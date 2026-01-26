Deputatul PAS, Nicolae Botgros, în vizorul ANI: Este și deputat și director artistic al orchestrei „Lăutarii” 

09:40

Un grav accident rutier a avut loc în dimineața zilei de astăzi, în raionul Fălești. Potrivit Poliției, un angajat al Inspectoratului din Fălești, în vârstă de 30 de ani, a decedat după ce mașina a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Polițistul se deplasa spre serviciu, la volanul automobilului personal de marca […]