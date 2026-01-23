CONTRASENS | Doru Petruți: Integrarea în UE vs Reunirea și prioritățile anunțate de Maia Sandu
Ziua, 23 ianuarie 2026 22:50
Ce ne spune conferința Maiei Sandu despre prioritățile Republicii Moldova? Reunirea – soluție reală sau temă tabu? Sunt, într-adevăr, moldovenii majoritar anti-unioniști? Este binevenit un referendum despre Reunire și ce ar presupune asta? Guvernul Munteanu – guvernare sau mimare? Și încremenirea în proiect a opoziției. Alegerile locale, reforma APL și atmosfera social-politică. Analiză directă, fără […]
• • •
Acum 30 minute
22:50
Ce ne spune conferința Maiei Sandu despre prioritățile Republicii Moldova? Reunirea – soluție reală sau temă tabu? Sunt, într-adevăr, moldovenii majoritar anti-unioniști? Este binevenit un referendum despre Reunire și ce ar presupune asta? Guvernul Munteanu – guvernare sau mimare? Și încremenirea în proiect a opoziției. Alegerile locale, reforma APL și atmosfera social-politică. Analiză directă, fără […]
Acum 4 ore
20:30
Un polițist din Capitală, condamnat la închisoare pentru luare de mită de la un cetățean dat în căutare în România # Ziua
Un ofițer de investigații al Inspectoratului de Poliție din sectorul Râșcani al Capitalei a fost condamnat la șase ani de închisoare, dintre care trei cu ispășire în penitenciar, și obligat să achite o amendă de 300 de mii de lei. Polițistul este învinuit că a luat mită de 500 de euro de la un cetățean […]
20:10
Zelenski: „Fără un milion de ucraineni, nu veți reuși”. Liderul de la Kiev susține că armata Ucrainei ar trebui să devină nucleul unei armate europene comune # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că armata ucraineană, care numără aproximativ un milion de militari, ar trebui să constituie coloana vertebrală a unei viitoare armate europene comune, în contextul amenințării militare tot mai mari reprezentate de Rusia. Declarația a fost făcută pe 23 ianuarie, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, la scurt timp după […]
19:50
Politico: UE și SUA propun un plan de „prosperitate” de 800 de miliarde de dolari pentru Ucraina postbelică # Ziua
Uniunea Europeană și Statele Unite pregătesc un amplu plan de „prosperitate" în valoare de aproximativ 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei după încheierea războiului declanșat de invazia rusă, potrivit unui document intern obținut de Politico. Documentul, care are 18 pagini, conturează un program pe 10 ani destinat relansării economice a Ucrainei și prevede […]
19:30
Carburanții continuă să se scumpească. În acest sfârșit de săptămână, prețul motorinei va crește cu 9 bani, iar cel al benzinei cu 4 ani. Conform tarifelor noi aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 24-26 ianuarie, un litru de benzină cu cifra octanică 95 se va vinde cu 22,94 de lei, iar […]
Acum 6 ore
18:20
R. Moldova planifică să crească exporturile în SUA și să reducă tarifele comerciale. Kulminski: Continuăm dialogul discret cu SUA # Ziua
Republica Moldova își propune să majoreze cu 25% volumul schimburilor comerciale cu Statele Unite ale Americii și să reducă tarifele aplicate exporturilor moldovenești de la 25% la cel mult 15%. Anunțul a fost făcut de ambasadorul moldovean în SUA, Vlad Kulminski, care a prezentat prioritățile misiunii diplomatice pentru acest an, cu accent pe economie, securitate […]
17:50
Canoistul Serghei Tarnovschi a fost desemnat sportivul anului, iar luptătoarea Irina Rîngaci – sportiva anului în cadrul Galei Sportului 2025. În cadrul evenimentului au fost premiați sportivi, antrenori, federații, echipe și jurnaliști sportivi, la 20 de categorii, transmite IPN. Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a anunțat că sportivii din Moldova au obținut, în anul […]
17:30
Ger puternic și ninsori abundente în centrul și estul SUA. Furtuna va afecta până la 150 de milioane de oameni în acest weekend # Ziua
