Schimbare în educație: Certificate recunoscute național pentru absolvenții școlilor de arte
Realitatea.md, 26 ianuarie 2026 16:30
Elevii care absolvă Școlile de Arte, muzică, teatru, arte plastice, dans vor susține, începând cu sesiunea 2026, un examen de absolvire organizat după o metodologie unică, aprobată în premieră de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru prima dată, absolvenții vor primi Certificate de competență artistică, eliberate de Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație și recunoscute […] Articolul Schimbare în educație: Certificate recunoscute național pentru absolvenții școlilor de arte apare prima dată în Realitatea.md.
Alexandru Berlinschii anunță pregătirea modificărilor la Legea cetățeniei: Tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi # Realitatea.md
Deputatul „Partidului Nostru”, Alexandru Berlinschii, a anunțat inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS, în urma căreia tineri din Moldova ajung să fie apatrizi. Parlamentarul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor […] Articolul Alexandru Berlinschii anunță pregătirea modificărilor la Legea cetățeniei: Tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Captură record de droguri în Capitală: Peste 3 kg confiscate și doi traficanți reținuți # Realitatea.md
Peste 3 kilograme de droguri sintetice, estimate la circa 1,5 milioane de lei, au fost confiscate de oamenii legii în urma destructurării unui grup criminal implicat în distribuirea substanțelor narcotice în municipiul Chișinău. În timpul acțiunii, au fost prinși în flagrant doi suspecți, un bărbat în vârstă de 32 de ani și o femeie de […] Articolul VIDEO Captură record de droguri în Capitală: Peste 3 kg confiscate și doi traficanți reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
Costiuc: Soldatul declarat apatrid ar fi votat în unitatea militară. Legea privind cetățenia va fi contestată la CC? # Realitatea.md
Tânărul care a devenit apatrid, pentru că nu și-a perfectat buletin de identitate până la 18 ani, ar fi votat în unitatea militară, afirmă deputatul Vasile Costiuc. Nu este clar cum își putea exercita dreptul de a alege acesta, dacă nu deținea alte acte decât adeverința de naștere și livretul militar. „Noi o să avem […] Articolul Costiuc: Soldatul declarat apatrid ar fi votat în unitatea militară. Legea privind cetățenia va fi contestată la CC? apare prima dată în Realitatea.md.
Elevii care absolvă Școlile de Arte, muzică, teatru, arte plastice, dans vor susține, începând cu sesiunea 2026, un examen de absolvire organizat după o metodologie unică, aprobată în premieră de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru prima dată, absolvenții vor primi Certificate de competență artistică, eliberate de Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație și recunoscute […] Articolul Schimbare în educație: Certificate recunoscute național pentru absolvenții școlilor de arte apare prima dată în Realitatea.md.
Deputatul PAS, Nicolae Botgros, în vizorul ANI: Este și deputat și director artistic al orchestrei „Lăutarii” # Realitatea.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a anunțat că a depus o sesizare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) privind o posibilă situație de incompatibilitate în cazul deputatului Nicolae Botgros. Formațiunea susține că parlamentarul exercită simultan mandatul de deputat și funcția de director artistic al orchestrei „Lăutarii”, în cadrul instituției publice „Moldova-Concert”. Potrivit PNM, „Moldova-Concert” se află […] Articolul Deputatul PAS, Nicolae Botgros, în vizorul ANI: Este și deputat și director artistic al orchestrei „Lăutarii” apare prima dată în Realitatea.md.
Copiii din municipiul Chișinău revin la ore începând de marți, 27 ianuarie 2026. Primăria Chișinău anunță că toate instituțiile educaționale vor activa în regim normal, conform programului stabilit. Decizia a fost luată de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, în urma evaluării situației din teritoriu și a condițiilor de siguranță, realizată împreună cu serviciile specializate […] Articolul Școlile și grădinițele din Chișinău revin de marți la program normal de activitate apare prima dată în Realitatea.md.
Maia Sandu, în vizită la Varșovia: Discuții despre un acord bilateral în domeniul apărării # Realitatea.md
Republica Moldova este dovada că se poate ieși din sfera de influență a Rusiei și, în acest parcurs, poate conta în continuare pe sprijinul Poloniei. Declarația a fost făcută de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială la Varșovia. „Cred că astăzi, sub […] Articolul Maia Sandu, în vizită la Varșovia: Discuții despre un acord bilateral în domeniul apărării apare prima dată în Realitatea.md.
