Serghei Tarnovschi și Irina Rîngaci – desemnați sportivii anului, la Gala Sportului 2025

Pentru a doua zi la Centrala Electrică din orașul Dnestrovsk are loc o avarie la unul dintre blocurile energetice ale întreprinderii. Conducerea companiei anunță că pe durata lucrărilor de remediere vor avea loc sistări de furnizare a energiei electrice în mai multe raioane și orașe din regiunea transnistreană. De asemenea, din cauza acestei avarii furnizorul