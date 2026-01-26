Ministerul Educației: Elevii din 174 de școli au avut luni liber de la ore
Realitatea.md, 26 ianuarie 2026 13:20
Elevii din 174 de școli din Moldova au avut luni liber de la ore. Lecțiile vor fi recuperate ulterior. Decizia a fost luată de direcțiile Educație, urmare a condițiilor meteorologice. Autoritatea informează că în alte 129 de instituții procesul de învățământ s-a desfășurat online, iar în 29 – în format mix, atât cu prezență fizică,
Acum 5 minute
13:40
Salariații vor beneficia de tichete de masă mai accesibile după modificările recente # Realitatea.md
Regulamentul privind tichetele de masă (Hotărârea Guvernului nr. 227/2018) a fost modificat recent, în vederea ajustării și eficientizării mecanismului de acordare a acestui beneficiu, precum și a alinierii sale la realitățile economice actuale. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a susținut și a contribuit la promovarea acestor modificări, care extind accesul salariaților la
Acum 30 minute
13:20
Elevii din 174 de școli din Moldova au avut luni liber de la ore. Lecțiile vor fi recuperate ulterior. Decizia a fost luată de direcțiile Educație, urmare a condițiilor meteorologice. Autoritatea informează că în alte 129 de instituții procesul de învățământ s-a desfășurat online, iar în 29 – în format mix, atât cu prezență fizică,
Acum 2 ore
12:40
VIDEO Incendiu mortal în Grecia: trei persoane au murit, iar alte două sunt dispărute # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața zilei de 26 ianuarie, la fabrica Violanta din Trikala, Grecia, după o explozie, transformând incidentul într-o tragedie cu victime multiple. Pompierii au anunțat că au fost găsite cadavrele a trei femei, în timp ce autoritățile au raportat că a fost găsită o a patra persoană decedată, însă informația
12:30
Programul de comemorare a victimelor Holocaustului, anunțat de Comunitatea evreiască # Realitatea.md
Comunitatea Evreiască din Republica Moldova lansează Programul de comemorare 2026 – „Anul memoriei și al reflecției", dedicat marcării a 85 de ani de la începutul Holocaustului pe teritoriul Moldovei și de la instituirea Ghetoului din Chișinău. Inițiativa începe cu campania internațională #WeRemember, iar pe parcursul anului sunt planificate mai multe evenimente și activități tematice. Inițiativa
12:20
Pe parcursul zilei de duminică, 25 ianuarie, Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă a înregistrat un flux extrem de mare de pacienți, majoritatea cu traumatisme, survenite pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Până la ora 18:00, IMU a deservit 270 de pacienți, dintre care 250 au solicitat consultația medicului traumatolog. „În prezent, situația
12:20
Duminică, 10 ambulanțe au rămas blocate din cauza gheții. Incidentele au avut loc la Chișinău (5 cazuri), Strășeni (3 cazuri), Căușeni (2 cazuri) și Cimișlia (1 caz). Dintre vehiculele care nu se puteau deplasa, 5 transportau pacienți. Celelalte ambulanțe se deplasau pentru a interveni la solicitarea cetățenilor. Pentru deblocarea echipajelor medicale, au intervenit salvatorii. „Precizăm
12:00
Suspendarea importului cărnii de pasăre din Ucraina nu va genera deficit. MAIA explică dacă poate influența prețul # Realitatea.md
Suspendarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina nu va genera deficit pe piața din Republica Moldova. Serviciul de presă al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că anual în țara noastră se consumă circa 91 mii de tone de carne de pasăre, dintre care 64 de mii reprezintă producție internă. În ultimii ani, circa
11:50
Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit duminică seara, 25 ianuarie, imediat după decolare, de pe aeroportul Bangor, în statul Maine, Statele Unite ale Americii, potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), scrie CNN. „Primii respondenți sunt încă la fața locului și se așteaptă să lucreze activ la fața locului încă câteva ore
11:50
Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul decesului unui militar din garnizoana Florești # Realitatea.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a autosesizat din oficiu în cazul militarului prin contract care a murit după ce s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, într-o unitate militară din garnizoana Florești. Decizia a fost luată în contextul unor suspiciuni privind nefuncționarea mecanismelor de prevenire, suport și raportare a bullyingului, intimidării și violenței, precum și