Indicele privind Situația Presei în 2025: Avem cadru juridic mai bun, dar mai puțină securitate a jurnaliștilor # Realitatea.md
Mass-media din Republica Moldova se confruntă în continuare cu probleme grave. Deși în 2025, comparativ cu anii precedenți, valoarea indicatorilor a înregistrat o creștere minoră, problemele sistemice majore în activitatea presei nu au remediate, conform Indicelui privind Situația Presei în Moldova (ISPM) pentru 2025, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Documentul este elaborat pentru […] Articolul Indicele privind Situația Presei în 2025: Avem cadru juridic mai bun, dar mai puțină securitate a jurnaliștilor apare prima dată în Realitatea.md.
Loteria Națională a Moldovei a obținut patru certificări internaționale ISO recunoscute la nivel mondial # Realitatea.md
S.A. Loteria Națională a Moldovei anunță obținerea a patru certificări internaționale ISO, în urma unui proces complex de audit și evaluare externă, care confirmă alinierea instituției la standarde internaționale de calitate, securitate, integritate și responsabilitate de mediu. Instituția a fost certificată în domeniile securității informației, prevenirii mitei, managementului calității și managementului mediului, ca rezultat al […] Articolul Loteria Națională a Moldovei a obținut patru certificări internaționale ISO recunoscute la nivel mondial apare prima dată în Realitatea.md.
S.A. „Energocom” urmează să depună solicitarea de ajustare a tarifului la gazele naturale imediat după aprobarea costurilor de bază de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), scrie BANI.MD. Potrivit informațiilor comunicate de membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari, regulatorul urmează să aprobe aceste costuri marți, 27 ianuarie, iar conducerea instituției a dat asigurări că […] Articolul Reducerea tarifelor la gaz, aproape de aprobare. Când va depune Energocom cererea apare prima dată în Realitatea.md.
ASP, reacție la scandalul din jurul Legii cetățeniei: Părinții au obligația legală și morală să documenteze copiii # Realitatea.md
„Documentarea copiilor reprezintă o responsabilitate legală și morală a părinților” – așa comentează Agenția Servicii Publice (ASP), scandalul din jurul Legii cetățeniei. Este vorba despre cazul tânărului care a devenit apatrid, după ce a efectuat serviciul militar, pentru că nu i-a fost perfectat buletinul de identitate până la majorat. Responsabilii precizează că „mesajele transmise în […] Articolul ASP, reacție la scandalul din jurul Legii cetățeniei: Părinții au obligația legală și morală să documenteze copiii apare prima dată în Realitatea.md.
Scandalul „maladeț” nu se stinge. Paula Seling spune că primește în continuare înjurii # Realitatea.md
Deși și-a cerut scuze și a oferit explicații, cântăreața Paula Seling continuă să fie ținta criticilor după ce a felicitat publicul la finala Selecției Naționale Eurovision cu „Maladeț, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova!”. Artista în continuare primește comentarii răutăcioase indiferent de postarea pe care o face pe online, transmite cancan.md Paula Seling nu […] Articolul Scandalul „maladeț” nu se stinge. Paula Seling spune că primește în continuare înjurii apare prima dată în Realitatea.md.
Noapte agitată într-o gară din Austria: un român a vrut să fure un tren, dar n-a știut cum # Realitatea.md
Scene neobișnuite au avut loc în toiul nopții la gara St. Valentin, din districtul Amstetten, Austria Inferioară, unde un bărbat a încercat să pornească un tren staționat pe linie. Incidentul s-a produs puțin înainte de ora patru dimineața, când poliția a fost alertată de coordonatorul pentru situații de urgență al Căilor Ferate Federale Austriece (OBB), […] Articolul Noapte agitată într-o gară din Austria: un român a vrut să fure un tren, dar n-a știut cum apare prima dată în Realitatea.md.