Temperaturile extrem de scăzute, ninsorile abundente și ploaia înghețată vor afecta aproximativ 150 de milioane de americani începând de vineri și pe parcursul weekendului, pe fondul unei furtuni majore care traversează Statele Unite din Câmpiile Centrale până la Coasta de Est, a anunțat Serviciul Național de Meteorologie al SUA (NWS), potrivit Reuters. Furtuna, care ar […]
Acum 8 ore
17:10
Reforma administrației publice locale ar putea fi adoptată în vară. Radu Marian spune că miza este reducerea numărului primăriilor # Ziua
Reforma administrației publice locale ar urma să fie adoptată în vara acestui an. Despre acest lucru anunță șeful Comisiei parlamentare pentru economie, deputatul PAS Radu Marian, care susține că în urma revizuirilor numărul primăriilor va fi redus, iar raioanele „vor fi supuse consolidării", fără a preciza dacă acestea vor fi lichidate ca unități de nivelul […]
16:50
Estonia a pierdut dreptul de a găzdui Campionatul European de Scrimă, după refuzul de a acorda vize sportivilor din Rusia și Belarus # Ziua
Campionatul European de Scrimă, programat să aibă loc la Tallinn în vara anului 2026, a fost transferat în Franța, după ce autoritățile estoniene au refuzat să acorde vize sportivilor din Rusia și Belarus. Informația a fost confirmată de radiodifuzorul public estonian ERR, care îl citează pe secretarul general al Uniunii Estoniene de Scrimă, Aivar Paalberg. […]
16:10
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban. Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „Sunt niște aberații, care nu corespund realității. Nu este niciun audit […]
15:50
SUA au părăsit oficial Organizația Mondială a Sănătății. OMS rămâne fără unul dintre cei mai mari donatori # Ziua
Statele Unite au ieșit oficial din Organizația Mondială a Sănătății, lăsând agenția ONU fără unul dintre cei mai importanți finanțatori ai săi. Decizia finalizează ordinul semnat de președintele american Donald Trump în urmă cu un an, prin care Washingtonul acuza OMS de „orientare pro-chineză" în gestionarea pandemiei de Covid-19, relatează BBC. Potrivit Departamentului Sănătății din […]
15:20
O bătrână din Italia i-ar putea da îngrijitoarei sale din R. Moldova 100 de mii de euro, după ce conaționala a găsit un bon poștal vechi # Ziua
O îngrijitoare din R. Moldova, care în Italia are grijă de o bătrână de 108 ani, ar putea primi o donație de 100 de mii de euro. Conaționala a găsit, recent, într-o casă a pensionarei din regiunea Apulia, sudul Italiei, un bon poștal vechi, cumpărat de bătrână încă acum 70 de ani. Titlul, inițial de […]
Acum 12 ore
15:00
IGP a transmit către Interpol un demers oficial pentru căutarea internațională a lui Pînzari și Cojocaru # Ziua
Inspectoratul General al Poliției a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5. Cei doi au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5. Reprezentanții IGP au declarat, citați […]
14:30
VIDEO | Strigător la cer! Un tânăr care a făcut armata a devenit apatrid, din cauză că părinții nu i-au făcut buletin de identitate # Ziua
Legea cetățeniei lovește dur chiar în propriii cetățeni. Un tânăr din Republica Moldova, care tocmai a terminat serviciul militar obligatoriu, a rămas fără cetățenia statului pe care l-a apărat. Totul din cauză că părinții săi nu i-au făcut buletin de identitate cât timp era minor. Cazul a fost făcut public de liderul Partidului Democrația Acasă, […]
14:00
SUA anunță trimiterea unei „armade” navale spre Iran. Israelul avertizează că este pregătită să acționeze „împotriva oricărui inamic” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a ordonat trimiterea unei „mari flotile" de nave militare în direcția Iranului, „pentru orice eventualitate", invocând riscul unor execuții în masă ale protestatarilor iranieni. Declarațiile au fost făcute la bordul avionului prezidențial Air Force One, la revenirea de la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Se poate întâmpla […]
13:40
FOTO | Eveniment comemorativ și slujbă de mulțumire la Cahul, cu ocazia celor 167 de ani de la Unirea Principatelor Române # Ziua