Acum 4 ore
11:40
Tânără angajată la Cancelaria de Stat. Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul, după demisia Anastasiei Nichita # Realitatea.md
Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul de deputată, după demisia Anastasiei Nichita. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas. Conform paginii sale de Facebook, actualmente funcționara este angajată la Cancelaria de Stat. Rotari este născută în 1994 și are studii juridice. Ea are domiciliul în satul Peticeni,
11:30
CNAM a dat în judecată circa 1.500 de persoane pentru neplata asigurării medicale în anul 2025 # Realitatea.md
Aproximativ 1.500 de persoane au fost acționate în judecată de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) pentru că nu și-au procurat, pe parcursul anului 2025, primele de asigurare obligatorie medicală în sumă fixă, așa cum prevede legislația. Potrivit Radiomoldova.md, restanțierii nu au reacționat la penalitățile aplicate de CNAM – câte 0.1% din suma datorată
11:30
VIDEO Aproximativ 15 persoane au murit după ce un feribot cu 350 de persoane s-a scufundat în Filipine # Realitatea.md
Un feribot interinsular din Filipine, cu aproximativ 350 de persoane la bord, s-a scufundat luni, 26 ianuarie, provocând moartea a cel puțin 15 persoane și lăsând zeci de persoane dispărute. Feribotul Trisha Kerstin 3 transporta 332 de pasageri și 27 de membri ai echipajului, navigând de la orașul portuar Zamboanga către insula Jolo din provincia
11:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că Primăria dispune de resurse financiare suficiente și va realiza în anul 2026 mai multe proiecte și programe decât în anii 2024 și 2025 la un loc. Potrivit edilului, Chișinăul a încheiat anul bugetar cu aproape 400 de milioane de lei disponibili în conturi, iar ponderea datoriei din veniturile
11:10
Mitingul din Găgăuzia a început cu adresări către Trump și s-a încheiat cu rugăciuni. S-a cerut să fie eliberată Guțul # Realitatea.md
La mitingul desfășurat duminică în Găgăuzia, manifestanții au cerut eliberarea Evgheniei Guțul din pușcărie. În același timp, aceștia au invocat de mai multe ori că le-ar fi încălcate drepturile prevăzute de Legea privind statutul special al autonomiei. Unii manifestanți au declarat că și-ar dori președinți de țară precum Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump
11:10
În contextul interesului tot mai accentuat pentru investițiile imobiliare din Zona de Nord a Bucureștiului, Proimobil organizează tururi imobiliare dedicate oportunităților cu randament ridicat și potențial de creștere pe termen lung. Inițiativa vine în contextul interesului investițional consolidat în urma evenimentului „Zilele Bucureștiului" și se adresează atât investitorilor locali, cât și celor internaționali care analizează
11:10
Ambulanțe și mașini blocate în toată țara din cauza ghețușului. IGSU chemat să ajute # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de 25 ianuarie, șase mașini au avut nevoie de intervenția salvatorilor IGSU, după ce au rămas blocate sau au derapat din cauza poleiului. Salvatorii au intervenit și pentru ambulanțe rămase în dificultate. În Stăuceni (str. Ion Creangă nr. 34), o ambulanță a derapat pe acostament și s-a lovit de un gard, fiind
11:00
Vremea de afară a transformat străzile din Chișinău într-un adevărat patinoar. Deși astăzi mașinile circulă fără restricții, pietonii se confruntă cu dificultăți serioase: trotuarele sunt alunecoase, iar fiecare pas devine o provocare. Atenție sporită la deplasare! Primăria capitalei anunță că pe parcursul nopții serviciile municipale, preturile și tot efectivul de persoane și tehnică au continuat să
11:00
VIDEO Atacuri cu macete și spray lacrimogen la Brăila, surprinse în imagini video, făptașii fiind minori # Realitatea.md
Scene violente au avut loc la Brăila, în România, unde mai mulți minori s-au filmat în timp ce atacau un tânăr folosind macete, spray-uri lacrimogene și bâte din metal. Potrivit presei române, au fost raportate mai multe incidente, unul dintre acestea producându-se în apropierea Inspectoratului Județean de Poliție Brăila. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare
10:50
10:40
O nouă ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului", în care este acuzat fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, s-a încheiat rapid, după ce martorii citați nu s-au prezentat în instanță. Potrivit procurorului de caz, Alexandru Cernei, ședința „nu a fost una lucrativă", întrucât motivele absenței martorilor nu sunt cunoscute. Procurorul a precizat că instanța
10:40
Mesaje de ziua comemorării victimelor Holocaustului: între suferință, memorie și responsabilitate # Realitatea.md
În fiecare la data de 27 ianuarie, este marcată Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. În această zi, în anul 1945, eliberarea lagărului de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau a scos la iveală amploarea crimelor comise de regimul nazist. Comemorarea are rolul de păstra vie memoria celor șase milioane de evrei și a milioanelor de
10:20
Premier Energy Distribution: 9 localități au rămas fără curent electric din cauza condițiilor meteo # Realitatea.md
Nouă localități din Republica Moldova au rămas fără curent electric. Potrivit informațiilor de pe 26 ianuarie, ora 9:30, au fost parțial deconectate de la lumină sate din Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă. Întreruperile în rețeaua de medie tensiune sunt cauzate de defecțiuni apărute în urma condițiilor meteo nefavorabile, precizează Premier Energy Distribution. Specialiștii
10:20
VIDEO Kievul îngheață: sute de blocuri fără curent și căldură după atacurile rusești. Măsuri ale autorităților # Realitatea.md
Situația din capitala Ucrainei rămâne tot mai critică din cauza bombardamentelor rusești, iar mii de locuitori continuă să fie afectați de lipsa utilităților de bază. Potrivit autorităților, peste 1.300 de locuințe din Kiev sunt în continuare fără încălzire, în condițiile temperaturilor scăzute din ultimele zile. Pentru a sprijini populația, în capitală funcționează non-stop peste 90
10:20
Deputata PAS și vicecampioana olimpică la lupte, Anastasia Nichita, a anunțat în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie, că își retrage mandatul de parlamentar, din cauza că nu reușește să îmbine, în această perioadă, rolul de mamă, cariera sportivă și responsabilitățile din Legislativ. „Funcția de deputat cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe
09:50
Parlamentar ucrainean din „Slujitorul Poporului” a murit în urma unui accident rutier # Realitatea.md
Deputatul ucrainean Orest Salamaha, membru al partidului „Slujitorul Poporului", a murit în seara zilei de 25 ianuarie, în urma unui accident rutier produs în regiunea Liov. Potrivit presei ucrainene, accidentul s-a produs în timp ce deputatul conducea un ATV pe un sector de drum public. Conform datelor preliminare, Orest Salamaha ar fi intrat pe contrasens,
Acum 6 ore
09:40
Un grav accident rutier a avut loc în dimineața zilei de astăzi, în raionul Fălești. Potrivit Poliției, un angajat al Inspectoratului din Fălești, în vârstă de 30 de ani, a decedat după ce mașina a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Polițistul se deplasa spre serviciu, la volanul automobilului personal de marca
09:40
Iwona Piorko, despre dialogul cu opoziția de la Chișinău: Fiecare voce în Parlament e de la cetățeni și trebuie auzită # Realitatea.md
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, afirmă că fiecare voce din Parlament a fost susținută de cetățeni, vorbind despre dialogul inițiat cu opoziția de la Chișinău. Oficiala a menționat că și comisara europeană Marta Kos a chemat la discuții fracțiunile din Legislativ și toate, cu excepția Partidului Comuniștilor, au acceptat întrevederile. Piorko a
09:30
Importurile de carne de pasăre din Ucraina, suspendate temporar. ANSA invocă riscuri pentru siguranța alimentară # Realitatea.md
Importurile de carne de pasăre din Ucraina au fost suspendate temporar în Republica Moldova. Decizia a fost anunțată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care invocă riscuri pentru siguranța alimentară. Măsura a fost luată după ce, în urma unor investigații, a fost depistată substanța interzisă metron
09:20
Accident la Fălești! Un polițist a murit în drum spre serviciu, după ce s-a izbit de un copac # Realitatea.md
