bunuri de larg consum, producătorii autohtoni se reunesc la cea mai mare expoziție națională dedicată economiei locale – „Fabricat în Moldova 2026". Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova anunță organizarea celei
07:20
Din cauza temperaturilor scăzute și a umidității ridicate, pe mai multe sectoare de drum și pe trotuare s-a format polei și gheață în această dimineață. Pentru șoferi, condițiile de drum impun reducerea vitezei, păstrarea unei distanțe mai mari între vehicule și evitarea frânărilor sau manevrelor bruște. Pentru pietoni, deplasarea pe trotuare și traversările necesită atenție
07:10
Furtuna de iarnă face ravagii în SUA: Zboruri anulate și sute de mii de oameni fără electricitate # Realitatea.md
Peste 850.000 de consumatori din Statele Unite, inclusiv din New Mexico, au rămas fără curent electric, iar mai mult de 10.000 de zboruri au fost anulate duminică, din cauza unei furtuni de iarnă extrem de puternice care a paralizat statele din est și sud ale țării, aducând ninsori masive și depuneri de gheață. Pe măsură
06:50
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 26 ianuarie 2026. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 97 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 01 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 92 de bani. Rubla rusească costă 22 de bani, iar
Acum 12 ore
22:20
În municipiul Chișinău, elevii nu vor învăța luni. Primarul Ion Ceban a anunțat anularea orelor, din cauza gheții și poleiului. Lecțiile vor fi recuperate pe parcursul semestrului. Ministerul Educației, a recomandat, în contextul condițiilor meteo, Direcțiilor Educație să evalueze situația din fiecare regiune a țării. Dacă este necesar, autoritatea a solicitat desfășurarea lecțiilor online. Se
Acum 24 ore
20:40
Merz se întâlnește luni cu liderii națiunilor de la Marea Nordului, cu care va discuta în principal despre securitate # Realitatea.md
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni luni, 26 ianuarie curent, cu liderii națiunilor europene riverane Mării Nordului la un summit convocat inițial din motive economice și energetice, dar care se va concentra acum mai ales pe securitate, în urma disputei cu președintele american Donald Trump privind Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, informează
17:50
VIDEO Un alpinist american a urcat cu mâinile goale pe un zgârie-nori de 101 etaje, fără niciun fel de protecție # Realitatea.md
Alpinistul american Alex Honnold a urcat, duminică, 25 ianuarie curent, pe zgârie-norul Taipei 101 fără corzi sau echipament de protecţie, scriu știrileprotv.ro. O mulţime adunată pe stradă a izbucnit în urale când acesta a ajuns în vârful turnului de 508 metri, la aproximativ 90 de minute după ce a început ascensiunea. Îmbrăcat într-o cămaşă roşie
16:30
„Suntem foarte aproape de o întâlnire Putin-Zelenski”. SUA anunță o discuție iminentă între cei doi șefi de stat # Realitatea.md
Rusia și Ucraina au făcut în ultimele zile pași importanți în aranjarea unei discuții directe între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru negocieri în vederea încheierii unui acord de pace în Ucraina, au declarat oficiali americani pentru Axios, informează The Moscow Times. Anunțul a fost făcut după întâlnirea avută zilele
16:00
Moldovenii economisesc: depozitele bancare au crescut cu 40% în decembrie la 5 miliarde de lei # Realitatea.md
Depozitele bancare au crescut în decembrie 2025 cu 38,6% față de luna noiembrie și au ajuns la 4,94 de miliarde de lei, transmite IPN. Banca Națională a Moldovei raportează o ascensiune a depozitelor în lei cu 25,8%, care au ajuns la 3,35 miliarde de lei și au reprezentat circa 68% din totalul depunerilor. În același
15:40
Raisa Răzmeriță, regizoarea din Republica Moldova a documentarului „Electing Ms Santa", a câștigat premiul Central European Initiative (CEI) la Trieste Film Festival – cel mai important festival italian dedicat cinematografiei din Europa Centrală și de Est. Acesta marchează primul lungmetraj documentar realizat de regizoare în Moldova. Amplasată într-un sat moldovenesc, „Electing Ms Santa" o urmărește
15:30
Zelenski cere rachete antiaeriene după bombardamente: Rușii au lansat 1.700 de drone într-o săptămână # Realitatea.md
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaţilor săi mai multe capacităţi de apărare aeriană ca răspuns la atacurile ruseşti care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate şi încălzire în toiul iernii, informează antena3.ro. „Numai în această săptămână, ruşii au lansat peste 1.700 de drone de atac, peste 1.380 de
15:00
Iulian Chifu: Ieșirea ritualică din CSI și viitorul Republicii Moldova; obligație, necesitate, evidență și simbol # Realitatea.md