Cea de a 167-a aniversare de ani de la Unirea Principatelor Române, din 24 ianuarie 1859, a fost marcată astăzi la Cahul printr-un șir de evenimente festive. Cu acest prilej, la Paraclisul episcopal „Învierea Domnului", al Episcopiei Basarabiei de Sud, a fost săvârșită și o slujbă de Te Deum, de către un sobor de preoți, […]
13:20
Primarul Capitalei, Ion Ceban acuză guvernarea PAS și presa afiliată puterii că evită să reflecte datele Raportului Comitetului European pentru Drepturile Sociale, publicat acum două zile, care ar reprezenta „un diagnostic al eșecului administrativ". Potrivit lui Ceban, Raportul spulberă retorica triumfalistă a guvernării și expune o realitate crudă: statul eșuează sistemic în a-și proteja cetățenii. […]
13:20
Universitatea din Cahul va primi 8,6 milioane de lei pentru performanțe, mai mult decât Universitatea din Comrat # Ziua
Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul urmează să primească în acest an o finanțare compensatorie pentru performanțe de 8,6 milioane de lei. Suma este cu peste 1,4 milioane de lei mai mare decât cea a Universității din Comrat și aproape similară cu cea a Academiei de Arte de la Chișinău. În total, bugetul Universității de […]
13:00
Kremlinul, înaintea reuniunii trilaterale de la Abu Dhabi: Armata ucraineană trebuie să părăsească Donbasul # Ziua
Kremlinul a declarat, înaintea primei reuniuni trilaterale dintre delegațiile Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite la Abu Dhabi, că retragerea forțelor armate ucrainene din Donbas reprezintă o condiție esențială pentru Moscova. Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Comentând informațiile potrivit cărora chestiunea teritorială va fi abordată la reuniunea trilaterală, Peskov […]
12:50
O nouă avarie la Centrala electrică de la Cuciurgan. În regiunea transnistreană sunt anunțate deconectări de la rețeaua electrică # Ziua
Pentru a doua zi la Centrala Electrică din orașul Dnestrovsk are loc o avarie la unul dintre blocurile energetice ale întreprinderii. Conducerea companiei anunță că pe durata lucrărilor de remediere vor avea loc sistări de furnizare a energiei electrice în mai multe raioane și orașe din regiunea transnistreană. De asemenea, din cauza acestei avarii furnizorul […]
12:30
Orban spune că Bruxelles-ul vrea Ucraina în UE până în 2027 și avertizează: „În următorii 100 de ani, Ungaria nu va aproba acest lucru” # Ziua
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că liderilor europeni le-a fost prezentat, la summitul extraordinar al UE, un document confidențial al Comisiei Europene care ar prevedea aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană până în anul 2027, precum și acceptarea integrală a solicitărilor financiare formulate de Kiev. Declarațiile au fost făcute de Orban în cadrul unei conferințe […]
11:50
VIDEO | Lovitură pentru moldovenii din diasporă. Copiii care nu și-au perfectat la timp buletin sau pașaport sunt obligați să-și redobândească cetățenia # Ziua
Copiii moldovenilor aflați în diaspora sunt puși în situația absurdă de a-și redobândi propria cetățenie, dacă nu și-au perfectat, până la vârsta de 18 ani, un act de identitate moldovenesc. Asupra acestui fapt atrage atenția fostului deputat PAS Olesea Stamate, care explică, într-o postare video, noile prevederi ale Legii cetățeniei, modificată în vara anului trecut. […]
11:40
SUA solicită „acces total” și pe termen nelimitat la facilități militare din Groenlanda, în schimbul renunțării la tarife împotriva Europei # Ziua
Statele Unite încearcă să rescrie acordul de apărare cu Danemarca pentru a elimina orice limită privind prezența militară americană în Groenlanda, potrivit unor surse familiarizate cu negocierile, citate de Bloomberg. Demersul a devenit un punct central în eforturile de a răspunde cererii președintelui Donald Trump de a obține control strategic asupra teritoriului. Acordul original, semnat […]
11:10
Ministrul Energiei anunță că pe piață a ajuns o cantitate de motorină neconformă, dar nu știe ce rețea de benzinării o vinde # Ziua