Depistarea timpurie, vitală: Sute de femei din Moldova sunt afectate anual de cancer de col uterin # Realitatea.md
Anual, în Republica Moldova, aproximativ 300-330 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, ceea ce înseamnă, practic, un caz nou în fiecare zi. Totodată, între 150 și 160 de paciente își pierd viața anual din cauza acestei afecțiuni, echivalentul unui deces la fiecare trei zile, potrivit datelor Ministerului Sănătății. De asemenea, între 600 […] Articolul Depistarea timpurie, vitală: Sute de femei din Moldova sunt afectate anual de cancer de col uterin apare prima dată în Realitatea.md.
Tot mai multe locuri de muncă apar în Republica Moldova în sectorul energiilor regenerabile, potrivit raportului „Energie regenerabilă și locuri de muncă”, elaborat de Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA). Conform datelor pentru anul 2024, cele mai multe joburi au fost generate de energia solară fotovoltaică, peste 1.200 de locuri de muncă directe. Urmează energia […] Articolul Apar tot mai multe locuri de muncă în energia regenerabilă din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Luna dragostei la Castel Mimi. Ce surprize îi așteaptă pe îndrăgostiți la singurul castel vinicol din țară # Realitatea.md
Februarie e considerată luna dragostei, perioadă în care îndrăgostiții au un motiv în plus să-și mărturisească sentimentele și să-și spună „te iubesc”. Pentru trăiri de neuitat, Castel Mimi este destinația perfectă, care îmbină romantismul, confortul și bucatele fine dining, cu unicitatea locului. Pentru cei cu și fără pereche, Castel Mimi pregătește o serie de experiențe […] Articolul Luna dragostei la Castel Mimi. Ce surprize îi așteaptă pe îndrăgostiți la singurul castel vinicol din țară apare prima dată în Realitatea.md.
Traumatisme, AVC-uri și accidente: Peste 2.700 de pacienți au primit asistență într-o singură zi # Realitatea.md
Duminică, 25 ianuarie 2026, medicii de pe ambulanță au acordat asistență medicală urgentă pentru 2790 de persoane, dintre care 484 de copii. După acordarea ajutorului medical, 1.079 de pacienți au fost transportați la spital pentru tratament suplimentar. În decurs de 24 de ore, echipele AMU au intervenit pentru: 650 de cazuri de afecțiuni respiratorii; 579 […] Articolul Traumatisme, AVC-uri și accidente: Peste 2.700 de pacienți au primit asistență într-o singură zi apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Ursula von der Leyen și Antonio Costa la parada din Delhi : „O Indie de succes face lumea mai sigură” # Realitatea.md
India marchează astăzi, 26 ianuarie, cea de-a 77-a ediție a Zilei Republicii, eveniment la care au participat lideri ai Uniunii Europene, printre care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Prezența oficialilor europeni are loc în contextul consolidării relațiilor comerciale dintre India și Uniunea Europeană, având în vedere tarifele […] Articolul VIDEO Ursula von der Leyen și Antonio Costa la parada din Delhi : „O Indie de succes face lumea mai sigură” apare prima dată în Realitatea.md.
Un vameș deținea peste 479.000 de lei nejustificați. ANI i-a verificat veniturile, după ce a cumpărat 2 terenuri # Realitatea.md
Un vameș deținea nejustificat peste 479.000 de lei. Veniturile funcționarului au fost verificate de către Autoritatea Națională pentru Integritate, după ce familia sa a procurat două terenuri pentru construcții. Averea nejustificată ar fi fost acumulată pe parcursul anilor 2022 și 2023. În 2022, diferența dintre veniturile și cheltuielile familiei sale au constituit 406.565 de lei, […] Articolul Un vameș deținea peste 479.000 de lei nejustificați. ANI i-a verificat veniturile, după ce a cumpărat 2 terenuri apare prima dată în Realitatea.md.
India marchează astăzi, 26 ianuarie, cea de-a 77-a ediție a Zilei Republicii, eveniment la care au participat lideri ai Uniunii Europene, printre care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Prezența oficialilor europeni are loc în contextul consolidării relațiilor comerciale dintre India și Uniunea Europeană, având în vedere tarifele […] Articolul VIDEO Ursula von der Leyen și Antonio Costa la parada Indiei: „O Indie de succes face lumea mai sigură” apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Viscol extrem în SUA: cel puțin 10 morți și peste un milion de gospodării fără curent # Realitatea.md
Un viscol extrem a lovit Statele Unite, provocând moartea a cel puțin zece persoane și întreruperea alimentării cu energie electrică a peste un milion de gospodării, potrivit Serviciului Național de Meteorologie (NWS), citat de BBC. Furtuna de iarnă a determinat închiderea școlilor și a drumurilor din întreaga țară, iar mii de zboruri au fost anulate. […] Articolul VIDEO Viscol extrem în SUA: cel puțin 10 morți și peste un milion de gospodării fără curent apare prima dată în Realitatea.md.