În tumultul global pornit de la nebunia Groenlanda, care a acoperit până și discuțiile și planul de pace pe Ucraina, nu s-a mai văzut anunțul făcut de către Republica Moldova de denunțare a trei acte fundamentale care înseamnă, practic și juridic, ieșirea din Comunitatea Statelor Independente – CSI. Potrivit Calea Europeană, gestul formalizează o realitate
14:20
Documentarul „Alegerea doamnei Moș Crăciun” al Raisei Răzmeriță câștigă premiul CEI la Trieste # Realitatea.md
Raisa Răzmeriță, regizoarea din Republica Moldova a documentarului „Alegerea doamnei Moș Crăciun", a câștigat premiul Central European Initiative (CEI) la Trieste Film Festival – cel mai important festival italian dedicat cinematografiei din Europa Centrală și de Est. Acesta marchează primul lungmetraj documentar realizat de regizoare în Moldova. Amplasată într-un sat moldovenesc, „Alegând-o pe doamna Moș
13:50
Tragedie în Italia: Un student moldovean de 22 de ani a decedat după transplantul de inimă # Realitatea.md
Un student din Moldova a decedat la Siena, Italia, la scurt timp după un transplant de inimă. Tânărul fusese internat la Spitalul Le Scotte, unde a avut loc intervenția chirurgicală, scrie Gazzetta di Siena. Potrivit presei italiene, tânărul în vârstă de 22 de ani a venit la Siena exclusiv pentru tratament medical. El avea grave
13:20
Un cetățean american în vârstă de 37 de ani a fost împușcat mortal sâmbătă de agenți
12:40
Târgul de Crăciun din centrul Capitalei se încheie duminică, 25 ianuarie, cu un spectacol în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul va include și o tombolă, premiul cel mare fiind o motocicletă. Pe scena din PMAN vor urca artiștii DoReDoS, SunStroke Project și interpretul Adrian Ursu, anunță Primăria Chișinău. Programul va fi transmis LIVE pe rlive.md […] Articolul Târgul de Crăciun se încheie duminică cu un concert și tombola Primăriei apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile municipale continuă lucrările de combatere a poleiului pe străzi, trotuare, stații de transport public, în parcuri și pe alei. Intervențiile includ aplicarea materialului antiderapant pentru prevenirea ghețușului și reducerea riscurilor de accidente. „S-a lucrat la intervenție și prevenire pe parcursul nopții, iar lucrările vor continua. Îndemnăm locuitorii Capitalei să […] Articolul Polei pe străzile Capitalei: Primăria intervine și recomandă prudență apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Atac asupra Ucrainei: rachete și peste 100 de drone rusești. Zeci de bucătării de campanie la Kiev # Realitatea.md
Rusia a lansat, în noaptea de 25 ianuarie, un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind rachete balistice și peste o sută de drone de atac. Potrivit informațiilor transmise de Forțele Aeriene ale Ucrainei, au fost înregistrate lovituri în mai multe regiuni ale țării, iar apărarea antiaeriană a reușit să neutralizeze majoritatea țintelor, scrie […] Articolul Atac asupra Ucrainei: rachete și peste 100 de drone rusești. Zeci de bucătării de campanie la Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Creștinii ortodocși o celebrează pe Sfânta Tatiana. Află câte femei din Moldova poartă acest nume # Realitatea.md
Creștinii ortodocși din Republica o cinstesc astăzi, 25 ianuarie, pe Sfânta Muceniță Tatiana, făcătoare de minuni și ocrotitoarea tinerilor. În țara noastră își sărbătoresc onomastica 96.834 de femei care poartă numele în cinstea sfintei Mucenițe. În lume, Sfânta Tatiana este ocrotitoarea tinerilor şi studenţilor, iar în Rusia, Ucraina şi Belarus sărbătoarea este cunoscută şi ca […] Articolul Creștinii ortodocși o celebrează pe Sfânta Tatiana. Află câte femei din Moldova poartă acest nume apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
10:30
Ceață densă și polei pe mai multe drumuri naționale. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență # Realitatea.md
Circulația rutieră se desfășoară în această dimineață în condiții de ceață pe mai multe trasee naționale din Republica Moldova. În unele zone, ceața este densă și reduce semnificativ vizibilitatea. Totodată, s-a format polei, ceea ce face carosabilul alunecos, în special pe poduri, în curbe și pe pante. Precizările au fost făcute de Administrația Națională a […] Articolul Ceață densă și polei pe mai multe drumuri naționale. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Duminică, 25 ianuarie curent, în țară sunt prognozate diverse tipuri de precipitații. În Chișinău și în regiunile centrale se așteaptă lapoviță, în timp ce în nordul țării va ninge ușor. La sud, cerul va fi parțial noros, fără precipitații. Meteorologii anunță maxime de până la +5 grade Celsius pe parcursul zilei, iar pe timp de […] Articolul Lapoviță, ninsoare și cer variabil: Vremea în Republica Moldova pe 25 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
