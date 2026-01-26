Ministerul Educației: Elevii din 174 de școli au avut luni liber de la ore

15:30

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaţilor săi mai multe capacităţi de apărare aeriană ca răspuns la atacurile ruseşti care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate şi încălzire în toiul iernii, informează antena3.ro. „Numai în această săptămână, ruşii au lansat peste 1.700 de drone de atac, peste 1.380 de […]