Un șofer a fost transportat la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău pentru investigații medicale, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier. Coliziunea a avut loc astăzi, 26 ianuarie, pe strada Calea Orheiului. Potrivit poliției, un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unui Mercedes, s-a tamponat, în […] Articolul VIDEO Impact puternic pe strada Calea Orheiului: Un șofer a fost dus la urgență apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Contrabandă cu țigări pe Aeroportul Chișinău: Două persoane, prinse cu bagajele pline # Realitatea.md
Două persoane riscă să fie sancționate contravențional după ce, în bagajele acestora, au fost depistate câteva pachete de țigări și rezerve de tutun. Totul s-a întâmplat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, pe cursa spre Londra. În primul caz, a fost documentat un cetățean al Israelului, în vârstă de 48 de ani, care avea în bagaj […] Articolul FOTO Contrabandă cu țigări pe Aeroportul Chișinău: Două persoane, prinse cu bagajele pline apare prima dată în Realitatea.md.
Alertă pentru părinți: Vitagermine retrage lapte praf după suspiciuni de bacterie periculoasă # Realitatea.md
Producătorul francez de alimente și băuturi Vitagermine a anunțat, duminică, 25 ianuarie, retragerea unor loturi de lapte praf formula Optima 1, pentru măsuri de precauție, potrivit presei române. Retragerea a fost decisă din cauza unei posibile prezențe a cereulidei, o substanță bacteriană care poate provoca diaree și vărsături. Alte companii, precum Danone, Nestle și Lactalis, […] Articolul Alertă pentru părinți: Vitagermine retrage lapte praf după suspiciuni de bacterie periculoasă apare prima dată în Realitatea.md.
Maia Sandu, la Varșovia: Extinderea UE nu este act de generozitate. Înseamnă investiție în securitatea Europei # Realitatea.md
Extinderea UE nu este act de generozitate, ci investiție în securitatea Europei, transmite Maia Sandu de la Varșovia. Aflată într-o vizită oficială în Polonia, președinta Moldovei a menționat acțiunile hibride ale Rusiei împotriva țării noastre, a reiterat sprijinul pentru Ucraina și a menționat dorința Chișinăului de a intensifica cooperarea bilaterală în mai multe domenii. Șefa […] Articolul Maia Sandu, la Varșovia: Extinderea UE nu este act de generozitate. Înseamnă investiție în securitatea Europei apare prima dată în Realitatea.md.
Salariații vor beneficia de tichete de masă mai accesibile după modificările recente # Realitatea.md
Regulamentul privind tichetele de masă (Hotărârea Guvernului nr. 227/2018) a fost modificat recent, în vederea ajustării și eficientizării mecanismului de acordare a acestui beneficiu, precum și a alinierii sale la realitățile economice actuale. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a susținut și a contribuit la promovarea acestor modificări, care extind accesul salariaților la […] Articolul Salariații vor beneficia de tichete de masă mai accesibile după modificările recente apare prima dată în Realitatea.md.
Elevii din 174 de școli din Moldova au avut luni liber de la ore. Lecțiile vor fi recuperate ulterior. Decizia a fost luată de direcțiile Educație, urmare a condițiilor meteorologice. Autoritatea informează că în alte 129 de instituții procesul de învățământ s-a desfășurat online, iar în 29 – în format mix, atât cu prezență fizică, […] Articolul Ministerul Educației: Elevii din 174 de școli au avut luni liber de la ore apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Incendiu mortal în Grecia: trei persoane au murit, iar alte două sunt dispărute # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața zilei de 26 ianuarie, la fabrica Violanta din Trikala, Grecia, după o explozie, transformând incidentul într-o tragedie cu victime multiple. Pompierii au anunțat că au fost găsite cadavrele a trei femei, în timp ce autoritățile au raportat că a fost găsită o a patra persoană decedată, însă informația […] Articolul VIDEO Incendiu mortal în Grecia: trei persoane au murit, iar alte două sunt dispărute apare prima dată în Realitatea.md.