24 ianuarie 2026
18:20
Generația mea a fost martora căderii comunismului. Poate că aceeași generație va vedea și sfârșitul capitalismului și al globalismului, așa cum le știm astăzi. Doamnelor și domnilor, vă invit să urmărim împreună această prăbușire și să încercăm să aflăm ce ar putea veni după ea. Un discurs care nu spune nimic nou, dar care va […] Articolul OPINIE Sergiu Toader: Davos, între ficțiune și acțiune apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Un centru social românesc prinde contur la Dondușeni: Educație, cultură și punți peste Prut # Realitatea.md
Centrul social deschis la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Dondușeni, parte a Mitropoliei Basarabiei, devine treptat un reper pentru comunitatea locală. Spațiul oferă tinerilor și locuitorilor un cadru dedicat educației, culturii și promovării valorilor românești, informează NordNews. Inițiativa a fost realizată cu sprijinul Guvernului României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, și își propune […] Articolul Un centru social românesc prinde contur la Dondușeni: Educație, cultură și punți peste Prut apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
STOP FALS Un nou val de falsuri de la Dodon: De la militarizarea Moldovei, până la parteneriatul strategic cu SUA # Realitatea.md
În cadrul emisiunii «На грани», difuzată 23 ianuarie 2026 de la postul de televiziune Exclusiv TV, Igor Dodon a reluat mai multe din afirmațiile sale false și manipulatorii, similare cu retorica Kremlinului, despre „curatorii occidentali” care ar încerca să atragă Moldova în războiul din Ucraina și despre „militarizarea” țării. De asemenea, deputatul a transmis și alte […] Articolul STOP FALS Un nou val de falsuri de la Dodon: De la militarizarea Moldovei, până la parteneriatul strategic cu SUA apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Paradox imobiliar: Prețurile la apartamente în Chișinău sunt similare sau mai mari decât în București # Realitatea.md
Piața imobiliară din țara noastră a ajuns într-un punct paradoxal. Conform BANI.MD, cu bugetul necesar pentru un apartament în Chișinău, moldovenii pot cumpăra locuințe similare în București – capitală europeană cu salarii mai mari și infrastructură mai dezvoltată. În Chișinău, prețurile apartamentelor au rămas ridicate, în pofida prăbușirii numărului de tranzacții. În multe zone ale […] Articolul Paradox imobiliar: Prețurile la apartamente în Chișinău sunt similare sau mai mari decât în București apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Creatura misterioasă de 6 metri din apele Groenlandei, care trăiește 500 de ani. Până acum se credea că este oarbă # Realitatea.md
Rechinul din Groenlanda este una dintre cele mai mari enigme ale științei. Biologii marini consideră că trăiește chiar și 500 de ani și că ar fi cel mai longeviv vertebrat de pe Pământ. Peștele a fost puțin studiat și până acum se credea că este orb. Oamenii de știință, însă, au făcut o descoperite uluitoare. […] Articolul Creatura misterioasă de 6 metri din apele Groenlandei, care trăiește 500 de ani. Până acum se credea că este oarbă apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Începe concursul pentru funcția de rector al USM: Perioada în care pot fi depuse dosarele # Realitatea.md
A început concursul pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM). Dosarele pot fi depuse până pe 6 februarie. Se pot înscrie profesorii și cercetători cu titluri științifice sau științifico-didactice. Candidații trebuie să aibă cel puțin 5 ani de experiență în învățământ superior și cercetare. Nu pot depune dosarele persoanele care au […] Articolul Începe concursul pentru funcția de rector al USM: Perioada în care pot fi depuse dosarele apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
A doua zi de negocieri trilaterale la Abu Dhabi: Ce se știe despre discuțiile SUA – Ucraina – Rusia? # Realitatea.md
La Abu Dhabi s-a încheiat a doua rundă de discuții trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia privind pacea. Presa de la Moscova scrie că următoarea întrevedere a delegațiilor s-ar putea desfășura peste o săptămână. Unele publicații de la Kiev și portaluri internaționale de știri au scris despre faptul că s-ar fi vorbit despre renunțarea Ucrainei […] Articolul A doua zi de negocieri trilaterale la Abu Dhabi: Ce se știe despre discuțiile SUA – Ucraina – Rusia? apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Iranul va trata orice atac asupra teritoriului său drept un „război total” și va răspunde „în cel mai dur mod posibil”, a declarat un oficial iranian. Amenințările vin după ce Donald Trump a decis dislocarea „pentru orice eventualitate” a unui număr mare de trupe în regiune. Anterior, presa internațională a scris că portavionul nuclear american […] Articolul Iranul amenință SUA cu un „război total”. Armata s-ar afla în alertă maximă apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Șor s-a retras, dar protestele au rămas? Manifestație planificată la Comrat, „pentru apărarea autonomiei” # Realitatea.md