Ministerul Energiei anunță că, recent, pe piață a ajuns o cantitate de motorină care nu ar respecta în totalitate standardele de calitate pentru sezonul rece, anunță ministrul energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, problema vizează un parametru tehnic esențial pentru motorina de iarnă – punctul de curgere la rece (CFPP), transmite IPN. Totuși, ministrul nu știe în […]
11:00
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat pe rețeaua sa de socializare Truth că retrage invitația adresată premierului Canadei, Mark Carney, de a participa la „Consiliul Păcii. În mesajul publicat, Trump a precizat că decizia este formalizată printr-o scrisoare adresată direct șefului guvernului canadian. „Stimate prim-ministru Carney, vă rog să considerați această scrisoare drept confirmarea oficială […]
10:30
Radarul cumpărat din Franța cu 14 milioane de lei are capacități limitate, spune ministrul Nosatîi: Vine al doilea ce ne va oferi o vizibilitate extinsă # Ziua
Sistemul de apărare antiaeriană, cumpărat în 2023 din Franța cu 14 milioane de lei, are capacități limitate și nu poate acoperi vizibilitatea întregului spațiu aerian. Despre acest lucru vorbește ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, care menționează că primul radar a fost cumpărat din bugetul de stat, iar din această cauză are capacități limitate. Oficialul dă asigurări […]
Acum 24 ore
10:10
Pedepsele pentru circulația ilegală a armelor și munițiilor vor fi înăsprite. De asemenea, va fi instituită răspunderea penală a persoanelor juridice implicate în trafic de arme. Prevederile se conțin într-un proiect de lege, elaborat de Procuratura Generală, în contextul creșterii riscurilor generate de traficul de arme, pe fondul războiului din Ucraina
09:40
Kremlinul: Patru ore de negocieri „constructive și deschise” cu SUA. Moscova nu oprește războiul fără rezolvarea „problemei teritoriale” # Ziua
Rusia va continua operațiunile militare în Ucraina până când va fi rezolvată problema teritorială „conform formulei agreate la Anchorage”, a anunțat Kremlinul după negocierile nocturne dintre președintele rus Vladimir Putin și o delegație americană. Informația a fost comunicată de consilierul prezidențial Iuri Ușakov. Potrivit acestuia, discuțiile desfășurate în noaptea de 22 spre 23 ianuarie au […] Articolul Kremlinul: Patru ore de negocieri „constructive și deschise” cu SUA. Moscova nu oprește războiul fără rezolvarea „problemei teritoriale” apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Zeci de utilaje au ieșit pe drumuri în contextul ninsorilor de dimineață. Riscul formării poleiului se va menține toată ziua # Ziua
Ninsorile slabe de noapte și din această dimineață i-au scos din nou pe drumari la curățarea șoselelor, în special de poleiul format după topirea zăpezii. Intervenții au avut loc în peste 20 de zone, în special din nordul R. Moldova. Au ieșit pe drumuri 75 de utilaje speciale și 60 de muncitori, anunță Administrația Națională […] Articolul Zeci de utilaje au ieșit pe drumuri în contextul ninsorilor de dimineață. Riscul formării poleiului se va menține toată ziua apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
19:50
Franța a interceptat în Marea Mediterană un petrolier suspectat că aparține „flotei fantomă” a Rusiei # Ziua
Forțele navale ale Franței au interceptat miercuri, 22 ianuarie, în Marea Mediterană un petrolier, suspectat că face parte din așa-numita „flotă fantomă” utilizată de Rusia pentru a eluda sancțiunile internaționale. Nava se deplasa din portul rusesc Murmansk și este bănuită că folosea un pavilion fals. Potrivit datelor furnizate de Starboard Intelligence, analizate de presa de […] Articolul Franța a interceptat în Marea Mediterană un petrolier suspectat că aparține „flotei fantomă” a Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
19:30