Programul de comemorare a victimelor Holocaustului, anunțat de Comunitatea evreiască # Realitatea.md
Comunitatea Evreiască din Republica Moldova lansează Programul de comemorare 2026 – „Anul memoriei și al reflecției”, dedicat marcării a 85 de ani de la începutul Holocaustului pe teritoriul Moldovei și de la instituirea Ghetoului din Chișinău. Inițiativa începe cu campania internațională #WeRemember, iar pe parcursul anului sunt planificate mai multe evenimente și activități tematice. Inițiativa […] Articolul Programul de comemorare a victimelor Holocaustului, anunțat de Comunitatea evreiască apare prima dată în Realitatea.md.
Pe parcursul zilei de duminică, 25 ianuarie, Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă a înregistrat un flux extrem de mare de pacienți, majoritatea cu traumatisme, survenite pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Până la ora 18:00, IMU a deservit 270 de pacienți, dintre care 250 au solicitat consultația medicului traumatolog. „În prezent, situația […] Articolul FOTO Avalanșă de pacienți la urgență: 250 de cazuri de traumatisme într-o zi apare prima dată în Realitatea.md.
Duminică, 10 ambulanțe au rămas blocate din cauza gheții. Incidentele au avut loc la Chișinău (5 cazuri), Strășeni (3 cazuri), Căușeni (2 cazuri) și Cimișlia (1 caz). Dintre vehiculele care nu se puteau deplasa, 5 transportau pacienți. Celelalte ambulanțe se deplasau pentru a interveni la solicitarea cetățenilor. Pentru deblocarea echipajelor medicale, au intervenit salvatorii. „Precizăm […] Articolul 10 ambulanțe, blocate duminică din cauza gheții. Dintre ele, 5 transportau pacienți apare prima dată în Realitatea.md.
Suspendarea importului cărnii de pasăre din Ucraina nu va genera deficit. MAIA explică dacă poate influența prețul # Realitatea.md
Suspendarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina nu va genera deficit pe piața din Republica Moldova. Serviciul de presă al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că anual în țara noastră se consumă circa 91 mii de tone de carne de pasăre, dintre care 64 de mii reprezintă producție internă. În ultimii ani, circa […] Articolul Suspendarea importului cărnii de pasăre din Ucraina nu va genera deficit. MAIA explică dacă poate influența prețul apare prima dată în Realitatea.md.
Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit duminică seara, 25 ianuarie, imediat după decolare, de pe aeroportul Bangor, în statul Maine, Statele Unite ale Americii, potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), scrie CNN. „Primii respondenți sunt încă la fața locului și se așteaptă să lucreze activ la fața locului încă câteva ore […] Articolul Tragedie în SUA: avion privat cu opt persoane s-a răsturnat la decolare apare prima dată în Realitatea.md.
Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul decesului unui militar din garnizoana Florești # Realitatea.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a autosesizat din oficiu în cazul militarului prin contract care a murit după ce s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, într-o unitate militară din garnizoana Florești. Decizia a fost luată în contextul unor suspiciuni privind nefuncționarea mecanismelor de prevenire, suport și raportare a bullyingului, intimidării și violenței, precum și […] Articolul Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul decesului unui militar din garnizoana Florești apare prima dată în Realitatea.md.
Tânără angajată la Cancelaria de Stat. Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul, după demisia Anastasiei Nichita # Realitatea.md
Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul de deputată, după demisia Anastasiei Nichita. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas. Conform paginii sale de Facebook, actualmente funcționara este angajată la Cancelaria de Stat. Rotari este născută în 1994 și are studii juridice. Ea are domiciliul în satul Peticeni, […] Articolul Tânără angajată la Cancelaria de Stat. Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul, după demisia Anastasiei Nichita apare prima dată în Realitatea.md.
