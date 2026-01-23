Politico: UE și SUA propun un plan de „prosperitate” de 800 de miliarde de dolari pentru Ucraina postbelică

14:00

Da. După ce au generat, din rațiuni electorale, niște așteptări exagerate pentru o integrare europeană imposibilă, Maia, PAS și propaganda lor de partid cred că ar putea pune presiune pe liderii UE, uzitând cu fățărnicie tematica românească a unionismului, de care ei cred că se pot folosi ca de o recuzită invocată și expediată oricând […] Articolul ATITUDINI | Răzvan Gheorghe: Din vară-toamnă, subiectul Reunirii va deveni cu adevărat inevitabil. Și atunci să vedeți șobolăneală și isterii apare prima dată în ZIUA.md.