Zelenski, discurs dur la Davos după întâlnirea cu Trump: „Europa trebuie să știe să se apere. Trăim aceeași zi la nesfârșit” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut joi un discurs dur la Forumul Economic Mondial, la scurt timp după întâlnirea avută cu Donald Trump, în marja reuniunii de la Davos. Liderul de la Kiev a criticat lipsa de fermitate a Europei în fața amenințărilor de securitate și a cerut o schimbare radicală de abordare. „Europa trebuie […] Articolul Zelenski, discurs dur la Davos după întâlnirea cu Trump: „Europa trebuie să știe să se apere. Trăim aceeași zi la nesfârșit” apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
Armata Națională a detașat cel de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. La ceremonia oficială au participat conducerea Ministerului Apărării și Armatei Naționale, ambasadori, atașați militari, dar și reprezentanți ai Oficiului de legătură NATO în Republica Moldova. Cei 41 de militari moldoveni, dintre care șapte femei, vor participa […] Articolul Cel de-al 24-lea contingent de militari, detașat în misiunea din Kosovo apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Cancelarul Germaniei, la Davos: Europa nu trebuie să se grăbească să renunțe la legăturile transatlantice # Ziua
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a îndemnat joi statele europene să nu se grăbească să pună sub semnul întrebării parteneriatul transatlantic, salutând totodată schimbarea de ton a președintelui SUA, Donald Trump, în privința Groenlandei. Vorbind la Forumul Economic de la Davos, Merz a intervenit la o zi după ce Trump a făcut un pas înapoi față […] Articolul Cancelarul Germaniei, la Davos: Europa nu trebuie să se grăbească să renunțe la legăturile transatlantice apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Marea Britanie se abține de la aderarea la „Consiliul Păcii” al lui Trump, invocând riscul implicării lui Putin # Ziua
Marea Britanie nu va adera, deocamdată, la „Consiliul Păcii” propus de președintele SUA, Donald Trump, din cauza îngrijorărilor legate de o posibilă participare a președintelui rus Vladimir Putin și de amploarea mandatului noii structuri, a declarat ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper. Într-un interviu pentru BBC, Cooper a precizat că Londra a primit invitația de […] Articolul Marea Britanie se abține de la aderarea la „Consiliul Păcii” al lui Trump, invocând riscul implicării lui Putin apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Guvernul a desemnat azi patru noi ambasadori ai Republicii Moldova. Proiectul prevede desemnarea lui Mihai Mîțu la Ambasada din România, Victor Chirilă – în Ucraina, Lorina Bălteanu – în Franța, iar Petru Frunze – în China. Mihai Mîțu are studii în drept și diplomație și deține, din anul 2022, funcția de secretar general al Ministerului […] Articolul Guvernul a aprobat numirea a noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Keith Kellogg: Dacă Ucraina va trece peste această iarnă, avantajul va fi de partea sa, nu a Rusiei # Ziua
Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent în retragere Keith Kellogg, a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că pacea în Ucraina ar putea fi atinsă chiar până la 24 august, de Ziua Independenței Ucrainei. Kellogg a subliniat că următoarele luni sunt decisive pentru un compromis care să ducă la încetarea războiului. […] Articolul Keith Kellogg: Dacă Ucraina va trece peste această iarnă, avantajul va fi de partea sa, nu a Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Linia electrică Vulcănești – Chișinău, supusă primelor teste. Urmează punerea în funcțiune a stațiilor # Ziua