CNAM a dat în judecată circa 1.500 de persoane pentru neplata asigurării medicale în anul 2025 # Realitatea.md
Aproximativ 1.500 de persoane au fost acționate în judecată de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) pentru că nu și-au procurat, pe parcursul anului 2025, primele de asigurare obligatorie medicală în sumă fixă, așa cum prevede legislația. Potrivit Radiomoldova.md, restanțierii nu au reacționat la penalitățile aplicate de CNAM – câte 0.1% din suma datorată […] Articolul CNAM a dat în judecată circa 1.500 de persoane pentru neplata asigurării medicale în anul 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Aproximativ 15 persoane au murit după ce un feribot cu 350 de persoane s-a scufundat în Filipine # Realitatea.md
Un feribot interinsular din Filipine, cu aproximativ 350 de persoane la bord, s-a scufundat luni, 26 ianuarie, provocând moartea a cel puțin 15 persoane și lăsând zeci de persoane dispărute. Feribotul Trisha Kerstin 3 transporta 332 de pasageri și 27 de membri ai echipajului, navigând de la orașul portuar Zamboanga către insula Jolo din provincia […] Articolul VIDEO Aproximativ 15 persoane au murit după ce un feribot cu 350 de persoane s-a scufundat în Filipine apare prima dată în Realitatea.md.
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că Primăria dispune de resurse financiare suficiente și va realiza în anul 2026 mai multe proiecte și programe decât în anii 2024 și 2025 la un loc. Potrivit edilului, Chișinăul a încheiat anul bugetar cu aproape 400 de milioane de lei disponibili în conturi, iar ponderea datoriei din veniturile […] Articolul Chișinăul are buget și va realiza în 2026 mai multe proiecte decât în 2024–2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Mitingul din Găgăuzia a început cu adresări către Trump și s-a încheiat cu rugăciuni. S-a cerut să fie eliberată Guțul # Realitatea.md
La mitingul desfășurat duminică în Găgăuzia, manifestanții au cerut eliberarea Evgheniei Guțul din pușcărie. În același timp, aceștia au invocat de mai multe ori că le-ar fi încălcate drepturile prevăzute de Legea privind statutul special al autonomiei. Unii manifestanți au declarat că și-ar dori președinți de țară precum Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump […] Articolul Mitingul din Găgăuzia a început cu adresări către Trump și s-a încheiat cu rugăciuni. S-a cerut să fie eliberată Guțul apare prima dată în Realitatea.md.
În contextul interesului tot mai accentuat pentru investițiile imobiliare din Zona de Nord a Bucureștiului, Proimobil organizează tururi imobiliare dedicate oportunităților cu randament ridicat și potențial de creștere pe termen lung. Inițiativa vine în contextul interesului investițional consolidat în urma evenimentului „Zilele Bucureștiului” și se adresează atât investitorilor locali, cât și celor internaționali care analizează […] Articolul FOTO Proimobil organizează tururi imobiliare în București dedicate investitorilor apare prima dată în Realitatea.md.
Ambulanțe și mașini blocate în toată țara din cauza ghețușului. IGSU chemat să ajute # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de 25 ianuarie, șase mașini au avut nevoie de intervenția salvatorilor IGSU, după ce au rămas blocate sau au derapat din cauza poleiului. Salvatorii au intervenit și pentru ambulanțe rămase în dificultate. În Stăuceni (str. Ion Creangă nr. 34), o ambulanță a derapat pe acostament și s-a lovit de un gard, fiind […] Articolul Ambulanțe și mașini blocate în toată țara din cauza ghețușului. IGSU chemat să ajute apare prima dată în Realitatea.md.
Vremea de afară a transformat străzile din Chișinău într-un adevărat patinoar. Deși astăzi mașinile circulă fără restricții, pietonii se confruntă cu dificultăți serioase: trotuarele sunt alunecoase, iar fiecare pas devine o provocare. Atenție sporită la deplasare! Primăria capitalei anunță că pe parcursul nopții serviciile municipale, preturile și tot efectivul de persoane și tehnică au continuat să […] Articolul NO COMMENT Străzile din Chișinău, transformate în patinoar apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Atacuri cu macete și spray lacrimogen la Brăila, surprinse în imagini video, făptașii fiind minori # Realitatea.md
Scene violente au avut loc la Brăila, în România, unde mai mulți minori s-au filmat în timp ce atacau un tânăr folosind macete, spray-uri lacrimogene și bâte din metal. Potrivit presei române, au fost raportate mai multe incidente, unul dintre acestea producându-se în apropierea Inspectoratului Județean de Poliție Brăila. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare […] Articolul VIDEO Atacuri cu macete și spray lacrimogen la Brăila, surprinse în imagini video, făptașii fiind minori apare prima dată în Realitatea.md.