La Comrat este planificată o manifestație pentru „apărarea autonomiei”. Mihail Vlah, care i-a fost consilier Evgheniei Guțul, a invitat populația „să apere autonomia”. Manifestația ar urma să se desfășoare în centrul Comratului, începând cu ora 14:00. Organizatorii afirmă că prin anularea alegerilor Adunării Populare s-ar atenta la autonomia regiunii. Vlah a transmis mai multe mesaje, […] Articolul Șor s-a retras, dar protestele au rămas? Manifestație planificată la Comrat, „pentru apărarea autonomiei” apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Ca să fii încorporat nu ai nevoie de act de identitate! Ministerul Apărării, explicații despre soldatul devenit apatrid # Realitatea.md
Pentru încorporare nu este obligatorie deținerea buletinului de identitate. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea de reprezentanții Ministerului Apărării, după ce un tânăr care a efectuat serviciul militar s-a trezit apatrid. Funcționarii au precizată că bărbatul a fost recrutat în baza Legii cetățeniei și Legii cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei. Aceștia mai […] Articolul Ca să fii încorporat nu ai nevoie de act de identitate! Ministerul Apărării, explicații despre soldatul devenit apatrid apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Poliția, despre împușcăturile de la Botanica, un a fost rănit un tânăr: Principalul suspect ar fi fugit în Transnistria # Realitatea.md
Oamenii legii confirmă că pe 22 ianuarie, în curtea unui bloc din sectorul Botanica s-au tras focuri de armă, iar drept urmare un tânăr de 26 de ani a fost rănit. Poliția Națională precizează că a identificat și reținut presupușii făptași. Doi complici au fost încătușați imediat, însă principalul suspect s-ar fi eschivat și ar […] Articolul Poliția, despre împușcăturile de la Botanica, un a fost rănit un tânăr: Principalul suspect ar fi fugit în Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Schemele vechi nu mai funcționează la Comrat: Găgăuzia are nevoie de dialog, pentru a evita haosul politic # Realitatea.md
Criza politică din Găgăuzia riscă să lase practic fără conducere autonomia în 2026. Jurnalistul din regiune Petru Graciu a relatat pentru Rupor.md că situația riscă să se tensioneze, dacă elitele politice locale nu reușesc să ajungă la un acord și dacă nu vor înțelege că vechile reguli nu mai funcționează în regiune. Potrivit expertului, deputații Adunării […] Articolul Schemele vechi nu mai funcționează la Comrat: Găgăuzia are nevoie de dialog, pentru a evita haosul politic apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
2 cuvinte „scăpate” în lege fac omul apatrid! Cazul tânărului nevoit să redobândească cetățenia, deși nu o putea pierde # Realitatea.md
Deputații partidului „Democrația Casă”, Vasile Costiuc și Sergiu Stefanco, au prezentat recent pe rețelele de socializare cazul unui tânăr care s-a trezit apatrid, pentru că nu și-a perfectat buletinul de identitate până la 18 ani. Conform parlamentarilor, acesta a făcut serviciul militar, are livret și deține un certificat de naștere, dar nu poate fi identificat […] Articolul 2 cuvinte „scăpate” în lege fac omul apatrid! Cazul tânărului nevoit să redobândească cetățenia, deși nu o putea pierde apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Pe 24 ianuarie se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. În 1859, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, Moldova și Țara Românească au devenit stat unitar. Igor Grosu a transmis un mesaj, la aniversarea „micii Uniri”, menționând că evenimentul a reprezentat „act de curaj și viziune. Grosu a menționat că istoric crearea […] Articolul Grosu, la 167 de ani de la Unirea lui Cuza: A însemnat un act de curaj și viziune apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
VIDEO Atac masiv al rușilor: Cel puțin 1 mort și 4 răniți la Kiev. Circa 800.000 de oameni nu au lumină și căldură # Realitatea.md
Trupele ruse au lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un nou atac masiv asupra Ucrainei. A fost vizată inclusiv Capitala Kiev, unde s-au înregistrat cel puțin 1 mort și 4 răniți. Persoana decedată este 0 femeie de 40 de ani. Au fost deteriorate șase blocuri de locuit, o fabrică de cofetărie, încăperi ale Bibliotecii […] Articolul VIDEO Atac masiv al rușilor: Cel puțin 1 mort și 4 răniți la Kiev. Circa 800.000 de oameni nu au lumină și căldură apare prima dată în Realitatea.md.