Linia electrică Vulcănești – Chișinău, a cărei construcție a început acum doi ani, a fost supusă primelor teste. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că procesul s-a încheiat cu succes, urmând în perioada următoare să fie finalizate și stațiile electrice de la Vulcănești și Chișinău. Lucrările liniei electrică au început în aprilie 2024 și s-au […] Articolul Linia electrică Vulcănești – Chișinău, supusă primelor teste. Urmează punerea în funcțiune a stațiilor apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Zelenski: Dialogul cu SUA este „pe ultima sută de metri”. Reuniune trilaterală Ucraina–Rusia–SUA, mâine, în Emiratele Arabe Unite # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că dialogul cu Statele Unite ale Americii a ajuns „pe ultima sută de metri”, sugerând că negocierile se află într-o etapă finală. Totodată, liderul de la Kiev a anunțat că, mâine, în Emiratele Arabe Unite, va avea loc prima întâlnire trilaterală, după o perioadă îndelungată, între delegațiile Ucraina, Rusia […] Articolul Zelenski: Dialogul cu SUA este „pe ultima sută de metri”. Reuniune trilaterală Ucraina–Rusia–SUA, mâine, în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Cristina Ciubotaru: Serviciile avocaților s-ar putea scumpi, după ce statul le-a majorat prețul poliței medicale # Ziua
Expertul anticorupție Cristina Ciubotaru susține că avocații ar putea scumpi serviciile oferte clienților, după ce statul le-a majorat de două ori și jumătate prețul poliței medicale. Potrivit ei, majorarea bruscă a primei de asigurare medicală obligatorie pentru avocați, de la 5.054 la 12.636 de lei în 2026, mai mult ca sigur va provoca o scumpire […] Articolul Cristina Ciubotaru: Serviciile avocaților s-ar putea scumpi, după ce statul le-a majorat prețul poliței medicale apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Zelenski, după întâlnirea cu Trump la Davos: „Productivă și substanțială. Am discutat inclusiv despre apărarea antiaeriană” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că întrevederea cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, desfășurată la Davos, a fost „o întâlnire bună, productivă și substanțială”. „Am discutat despre activitatea echipelor noastre și, practic, în fiecare zi au loc întâlniri sau contacte. Documentele sunt și mai bine pregătite. Am vorbit astăzi și despre apărarea antiaeriană pentru […] Articolul Zelenski, după întâlnirea cu Trump la Davos: „Productivă și substanțială. Am discutat inclusiv despre apărarea antiaeriană” apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, pentru a cere ajustarea imediată a tarifelor la energie. Formațiunea acuză guvernarea că în continuare îi lasă pe oameni cu facturi uriașe pentru serviciile de întreținere și anunță lansarea campaniei „Plătește tu!” prin care îndeamnă cetățenii să transmită copiile facturilor la […] Articolul Protest la ANRE. Partidul MAN cere reducerea tarifelor și anunță lansarea unei campanii apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Deputatul Alexandr Berlinschii, despre cauzele crizei din justiție: lipsă de judecători și calitatea proastă a vettingului # Ziua
Lipsa judecătorilor, eșuarea vettingului și rata scăzută de promovare la Institutul Național de Justiție afectează funcționarea sistemului judiciar din Republica Moldova, susține deputatul formațiunii „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice pentru numiri și imunități. Acesta criticat starea actuală a sistemului judiciar, menționând că „este nevoie de intervenția legiuitorului pentru a depăși criza”. Potrivit […] Articolul Deputatul Alexandr Berlinschii, despre cauzele crizei din justiție: lipsă de judecători și calitatea proastă a vettingului apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
O platformă online de vânzare a drogurilor, destructurată în urma unei operațiuni a polițiștilor moldoveni și germani # Ziua
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al INI, în cooperare cu autoritățile responsabile din Germania, a destructurat activitatea unei rețele specializate în traficul ilegal de droguri în proporții deosebit de mari, prin intermediul platformelor Darknet și Clearnet. Investigațiile, inițiate în martie 2023, vizează un grup infracțional format din 11 persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 36 […] Articolul O platformă online de vânzare a drogurilor, destructurată în urma unei operațiuni a polițiștilor moldoveni și germani apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Zelenski s-a întâlnit