Scene violente au avut loc la Brăila, în România, unde mai mulți minori s-au filmat în timp ce atacau un tânăr folosind macete, spray-uri lacrimogene și bâte din metal. Potrivit presei române, au fost raportate mai multe incidente, unul dintre acestea producându-se în apropierea Inspectoratului Județean de Poliție Brăila. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare […] Articolul VIDEO tacuri cu macete și spray lacrimogen la Brăila, surprinse în imagini video, făptașii fiind minori apare prima dată în Realitatea.md.
O nouă ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului”, în care este acuzat fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, s-a încheiat rapid, după ce martorii citați nu s-au prezentat în instanță. Potrivit procurorului de caz, Alexandru Cernei, ședința „nu a fost una lucrativă”, întrucât motivele absenței martorilor nu sunt cunoscute. Procurorul a precizat că instanța […] Articolul VIDEO Ședință amânată în dosarul lui Plahotniuc, după ce nu s-au prezentat martori apare prima dată în Realitatea.md.
Mesaje de ziua comemorării victimelor Holocaustului: între suferință, memorie și responsabilitate # Realitatea.md
În fiecare la data de 27 ianuarie, este marcată Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. În această zi, în anul 1945, eliberarea lagărului de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau a scos la iveală amploarea crimelor comise de regimul nazist. Comemorarea are rolul de păstra vie memoria celor șase milioane de evrei și a milioanelor de […] Articolul Mesaje de ziua comemorării victimelor Holocaustului: între suferință, memorie și responsabilitate apare prima dată în Realitatea.md.
Premier Energy Distribution: 9 localități au rămas fără curent electric din cauza condițiilor meteo # Realitatea.md
Nouă localități din Republica Moldova au rămas fără curent electric. Potrivit informațiilor de pe 26 ianuarie, ora 9:30, au fost parțial deconectate de la lumină sate din Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă. Întreruperile în rețeaua de medie tensiune sunt cauzate de defecțiuni apărute în urma condițiilor meteo nefavorabile, precizează Premier Energy Distribution. Specialiștii […] Articolul Premier Energy Distribution: 9 localități au rămas fără curent electric din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Kievul îngheață: sute de blocuri fără curent și căldură după atacurile rusești. Măsuri ale autorităților # Realitatea.md
Situația din capitala Ucrainei rămâne tot mai critică din cauza bombardamentelor rusești, iar mii de locuitori continuă să fie afectați de lipsa utilităților de bază. Potrivit autorităților, peste 1.300 de locuințe din Kiev sunt în continuare fără încălzire, în condițiile temperaturilor scăzute din ultimele zile. Pentru a sprijini populația, în capitală funcționează non-stop peste 90 […] Articolul VIDEO Kievul îngheață: sute de blocuri fără curent și căldură după atacurile rusești. Măsuri ale autorităților apare prima dată în Realitatea.md.
Deputata PAS și vicecampioana olimpică la lupte, Anastasia Nichita, a anunțat în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie, că își retrage mandatul de parlamentar, din cauza că nu reușește să îmbine, în această perioadă, rolul de mamă, cariera sportivă și responsabilitățile din Legislativ. „Funcția de deputat cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe […] Articolul Demisie după doar câteva luni. Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat apare prima dată în Realitatea.md.
Parlamentar ucrainean din „Slujitorul Poporului” a murit în urma unui accident rutier # Realitatea.md
Deputatul ucrainean Orest Salamaha, membru al partidului „Slujitorul Poporului”, a murit în seara zilei de 25 ianuarie, în urma unui accident rutier produs în regiunea Liov. Potrivit presei ucrainene, accidentul s-a produs în timp ce deputatul conducea un ATV pe un sector de drum public. Conform datelor preliminare, Orest Salamaha ar fi intrat pe contrasens, […] Articolul Parlamentar ucrainean din „Slujitorul Poporului” a murit în urma unui accident rutier apare prima dată în Realitatea.md.