Un grav accident rutier a avut loc în dimineața zilei de astăzi, în raionul Fălești. Potrivit Poliției, un angajat al Inspectoratului din Fălești, în vârstă de 30 de ani, a decedat după ce mașina pe care o conducea a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Polițistul se deplasa spre serviciu, la volanul […] Articolul Accident la Fălești! Un polițist a murit în drum spre serviciu, după ce s-a izbit de un copac apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Fragmente de dronă au lovit două întreprinderi din orașul Slaviansk-na-Kubani, regiunea Krasnodar, provocând incendii și rănind o persoană, potrivit centrului regional pentru situații de urgență. Centrul nu a specificat ce întreprinderi au fost afectate. În oraş se află o rafinărie privată cu o capacitate de aproximativ 100.000 de barili pe zi, care furnizează combustibil atât […] Articolul VIDEO O persoană rănită în urma unui atac cu dronă în regiunea Krasnodar apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Numărul persoanelor care și-au cumpărat stagiul de cotizare pentru pensii a scăzut în 2025. Potrivit datelor CNAS, 680 de persoane au achitat contribuția anuală, față de 720 înregistrate în 2024. Potrivit datelor oferite de CNAS 373 din cele 680 de contracte au fost încheiate cu proprietari sau arendași de terenuri agricole, care au achitat câte […] Articolul Cât plătesc moldovenii pentru a-și completa contribuțiile la pensie în 2026? apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Statul strânge mai mulți bani din chirii. Încasările au ajuns la 95 de milioane de lei # Realitatea.md
Tot mai mulți moldoveni își declară veniturile obținute din chirii, iar acest lucru se vede direct în buget. În anul 2025, încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au crescut cu peste un sfert față de anul precedent. Potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, în […] Articolul Statul strânge mai mulți bani din chirii. Încasările au ajuns la 95 de milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Maia Sandu a vizitat Muzeul masacrului de la Katyn. „Aceste crime au avut loc în urma Pactului Ribbentrop-Molotov” # Realitatea.md
„E un loc care te obligă să taci și să asculți istoria așa cum a fost.” Așa a descris președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Muzeul masacrului de la Katyn din Varșovia, pe care l-a vizitat înaintea deplasării oficiale în Polonia. Muzeul documentează tragedia din 1940, când aproximativ 22.000 de ofițeri și intelectuali polonezi au fost […] Articolul Maia Sandu a vizitat Muzeul masacrului de la Katyn. „Aceste crime au avut loc în urma Pactului Ribbentrop-Molotov” apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
VIDEO Lapoviță și ghețuș în capitală: Serviciile municipale au intervenit cu material antiderapant pe drumuri # Realitatea.md
Pe parcursul nopții, serviciile municipale au intervenit continuu, mobilizând atât personalul, cât și utilajele, pentru a face față condițiilor meteo nefavorabile. Se intervine și la această oră în regim continuu, la capacitate maximă, fiind aplicat material antiderapant (amestec de sare și nisip) pe carosabil și pe suprafețele pietonale, cu intervenții repetate. „Întreg efectivul de profil […] Articolul VIDEO Lapoviță și ghețuș în capitală: Serviciile municipale au intervenit cu material antiderapant pe drumuri apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:40
Ziua de 26 ianuarie 2026 aduce momente simple, însă pline de semnificație, iar dorința de a se îndepărta de agitația cotidiană devine tot mai puternică. Astrele favorizează deciziile asumate, relațiile sincere și pașii mici, dar bine calculați. BerbecIntrarea lui Neptun în semnul tău îți oferă curaj și inspirație. Este un moment excelent pentru a prelua […] Articolul Horoscopul zilei de 26 ianuarie 2026. Ce le rezervă astrele fiecărei zodii? apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Din 11 februarie, toate drumurile duc la „Fabricat în Moldova”. Expoziția reunește producători autohtoni din întreaga țară # Realitatea.md