cu Trump la Davos. Discuțiile s-au încheiat după aproximativ o oră. La Moscova, Witkoff este așteptat în cursul serii # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, participă la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a avut o întrevedere cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Potrivit informațiilor oficiale, întâlnirea s-a încheiat și a durat aproximativ o oră. Discuțiile au avut loc în contextul negocierilor privind perspectivele unui acord de pace și al sprijinului internațional pentru Ucraina. În […] Articolul Zelenski s-a întâlnit cu Trump la Davos. Discuțiile s-au încheiat după aproximativ o oră. La Moscova, Witkoff este așteptat în cursul serii apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Într-o singură zi, câțiva escroci au obținut 765 de mii de lei în urma unor scheme la telefon cu „investiții avantajoase” # Ziua
Poliția din Cahul anunță că, într-o singură zi, câțiva escroci au reușit să obține peste 765 de mii de lei după ce au pus la cale scheme prin care infractorii își sunau victimele și se dădeau drept reprezentanți ai companiilor de telefonie mobilă și propuneau „investiții avantajoase”. IGP anunță că a înregistrat cinci astfel de cazuri. […] Articolul Într-o singură zi, câțiva escroci au obținut 765 de mii de lei în urma unor scheme la telefon cu „investiții avantajoase” apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Primăria Municipiului Chișinău a inițiat consultări publice pentru elaborarea Planului municipal de prevenție a consumului de droguri și alte substanțe nocive. Scopul proiectului este prevenirea și reducerea consumului de droguri și alte substanțe nocive în rândul populației, în special al copiilor și tinerilor, prin consolidarea cadrului strategic de prevenție. Potrivit unui comunicat el Primăriei Capitalei, […] Articolul Primăria Capitalei invită la consultări publice pe marginea „Planului municipal ANTIDROG” apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
La cinci ani de la asumarea reformei justiției de Guvernarea PAS, Maia Sandu anunță că încă „nu am ieșit din perioada critică” # Ziua
La aproximativ cinci ani de la asumarea reformei în domeniul justiției de către guvernarea PAS, șefa statului, Maia Sandu, susține că R. Moldova încă „nu a ieșit din perioada critică” a acestui proces. Ca și anii precedenți, președintele precizează că și 2026 va fi un an „foarte important” pentru credibilitatea justiției și pentru încrederea cetățenilor […] Articolul La cinci ani de la asumarea reformei justiției de Guvernarea PAS, Maia Sandu anunță că încă „nu am ieșit din perioada critică” apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Școlile cu predare în limba română, tot mai atractive pentru cetățenii din regiunea transnistreană # Ziua
Numărul părinților din regiunea transnistreană care aleg să-și dea copiii la școlile cu predare în limba română este în creștere. Potrivit vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, citat de IPN, instituțiile de învățământ românești au devenit, în ultimii ani, un punct de atracție pentru cetățenii din zona separatistă, pe fondul conștientizării importanței studierii în limba română. […] Articolul Școlile cu predare în limba română, tot mai atractive pentru cetățenii din regiunea transnistreană apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
ATITUDINI | Răzvan Gheorghe: Din vară-toamnă, subiectul Reunirii va deveni cu adevărat inevitabil. Și atunci să vedeți șobolăneală și isterii # Ziua
Da. După ce au generat, din rațiuni electorale, niște așteptări exagerate pentru o integrare europeană imposibilă, Maia, PAS și propaganda lor de partid cred că ar putea pune presiune pe liderii UE, uzitând cu fățărnicie tematica românească a unionismului, de care ei cred că se pot folosi ca de o recuzită invocată și expediată oricând […] Articolul ATITUDINI | Răzvan Gheorghe: Din vară-toamnă, subiectul Reunirii va deveni cu adevărat inevitabil. Și atunci să vedeți șobolăneală și isterii apare prima dată în ZIUA.md.
