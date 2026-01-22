Linia electrică Vulcănești – Chișinău, supusă primelor teste. Urmează punerea în funcțiune a stațiilor

15:00

Noi tărăgănări în examinarea proiectului Bugetului Capitalei pentru 2026. O nouă încercare a aleșilor municipali de a se întruni la discuții a eșuat. Consilierii PAS nu au venit la ședință, iar cei de la PSRM au părăsit sala de ședințe după ce au provocat câteva certuri. „Fracțiunea PAS din nou lipsește de la ședință. […] Articolul VIDEO | O nouă tentativă eșuată pentru examinarea bugetului Capitalei. Consilierii PSRM au părăsit sala de ședințe apare prima dată în ZIUA.md.