Produsele moldovenești revin în prim-plan la început de an. De la gusturi autentice și băuturi locale, până la textile, mobilă și bunuri de larg consum, producătorii autohtoni se reunesc la cea mai mare expoziție națională dedicată economiei locale – „Fabricat în Moldova 2026”. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova anunță organizarea celei […] Articolul Din 11 februarie, toate drumurile duc la „Fabricat în Moldova”. Expoziția reunește producători autohtoni din întreaga țară apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Din cauza temperaturilor scăzute și a umidității ridicate, pe mai multe sectoare de drum și pe trotuare s-a format polei și gheață în această dimineață. Pentru șoferi, condițiile de drum impun reducerea vitezei, păstrarea unei distanțe mai mari între vehicule și evitarea frânărilor sau manevrelor bruște. Pentru pietoni, deplasarea pe trotuare și traversările necesită atenție […] Articolul Vreme instabilă pe 26 ianuarie: Ploi slabe și temperaturi de până la +8°C apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Furtuna de iarnă face ravagii în SUA: Zboruri anulate și sute de mii de oameni fără electricitate # Realitatea.md
Peste 850.000 de consumatori din Statele Unite, inclusiv din New Mexico, au rămas fără curent electric, iar mai mult de 10.000 de zboruri au fost anulate duminică, din cauza unei furtuni de iarnă extrem de puternice care a paralizat statele din est și sud ale țării, aducând ninsori masive și depuneri de gheață. Pe măsură […] Articolul Furtuna de iarnă face ravagii în SUA: Zboruri anulate și sute de mii de oameni fără electricitate apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 26 ianuarie 2026. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 97 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 01 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 92 de bani. Rubla rusească costă 22 de bani, iar […] Articolul Curs valutar 26 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:20
În municipiul Chișinău, elevii nu vor învăța luni. Primarul Ion Ceban a anunțat anularea orelor, din cauza gheții și poleiului. Lecțiile vor fi recuperate pe parcursul semestrului. Ministerul Educației, a recomandat, în contextul condițiilor meteo, Direcțiilor Educație să evalueze situația din fiecare regiune a țării. Dacă este necesar, autoritatea a solicitat desfășurarea lecțiilor online. Se […] Articolul Liber pentru elevi! În Chișinău s-au anulat lecțiile luni. Situația în țară apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Merz se întâlnește luni cu liderii națiunilor de la Marea Nordului, cu care va discuta în principal despre securitate # Realitatea.md
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni luni, 26 ianuarie curent, cu liderii națiunilor europene riverane Mării Nordului la un summit convocat inițial din motive economice și energetice, dar care se va concentra acum mai ales pe securitate, în urma disputei cu președintele american Donald Trump privind Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, informează […] Articolul Merz se întâlnește luni cu liderii națiunilor de la Marea Nordului, cu care va discuta în principal despre securitate apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
VIDEO Un alpinist american a urcat cu mâinile goale pe un zgârie-nori de 101 etaje, fără niciun fel de protecție # Realitatea.md
Alpinistul american Alex Honnold a urcat, duminică, 25 ianuarie curent, pe zgârie-norul Taipei 101 fără corzi sau echipament de protecţie, scriu știrileprotv.ro. O mulţime adunată pe stradă a izbucnit în urale când acesta a ajuns în vârful turnului de 508 metri, la aproximativ 90 de minute după ce a început ascensiunea. Îmbrăcat într-o cămaşă roşie […] Articolul VIDEO Un alpinist american a urcat cu mâinile goale pe un zgârie-nori de 101 etaje, fără niciun fel de protecție apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
„Suntem foarte aproape de o întâlnire Putin-Zelenski”. SUA anunță o discuție iminentă între cei doi șefi de stat # Realitatea.md
Rusia și Ucraina au făcut în ultimele zile pași importanți în aranjarea unei discuții directe între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru negocieri în vederea încheierii unui acord de pace în Ucraina, au declarat oficiali americani pentru Axios, informează The Moscow Times. Anunțul a fost făcut după întâlnirea avută zilele […] Articolul „Suntem foarte aproape de o întâlnire Putin-Zelenski”. SUA anunță o discuție iminentă între cei doi șefi de stat apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Moldovenii economisesc: depozitele bancare au crescut cu 40% în decembrie la 5 miliarde de lei # Realitatea.md
