Schimbare în educație: Certificate recunoscute național pentru absolvenții școlilor de arte

10:20

Situația din capitala Ucrainei rămâne tot mai critică din cauza bombardamentelor rusești, iar mii de locuitori continuă să fie afectați de lipsa utilităților de bază. Potrivit autorităților, peste 1.300 de locuințe din Kiev sunt în continuare fără încălzire, în condițiile temperaturilor scăzute din ultimele zile. Pentru a sprijini populația, în capitală funcționează non-stop peste 90 […] Articolul VIDEO Kievul îngheață: sute de blocuri fără curent și căldură după atacurile rusești. Măsuri ale autorităților apare prima dată în Realitatea.md.