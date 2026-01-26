Tânără angajată la Cancelaria de Stat. Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul, după demisia Anastasiei Nichita

18:20

Generația mea a fost martora căderii comunismului. Poate că aceeași generație va vedea și sfârșitul capitalismului și al globalismului, așa cum le știm astăzi. Doamnelor și domnilor, vă invit să urmărim împreună această prăbușire și să încercăm să aflăm ce ar putea veni după ea. Un discurs care nu spune nimic nou, dar care va […] Articolul OPINIE Sergiu Toader: Davos, între ficțiune și acțiune apare prima dată în Realitatea.md.