Depozitele bancare au crescut în decembrie 2025 cu 38,6% față de luna noiembrie și au ajuns la 4,94 de miliarde de lei, transmite IPN. Banca Națională a Moldovei raportează o ascensiune a depozitelor în lei cu 25,8%, care au ajuns la 3,35 miliarde de lei și au reprezentat circa 68% din totalul depunerilor. În același […] Articolul Moldovenii economisesc: depozitele bancare au crescut cu 40% în decembrie la 5 miliarde de lei apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Raisa Răzmeriță, regizoarea din Republica Moldova a documentarului „Electing Ms Santa”, a câștigat premiul Central European Initiative (CEI) la Trieste Film Festival – cel mai important festival italian dedicat cinematografiei din Europa Centrală și de Est. Acesta marchează primul lungmetraj documentar realizat de regizoare în Moldova. Amplasată într-un sat moldovenesc, „Electing Ms Santa” o urmărește […] Articolul Documentarul „Electing Ms Santa” al Raisei Răzmeriță câștigă premiul CEI la Trieste apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Zelenski cere rachete antiaeriene după bombardamente: Rușii au lansat 1.700 de drone într-o săptămână # Realitatea.md
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaţilor săi mai multe capacităţi de apărare aeriană ca răspuns la atacurile ruseşti care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate şi încălzire în toiul iernii, informează antena3.ro. „Numai în această săptămână, ruşii au lansat peste 1.700 de drone de atac, peste 1.380 de […] Articolul Zelenski cere rachete antiaeriene după bombardamente: Rușii au lansat 1.700 de drone într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Iulian Chifu: Ieșirea ritualică din CSI și viitorul Republicii Moldova; obligație, necesitate, evidență și simbol # Realitatea.md
În tumultul global pornit de la nebunia Groenlanda, care a acoperit până și discuțiile și planul de pace pe Ucraina, nu s-a mai văzut anunțul făcut de către Republica Moldova de denunțare a trei acte fundamentale care înseamnă, practic și juridic, ieșirea din Comunitatea Statelor Independente – CSI. Potrivit Calea Europeană, gestul formalizează o realitate […] Articolul Iulian Chifu: Ieșirea ritualică din CSI și viitorul Republicii Moldova; obligație, necesitate, evidență și simbol apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Documentarul „Alegerea doamnei Moș Crăciun” al Raisei Răzmeriță câștigă premiul CEI la Trieste # Realitatea.md
Raisa Răzmeriță, regizoarea din Republica Moldova a documentarului „Alegerea doamnei Moș Crăciun”, a câștigat premiul Central European Initiative (CEI) la Trieste Film Festival – cel mai important festival italian dedicat cinematografiei din Europa Centrală și de Est. Acesta marchează primul lungmetraj documentar realizat de regizoare în Moldova. Amplasată într-un sat moldovenesc, „Alegând-o pe doamna Moș […] Articolul Documentarul „Alegerea doamnei Moș Crăciun” al Raisei Răzmeriță câștigă premiul CEI la Trieste apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Tragedie în Italia: Un student moldovean de 22 de ani a decedat după transplantul de inimă # Realitatea.md
Un student din Moldova a decedat la Siena, Italia, la scurt timp după un transplant de inimă. Tânărul fusese internat la Spitalul Le Scotte, unde a avut loc intervenția chirurgicală, scrie Gazzetta di Siena. Potrivit presei italiene, tânărul în vârstă de 22 de ani a venit la Siena exclusiv pentru tratament medical. El avea grave […] Articolul Tragedie în Italia: Un student moldovean de 22 de ani a decedat după transplantul de inimă apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
13:20
Un cetățean american în vârstă de 37 de ani a fost împușcat mortal sâmbătă de agenți federali din poliția imigrației (ICE) în orașul american Minneapolis, au anunțat autoritățile din acest oraș unde, în urma unui deces similar, continuă protestele împotriva prezenței agenților acestei poliții însărcinate cu interpelarea migranților clandestini, relatează Agerpres. În urmă cu trei […] Articolul SUA: Încă o persoană împușcată mortal de poliția imigrației la Minneapolis apare prima dată în Realitatea.md.
